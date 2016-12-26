Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 декабря 2016
- 11:49 Террористы ИГИЛ убили 30 мирных жителей Сирии в ходе атаки на город Аль-Баб.
- 10:52 Британия усилит авиаудары в Сирии, — Telegraph.
- 10:06 Армия Сирии ликвидировала около 50 террористов ИГИЛ к востоку от Алеппо.
- 07:42 Новости Сирии: Террористы обстреляли Дамаск.
- 05:30 Неизвестные уничтожают главарей боевиков и их базы на юге и севере Сирии (ФОТО).
- 04:30 Геноцид «Леопардов» в Алеппо: ИГИЛ массово уничтожает и захватывает немецкие и американские танки (ФОТО).
- 03:11 Развертывание.
- 01:48 Приключения русских в Дамаске: удивительные истории из Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:00 В рождественское утро террористы обстреляли христианский район Дамаска.
- Вчера 21:45 Тияс. Горячий рубеж.
Террористы ИГИЛ убили 30 мирных жителей Сирии в ходе атаки на город Аль-Баб
По меньшей мере 30 мирных жителей были убиты в результате нападения боевиков «Исламского государства» на сирийский город Аль-Баб.
Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Уточняется, что атака произошла 25 декабря.
В заявлении говорится, что таким образом боевики хотели помешать людям бежать из города.
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Британия усилит авиаудары в Сирии, — Telegraph
ВВС Великобритании готовятся увеличить количество боевых вылетов в Сирии в 2017 году. Об этом пишет Telegraph.
В 2016 году британские ВВС нанесли 60 авиаударов в Сирии и 347 − в Ираке. Однако, как пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах, в новом году Великобритания сделает упор на действия в Сирии.
«Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года», и это позволит перейти в наступление в Сирии, уточняется в материале Telegraph.
«Ракка − столица халифата (ИГИЛ* — прим. РВ)», — пояснил планы командования источник издания. Он добавил, что Великобритания «усилит поддержку с воздуха» операции в Ракке, и отметил, что для этого «нужно будет вести диалог с русскими».
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Армия Сирии ликвидировала около 50 террористов ИГИЛ к востоку от Алеппо
Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отражают атаки террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в 40 км к востоку от города Алеппо.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на SANA.
Банды ИГ пытаются прорваться к оборонительному рубежу правительственных сил в районе Дейр-Хафир на территории летного училища
«Убиты свыше 50 террористов, уничтожены их военно-транспортные средства», — сообщил представитель военного командования.
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Новости Сирии: Террористы обстреляли Дамаск
Террористы обстреляли христианский квартал Кассаа сирийской столицы Дамаск в утро католического Рождества.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на SANA.
«Не менее трех минометных снарядов разорвались рядом с французским госпиталем в воскресенье утром во время церковных служб. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб общественной и частной собственности. О жертвах и раненых не сообщается», — говорится в сообщении.
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Неизвестные уничтожают главарей боевиков и их базы на юге и севере Сирии (ФОТО)
В захваченных бандформированиями «умеренной оппозиции» районах фиксируется новая череда нападений на главарей различных группировок и на их базы.
В последние дни на севере Сирии под ударом оказались полевые командиры в провинции Идлиб, а на юге — в провинции Дераа.
Одно из крупнейших антиправительственных СМИ — Step News Agency сообщает, что в воскресенье неопознанная вооруженная группа напала на базу группировки «Аль-Фуркан» исламистской коалиции «Свободная идлибская армия», расположенную в районе городка Маарат Хурма на юге мухафазы Идлиб. В ходе нападения был уничтожен главарь «Аль-Фуркан» Ахмад Али аль-Хаттыб и командир джихадистов из северной Хамы Юнус Зарик.
По данным «Степ Ньюс», нападавшие приехали на 4-х машинах и атаковали объект на рассвете, когда на базе было малое количество бандитов, так основные силы бандформирования «Аль-Фуркан» стоят на позициях в Хаме. После убийства главарей, неизвестные разграбили базу.
Под прицелом «Ахрар Аш-Шам»
Под прицелом оказалось одна из крупнейших террористических группировок Сирии — «Ахрар Аш-Шам». 18-го декабря в деревне в южной части провинции Идлиб был убит один из полевых командиров бандформирования по кличке «Абу Удай Ахрара».
