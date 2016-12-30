Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 декабря 2016
- 04:30 После Алеппо: Конфликт с Турцией неизбежен (КАРТА).
- 03:00 Сирийское перемирие: Россия, Турция и Иран сделали то, чего не смогли США (ФОТО).
- Вчера 23:56 Эрдоган прокомментировал режим прекращения огня в Сирии.
- Вчера 23:33 Военный эксперт: Президент Турции может «потопить» США в Сирии.
- Вчера 23:15 Путин обсудил с президентом Сирии соглашения о перемирии.
После Алеппо: Конфликт с Турцией неизбежен (КАРТА)
После успешного освобождения Алеппо сирийская армия сохраняет стратегическую инициативу. Сейчас ударные части правительственных войск отдыхают и перебрасываются на другие направления.
Среди основных стратегических направлений будущих действий сирийской армии следует выделить Северное Алеппо, Пальмиру и Ракку, освобождение которых необходимо для сохранения территориальной целостности Сирии. Все остальные возможные направления действий сирийской армии являются скорее тактическими, чем стратегическими.
К стратегическим направлениям восстановления государственности Сирии следует также отнести восстановление системы ПВО Сирии и ликвидацию угроз нанесения авиаударов по району Дамаска со стороны Средиземного моря и Ливана.
Война в Сирии и отдельные боевые действия во многом определяются текущей политикой и глобальной геополитикой. Собственно говоря, основной причиной гражданской войны стало желание стран Персидского залива проложить трубопроводы в Европу — любой ценой. Они могут добиться этого либо путём смены власти в Сирии (отсюда эта постоянная присказка «Асад должен уйти») или путём уничтожения сирийского государства или разделения его на несколько частей.
Грубо говоря, заказчикам гражданской войны в Сирии нужен коридор из Иордании в Турцию для строительства нефте- и газопроводов.
Предполагаемые трассы трубопроводов в общем-то, понятны. Ключевой пункт — Пальмира. Именно поэтому бандиты из ИГИЛ (организация, запрещённая в России) стараются удержать Пальмиру любой ценой.
Даже сейчас, когда протурецкие террористы вместе с турецкой армией атакуют сирийский город Аль-Баб, удерживаемый бандитами из ИГИЛа, а курды пытаются наступать на Ракку, удерживаемую ИГИЛом, бандиты из ИГИЛ контратакуют сирийские войска, концентрирующиеся для повторного освобождения Пальмиры. И именно поэтому освобождение Пальмиры является важнейшей стратегической задачей сирийского правительства.
Из важнейших тактических направлений следует, конечно же, отметить плато Каламун и западную часть провинции Алеппо. Плато Каламун — это дорога из Ливана в Сирию. Полное восстановление контроля сирийского правительства над этой территорией позволит перекрыть как каналы доставки денег, оружия и боеприпасов из Ливана в Сирию, так и перекрыть угрозу воздушного нападения на Дамаск израильской авиации со стороны моря путём установки на плато Каламун наземных систем ПВО.
Западная часть провинции Алеппо также является важнейшей тактической целью сирийской армии. Сейчас в сирийской провинции Идлиб находится большое количество боевиков.
Часть из них находилась там постоянно, другая часть появилась там в последнее время — в Идлиб свозят всех боевиков из окружённых и сдающихся сирийскому правительству анклавов. В результате в провинции Идлиб скопились боевики из разных банд от разных спонсоров терроризма — от Саудовской Аравии и Катара до США и Турции. Делать боевикам в Идлибе особо нечего — это малонаселённая горная местность, сама собой не представляющая никакого интереса. Но боевики в провинции Идлиб пока ещё представляют потенциальную опасность для Алеппо.
Поэтому одной из ближайших тактических целей сирийской армии и сирийского правительства является освобождение западной части провинции Алеппо для того, чтобы отодвинуть линию фронта от города Алеппо и ликвидировать любую угрозу Алеппо. Освобождение провинции Идлиб пока не стоит на первой повестке дня, поскольку концентрация боевиков там достаточно высока. Гораздо проще выждать некоторое время, в течение которого у идлибских сидельцев возникнут противоречия друг с другом в борьбе за власть, деньги и ресурсы.
Северное Алеппо, Ракка и деблокада Дейр Эз-Зора являются стратегическими целями сирийского правительства. Оккупация Турцией северной части сирийской провинции Алеппо представляет сейчас наиболее опасную угрозу суверенитету Сирии.
Не боевики и террористы из различных группировок, не курды с их потугами к сепаратизму, а оккупация сирийской территории другим, враждебным Сирии государством, является сейчас главной политической угрозой для сирийского государства. Боевиков можно уничтожить в ходе антитеррористической операции, сепаратисты обязаны будут подчиниться сирийским властям, но для освобождения территории от турецкой оккупации неизбежны и необходимы военные действия.
