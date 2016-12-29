Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 декабря 2016

Алеппо после войны: как разминируют древний город

Уходящие из сирийского Алеппо боевики оставили город заминированным. На месте работают профессиональные саперы из Международного противоминного центра ВС РФ. Корреспондент «Звезды» побывал в городе, освобожденном от игиловцев.





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СРОЧНО: В России задержаны игиловцы, готовившие теракты в Москве

В Дагестане задержаны семеро сторонников террористической группировки ИГИЛ*; по версии следствия, они готовили резонансные теракты в Москве, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужб, боевики готовили нападения по прямому указанию эмиссара ИГИЛ, который находится в Сирии. При обысках у задержанных было изъято большое количество огнестрельного оружия, гранат и боеприпасов. Также силовики нашли компоненты самодельного взрывного устройства. В середине декабря сотрудники ФСБ задержали в Москве четырех боевиков, которые также готовили теракты в столице. По версии следствия, они получали приказы от эмиссара ИГИЛ, который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится в Турции. При обысках у них нашли самодельные бомбы и оружие. * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Сферы влияния

О сферах влияния и переговорах по Сирии. http://www.ng.ru/news/567405.html – цинкPS. В этих раскладах, Москве и Ирану необходимо добиться от Турции согласия на сохранение Асада во главе Сирии на все время переходного периода, с последующими президентскими выборами, где сможет принять участие человек согласованный с текущим правительством Сирии, Москвой и Тегераном. Эту схему Москва уже поднимала неоднократно как в переговорах в Венском и Женевском формате, так и в ходе прямых сделок с США, но американцы и саудиты особого интереса к ней не изъявляли, настаивая на том, что Асад должен уйти немедленно.В свете изменившихся отношений с Турцией, Россия и Иран пробуют еще раз добиться международной легитимизации сохранения Асада у власти на время действия переходного периода, что гарантирует желаемые для России и Ирана изменения в Сирии по окончанию войны. Способствует этому желание курдов получить автономию на севере Сирии, что пугает Эрдогана и делает его более сговорчивым, хотя по официальным комментариям последнего месяца, хорошо видно, что Турция еще колеблется в некоторых вопросах, потому что именно ей придется убеждать подконтрольных боевиков, что они должны смириться с тем, что Асад будет управлять страной еще несколько лет. А это означает, что боевики должны признать, что главная цель войны – заставить Асада уйти – неосуществима и смириться с этим. И если скажем туркоманские группировки будут вынуждены это сделать, то боевики из “Ахрар-аш-Шам”, “Джунд-Аль-Акса”, “Джейш-аль-Ислам”, Нуреддин-ан-Зинки” и им подобные, вряд ли на это пойдут. Все это обещает для Турции серьезные проблемы в отношениях с “подшефными”, тем более, что она уже взяли на себя обязательства воевать с “Ан-Нусрой”, с которой в разной степени дружат упомянутые выше группировки. И не факт, что все из них подчинятся в рамках турецких обязательств по перемирию, если они будут видеть, что к западу и югу от Алеппо САА при поддержке России и Ирана поведут решительное наступление на позиции “Ан-Нусры”.Касательно возможных границ сфер влияния, которые можно представить согласно существующей ситуации, то Турция и так уже контролирует часть приграничной территории в Латакии и Идлибе, а так же кусок Сирии от Азаза до Джараблуса. Сюда же возможно отойдет Аль-Баб и гипотетически Манбидж (если обострится война турок с курдами).Россия очевидно сосредоточена на укреплении своих позиций в западных районах страны, где позиции Асада наиболее сильны и где сейчас идет последовательная зачистка анклавов боевиков (на очереди Вади Барада). Иран в свою зону ответственность может взять восточную Сирию и районы к югу от Алеппо, где активно действует “Хэзбалла” и многочисленные шиитские отряды переправленные в Сирию по иранской линии. Главное во всех этих схемах, это наличие коренного интереса указанных стран в том, чтобы Сирия по итогам войны осталась территориально целостной и из нее не вычленили бы какой-нибудь суннитский или курдский анклав. Тут есть целый ряд проблем, связанный как с устремлениями сирийских курдов, так и позицией других спонсоров боевиков, так как договоренности России, Ирана и Турции не учитывают интересов США, Саудовской Аравии и Катара, с которыми так или иначе придется разговаривать на предмет согласования будущего послевоенной Сирии. Тут конечно многое зависит от позиции США при Трампе. Если США откажутся от идеи свалить Асада любой ценой и ослабят поддержку боевиков воюющих против Асада, то все будет намного проще.