Неизвестные прикрепили взрывное устройство к днищу его «пикапа» и во время его поездки из н.п. Тельмнс на восток от города Маарат Аль-Нууман мина взорвалась и уничтожила автомобиль, тяжело ранив одного из лидеров «Ахрар Аш-Шам» в Идлибе (см. фото). Он был доставлен в больницу в Маарат Аль-Нуумане и затем умер в тот же день.
«Абу Удай Ахрара» родом из города Тельмнс, он являлся командиром одной из бригад «Ахрара аш-Шам» в городе Идлиб.
Корреспондент Step News рассказал, что это уже далеко не первый случай убийств лидеров банд в провинции Идлиб в последнее время, по его словам под прицелом находятся главари «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»* и «Ахрар аш-Шам».
Кроме того, на днях произошло нападение неизвестных на новый блокпост группировки «Ахрар-аш-Шам» вблизи с границей между провинциями Хама и Идлиб, при этом были погибшие среди находившихся на КПП.
Сообщается, что в ночь с субботы на воскресенье произошло покушение на командира отряда исламистов в городе Нава на западе южной сирийской провинции Дераа, главарю боевиков удалось выжить.
Также на днях произошел подрыв самодельной бомбы в подконтрольном боевикам городе Бинниш, находящемся около осажденных городов Фуа и Кафрая.
Кто организовал эти нападения в настоящее время неизвестно. Ранее в подобных случая часть «вооруженной оппозиции» обвиняла сирийские спецслужбы, а иные утверждали, что это делают спящие ячейки «ИГИЛ»*. Военные эксперты также предполагают, что войну друг с другом вполне могут вести и союзные группировки «умеренных» боевиков.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Геноцид «Леопардов» в Алеппо: ИГИЛ массово уничтожает и захватывает немецкие и американские танки (ФОТО)
В воскресенье вечером террористы ИГИЛ* обнародовали новые кадры ударов советско-российскими ракетами по танкам немецкого и американо-израильского производства на севере провинции Алеппо.
На фото боевики подбивают очередной немецкий танк «Леопард 2А4» и израильский M60T «Сабра» армии Турции в окрестностях города Аль-Баб, где продолжаются ожесточенные бои протурецких сил с бандгруппами ИГИЛ.
Террористы продолжают активно применять советско-российские ПТРК 9 М113 «Конкурс» (AT-5) и 9K111 «Фагот» (AT-4).
Камера дрона: захваченные и уничтоженные танки
Днем ранее медиакрыло группировки опубликовало несколько новых фотографий с результатами провального наступления турецкой армии у города Аль-Баб на минувшей неделе. Бандиты продемонстрировали широкий спектр брошенной и уничтоженной бронетехники сил Эрдогана на западе от г. Аль-Баб.
Террористы сняли на камеру дрона захваченные и уничтоженные турецкие танки Leopard 2A4, которые считались до этих боев одними из самых эффективных танков в мире.
Также на фото запечатлен брошенный танк M60T «Сабра» (израильская модификация американского танка) и бронеавтомобиль Cobra.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Развертывание
Похоже начинают приводиться в движение те силы, которые использовались во время штурма Алеппо и которые некоторое время находились без дела.
1. Сирийские источники отмечают, что из Алеппо на юг Аль-Хадеру выдвинулись серьезные силы (танки, БМП, артиллерия, автомобили с пехотой), что указывает на вероятную активизацию фронта к югу от Алеппо (основные силы там составляют "Хэзбалла", "Харакат Ан-Нуджба", различные шиитские группировки и отдельные части САА, а так же иранцы). САА так же выдвинула ультиматум боевикам в Рашидине с простым или понятным предложением – или они оттуда уходят сами, либо им с этим помогут. Можно говорить о том, что намечается масштабная операция с целью выйти к трассе Алеппо-Хомс на широком фронте прорвав оборону боевиков на линии Аль-Иис – Аль-Карасси-Хан-Туман – Рашидин. Будет ли это служить целям обеспечения безопасности Алеппо или же мы увидим реализацию более амбициозных планов связанных с продвижением в Идлиб, увидим в ближайшие пару недель. Весьма вероятно, что до инаугурации Трампа мы увидим еще как минимум одну масштабную операцию в районе Алеппо. Стоит отметить, что в самом Идлибе между "борцами за демократию в Сирии" продолжается междоусобная резня – за последние 2 дня убили 3 полевых командиров и около 20 боевиков. В основном это связано с продолжающимися разборками между "Ахрар-аш-Шам" и "Джунд-аль-Аксой". Так же были убиты два командира "Армии Идлиба", а их штаб-квартира была разграблена. В нашей прессе грешат на "неизвестный спецназ" http://k-politika.ru/neizvestnyj-specnaz-o
2. Так же сообщается, что сегодня сирийская армия после сильной артиллерийской подготовки атаковала позиции Халифата в районе Кувейриса. Ресурсы поддерживающие боевиков отмечают, что более 50 боевиков погибли в этих боях.