Причём оккупацию нельзя оставлять без внимания, поскольку с каждым днём статус оккупированной территории будет конституционироваться, и с каждым днём возрастает вероятность того, что эти территории могут остаться у Турции. Чем больше пройдёт времени, тем труднее будет сирийскому правительству вернуть эту территорию.
Ещё раз повторю свою мысль — война в Сирии и отдельные боевые действия во многом, если не во всём, определяются текущей политикой и глобальной геополитикой. Поэтому ближайшими стратегическими целями сирийского правительства и сирийской армии должны быть освобождение Пальмиры и всей территории Сирии на восток от Пальмиры до границы с Ираком, а также освобождение северной части провинции Алеппо. Конфликт Сирии с Турцией неизбежен, и чем раньше он произойдёт, тем раньше будет освобождена территория Сирии и тем раньше будет восстановлена территориальная целостность сирийского государства.
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Михаил Ошеров, для «Русской Весны»
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Сирийское перемирие: Россия, Турция и Иран сделали то, чего не смогли США (ФОТО)
С сегодняшней ночи в большинстве районов Сирии, где еще вчера шли активные боевые действия, перестанут стрелять.
После серии намеков на это от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сказавшего в среду, что до конца года в Сирии произойдет что-то очень важное, сегодня об этом торжественно и явно удовлетворенно объявил российский президент Владимир Путин: «Произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали».
Это стало поводом еще для одной хорошей вести. «Созданы условия для сокращения группировки российских войск в Сирии», — заявил сразу после встречи с президентом, во время которой и прозвучали эти важные новости, министр обороны России Сергей Шойгу. В совещании также участвовал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Слова Шойгу означают, что Москва многие свои задачи считает в Сирии выполненными и снизит интенсивность своей вовлеченности, хотя борьбу с терроризмом, несомненно, продолжит.
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле. 29 декабря 2016
Какие группировки подписали соглашение
Итак, что произошло и почему это важно? В четверг были подписаны три документа, которые готовились на протяжении нескольких последних месяцев. Активную работу над этим вело и посольство России в Турции, особенно посол Андрей Карлов, убитый 19 декабря террористом. Многие встречи между противоборствующими сторонами проходили при посредничестве России, Турции и Ирана как раз на турецкой территории.
Первый из документов — это соглашение между правительством Сирии и вооруженной оппозицией «О прекращении огня». Подчеркну от себя — «вооруженной» оппозицией. В отличие от политических эмигрантов, которые до этого приезжали на переговоры в Женеву, чтобы только переругаться друг с другом и уехать восвояси, в этом процессе участвуют лидеры вооруженных группировок, которые контролируют ситуацию на земле и отвечают за свои слова. По словам Сергея Шойгу, это в общей сложности около 60 тысяч боевиков.
По данным автора, полученным от сирийской оппозиции, на соглашение пошли такие крупные группировки, как «Ахрар аш-Шам»* («Свободные сирийцы»), «Армия Ислама», «Сирийский фронт» и некоторые другие. Главным условием было, чтобы они оборвали свои имевшиеся связи с террористами из ИГИЛ* и «Фронта ан-Нусра»*.
Это то, чего обещала добиться администрация Барака Обамы, но госсекретарю Джону Керри это не удалось. За него это сделали Россия, Турция и Иран. С террористами из группировок ИГИЛ и «Фронт ан-Нусра» (запрещены в РФ) при этом никто договариваться не будет. Против них продолжится операция по борьбе с терроризмом.
© AP Photo/ Markus Schreiber
Госсекретарь США Джон Керри в Берлине. 5 декабря 2016 год
Успех начался с Алеппо
Второй документ идет под названием «Комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня». Третьим стало заявление «О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию».
Таким образом, речь идет не только о тактических мерах по снижению, начиная с полуночи 30 декабря, насилия в Сирии, но и о замахе на нечто большее — на совместную стратегию политического выхода из сирийского кризиса, который длится с 2011 года.
Гарантами соглашения по перемирию выступают Россия и Турция. В мерах по поддержанию договоренностей участвует и Иран.
Все они должны проследить, в том числе, за тем, чтобы с территории Сирии ушли все воюющие там иностранные неправительственные формирования.
Со своей стороны, автору этих строк известно, что черновые проекты обоих документов были готовы еще несколько недель назад. Активная работа над ними шла параллельно со сложнейшими переговорами по Алеппо. Скажем так, успех соглашений по Алеппо в середине декабря был частью более крупной политической сделки, предполагающей разграничение сфер влияния и закладку хотя бы рамочного основания для будущего мира в Сирии.