Москва наверняка будет пытаться втянуть американцев в сделку по Сирии наравне с Турцией, что даст Кремлю выступить в роли главного миротворца и одновременно показать, что не США, а РФ организовала действенный переговорный процесс, в котором США лишь один из участников. Если же США продолжат проводить курс на свержение Асада, то события конечно будут развиваться в более конфронтационном русле, но в случае успеха сделки с Турцией, можно будет продемонстрировать, что в договоренностях по Сирии можно обойтись совсем без участия США. В этом плане, активные контакты с Турцией это своеобразный ответ РФ на лихорадочную активность Обамы в связи с Сирией. Если Обама хочет напоследок посильнее досадить России путем санкций и различных обвинений, провоцируя эскалацию конфликта, которая помешает улучшению отношений США и РФ, то РФ наоборот пытается формировать такие дипломатические расклады по Сирии, которые создадут предпосылки для реальных подвижек в отношениях с США в сирийском вопросе при Трампе. Как показывают заявления Трампа по Израилю, между старой и новой администрациями Белого Дома, существуют кардинальные противоречия в оценках того, как следует вести дела на Ближнем Востоке, так что определенные изменения в любом случае будут происходить и с инерционным курсом Обамы так или иначе будет покончено.Какая из этих линий будет иметь больше последствий для Сирии, увидим в конце января-начале февраля, когда Трамп вступит в должность и начнутся официальные консультации между США и РФ, когда пойдет речь уже о государственных обязательствах и договоренностях. В рамках же переговоров в Астане, мы скорее всего сможем увидеть некоторые моменты отношений России, Ирана и Турции, ранее остававшиеся за кулисами (например, список группировок контролирующихся Турцией), а так же контуры послевоенной Сирии в рамках видения российско-иранского альянса и “особой позиции” Эрдогана.Сегодня же должно начаться перемирие гарантированное Россией, Турцией и Ираном. Полагаю, что оно будет частичным – некоторые фронты в северной Сирии присоединятся к режиму перемирия, остатки которого действуют еще со времен первой сделки США и РФ в феврале 2016 года. На остальных фронтах война продолжится. Это касается как фронтов против Халифата (Аль-Баб, Дейр-эз-Зор, Тияс, восточные районы Хамы и т.д.), так и фронтов против “Ан-Нусры” и ряда других группировок (фронт к югу и юго-западу от Алеппо, Вади-Барада, Восточная Гута, отдельные участки на севере Хамы). Соответственно, заинтересованные стороны, если перемирие будет хотя бы частично работать, смогут использовать высвободившиеся силы для операций на других фронтах – Турция сможет более активно вести операции против Аль-Баба и при необходимости, против курдов Рожавы. Сирия и ее союзники, могут активизировать наступления на районы контролируемые “Ан-Нусрой” (например, взять Хан-Туман и пробиться к шиитскому анклаву в Идлибе) или же реализовать планы связанные с возвращением Пальмиры и походом на Дейр-эз-Зор, с попутным освобождением Ярмука. То есть надо понимать, что перемирие как и ранее будет использовано не только в интересах мира, но и в интересах войны. Ну а кто из него сможет извлечь больше пользы, увидим по фактическим изменениям на фронтах.

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СМИ: Сирию могут разделить на несколько зон влияния

Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на другие СМИ.

По данным Рейтер, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность.

Сделка находится в стадии разработки, ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал источник, знакомый с позицией России. Это соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.

«Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились», — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако назвать конкретные имена он отказался.

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Армия Ирака начала новое наступление на террористов в Мосуле

Иракские силовики начали новое наступление против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в нескольких районах Мосула на юго-востоке города в четверг.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять», — сообщили в подразделении МВД.

