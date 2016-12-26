Главная » Актуально, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии, Психология

«Хочу, чтобы всё работало и тогда, когда меня не будет», — о Докторе Лизе

12:20. 26 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
«Хочу, чтобы всё работало и тогда, когда меня не будет», — о Докторе Лизе | Русская весна

О жизни и работе руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, трагически погибшей в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря, рассказывает корреспондент издания «Известия» Александра Красногородская. В качестве названия для материала журналист использовала фразу, однажды произнесенную Доктором Лизой. Слова «Хочу, чтобы всё работало и тогда, когда меня не будет» как нельзя лучше отражают ее преданность делу спасения человеческих жизней, в котором Елизавета Глинка видела свое главное предназначение.  

В это просто невозможно поверить. Человек, который спас сотни жизней, погиб. Она была невероятной, особенной, сильной, строгой, душевной, любящей. Была. Доктор Лиза погибла.

Весь день к офису «Справедливой помощи» на Пятницкой несут цветы и зажигают свечи. Траурная обстановка и в Доме милосердия на Басманной.

В прошлом году с Елизаветой Петровной мы ездили в Донецк. У нее в багаже было много лекарств для жителей Донбасса. Кому-то она везла таблетки от диабета, кому-то гормональные, кому-то противоожоговые средства.

Помню, что перед вылетом возникли проблемы — служба безопасности аэропорта не хотела пропускать лекарства. Приземлились в Ростове, оттуда на малюсеньком Оpel, держа на руках эти коробки с лекарствами, приехали в Донецк. В гостинице сортировали медикаменты и тут же развозили их по адресам.

В тот раз Елизавета Петровна увозила на лечение 12 детей с различными заболеваниями: после ранений, с пороками развития, онкологией. В местной больнице ее встречали как спасителя. Хотя тут можно обойтись и без сравнения — она спасала делом.

Как-то в Донецке зашел разговор о диагнозе шестимесячного младенца, находившегося в критической ситуации. Ребенок был одним из тех, кто попал в список перевозимых в Москву. Попал уже в последний момент.

Читайте также: Кадыров обещал присвоить имя Елизаветы Глинки детской клинике в Грозном

Один из помощников Доктора Лизы отреагировал тогда так: «Ну мамаша молодец, конечно. Возила его по святым местам, в источники окунала, вместо того чтобы в больницу бежать». На что Елизавета Петровна ответила: «А не думаешь, что благодаря этим святым местам ребенок и попал сейчас в список?» И возразить тут было нечего.

Около шести утра в номер гостиницы, где мы остановились, настойчиво постучали. Сонная выпрыгиваю из постели. В коридоре Доктор Лиза: «Ты еще спишь? Жду тебя на завтрак». Елизавета Петровна была бодра, с макияжем и прической.

Когда успела? Спрашиваю — а она улыбается. И всегда так: укладка, макияж — при всей занятости она успевала заскочить в салон. Она была прекрасна во всем.

В Донецке мы посещали воспитанников реабилитационного центра для детей с тяжелейшими заболеваниями. У многих ДЦП, проблемы умственного и психического развития. Сейчас могу рассказать, что там она подошла к каждому ребенку, обняла, разговаривала с искренней симпатией и материнской любовью. Могла даже пошутить. Так умела только она.

И это делалось не на камеры, потому что я была единственным журналистом, это было не для картинки. Это было по-настоящему.

Она сама брала на руки самых тяжелых детей и переносила из автобуса в вагон. Она была строгой и милой одновременно. Она с легкостью рассказывала о своей жизни, но при этом не любила пиар. Не считала себя звездой: «Вы думаете, я не мою полы дома? Мою. Как и все. Я обычная жена и мать».

Елизавета Петровна рассказывала, как однажды ей позвонил мужчина из Москвы и попросил вывезти из Донбасса его престарелых родственников. На уточняющие вопросы о том, что с ними, чем больны, могут ли передвигаться, мужчина отвечал, что они здоровы и сами себя обслуживают. «А что вам мешает их вывезти тогда?» — удивилась Доктор. «А я боюсь», — ответил незнакомец.

А вот она не боялась. Казалось, что она шла навстречу смерти и каждый раз побеждала.

Бездомные — отдельная тема. Каждую среду группа «Справедливой помощи» на старенькой скорой выезжала кормить малоимущих и бездомных на Павелецкий вокзал столицы. В салоне — перевязочный материал, мыло, шампунь и горячая еда. К 17 часам — времени раздачи продуктов — на вокзале уже стояла очередь из бездомных. Просят не снимать, не хотят общаться. Но все передают привет Доктору Лизе.