Отметим при этом, что разграничение сфер влияния — это отнюдь не раздел Сирии, как считают некоторые. Нет. Ни Россия, ни Турция, ни Иран, в отличие от некоторых горячих голов в тех же США, в этом не заинтересованы. Сирия останется единой в ее нынешних границах.
Такая реакция на сегодняшний подарок из Сирии — это, кстати, не оптимизм. До оптимизма еще далеко. Но это хотя бы шанс. Это надежда, что если еще не забрезжил свет во мраке этой войны, то хотя бы нашлись сильные и ответственные лидеры, готовые работать над приближением ее окончания.
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Сирийские военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
Тройка готовится к Астане и ищет здоровые силы
Если на Западе многие политики делали все, чтобы нагнетаемой истерикой осложнить возвращение ключевого города Сирии — Алеппо — ее правительству, то на Востоке некоторые руководители начали прозревать. Они осознали, что война в Сирии может продлиться еще годы, а то и десятилетия.
При этом ее разрушительный эффект все больше ощущают на себе не только сирийцы, но и их соседи.
Да что там — это ощущает весь мир. Теракты последних лет повсюду — от Турции до Франции и Германии, — все чаще становятся отголоском войны в Сирии. Идет стремительное омоложение террористов. Если раньше это были исполнители преимущественно средних лет, то теперь все больше юноши и девушки, а то и подростки, даже дети.
Вспомним случай перед Рождеством в Германии, где на юго-западе страны взрывчатку на праздничной ярмарке собирался привести в действие 12-летний мальчик немецко-иракского происхождения.
Хотя бы по этой причине войну в Сирии надо останавливать, не дожидаясь, кто победит окончательно.
Баланс сил на фронтах сменился в пользу правительства Сирии достаточно для того, чтобы оппозиция стала сговорчивее, но далеко недостаточно для того, чтобы ее полностью одолеть, учитывая силы, за ней стоящие. Чтобы не погружаться дальше в пучину гражданского конфликта, надо выводить из него здоровые силы и объединять их на борьбу с общим злом — терроризмом.
Региональные государства (не все еще, правда) начинают понимать, что эта бесконечная война на истощение — это и их истощение тоже. Это их ослабляет, травмирует, не дает развиваться. Кому-то, быть может, это на руку, но нельзя же позволять себя так использовать?
Иран и Турция пришли к пониманию этого. Вместе с Россией они составили тройку, которая будет посредничать между представителями сирийского правительства и оппозиции. Переговоры, как уже объявил президент Владимир Путин, должны состояться в Астане, в Казахстане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что они начнутся в середине января.
В декабре на основе договоренностей той же тройки из Алеппо вышли группы боевиков и мирных жителей, что дало возможность правительственным силам — конечно, при решающей поддержке российской армии — взять оставшуюся восточную часть города без кровопролитного штурма. Этот опыт сотрудничества убедил посредников в возможности продолжения работы.
Как заморозить горячий конфликт в Сирии
Степенная Азия не позволяет истерик, а хочет спокойно, но решительно положить конец кровавой междоусобице в Сирии. Опять-таки, если это не удастся сделать сразу (а это очень сложно), то тогда надо сконцентрироваться на задаче минимум: на снижении уровня насилия и отведении позиций сторон с тем, чтобы конфликт не развивался до еще более опасных масштабов, а, наоборот, постепенно затихал.
То есть надо, чтобы конфликт был заморожен при нынешней расстановке сил на фронтах. А далее, как явствует из подписанного соглашения, должны быть «предприняты комплексные шаги по разрешению кризиса мирным путем». Многие из этих шагов оговорены в резолюции Совета Безопасности ООН № 2254 «О положении на Ближнем Востоке», принятой 18 декабря 2015 года.
Это подготовка новой Конституции Сирии. А также — в течение 18 месяцев после ее принятия — проведение досрочных выборов. В тексте резолюции не уточняется, каких, но предполагается, что и президентских, и парламентских. Сроки будут уточняться в Астане в ходе переговоров.
Есть и другие задумки — усиление роли местных советов, созыв новых представительных органов для различных религиозных и национальных групп, например, — это может быть Конституционное собрание или что-то в этом духе.
Имеются, конечно, основания и для тревоги. Вопросов еще много. Кто будет уговаривать присоединиться к договоренностям те группировки, которые не подчиняются ни Турции, со стороны оппозиции, ни Ирану, со стороны союзных правительству Сирии формирований? Как будут разграничиваться зоны влияния?