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Оставленные террористами склады в Алеппо переполнены американским оружием

Боевики, которые покинули восточные районы сирийского Алеппо, оставили склады с большим количеством оружия, значительная часть которого была произведена в США.

Об этом пишет РИА новости со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что стоимость обнаруженного оружия и боеприпасов американского производства оценивается в миллионы долларов.

«Мы обнаружили склады с оружием, примерная стоимость которого исчисляется миллионами долларов. Большая часть — американского производства. Впрочем, это нас не удивило, поскольку Дамаск уже не раз указывал, что террористов в Алеппо, которых именуют умеренной оппозицией, снабжают с турецкой территории за счет денег ряда арабских монархий Персидского залива. Кроме того, часть вооружений была расхищена со складов сирийской армии. Мы это знаем и признаем», — говорится в сообщении.

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Сирия: из восточного Алеппо после 24 ноября вышло более 110 тыс. мирных жителей

Восточную часть сирийского города Алеппо после 24 ноября покинули 110 тысяч человек.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на ООН.

«После 24 ноября из восточной части города бежали 110 тысяч человек, 75 тысяч из них нашли приют в районах, которые контролируются правительством в самом Алеппо и в его окрестностях», — говорится в сообщении пресс-секретаря ООН, которое приводит центр новостей Всемирной организации.

Отмечается, что «еще 36 тысяч поселились в зонах, подконтрольных неправительственным вооруженным группам в Идлибе и в сельских районах провинции Алеппо».

По словам пресс-секретаря, ожидается, что по мере продолжения регистрации число перемещенных лиц из восточной части Алеппо в ближайшие дни еще более увеличится.

На сегодняшний день перемещенные лица в первую очередь нуждаются в теплом жилье, подчеркивается в сообщении.

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В США заявили о ликвидации одного из руководителей ИГИЛ — СМИ

Военный источник из США заявил о ликвидации одного из руководителей «Исламского государства»*.

Об этом пишет RT со ссылкой на Associated Press.

Смерть террориста наступила в результате удара коалиции в Сирии 26 декабря.

По словам военного представителя, командир «Исламского государства» Абу Джандал Аль-Кувейти был убит недалеко от ГЭС Табка. Он являлся лидером группы в Ракке.

Более подробной информации не приводится.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Приключения русских в Дамаске: На Рождество православная делегация чуть не попала под минометный обстрел (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в начале прошлой недели в Сирию выехала гуманитарная миссия с гум. помощью и рождественскими подарками для детей погибших военнослужащих. «Русская Весна» стала информационным партнёром этого благотворительного мероприятия и продолжает публиковать серию удивительных репортажей из Сирийской Арабской Республики. 25.12.2016 года православная делегация Фонда св. Апостола Павла и Движения «Сорок Сороков» из России встретила Рождество в Дамаске вместе с Сирийским народом. Россияне, прибывшие в Сирию с рождественскими подарками для детей, посетили праздничное богослужение в самом большом православном соборе Дамаска – Храме Креста Господня. Рождественскую службу возглавил епископ Селевкийский Ефрем, Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, которого все ждали, служил в этот день в Алеппо. Народ Сирии поздравил всю Россию с Рождеством (по Григорианскому календарю, – прим. РВ) и с Новым годом, спев сразу же после службы, которая проходила в Храме Христа, три песни «Калинка-малинка», «Дорогой длинною» и Катюша, тем самым поддержав уже ставший всемирным песенный флеш-моб дружбы народов #СпоемВместе и Мир без войны. Жители и гости Сирии успели помолиться на службе, спеть песни и главное, им посчастливилось вовремя уйти, поскольку тот район, где стоит Храм Креста находится в Дамаске рядом с французской больницей, где взорвалось через короткое время более трех миномётных снарядов. К счастью никто не пострадал. Читайте также: В рождественское утро террористы обстреляли христианский район Дамаска «Когда мы пели эти песни, мы даже не могли предположить, что уже через несколько часов произойдет страшная трагедия с нашим Ту-154. Мы пели вместе с русскими, которые проживают в Сирии и некоторыми сирийцами, которые знают эти песни. И никто не мог даже подумать, что на следующее утро эти песни будут звучать по всем телеканалам России, но только по другому поводу. Мы скорбим вместе с родными и близкими, погибшими в этой ужасной авиакатастрофе, — сказал координатор движения “Сорок Сороков” Андрей Кормухин. — Я лично знал Валерия Михайловича Халилова. Это был глубоко верующий православный человек. Мы несколько раз участвовали с ним совместно в фестивале „Русское поле” в Москве, где мы собирали обыденный храм, а он был председателем жюри на песенном конкурсе. Мы всегда тепло с ним общались, и для нас эта весть прозвучала, как гром среди ясного неба! Мы выражаем соболезнования родным и близким и в память о погибших в этой страшнейшей авиакатастрофе хотим выложить ролик с песней „Катюша” и „Калинка-малинка”. Люди в нем радуются Рождеству и на их лицах улыбки, но мы тогда даже не могли предположить, что мы поем эти песни и в память о наших друзьях и коллегах с разбившегося в тот день Ту-154. Пусть Господь упокоит их души!» Напоминаем, в рамках гуманитарной миссии в Сирию 18.12.2016 года отправили 1,2 тонны гуманитарного груза и более 1000 рождественских подарков для детей погибших военных. Читайте также: Приключения русских в Дамаске: удивительные истории из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) Координаторы Движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и Игорь Ильин для «Русской Весны», фото Александра Зверева

