Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 декабря 2016

Как сообщала «Русская Весна», в начале недели минувшей в Сирию вылетела гуманитарная миссия с гум. помощью и рождественскими подарками для детей погибших военных.

«Русская Весна» стала информационным партнёром этого благотворительного мероприятия и продолжает публиковать серию удивительных репортажей из Сирийской Арабской Республики.

Удивительные особенности Сирии

За время нашего пребывания в ближневосточной республике мы отметили для себя некоторые любопытные особенности.

1) В Сирии на государственном уровне запрещены аборты. Правительство очень старательно бережет детей. Не дают усыновлять сирот иностранцам. До войны сиротства как явления не было в принципе. Как и нищеты.

2) В Сирии на государственном уровне запрещены ГМО. Еда не содержит искусственных консервантов и добавок. При этом внутри страны работает мощный агротехнический комплекс, который кормит здоровой пищей население и обеспечивает важную статью доходов от экспорта. Даже сегодня.

3) Однажды боевики подступили к резиденции Президента на 300 метров. В тот день Асма Асад отправила своего сына в школу со словами: «Я не хочу, чтобы ты был таким же диким и безграмотными, как те люди, которые хотят нас захватить». В тот день класс присутствовал почти в полном составе.

4) В городе часто можно увидеть баннеры с фотографиями погибших солдат. Мужественные красивые лица, открытый взгляд. Герои встречают прохожих. Сирийский бессмертный полк.

5) В разгар войны Рождество, как и все остальные праздники стали праздновать скромно. У соседа могло быть горе. В мирное время улицы превращались в один сплошной праздник. Сегодня все намного скромнее.

6) В глаза бросается большое количество автомобилей с незакрывающимся багажником, который «чавкает» во время езды. В основном на возрастных и разбитых. Их досматривают чаще других. Замки ломаются от времени, из салона тем более не открыть, а выходить на каждом посту проблематично.

7) Несколько раз в день город наполняется звонким голосом муэдзина. И это красиво. Колорит, который превращает происходящее в восточную сказку. Посчастливилось увидеть певцов вживую во время посещения мечети Омеядов.

8) Практически все автомобили имеют внешние повреждения. Иногда можно видеть осколочные повреждения. Автомобили без вмятин и царапин — сегодня признак достатка. Терять нечего — поэтому стиль вождения здесь напоминает гонки на выживание. Когда просят пропустить, складывают все пять пальцев в щепотку. Очень много раритетных автомоблией: пежо, бьюики, шевроле, форды, понтиаки, фиаты. Часто встречаются уазики, жигули, попался даже пикап из семерки.

9) В городе дикие пробки из-за необходимости осуществлять досмотр автомобилей. Выхлопные газы стоят пеленой. Дышать трудно до тошноты. Дорожных КПП очень много — и они эффективны. На КПП служат ополченцы.

10) В городе нет пешеходных переходов, светофоры — большая редкость. Во время войны такие пустяки никого не волнуют.

11) Каждый день на город падают случайные мины. В среду их было шесть.

Основная задача нашего прилета в Сирию — от лица православной общественности и граждан России подарить рождественские подарки детям, пострадавшим от войны.

Это не государственная акция. Простые люди искренне жертвуют свои средства от чистого сердца ради того, чтобы проявить свою любовь и участие по отношению к гражданам Сирии.

Щемило в груди, когда на призыв помочь приобрести подарки детям Сирии на указанные счета стали поступать средства. По сути, несколько сотен простых людей, организовавшись в соц. сетях Елицы, ВКонтакте и Фейсбук, закупили около 1000 хороших подарочных наборов. Дружба народов, христианское милосердие, народная дипломатия — это красиво.

Однако мы попали в парадоксально глупую ситуацию: в аэропорту Дамаска до сих пор не пропустили наши коробки. Буквально за несколько дней до прилета — Президент Асад издал указ о создании специальной комиссии, которая будет заниматься приемом всех гуманитарных грузов ради предотвращения хищений. Указ подписан, но комиссии еще нет, зато таможня добра уже не дает.

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Не хочется видеть причиной ситуации халатность и безразличие местных чиновников. Мы продолжаем надеяться, что наш груз на 1000 конфетных наборов, икон, хоругвей и других подарков, будет выдан нам в ближайшее время. Просим ваших молитв.

А пока мы намерены развозить гостинцы, которые были куплены в Сирии. Глубоко трогают радостные лица детей, получивших неожиданные подарки на Рождество. Особенно, если эти дети потеряли родителей на войне.

Слава Богу, что мы не успели истратить те пожертвования, которые пришли нам в последний момент, и которые мы взяли с собой и сохранили на непредвиденные случаи. На пожертвования простых людей из России мы собрали первоклассные подарочные наборы в местном магазине и поехали с ними в детский приют знаменитого монастыря в Сиднае. Вручили детям и оставили часть наборов настоятельнице, чтобы монастырь имел возможность одарить нуждающиеся семьи самостоятельно.

В монастыре мы приложились к Сиднайской иконе Божьей Матери, написанной самим апостолом Лукой. Стали свидетелями обручения сирийской пары в «комнате матушки». Келья увешана золотом и драгоценностями — люди благодарят Богородицу за заступничество и помощь.

У входа стоят костыли — два дня назад инвалид переночевал в келье перед святыми образами, а на утро оставил костыли и ушел.

Настоятельница матушка Феврония угостила нас постным ужином и подарила икону Сиднайского образа Богоматери в ответ на вручение ей иконы 40 Севастийских мучеников. Кстати, на арабский язык «мученик» переводится как «муджахед».

Монастырь стоит на высокой горе — раскаты взрывов доносятся с очень большого расстояния. В какой-то момент гул участился и стал нарастать. Оказалось, что в нескольких километрах стартовала генеральная репетиция праздничного оркестра в новогодних костюмах. Праздник заглушил далекие раскаты боев.

Ранее в четверг по инициативе Валентины Ланцевой мы посадили три дубка. В память о беззаветном служении дипломатов России своему отечеству — на главной аллее посольства России в Сирии. Саженцы — «внуки» исторического дерева, связанного с именем святого праведного Иоанна Кронштадского. Деревья с нами сажала жена российского посла в Сирии Наталья Кинщак.

Также оставили записи в книге соболезнования по поводу трагической гибели Героя России (посмертно), блестящего дипломата РФ в Турции — Андрея Геннадиевича Карлова. Хороший был человек и православный христианин. Упокой, Господи, душу раба Твоего Андрея и помяни его во Царствии Твоем.

Затем мы посетили храм Игнатия Богоносца, принадлежащего Московскому Патриархату. По некоторым весьма спорным причинам русские остались без пастыря с самого начала войны в Сирии. Священника перевели отсюда на время затянувшейся войны. Служб на русском языке в Дамаске больше нет. Церковь «стерегут» три уроженки города Одесса Зоя, Анастасия и Виолетта. Боевые и очень добрые.

Координаторы движения «Сорок Сороков» Кормухин Андрей и Ильин Игорь для «Русской Весны». Фото Александра Зверева.