Какой будет роль сирийских курдов, учитывая активную роль во всем этом недолюбливающей их Турции? Насколько прочным будет партнерство Турции и Ирана?
Или, например, захотят ли американцы и их региональные союзники в лице Саудовской Аравии, Катара и других участвовать в такой работе, или они будут ставить палки в колеса? Поиск ответов на эти вопросы идет уже сейчас, а результаты появятся только в ходе переговоров. Главное, что началось. Началось то, над чем так долго работали и так долго ждали. Началось движение в сторону мира в Сирии.
Процесс этот будет трудным и даже, не исключено, кровавым. Террористам совсем не нравится, что против них наконец объединяются. Значит, будет агония, будут теракты, будет боль. Такое время. Это надо понять, принять и бороться. Но сегодня из Сирии пришли хорошие новости. В этом нет никаких сомнений.
Елена Супонина, политический аналитик, востоковед, РИА Новости
* Запрещенные на территории РФ террористические организации
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Эрдоган прокомментировал режим прекращения огня в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приветствует режим прекращения огня в Сирии и что Турция продолжит борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и другими террористами.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
«Это окно возможностей не следует упускать. Я благодарю все стороны, включая Россию, за режим прекращения огня», — приводит агентство слова Эрдогана.
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Военный эксперт: Президент Турции может «потопить» США в Сирии
В Госдепе назвали «нелепыми» заявления лидера Турции Реджепа Эрдогана, обвинившего США в поддержке террористов в Сирии. Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik отметил, что у Эрдогана были причины делать такие заявления.
Госдепартамент США прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил американцев в поддержке террористов в Сирии. «Это нелепое заявление», – сказал официальный представитель ведомства Марк Тонер.
Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), со стороны коалиции, возглавляемой США. Турецкий лидер также обвинил коалицию в невыполнении обязательств относительно борьбы с ИГ.
«Они обвиняли нас в поддержке ИГ. Сейчас они поддерживают террористические группы, в том числе ИГ, YPG («Отряды народной самообороны») и ПДС (партия «Демократический союз»). Это очень явно. У нас есть подтвержденные доказательства, включая фотографии и видео», – заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре.
С обвинениями в адрес США ранее выступил и сирийский президент Башар Асад. По его словам, боевики, захватившие Пальмиру, прибыли в город «либо при прямой поддержке американцев, либо, в лучшем случае, с ведома американцев».
По мнению военного обозревателя, главы военной секции Изборского клуба Владислава Шурыгина, у Эрдогана есть причины делать такие громкие заявления в адрес США.
«Я думаю, здесь все очевидно. США с самого начала не приняли Эрдогана. И недавняя попытка государственного переворота в Турции, которая, на мой взгляд, была очень плотно увязана с американцами, которые были в курсе и фактически курировали этот переворот, она, конечно, взбесила Эрдогана. Он очень хорошо понял, что пути на Запад в сторону США у него больше нет. А поскольку все последние годы территория Турции использовалась для поддержки боевиков, то, конечно, его (Эрдогана) спецслужбы и он были в курсе того, что и как происходит в области поставки вооружений. Да и многие специалисты давно знают – это не новость, а секрет Полишинеля – что ЦРУ последние три года самым активным образом поддерживало игиловцев», – сказал Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik.
По его мнению, США, в свою очередь, понимают, что именно Анкара может «вывести их на чистую воду» в Сирии.
«В данном случае Эрдогану ухватить их за руку совершенно несложно. Американцы, в свою очередь, прекрасно отдают себе отчет в том, что если кто-то и может их «потопить», поймать за руку и доказать их связи с террористами, то это именно Эрдоган», – отметил военный эксперт.
Он также прокомментировал сообщение о том, что президент США Барак Обама подписал закон о военных расходах, который предусматривает, в том числе, порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции. По мнению Владислава Шурыгина, для США в данном случае не имеет особого значения, в чьих руках окажется это оружие – «умеренной оппозиции» или боевиков ИГ.
«Понятно, что американцы давно разделили оппозицию. Но разделили немного по другому принципу: на оппозицию, которая готова сражаться против Асада и всех остальных, которые, в общем, их не особо волнуют. Они отлично понимают, что вся эта оппозиция живет на деньги саудитов, на деньги американцев, на деньги Катара, она ими снабжается, она ими вооружается и будет делать то, что ей скажут. А уж как их там для официоза разделять, кто режет головы жестоко, а кто их режет гуманно – это уже казуистика для пропаганды», – заключил военный эксперт.
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Путин обсудил с президентом Сирии соглашения о перемирии
Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад в телефонном разговоре обсудили соглашения о прекращении огня в Сирии и переходе к политическому процессу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договорённостям о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Лидеры согласились, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса.
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