Активизация под Кувейрисом, если она будет иметь развитие, оставляет для САА возможности предпринять активные действия в направлении Аль-Баба, что больше зависит скорее не от военной обстановки, а от политических договоренностей между Россией, Ираном и Турцией. Пока что остается непонятным – кому и на каких условиях обещан Аль-Баб. Текущие проблемы турок при штурме города, поддерживают этот вопрос на плаву, ибо возможна ситуация, когда Аль-Баб обещали Эрдогану, а он его не смог взять. Сегодня Халифат вновь контратаковал https://www.almasdarnews.com/article/isi
Госпиталь к западу от Аль-Баба вновь перешел под контроль боевиков. По сути, турки вклинились в первую оборонительную линию к западу от Аль-Баба и завязли, будучи не в силах немедленно прорвать 2-ю оборонительную линию проходящую по окраинам городских кварталов, ни удержать прилегающие к городу ключевые с тактической точки зрения пункты.
Как представляется, главная проблема турок кроется в том, что "зеленая" пехота уже традиционно "жидковата" против "черных", а свою турки экономят. Взаимодействие "зеленой" пехоты с турецкой бронетехникой судя по всему налажено плохо. Посмотрим, как пойдут дела у турок, когда подойдут резервы. Уверен, что Аль-Баб будет взят, просто вопрос в сроках и цене в человеческих жизнях.
3. В самом Алеппо обнаружили и обезвредили шахид-мобиль с 2 тоннами взрывчатки. Помимо тех, кто свалил из города или был уничтожен, в Алеппо остались и фанатики, которые будут изыскивать возможности для нападения, благо развалины города позволяет определенное время скрываться, используя подземные коммуникации и недостаточный контроль. Разумеется, в перспективе налаживание власти на местах, фильтрационные мероприятия и усиление работы органов безопасности, снизят риски таких вылазок, но пока что такие атаки отнюдь не исключены и военная полиция РФ, которая будет работать в Алеппо, приехали отнюдь не на курорт.
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Приключения русских в Дамаске: удивительные истории из Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», в начале недели минувшей в Сирию вылетела гуманитарная миссия с гум. помощью и рождественскими подарками для детей погибших военных.
«Русская Весна» стала информационным партнёром этого благотворительного мероприятия и продолжает публиковать серию удивительных репортажей из Сирийской Арабской Республики.
Удивительные особенности Сирии
1) В Сирии на государственном уровне запрещены аборты. Правительство очень старательно бережет детей. Не дают усыновлять сирот иностранцам. До войны сиротства как явления не было в принципе. Как и нищеты.
2) В Сирии на государственном уровне запрещены ГМО. Еда не содержит искусственных консервантов и добавок. При этом внутри страны работает мощный агротехнический комплекс, который кормит здоровой пищей население и обеспечивает важную статью доходов от экспорта. Даже сегодня.
3) Однажды боевики подступили к резиденции Президента на 300 метров. В тот день Асма Асад отправила своего сына в школу со словами: «Я не хочу, чтобы ты был таким же диким и безграмотными, как те люди, которые хотят нас захватить». В тот день класс присутствовал почти в полном составе.
4) В городе часто можно увидеть баннеры с фотографиями погибших солдат. Мужественные красивые лица, открытый взгляд. Герои встречают прохожих. Сирийский бессмертный полк.
5) В разгар войны Рождество, как и все остальные праздники стали праздновать скромно. У соседа могло быть горе. В мирное время улицы превращались в один сплошной праздник. Сегодня все намного скромнее.
