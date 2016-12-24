Сталинский «Медведь»: 60 лет воздушного господства Ту-95

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, запущенный в серийное производство в 1955-м году, стал настоящим символом обеспечения военно-стратегического паритета в «холодной войне». Бомбардировщики по сей день несут боевое дежурство в составе «ядерной триады» России и являются обладателями ряда рекордов. Да и в целом интересных фактов, связанных с Ту-95, немало.

Ту-95, получивший в НАТО кодовое имя «Медведь», построен по личному указанию И.В.Сталина. Он стал первым советским межконтинентальным бомбардировщиком. Ту-95 самый быстрый в мире винтовой самолет и единственный в мире серийный турбовинтовой бомбардировщик.

Немного истории: Туполев умел строить самолеты, а Сталин — Туполева…

Как раз к этому моменту относится вызов А.Н.Туполева к Сталину. Беседа была посвящена проблеме создания нового стратегического бомбардировщика. Сталин, поручив эту работу вновь образованному ОКБ-23, решил все-таки подстраховаться и одновременно дать аналогичное задание Туполеву. Вот как об этой встрече вспоминал один из его заместителей Л.Л.Кербер, получивший информацию об этой беседе непосредственно от Андрея Николаевича:

"…Товарищ Туполев, — сказал Сталин — а нельзя ли на одном из ваших бомбардировщиков установить дополнительные двигатели, с тем чтобы он мог достичь США, выполнить задачу, а затем, вернувшись, доложить результаты?

Я ответил, что дело не в этом, а в том, что отечественные двигатели не экономичны и требуют на такой полет огромного количества топлива, которое в существующих самолетах разместить негде.

- Значит, по вашему мнению, не возможно?

— Да, товарищ Сталин, именно так.

Сталин немного помолчал, затем подошел к столу, приоткрыл лежавшую на нем папку, перелистал несколько страниц и произнес:

- Странно. А вот другой наш конструктор докладывает, что это возможно, и берется решить задачу.

Он закрыл папку и кивком головы отпустил меня. Я понял, что он остался крайне недоволен."

Результатом этой беседы стало форсирование в ОКБ-156 работ по новому стратегическому самолету, получившему шифр по ОКБ самолет "95".

…Пытаясь решить поставленную задачу Туполев лично полетел в Куйбышев к Кузнецову с целью разобраться с перспективами новой силовой установки…

….Когда вопросы по силовой установке были решены в первом приближении и облик нового стратегического бомбардировщика начал принимать вполне реальные контуры, А.Н.Туполев выходит на Сталина. Встреча состоялась, судьба будущего самолета "95" решается положительно. Прощаясь с Туполевым, Сталин обратил его внимание на то, что эта работа связана с самой высокой политикой и требует особой бдительности.

"Привлекайте к ней ведомство Берия," — посоветовал он. (С Л.П.Берия и его Ведомством Андрей Николаевич имел тесный контакт и неоднократно: под кураторством и с активной помощью шефа МГБ проектировал Ту-2 и копировал В-29).

11 июля 1951 г. вышло Постановление Совета Министров СССР №2396-1137, а за ним Приказ МАП № 654, по которым ОКБ А.Н.Туполева поручалось спроектировать и построить скоростной дальний бомбардировщик в двух вариантах: 1-й с четырьмя спаренными ТВД типа 2ТВ-2Ф с передачей его на летные испытания в сентябре 1952 года; 2-ой — с четырьмя ТВ-12 со сроком передачи на летные испытания в сентябре 1953 года.

Через четыре дня, 15 ноября 1951 года, был решен вопрос о предстоящей серийной постройке самолета.

В результате «Медведь» стал одним из самых модифицируемых бомбардировщиков в истории – Ту-95 имел более 30 модификаций. В их числе учебные самолеты, летающие лаборатории, пассажирские вариации, военно-транспортные и разведывательные модификации. Общее же количество разработанных вариантов самолёта «95», включая серийные модификации, опытные образцы, летающие лаборатории и неосуществлённые проекты, приблизилось к пятидесяти, а общее количество выпущенных машин — к 500 ед.

