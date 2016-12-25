Разбился Ту-154
10:08. 25 декабря 2016 Просмотров - 27 Один комментарий Опубликовал: brahman
В районе Сочи разбился Ту-154 МО РФ.
В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета Ту-154 в Черном море. "В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега – фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", – сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС. В Минобороны РФ сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности полетов или подготовки в ним".
По уточненным данным , на борту потерпевшего крушение самолета Минобороны РФ, находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ.
На борту разбившегося Ту-154, по уточненным данным, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, сообщили в Минобороны РФ.
На месте крушения самолета Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело одного погибшего, сообщает источник.
http://tass.ru/proisshestviya/3903974 – цинк
Источник в силовых структурах назвал первые предварительные версии причин крушения самолета Минобороны Ту-154 в акватории Черного моря. Это могли быть техническая неисправность или ошибка пилотирования. Версия теракта пока исключается. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что полностью исключает версию теракта на борту самолета Ту-154, который разбился в 1,5 км от черноморского побережья Сочи. "Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии". По его мнению, может быть только две версии – либо техническая неисправность, либо ошибка пилотирования.
Озеров добавил, что самолет после взлета должен был совершить разворот над морем и, возможно, не вышел на нужную траекторию.
http://www.mk.ru/incident/2016/12/25/naz
Список пассажиров:
Буряченко Борис Борисович
Баловников Дмитрий Васильевич
Баздырев Андрей Карлович
Белоножко Дмитрий Михайлович
Валунов Роман Андреевич
Васин Михаил Анатольевич
Георгия Оганес Петрович
Давиденко Кирилл Андреевич
Денискин Сергей Иванович
Журавлёв Павел Васильевич
Закиров Радик Равилевич
Иванов Максим Александрович
Котляр Сергей Аркадьевич
Кочемасов Андрей Сергеевич
Кривцов Алексей Александрович
Литвяков Дмитрий Николаевич
Мокриков Алексей Олегович
Моргунов Алексей Алексеевич
Насибулин Жафьяр Анберович
Новокшанов Юрий Михайлович
Поляков Владимир Викторович
Савельев Андрей Владиславович
Соколовский Анатолий Владимирович
Тарасенко Артем Николаевич
Узловский Аркадий Аркадьевич
Халимон Владимир Леонидович
Штуко Александр Александрович
Крючков Иван Андреевич
Ермолино Вячеслав Иванович
Быков Сергей Леонидович
Колобродов Кирилл Александрович
Корзанов Олег Викторович
Ларионов Иван Фёдорович
Ляшенко Кирилл Иванович
Михалин Виктор Константинович
Старший сержант Попов Владислав Андреевич
Разумов Александр Александрович
Серов Александр Сергеевич
Шахов Иван Викторович
Арчукова Анастасия Александровна
Гильманова Ралина Робертовна
Игнатьева Надежда Владимировна
Клокотова Мария Александровна
Корзанова Екатерина Иосифовна
Пырьева Лилия Александровна
Сатарова Виктория Исраиловна
Трофимова Дарья Сергеевна
Хорошева Любовь Николаевна
Цвиритько Анна Игоревна
Шалун Ольга Юрьевна
Гурар Людмила Ильинична
Сулейманов Борис Рашидович
Стомер Иван Витальевич
Халилов Валерий Михайлович
Губанков Антон Николаевич
Бадрутдинова Оксана Тахировна
Сонников Андрей Валентинович
Гужова Любовь Александровна
Ивашко Алина Николаевна
Бродский Владимир Аркадьевич
Булочников Евгений Вячеславович
Голиков Владислав Владимирович
Осипов Григорий Леонидович
Санин Виктор Васильевич
Майоров Константин Владимирович
Хасанов А.Б.
Ваганов А.И.
Абросимов С.С.
Ручков Д.А.
Сойдов А.А.
Лужецкий М.В.
Пестов О.М.
Толстов Е.В.
Обухов П.К.
Суранов А.А.
Колосовский А.В.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
Мир праху погибших.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Лет петь назад читал статью, в которой обсуждалось техническое состояние воздушного флота на внутренних рейсах России и уровень подготовки пилотов. Все пилоты, которые участвовали в данной беседе, сошлись в одном, что самолюты будут падать, чем дальше, тем больше, т.к. техническое сосотояние воздушного флота очень плачевное и ухудшается.
Приношу соболезнования всем родным и близким погибших на борту самолета.