«А Петровна не приехала?» — «Нет». — «Что-то давно ее не было…»

В офисе фонда спрашиваю у Елизаветы Петровны, почему она перестала ездить кормить бездомных. «Меня на всё не хватает, был Донбасс, теперь Сирия. А я хочу, чтобы всё работало и тогда, когда меня не будет».

Читайте также: Имя Елизаветы Глинки присвоят медучреждению Минобороны

Она рассказывала, как всё началось. С одного бездомного, бомжа, как мы привыкли их называть, который жил около дома ее матери. Елизавета Петровна каждый день навещала маму и подкармливала его. Потом к нему пришел еще один. И она кормила уже двоих. Потом еще и еще.

— У вас бывают выходные? — спрашивала я ее в одном из неопубликованных интервью.

— Нет. Только если летом несколько дней провожу на даче. А зимой всё время работаю.

— Я построила домик в стиле 50-х годов, — рассказывала Доктор Лиза о своей даче. — Это была моя мечта. Я собираю старую мебель, восстанавливаю ее. И я хочу, чтобы это был такой дом, в котором выросла моя мама. Это моя отдушина. Там много старых детских игрушек. Все, кто знает, что я это собираю, несут мне старые кастрюли, ковры, я всё восстанавливаю и собираю тут.

Доктор Лиза коллекционировала игрушечных осликов. В офисе «Справедливой помощи» на подоконнике около ее рабочего стола — сплошь ослики. Все, кто знал об этом хобби, приносили зверушек в фонд. Ну и представьте, мой трехлетний сын, с которым мы как-то туда приехали, увидел эту коллекцию.

Несмотря на все мои запреты, Елизавета Петровна подвела ребенка к подоконнику и сказала: «Выбирай!» Счастью не было предела. Несколько игрушечных осликов уехали тогда с Мишей.

В воскресенье в Доме милосердия, который Елизавета Петровна открыла больше года назад, рассказали, что молятся о том, чтобы нашли тело и они смогли похоронить ее по-человечески. Но всё равно до сих пор никто не верит, что Доктора Лизы больше нет…

Про Сирию она рассказывала мало и неохотно. Говорила, что планируются поездки, были какие-то задумки. Для нее война была везде одинаковой. Это был человек без политических амбиций, ее миссия была помогать. Елизавета Петровна не смотрела, кто страдает, с какой стороны жертвы — помочь надо было всем.

Несколько недель назад Доктор Лиза стала лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Тогда, выступая перед президентом, она сказала:

«Мне иногда невозможно осознавать разделение общества, в котором люди перестали слышать друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы: „сами виноваты“ или „готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо“.

Мы, правозащитники, вне политики, также и те люди, кого мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества со всеми людьми… Мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Александра Красногородская 

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Михаил Ходорковский: “Меня движут амбиции”
... том, что я хочу заняться общественной деятельностью, .... Он «отпустил» меня только тогда, когда поверил, что я ...работаю. Создать команду, показать моим согражданам моё видение будущего так, чтобы... разъяснять им всё, показать им всё — и тогда можно добиться ...
Чтобы в России установилась русская власть — русским надо стать умнее евреев
... политическими лидерами, чтобы любой ценой не...денежную работу. С годами в КГБ всё ...президентом. И только тогда, когда он согласился «опидораситься»,... Что ещё поразило меня тогда, так это то...Путине?). Заканчивая статью, хочу сказать уважаемому мною Исраэлю...
Всё ужасное для России только начинается.
... забыть можно лишь тогда, когда ты не хочешь ...шла культурная революция, всё больше и больше ...встречу пригласил и меня. Там американцы меня спрашивают: «..., продуманной агентурной работой, для того, чтобы держать в руках...парадоксальную вещь я хочу вам сказать… С...
Исповедь Батьки Лукашенко
...лоб Лукашенко!" Я всё терпел, чтобы меня нигде не упрекали, ...жильём разобрались более-менее. По экспорту предстоит работать. Это валюта...земля. Я хочу, чтобы нас понимали, и когда Проханов выступает...вижу Лукашенко-романтика. Тогда я первые фермерские хозяйства...
Путина на то и поставили, чтобы с 1991 года команда мошенников не менялась
...мировым сообществом, которое тогда воспринималось не как исторический...когда прекратил действие Верховный Совет СССР, я был приглашен работать...всё дальнейшее, это уже последствия. Повторяю, с 1991 года команда не менялась...-то. Но я хочу, чтобы мой народ, моя ...
Мертвое сердце / Сказка
... на охоту. Всю работу по хозяйству он делал.... Необходимо сделать так, чтобы она не смогла отправить.... Мне же было всё безразлично. Оставив взамен ...меня по всей Руси чествуют! Подари мне то, чего я хочу.... - Ты возьмёшь её тогда, когда меня в живых не будет....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>