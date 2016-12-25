В Архангельске в субботу открыли памятник Иосифу Сталину
а люди не верят Марии Захаровой
Памятник высотой почти 3 метра установлен во дворе бизнес-центра на улице Гагарина, рядом с местным СИЗО
Инициатором установки памятника И.Сталину стал депутат архангельской гордумы от КПРФ Александр Афанасьев.
Ранее А.Афанасьев сообщил, что «теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник — символ, призванный сплотить российский народ».
Как сообщалось, что инициативная группа заявила о намерении установить в столице Поморья памятник И.Сталину до конца года. Позднее жители Архангельска стали собирать подписи против возведения мемориала. Глава Поморья Игорь Орлов заявил, что не поддерживает идею установки памятника И.Сталину в Архангельске, считая достаточным наличие музея генералисимусса в Сольвычегодске. Вместе с тем, мэр Архангельска Игорь Годзиш высказался за установку монумента советскому вождю. В мае общественная комиссия Архангельска по городской топонимике и памятникам мемориального значения проголосовала против установки в городе бюста Сталина.
http://flashnord.com/news/v-arhangelske-otkryli-pamyatnik-stalinu-kotoryy-prizvan-splotit-rossiyskiy-narod
кому не понятно при чем тут "российская псаки":
На днях главная блондинка российского МИДа Мария Захарова раскрылась с совершенно неожиданной стороны. Эта дама, приятная во всех отношениях, публично заявила о миллионах якобы расстрелянных Сталиным, и прозрачно намекнула о том, что Сталин «вообще-то» хуже Гитлера.
Кто-то из вас сейчас скажет: блондинкам позволено все! Кто-то даже вспомнит незабвенную мадам Псаки, путавшую Занзибар со Шпицбергеном. Но мне отчего-то не до смеха. Главный спикер российского МИДа на голубом глазу воспроизводит перестроечные штампы, с помощью которых был разгромлен Советский Союз. Если были «миллионы и миллионы» расстрелянных, если Сталин хуже Гитлера, то сегодняшней России надо срочно сдаваться перед лицом гуманистического Запада, начинать каяться и выплачивать репарации. То есть начинать делать то, что от нас требуют наши старшие, младшие и прочие партнеры: каяться и платить! платить и каяться!!!
Конечно, можно наивно вскинуть длинные ресницы и воскликнуть: при чем тут репарации, если речь идет о репрессиях? Можно так сделать и, что называется, «включить дуру». Но мы-то отлично понимаем, что связь здесь прямая. Есть две концепции советского прошлого. Повторяю — две главные концепции, а не двадцать две или двести. Эти две концепции прошлого имеют очень четкую проекцию в наше настоящее и в наше ближайшее будущее.
Согласно первой концепции история СССР — это цепь невиданных злодеяний, за которые нам надо теперь вечно каяться. Причем сам СССР — это результат жестокого и бессмысленного эксперимента, затеянного во имя бредовых, заведомо нереализуемых целей. Соответственно, советские практики, советские госты, советские стандарты, советские направления внешней политики должны быть пересмотрены в пользу «общемировых» — сиречь западных. Что и было сделано в 90-е годы под либеральный скрежет о сталинских репрессиях.
Есть другая концепция, более совместимая с жизнью народов нашей обширной страны. Согласно этой второй концепции СССР — это историческое продолжение Российской империи. Именно Великий Советский Союз передал современной России завет – как развиваться и побеждать в современном мире.
Как мы видим, Маша Захарова — приверженец первой теории. И это трагедия! Трагедия не лично ее, даже не МИД РФ, — а нас с вами, потому что именно нам предстоит расхлебывать результаты идейного косоглазия российской элиты.
Ведь то, что у Марии Захаровой откровенно либеральный взгляд на историю, это не просто так. Это далеко не случайность. Как не случаен феномен пения юбиляра Горбачева на украинском языке под аккомпанемент Макаревича. Также неслучайно, что симпатизантка Майдана Светлана Миронюк, возглавила пресс-службу Сбербанка в то время, когда на территории Украины боевики «Правого сектора» громят филиалы этого самого Сбербанка. Не кажется ли вам, что наша элита, при первом удобном случае сдаст нас с потрохами?..