6) В глаза бросается большое количество автомобилей с незакрывающимся багажником, который «чавкает» во время езды. В основном на возрастных и разбитых. Их досматривают чаще других. Замки ломаются от времени, из салона тем более не открыть, а выходить на каждом посту проблематично.
7) Несколько раз в день город наполняется звонким голосом муэдзина. И это красиво. Колорит, который превращает происходящее в восточную сказку. Посчастливилось увидеть певцов вживую во время посещения мечети Омеядов.
8) Практически все автомобили имеют внешние повреждения. Иногда можно видеть осколочные повреждения. Автомобили без вмятин и царапин — сегодня признак достатка. Терять нечего — поэтому стиль вождения здесь напоминает гонки на выживание. Когда просят пропустить, складывают все пять пальцев в щепотку. Очень много раритетных автомоблией: пежо, бьюики, шевроле, форды, понтиаки, фиаты. Часто встречаются уазики, жигули, попался даже пикап из семерки.
9) В городе дикие пробки из-за необходимости осуществлять досмотр автомобилей. Выхлопные газы стоят пеленой. Дышать трудно до тошноты. Дорожных КПП очень много — и они эффективны. На КПП служат ополченцы.
10) В городе нет пешеходных переходов, светофоры — большая редкость. Во время войны такие пустяки никого не волнуют.
11) Каждый день на город падают случайные мины. В среду их было шесть.
Основная задача нашего прилета в Сирию — от лица православной общественности и граждан России подарить рождественские подарки детям, пострадавшим от войны.
Это не государственная акция. Простые люди искренне жертвуют свои средства от чистого сердца ради того, чтобы проявить свою любовь и участие по отношению к гражданам Сирии.
Щемило в груди, когда на призыв помочь приобрести подарки детям Сирии на указанные счета стали поступать средства. По сути, несколько сотен простых людей, организовавшись в соц. сетях Елицы, ВКонтакте и Фейсбук, закупили около 1000 хороших подарочных наборов. Дружба народов, христианское милосердие, народная дипломатия — это красиво.
Однако мы попали в парадоксально глупую ситуацию: в аэропорту Дамаска до сих пор не пропустили наши коробки. Буквально за несколько дней до прилета — Президент Асад издал указ о создании специальной комиссии, которая будет заниматься приемом всех гуманитарных грузов ради предотвращения хищений. Указ подписан, но комиссии еще нет, зато таможня добра уже не дает.
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Не хочется видеть причиной ситуации халатность и безразличие местных чиновников. Мы продолжаем надеяться, что наш груз на 1000 конфетных наборов, икон, хоругвей и других подарков, будет выдан нам в ближайшее время. Просим ваших молитв.
А пока мы намерены развозить гостинцы, которые были куплены в Сирии. Глубоко трогают радостные лица детей, получивших неожиданные подарки на Рождество. Особенно, если эти дети потеряли родителей на войне.
Слава Богу, что мы не успели истратить те пожертвования, которые пришли нам в последний момент, и которые мы взяли с собой и сохранили на непредвиденные случаи. На пожертвования простых людей из России мы собрали первоклассные подарочные наборы в местном магазине и поехали с ними в детский приют знаменитого монастыря в Сиднае. Вручили детям и оставили часть наборов настоятельнице, чтобы монастырь имел возможность одарить нуждающиеся семьи самостоятельно.
В монастыре мы приложились к Сиднайской иконе Божьей Матери, написанной самим апостолом Лукой. Стали свидетелями обручения сирийской пары в «комнате матушки». Келья увешана золотом и драгоценностями — люди благодарят Богородицу за заступничество и помощь.
У входа стоят костыли — два дня назад инвалид переночевал в келье перед святыми образами, а на утро оставил костыли и ушел.
Настоятельница матушка Феврония угостила нас постным ужином и подарила икону Сиднайского образа Богоматери в ответ на вручение ей иконы 40 Севастийских мучеников. Кстати, на арабский язык «мученик» переводится как «муджахед».
Монастырь стоит на высокой горе — раскаты взрывов доносятся с очень большого расстояния. В какой-то момент гул участился и стал нарастать. Оказалось, что в нескольких километрах стартовала генеральная репетиция праздничного оркестра в новогодних костюмах. Праздник заглушил далекие раскаты боев.