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Борцы со смертью и «подарки шайтана»: Русские сапёры в Алеппо — фоторепортаж «Русской Весны»

Ежедневно российские сапёры ликвидируют десятки «подарков шайтана» в сирийском Алеппо. Даже когда бои затихают, у сапёров продолжается рискованная боевая работа — по разминированию территории, где буквально на днях еще шли кровавые сражения. Об этом героическом труде фоторепортаж «Русской Весны». Российские саперы продолжают свой опасный труд в городе Алеппо, их важная и масштабная работа вносит огромный вклад в спасение жизней и здоровья мирных жителей, которые со 100%-й уверенностью пострадали бы от заложенных террористами мин и самодельных взрывных устройств. Глава Минобороны России Сергей Шойгу неделю назад озвучил впечатляющие результаты работы российских саперов в городе Алеппо. Генерал Шойгу рассказал, что, по данным на 21 декабря, специалисты Международного противоминного центра ВС РФ за короткий срок обнаружили и обезвредили 66 000 тонн взрывчатых веществ в Алеппо. Об этом министр рассказал в своем докладе на заседании коллегии российского оборонного ведомства по итогам 2016 года. Военный источник рассказал «Русской Весне» последнюю информацию о результатах опасного труда российских военных инженеров: «Включая последнюю неделю, количество обезвреженных нашими парнями взрывоопасных предметов в Алеппо в общей сложности достигло 90 000 тонн», — рассказал «Русской Весне» военный источник. Он добавил, что огромное количество взрывчатки было найдено на складах террористических группировок после освобождения города. Очень опасный был труд наших военных инженеров по разминированию «коридоров» в Алеппо, заминированных бандформированиями и регулярно обстреливаемых боевиками. Именно по ним позже бандитам дали возможность покинуть мегаполис. А незадолго до этого наши саперы успешно справились с этой сложной задачей. Можно не сомневаться, что они с честью выполнят и другие служебные задачи. У них есть для этого всё необходимое: техника, знания и опыт; смелость, мужество и хладнокровие. Читайте также: Люди, роботы и собаки: как российские саперы разминируют Пальмиру (ВИДЕО)

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Сирия: террористы обстреляли посольство России в Дамаске

Посольство России в сирийском Дамаске подверглось обстрелу со стороны террористов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.





«28 декабря в 13:00 и 13:19 мск Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от её территории», — говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что рассматривают данный инцидент как провокацию и подтверждение намерения экстремистов «и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием „живого щита”».



«Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы Посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска.



Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов», — добавили в МИД.



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