Сургут, после снова властями бюста
И снова мы возвращаемся к Иосифу Сталину, который безжалостно чистил зарвавшуюся, потерявшую связь с народом элиту.
Что касается практик НКВД, то они были разные. Жестокие. Иногда несправедливые. Но не было в СССР ничего похожего на Хрустальную ночь, случившуюся в Германии при Гитлере. Не было в СССР бессудного убийства 150 000 граждан, которые санкционировал де Голль после войны в рамках расправы над коллаборационистами. Не было кошмарных расстрелов женских демонстраций, выселения детей-беспризорников в трудовые лагеря на малярийные болота Австралии. Это уже про мистера Черчилля. Это он же выступал за стерилизацию части населения во имя чистки мира от генетического мусора! Во время Второй мировой войны Черчилль и Рузвельт осуществили самое массовое и самое бессмысленное убийство мирного населения за всю историю человечества — бомбардировку Дрездена.
Меня очень интересует вопрос, почему Маша Захарова не рассказывает нам про ужасных палачей де Голля и Черчилля, а продолжает топтаться на памяти генералиссимуса, организовавшего победу России в страшнейшей из войн? Я-то ответ знаю. Мне интересно, что по этому поводу думаете вы!
https://nstarikov.ru/club/63400
Источник: nnm.me
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Брахман! Самолёт наш разбился над Чёрным морем, погибли участники ансамбля им. Александрова, 64 человека, 9 журналистов, Доктор Лиза и ещё люди, всего 92 человека! Опубликуйте!
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http://pandoraopen.ru/2016-12-25/razbilsya-tu-154/
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=…у Марии Захаровой откровенно либеральный взгляд на историю =
У Захаровой нету своего взгляда на историю, скорее всего она и истории-то не знает. Захарова транслирует “взгляд” той жидовской шелупони, которая себя по недоразумению именует российской “элитой”.
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захарова ..на лабуденах.Вообще то она простая идиотка..Псаки очень похожа на неё..Когда она заявила о Сталине,но тут стала возмущаться мол что й то украинцы обсирают РОССИЮ,А прибалты иск хотят влупить..ТАк Сталин преступник-по ее логике,тогда прибалты имеют полное право на возмещение убыткой от преступления Сталиина..Презираю мразь Захарова.И вот эти щизики управляют у нас,откуда рост и развитие? Они же не понимают,что делают.
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Алекс Юстасу.
Юстас ты КРЕТИН ))
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Как тебе удается иметь положительную карму??? Поделись секретом! Ты же мразь, только и успеваешь минусы хватать…
Да простит меня админ за несдржанность…
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Просто достаточно окончить школу с Золотой медалью.
Так
Пустячок.
))
А ты почему тупой троешник?
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Браво!!!!..Сталин-это эталон честной и эефективной власти и управления..Ну,не хотят наши упыри работать на население,которое их якобы наняли.Если это не так,то тогда встаёт вопрос-захвата власти.
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Правильно.
У Вас в Эстонии пора )
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Захарова обыкновенная шабисгойка – по субботам подтирающая “богоизбранным” очко!
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подождите так она сама иудейка..вы что не видите..даже в белый цвет покрасилась специально с плохими зубами.
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ЗАХАРОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
24 Декабря 1975 (41 год),
Директор Департамента информации и печати МИД РФ с 10.08.2015
http://zampolit.com/dossier/zakharova-mariya-vladimirovna/
коменты
Бамбарбия Кергуду22.11 00:42
Мама у неё по пятой графе…. и шнобель подтверждает.. аглицкого не знает..
