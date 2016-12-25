В Архангельске в субботу открыли памятник Иосифу Сталину

а люди не верят Марии Захаровой

Памятник высотой почти 3 метра установлен во дворе бизнес-центра на улице Гагарина, рядом с местным СИЗО

Инициатором установки памятника И.Сталину стал депутат архангельской гордумы от КПРФ Александр Афанасьев.

Ранее А.Афанасьев сообщил, что «теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник — символ, призванный сплотить российский народ».

Как сообщалось, что инициативная группа заявила о намерении установить в столице Поморья памятник И.Сталину до конца года. Позднее жители Архангельска стали собирать подписи против возведения мемориала. Глава Поморья Игорь Орлов заявил, что не поддерживает идею установки памятника И.Сталину в Архангельске, считая достаточным наличие музея генералисимусса в Сольвычегодске. Вместе с тем, мэр Архангельска Игорь Годзиш высказался за установку монумента советскому вождю. В мае общественная комиссия Архангельска по городской топонимике и памятникам мемориального значения проголосовала против установки в городе бюста Сталина.

http://flashnord.com/news/v-arhangelske-otkryli-pamyatnik-stalinu-kotoryy-prizvan-splotit-rossiyskiy-narod



кому не понятно при чем тут "российская псаки":



На днях главная блондинка российского МИДа Мария Захарова раскрылась с совершенно неожиданной стороны. Эта дама, приятная во всех отношениях, публично заявила о миллионах якобы расстрелянных Сталиным, и прозрачно намекнула о том, что Сталин «вообще-то» хуже Гитлера.

Кто-то из вас сейчас скажет: блондинкам позволено все! Кто-то даже вспомнит незабвенную мадам Псаки, путавшую Занзибар со Шпицбергеном. Но мне отчего-то не до смеха. Главный спикер российского МИДа на голубом глазу воспроизводит перестроечные штампы, с помощью которых был разгромлен Советский Союз. Если были «миллионы и миллионы» расстрелянных, если Сталин хуже Гитлера, то сегодняшней России надо срочно сдаваться перед лицом гуманистического Запада, начинать каяться и выплачивать репарации. То есть начинать делать то, что от нас требуют наши старшие, младшие и прочие партнеры: каяться и платить! платить и каяться!!!

Конечно, можно наивно вскинуть длинные ресницы и воскликнуть: при чем тут репарации, если речь идет о репрессиях? Можно так сделать и, что называется, «включить дуру». Но мы-то отлично понимаем, что связь здесь прямая. Есть две концепции советского прошлого. Повторяю — две главные концепции, а не двадцать две или двести. Эти две концепции прошлого имеют очень четкую проекцию в наше настоящее и в наше ближайшее будущее.



Согласно первой концепции история СССР — это цепь невиданных злодеяний, за которые нам надо теперь вечно каяться. Причем сам СССР — это результат жестокого и бессмысленного эксперимента, затеянного во имя бредовых, заведомо нереализуемых целей. Соответственно, советские практики, советские госты, советские стандарты, советские направления внешней политики должны быть пересмотрены в пользу «общемировых» — сиречь западных. Что и было сделано в 90-е годы под либеральный скрежет о сталинских репрессиях.

Есть другая концепция, более совместимая с жизнью народов нашей обширной страны. Согласно этой второй концепции СССР — это историческое продолжение Российской империи. Именно Великий Советский Союз передал современной России завет – как развиваться и побеждать в современном мире.

Как мы видим, Маша Захарова — приверженец первой теории. И это трагедия! Трагедия не лично ее, даже не МИД РФ, — а нас с вами, потому что именно нам предстоит расхлебывать результаты идейного косоглазия российской элиты.

Ведь то, что у Марии Захаровой откровенно либеральный взгляд на историю, это не просто так. Это далеко не случайность. Как не случаен феномен пения юбиляра Горбачева на украинском языке под аккомпанемент Макаревича. Также неслучайно, что симпатизантка Майдана Светлана Миронюк, возглавила пресс-службу Сбербанка в то время, когда на территории Украины боевики «Правого сектора» громят филиалы этого самого Сбербанка. Не кажется ли вам, что наша элита, при первом удобном случае сдаст нас с потрохами?..



И снова мы возвращаемся к Иосифу Сталину, который безжалостно чистил зарвавшуюся, потерявшую связь с народом элиту.

Что касается практик НКВД, то они были разные. Жестокие. Иногда несправедливые. Но не было в СССР ничего похожего на Хрустальную ночь, случившуюся в Германии при Гитлере. Не было в СССР бессудного убийства 150 000 граждан, которые санкционировал де Голль после войны в рамках расправы над коллаборационистами. Не было кошмарных расстрелов женских демонстраций, выселения детей-беспризорников в трудовые лагеря на малярийные болота Австралии. Это уже про мистера Черчилля. Это он же выступал за стерилизацию части населения во имя чистки мира от генетического мусора! Во время Второй мировой войны Черчилль и Рузвельт осуществили самое массовое и самое бессмысленное убийство мирного населения за всю историю человечества — бомбардировку Дрездена.

Меня очень интересует вопрос, почему Маша Захарова не рассказывает нам про ужасных палачей де Голля и Черчилля, а продолжает топтаться на памяти генералиссимуса, организовавшего победу России в страшнейшей из войн? Я-то ответ знаю. Мне интересно, что по этому поводу думаете вы!

https://nstarikov.ru/club/63400

Источник: nnm.me