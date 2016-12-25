Разбился Ту-154

09:21 В Черном море найдены обломки пропавшего с радаров российского самолета — Минобороны РФ. 08:46 Поисками российского самолета занимаются семь кораблей и вертолет. 08:33 На пропавшем Ту-154 летели ансамбль имени Александрова и девять журналистов. 07:37...