татьяна михайлова10 дней назад 23:47
она сама еврейка.носит шестиконечную звезду на шее
…Каждый раз, когда уходит в небытие старшее поколение, вместо него на сцену должна подняться, еще более мощная когорта заблаговременно подготовленных, закаленных духом Израиля молодых евреев. Для этого необходимо как можно раньше выдвигать наших молодых людей на ключевые посты, доказывая всем и всюду их зрелость и гениальность. Пусть это пока не так, они дозреют на должностях. Кто у власти, тот умен, тот и прав…@ из талмуда ибрея в рф
УЧИМ МАТЧАСТЬ. МЫ И ОНИ. СКОРО ЭКЗАМЕН.
ПО ФЕЙСУ ВЕДЬ ВИДНО((( ШИКСА(((
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Когда памятники СТАВЯТ это ХОРОШО.
Когда РУШАТ это отвратительно.
Пусть будет памятник Сталину .
А напротив Ельцин-центра пусть Зюганов построит СТАЛИН-ЦЕНТР.
На свои скомунизженные миллиарды ))
И пусть своими миллионами поделятся Стариковы и проч. Кургиняны.
ТАК правильно.
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она этого не скрывает ,помните у говоруна Соловьева ,она сказала как ей на Брайтон бич говорили”марочка ,таки и трамп избран на еврейские деньги”.А дни юности и молодости посмотрите ,в какой она компании -венедиктов,хирург,дуня смирнова.Кто то сомневается, что все зло на земле на их деньги организуется.Вот эти записные патриоты в сто раз хуже одиозного Сванидзе ,Гозмана-они не рядятся хотябы.Но тогда вопрос-Лавров выбирал не подозревая истинность намерений и взглядов Марочки.?Или достаточно танца в эфире и ******** русские всей душой за нее ,а как подвешен язычок,с собчак не сравнить
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это для serjozi ,ответом было.А про памятник от Зю-так ведь никогда этот иуда этого не сделает ,а денег на такой центр народ не насобирает,дождемся когда просто др.видео там же покажут,а памятники пусть всякие будут
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Опять мухи с котлетами.
Да пусть будет Захарова хоть еврейка хоть китаянка или кенийка.
Она работает НА РОссию.
Умно и уверенно.
точка.
Вы так сможете?
Тогда пора к Лаврову на прием.
Вот Путин пошел на прием к Собчаку а потом к Ельцину и УЖЕ президент.
Удачно трудится на Россию.
ТОЧКА.
А кто он звероящер или марсианин или житель Нубиру….
Какая вхер разница.
Умен,талантлив с РАБОТОЙ справляется.
И Захарова и Путин.
И не местным Шариковыи их обсуждать после фунфырика Боярышника.
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Просто потрясающий ИДИОТ!!!!!!
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Сказочный.
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ИДИОТ!!!!! У меня на тебя минусов не хватает!
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“Эта дама, приятная во всех отношениях, публично заявила о миллионах якобы расстрелянных Сталиным, и прозрачно намекнула о том, что Сталин «вообще-то» хуже Гитлера.”
он не “хуже” он правее
Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!
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В чем Сила?
А сила в ДЕНЬГАХ за которыми пришел Багров и в ПИСТОЛЕТЕ с которым пришел.
А все остальное бла-бла-бла для СЛАБОУМНЫХ.
))
А прийди он БЕЗ пистолетика то можно Правдой подтереться.
Как ВСЕ и подтирались газетами ” Правда” в СССР
КОЛЬТ рождает ВЛАСТЬ.
ВЛАСТЬ рисует ДЕНЬГИ.
——–
Нельзя быть таким ГЛУПЫМ
Умрешь быстро
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до подтирались в курсе?
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JDU А напротив Ельцин-центра пусть Зюганов построит СТАЛИН-ЦЕНТР.
На свои скомунизженные миллиарды ))
И пусть своими миллионами поделятся Стариковы и проч. Кургиняны.
ТАК правильно.
ТОЛЬКО “ЗАСТАВИТЬ” ПОДЕЛИТСЯ(((
ИШО ОДНО ПЛЕМЯ ПАРАЗИТОВ-https://www.youtube.com/watch?v=Ml9Bf5I0WiI
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Иосиф Джугашвили авторитетный бакинский бандит по кличке Коба.
