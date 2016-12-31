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Путин поздравил россиян с Новым годом и поблагодарил за заботу о Родине

19:24. 31 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Российский президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым годом. В новогоднем обращении, которое транслировали на Дальнем Востоке, глава РФ подчеркнул, что трудности, с которыми столкнулась Россия в уходящем 2016 году, сплотили страну.

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», – заявил президент.

Российский лидер отметил, что главное сейчас – это вера «в себя, в свои силы, в свою страну».

«Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», – сказал глава России.

Путин выразил благодарность россиянам «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».

«У нас огромная, уникальная и прекрасная страна!» – отметил президент, добавив, что ее жителей объединяют общие заботы, радости и давняя традиция «встречать Новый год в кругу семьи с надеждой на самое лучшее».

Путин обратился и к тем, кто встречает Новый год далеко от родины, а также находится на рабочем месте.

«Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», – заявил Путин.

Кроме того, глава страны призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. По его словам, для этого следует «с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки».

«Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения… Мира и процветания нашей общей великой Родине – России», – заключил российский лидер.

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