Ранее в четверг по инициативе Валентины Ланцевой мы посадили три дубка. В память о беззаветном служении дипломатов России своему отечеству — на главной аллее посольства России в Сирии. Саженцы — «внуки» исторического дерева, связанного с именем святого праведного Иоанна Кронштадского. Деревья с нами сажала жена российского посла в Сирии Наталья Кинщак.
Также оставили записи в книге соболезнования по поводу трагической гибели Героя России (посмертно), блестящего дипломата РФ в Турции — Андрея Геннадиевича Карлова. Хороший был человек и православный христианин. Упокой, Господи, душу раба Твоего Андрея и помяни его во Царствии Твоем.
Затем мы посетили храм Игнатия Богоносца, принадлежащего Московскому Патриархату. По некоторым весьма спорным причинам русские остались без пастыря с самого начала войны в Сирии. Священника перевели отсюда на время затянувшейся войны. Служб на русском языке в Дамаске больше нет. Церковь «стерегут» три уроженки города Одесса Зоя, Анастасия и Виолетта. Боевые и очень добрые.
Координаторы движения «Сорок Сороков» Кормухин Андрей и Ильин Игорь для «Русской Весны». Фото Александра Зверева.
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В рождественское утро террористы обстреляли христианский район Дамаска
Террористы обстреляли христианский квартал Кассаа сирийской столицы Дамаск в утро католического Рождества, передает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на полицию.
Сообщается, что не менее трех минометных снарядов разорвались рядом с французским госпиталем в воскресенье утром во время церковных служб.
В результате обстрела был нанесен материальный ущерб общественной и частной собственности. О жертвах и раненых не сообщается.
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Тияс. Горячий рубеж
Репортаж военкоров Anna-News из под Тияса.
Последние 3 дня бои в районе Тияса находятся в позиционной стадии, инициативу боевиков удалось погасить и таким образом оперативный кризис возникший после поражения под Пальмирой можно считать купированным. Теперь надо готовить предпосылки для контрнаступления и следить за активностью "черных" с юга, так как они не оставляют попыток обойти базу с юга через Аль-Шарифа и выйти к трассе Фарглас-Тияс.
Убитые в районе Тияса боевики Халифата. Строго 18+.
PS. Стоит отметить, что в сети появились фотографии убитых с обеих сторон, причем в обоих случаях стороны позируют с отрезанными головами. Выкладывать не стал, кому сильно надо, сам найдет.
Халифат заявляет за 24 декабря 18 убитых солдат САА. Сирийские источники сообщают о 20-30 убитых боевиках.
PS2. Плюс, чтобы отдельный пост не делать. Брошеная турецкая техника в районе Аль-Баба.
Турецкая пехота. Ожидается, что турки после понесенных потерь, возьмутся всерьез за Аль-Баб и боевые порядки боевиков ССА, помимо бронетехники, будут насыщены бойцами спецподразделений.
По данным турецких источников, в районе Аль-Баба развернуто два батальона армейского спецназа, несколько десятков танков и БМП. Переброска войск продолжается.
БМП для штурма Аль-Баба.
Машина заряжания для 155-мм "Фиртины".
PS2. Плюс кое-что по Мосулу.
К северу и северо-востоку от города идет развертывание частей американской армии. Ожидается, что американские военные примут непосредственное участие в штурме города. К весне ожидается, что группировка США в Ираке может серьезно вырасти. Отставание двух иракских дивизий наступающих с юга от первоначального плана операции и большие потери в уличных боях на востоке Мосула, вынудило американцев импровизировать и увеличивать свое прямое участие в битве за Мосул, потому что текущие темпы очевидно Пентагон совсем не удовлетворяют. Вероятно, стоит ожидать повышения активности Пешмерги к северу от Мосула. При этом американцам и иракцам приходится следить за активностью Халифата в районе Таль-Афара, где черные пощипывают позиции иракцев, впрочем без серьезных оперативных последствий.
Американская колонна к северу от Мосула.
Расширенное видео по боям за госпиталь на юго-востоке Мосула, где большие потери понесли иракские военные.
Бои под Мосулом.
Рекламный ролик иракского спецназа.
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