Авторитеты все с памятниками
http://fb.ru/article/185214/mogilyi-kriminalnyih-avtoritetov-foto
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Кончились у меня для тебя минусы.
Тебе до этого “бандита” не дорасти никогда!!!
Я таких как ты идиотов не видел еще!!!
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Могилы королей преступного мира
https://www.youtube.com/watch?v=6qv3vjl9EGA
95% “ВОРОВ В ЗАКОНЕ” НЕ СЛАВЯНЕ. ЛКН. ГОРСКИЕ ТАТЫ, КАРАИМЫ. СААКАШВИЛИ, АЛИЕВ, АРМЯШКА ВСЕ ОНИ С ЭТИХ
СЕКТ, ИЗВЕСТНОЙ ПЛЕМЕНИ,ЯРМОЛОЧНИКИ. В ТОМ ЧИСЛЕ И ВИСАРИОНЫЧ.
ВСЕ ОНИ СТРУКТУРЫ КОНТОРЫ, КАК и ЗАО РПЦ.
ЕСТЬ ИШО “ВОРЫ В АВТОРИТЕТЕ”. В ДУМЕ ИХ БОЛЬШИНСТВО
ДАЛЬШЕ ВРУБАЙ МОЗГ, ПОД КЕМ ХОДИТ ВСЯ ЭТА БРАТВА(((
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95% подчинены системе
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А в Америке и Европе СЛАВЯНЕ )))
В бандиты идут ВРАГИ существующей культуре и мироустройства.
Сталин ненавидел царскую Россию.
Рвал ее не жалея,топил в крови.
Русской крови.
А советскую полюбил как СОБСТВЕННОСТЬ.
Это была ЕГО СТРАНА.
Все моря и реки и человеки ТОЖЕ
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был есть и будет такой знатный город Сталинград может здесь лучше
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его не снести надо его правильно назвать надо и показать как жить нельзя
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Кедми развенчал мифы о Сталине. Рассудительно, взвешенно, интеллигентно
https://www.youtube.com/watch?v=OCLaEWSGeQk
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Беда в том, что власти снесут и этот памятник, как и в Сургуте…
Потому что теперь на Россию работают вот такие, как Захарова… Не там она работает, ей надо в другом месте работать. Где-нибудь диверсантом, закинуть ее в США – вот бы пользы от ее “дурости и *****” было бы для России!
…
А памятники Сталину они не терпят, потому что на них Сталин как ладан на черта действует!
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памятник снесут память никогда
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Судить надо по реальным делам:Сталиным и при его руководстве создана СССР,2 -я промышленно-научная держава,а где-то и 1-я
Человек имел все возможности для развития,население росло количественно и качественно. Космос- мы первые!.Страна работала,училась,развивалась,открытия и в науке и технике.Геологи находили новые месторождения нефти,газа,руды ит.д.
С 1991 г ,при либеральных “демократах”: распад страны,потери в людях,развал науки,медицины,промышленности мы потеряли
все ориентиры как государство,приобрели класс коррупционеров,воруют в России прячут все на Западе,дети учатся там,живут там они уже не россияне.Растаскивают много лет то,что создано при Сталине,пользуются советским и оплевывают все советское
Те кто разваливают страну: Чубайсы,Ясины,Лифшицы,Абрамовичи, Авены,Кудрины, Ротенберги,Тимченко и их сотни тысяч все из
одного племени.
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Книжки почитай.
Сталин разваливая Российскую империю столько кровищи пролили вместе с Троцким и Лениным что никаким либерастам за ними не угнаться.
Вот ответь убогий почему тогда коммунисты перестреляли ВСЕХ буржуев.
До единого.
А почему сегодня буржуи коммунистов не отстреливают?
Ведь это логично.
Взять и всех перестрелять.
Как коммунисты поступали
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Сносить памятник на территории бизнес-центра власть не уполномочена вроде. А если народ потянется к памятнику так и не посмеет давление оказывать!