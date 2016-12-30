Ещё раз о фундаментальной науке. Наши учёные, похоже, занимаются мракобесием ради сокрытия от народа истины!

Только сегодня я узнал про существование научного термина "радиационное выхолаживание", который применяется не где-нибудь, а в авиации. Оказывается, в ХХ веке, когда появились реактивные самолёты, способные летать на высотах 10 километров и выше, было обнаружено загадочное явление.

Многие, наверняка, хоть раз в жизни летали в отпуск на пассажирских авиалайнерах и слышали объявление стюардессы: "наш полёт проходит на высоте 10500 метров, температура воздуха за бортом составляет минус 50 градусов по Цельсию..."

Так вот, оказывается, что температура наружной обшивки пассажирского самолёта при полёте на большой высоте становится холоднее температуры наружного воздуха!

Как же так? Из-за чего? Ведь если между собой взаимодействуют два тела: тёплое и холодное, то тёплое нагревает холодное, причём до тех пор, пока не установится тепловой баланс и температура обоих тел не станет равной. Таков закон природы!

Взлетающий с земли самолёт можно считать в какой-то степени "тёплым телом" относительно высотной стужи. Отдавая своё тепло окружающему холодному воздуху, наружная обшивка корпуса самолёта должна через какое-то стать одинаковой с ним температуры! Однако, по факту (а факты упрямая вещь, их надо признавать), самолёт снаружи становится холоднее наружного воздуха на 4 и более градуса по шкале Цельсия.

За счёт чего?

Ведь он, наоборот, должен нагреваться за счёт трения о воздух, который на большой высоте от земли пусть очень разрежен, но он есть! А тут идёт процесс охлаждения! В чём феномен?

Наши учёные, отвечающие за "фундаментальную науку" придумали объяснение, которое вошло в сборник "Рекомендации по противообледенительной обработке воздушных судов". Прочтите его:

Источник: "Письмо 03.10-7".

Как вам эта "высоконаучная" фраза: "В обычную тихую ясную ночь поверхность самолета испускает длинноволновую радиацию..."???

Учёные, писавшие эту инструкцию для авиационного персонала, и прежде всего для техников, утверждают, что пассажирские самолёты, пронизывающие своим корпусом сильно разреженные воздушные массы на большой высоте, двигаясь с крейсерской скоростью 950 км/час, превращаются сами по себе в довольно таки мощные передатчики длинноволнового диапазона?!

А поскольку на борту самолёта в реальности никаких длинноволновых передатчиков нет, которые могли бы эти волны излучать, а мощное излучение, вроде как есть (хотя это надо ещё перепроверять! Ведь наши учёные могут и наврать!), то на это излучение теоретически расходуется тепловая энергия, выделяемая обшивкой самолёта! И поэтому, говорят наши учёные, обшивка самолёта при полёте на больших высотах может быть холоднее чем воздух, с которым эта обшивка соприкасается.

Ну просто гениальное научное объяснение придумано для явления, которое учёные должны были по долгу своей службы объяснить!

Только это "объяснение" наших учёных совершенно не стыкуется с общепризнанной теорией образования так называемых "электромагнитных волн"! Без генератора электромагнитных колебаний и без знакопеременного движения электрического тока вдоль поверхности самолёта (от его хвоста до носа и обратно), вызываемого этим генератором электромагнитных колебаний, никакого "длинноволнового излучения" быть не может в принципе!!!

Так что, либо современная теория света и электромагнитных волн содержит в себе ложь, либо же нагло лгут учёные, придумавшие фантастическое объяснение явления, с которым столкнулись авиаторы. А третьего на дано!

* * *

Хочу поделиться с читателем ещё одним своим наблюдением на смежную тему.

Теория холода, как я недавно выяснил, является тайной, которую наши учёные тщательно скрывают от народа. С этой тайной связано нечто воистину фундаментальное, что могло бы изменить мировоззрение людей и их понимание матери-природы и её скрытых механизмов. А чтобы этого не произошло, наши учёные и сочиняют для народа свои лживые объяснения, вроде приведенного выше.

Посмотрите сейчас на эту карту Северного полушария Земли и обратите внимание на синее пятно в районе Якутии. Это я обозначил место, называемое "Полюсом холода".

В 1933 году там была зарегистрирована самая низкая температура в северном полушарии нашей планеты с начала ХХ века — 67,8 градусов ниже нуля. На Северном полюсе в тот год было даже теплее! По этому и ряду других параметров Оймяконская долина в Якутии является фактически наиболее суровым местом на планете, где проживает постоянное население.

Указатель на месте бывшей метеорологической станции в деревне Оймякон, Республика Саха (Якутия), 26 января 2013 года. © REUTERS/Maxim Shemetov.

Спрашивается, если это место на земле является зимой таким холодным, то что делает его столь холодным?

Ветра, порождаемые циклонами с антициклонами? Или так называемое "радиационное выхолаживание"?

Уже тот факт, что в этом месте в 1933 году была самая низкая температура воздуха в северном полушарии планеты с начала ХХ века — 67,8 градусов ниже нуля, говорит о том, что никакие ветра не могли ниоткуда надуть сюда холод и заморозить деревню Оймякон, потому что тогда тут находился в буквальном смысле полюс холода! А холод если и распространялся тогда ветрами, то только отсюда по разным направлениям света!!!

О том, что данному месту на земле присвоено название "полюс холода" совсем не напрасно, говорят и вот эти карты:

Выше карта среднемесячных температур в России в январе месяце.

Ниже карта России, на которой также обозначен тёмно-синим цветом "полюс холода", а пунктирной линией показана граница распространения вечной мерзлоты.

О чём этом всё говорит?

Это говорит о том, что "Дед Мороз" приходит в деревню Оймякон не с неба, как многие до сих пор думают, а он приходит к людям из под земли!

Иначе говоря, прямо под этой деревней находится супермощный природный льдогенератор, который замораживает сначала землю в широких окрестностях, а потом уже от земли охлаждаются воздушные массы.

В период лета солнечная радиация (излучаемое Солнцем тепло) как может противостоит этому подземному природному "льдогенератору", но всё равно, карта среднегодовых температур воздуха чётко показывает то место, где именно он располагается!

В Якутии он располагается!

Так как же быть с теорией холода, господа, учёные, доценты с кандидатами?!

Правду сказать народу не хотите ли?

Приложение: "Чего не понимают в фундаментальной науке Юрий Болдырев и Владимир Путин" .

Статья: "Раскрыто мошенничество в сфере религии" .

30 декабря 2016 г. Мурманск. Антон Благин