Невинные жертвы сталинских репрессий?

Юрий Мухин, несмотря на все ломание копий вокруг его персоны, как обычно не устает радовать ценными историческими материалами, а именно фотографиями расстрельного списка от 23 февраля 1940 года, где можно оценить применительно к каждому «врагу народа» совершенное им преступление и итоговый приговор. На списках стоят подписи ответственных лиц.

В списках не только обычные категории врагов народа, но и сотрудники органов, причастные к фабрикации липовых дел.

В этом отношении список примечателен тем, что лишний раз указывает на пошлый мифологический характер заклинаний, что всех и каждого сажали за дело (нарушения соц.законности были признаны еще при Сталине и в меру сил исправлялись, а виновные несли суровое наказание, при этом в тех случаях, когда это было возможно, необоснованно-репрессированные освобождались). Так же документ решительным образом указывает на то, что в расстрельные списки попадали по весьма широкому спектру совершаемых преступлений, от контрреволюционной деятельности до банальных убийств на политико-идеологической почве, вплоть до обычной бытовухи.



Мне сказали, что этот вид документов никогда не выкладывался в Сети в связи с тем, что в архиве к ним был очень быстро запрещен свободный доступ. А документ интересный, и из него можно почерпнуть кое-что любопытное.

К примеру, можно понять, кого именно репрессировали после того, как Берия возглавил НКВД. Скажем, посмотрите, кто именно и за что открывает список приговоренных к расстрелу. Это последствия чистки Берией ежовского аппарата НКВД. Да и остальные «жертвы» сталинских репрессий особого сочувствия не вызывают (если после стертых мною фамилий нет имен, то это китайцы или корейцы).

Интересно также, что сотрудники НКВД, не смотря на потери личного состава, делали все, чтобы даже чеченские бандиты попали в суд – сотрудники НКВД не поступали как сегодня, когда силовики убивают каких попало кавказцев, а потом называют этих убитых ответственными за преступления.

Но главное, на мой взгляд, не это. Ведь из этого документа становится понятно, что в СССР ни один человек, даже самый простой и не именитый, не был убит государственными служащими без разрешения самого высшего, реального органа власти – Политбюро. Причем, исходя из того, что несколько человек было помиловано, следует, что Комиссия Политбюро реально рассматривала дело каждого осужденного к расстрелу.



А ведь закон не обязывал Политбюро заниматься вопросами помилования – это было делом Президиума Верховного Совета, — тем не менее, члены Политбюро тратили время и силы на то, чтобы параллельно с Президиумом ВС рассмотреть дела осужденных к высшей мере социальной защиты. И делали это вместо того, чтобы понырять за амфорами или слетать на охоту.

Это как-то не вписывается в либеральные вопли о том, что при Сталине людей считали мусором. Нет, в сталинском СССР мусором не был даже тот, кто имел право таковым считаться.

Ю.И. МУХИН



В целом, приговоры на мой взгляд вполне адекватны совершенным преступлениям.

PS2. Документы рекомендуются к распространению, особенно это касается страниц, на которых красуются приговоры нарушителям социалистической законности из НКВД.

Источник: nnm.me