К примеру, в начале 60-х годов один из экспериментальных Ту-95 был оснащен ядерным реактором. По задумке он должен был приводить в движение два двигателя бомбардировщика. Еще два работали на традиционном топливе. Такая схема могла серьезно увеличить дальность полета Ту-95, однако от задумки в итоге отказались.

Быть может, потому, что дальности бомбардировщику и без того хватало. Сложные процедуры по многократным дозаправкам во время перелетов длительностью 20 и даже 30 часов – для экипажей Ту-95 уже давно перешли в разряд рутинных. А одним из рекордов «Медведя», поставленным в 2010-м году, является полет на расстояние в 30000 километров. Ту-95 преодолел это расстояние с четырьмя дозаправками за 43 часа, пролетев над тремя океанами.

Что касается модификаций, то здесь стоит вспомнить еще одну — Ту-95В. Этот вариант бомбардировщика, построенный в единственном экземпляре, предназначался специально для испытаний термоядерной «царь-бомбы».

Ту-95 пошли в серию с двигателями НК-12, которые до сих пор остаются самыми мощными турбовинтовыми двигателями в мире.

В ходе испытаний тяжеловесы совершали полеты на предельно малых высотах – всего сотня метров. Сложно представить, как столь огромная машина маневрировала в ходе отработки задач по преодолению вражеских ПРО. Есть сомнения, что кому-либо вообще такое по силам.

Моряки НАТО называли модификацию Ту-95РЦ (разведчик-целеуказатель для нужд ВМФ) «Восточным экспрессом» — настолько интенсивными были разведывательные полеты этого самолета в 1960-х годах.

К 1989 году Ту-95МС установил 60 рекордов по скорости полета и максимальной высоты с грузом для самолетов подобного класса.

Ту-95 до сих пор остается на службе как носитель крылатых ракет благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное — большей скрытностью от спутников SBIRS, способных по выхлопу наблюдать крупные стратегические бомбардировщики на реактивных двигателях.

Кроме того «Медведь» способен нести на борту новейшие высокоточные КР Х-101/102 с радиусом действия 5000 километров, что гарантирует выполнение боевой задачи за пределами зоны действия вражеской ПРО.

Первое официальное свидетельство применения самолетами Ту-95 модификации "МС" новых крылатых ракет Х-101 произошло в Сирии. До этого данное оружие использовали лишь стратегические ракетоносцы Ту-160.



Ракета Х-101 на полтора метра длиннее штатного вооружения Ту-95, крылатой ракеты Х-55 и не помещается в отсек вооружения. Поэтому попавший в кадр бомбардировщик нес две ракеты на внешней подвеске (это хорошо видно на отметке 0:14). Всего, судя по количеству пилонов, модернизированный самолет может принять на борт до восьми Х-101 (в барабанную пусковую установку Ту-95 заряжается шесть Х-55).

Иностранные издания о "Ту-95":

National Interest отмечает, что довольно наивно считать Ту-95 устаревшим оружием, т.к. фактически от самолета ничего не требуется, кроме как летать на большую дальность, а реальным оружием являются новейшие крылатые стелс-ракеты как X-101, которые при дальности 5500 км позволяют Ту-95 безнаказанно атаковать цели за пределами радиусов действия систем ПВО, а практическое применение Ту-95 в Сирии доказало, что самолет не является абстрактным средством ядерного сдерживания, а может практически использоваться в современных локальных войнах.

Стратегический бомбардировщик Ту-95 – уникальный самолет во всех смыслах, при этом нет никаких сомнений, что «Медведи» прослужат в составе «ядерной триады» России вплоть до появления в РФ "стратега" нового поколения, а скорее всего, и дольше.

Источник: nnm.me