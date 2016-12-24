Минтруд признал социальное неравенство естественным и справедливым
«Увеличение социального неравенства является объективным процессом» – так ответили в Минтруде на предложение автора “Литературной газеты” разработать программу, предполагающую смягчение этого «объективного» процесса.
Ответ Валентину Осипову на его письмо, содержащее подобное предложение, оказался, надо отдать должное подписавшей его Н. Антоновой, очень подробным и обстоятельным – 7 страниц. Абзац про объективное социальное неравенство, отмечаемое «также и в ряде европейских стран», повторили даже дважды. Чтобы, видимо, не было у Осипова никаких сомнений – неравенство естественно и справедливо.
Вообще-то наш автор и не предлагал устанавливать одинаковую зарплату и бездарным лентяям, и талантливым трудоголикам. Он говорил о разумной разнице. А можно ли признать разумной разницу в доходах одного «эффективного» менеджера госпредприятия, получившего только бонусами под сотню миллионов рублей, и учителя или хирурга с зарплатой в 15–20 тысяч? Во сколько же раз менее эффективно педагоги и медики работают? Страшная какая-то цифра получается.
Хорошо. Есть служба, где деньги рекой, и служение, в котором далеко не всё измеряется златом. Но кто должен в кризис потуже затянуть поясок? По мнению Минтруда, это тоже привилегия бедных. Пополнить казну руководитель ведомства предложил за счёт введения налога на тунеядство – 20 тысяч рублей в год. Сын моей соседки несколько месяцев назад потерял работу. Фирма закрылась, а на биржу труда он, уверенный, что профессионал не пропадёт, обращаться посчитал делом недостойным. Статистику, не встав на учёт как безработный, Минтруду не испортил и, похоже, попал в разряд тунеядцев. Кто будет платить за него налог? Мать-пенсионерка?
Доказывая, что социальное неравенство объективно, госпожа Антонова, заместитель директора Департамента комплексного анализа и прогнозирования, привела такие аргументы. В России «дифференциация доходов (соотношение между доходами 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного) уменьшилась и составила в 2015 году 15,5 раза… В Великобритании данный показатель достигает 13,8 раза, Италии – 11,6 раза, Германии – 6,9 раза, во Франции – 9,1 раза, Канаде – 9,4 раза, в США – 15,9».
Ура, здесь мы практически впереди планеты всей. Выше социальное неравенство только в США. Забыла, правда, заместитель директора департамента сообщить, что все эти страны с «объективным» неравенством борются, в том числе и через введение прогрессивной шкалы налогообложения. В Германии и Великобритании размер подоходного налога доходит до 45%, во Франции до 49%, в Швеции до 55%, в США до 40–50%. При этом в ряде этих стран население с низкими доходами вообще освобождается от налога.
Но этот способ выравнивания доходов нашему Минтруду кажется совершенно неприемлемым. Почему? «Потребуется заполнение налоговых деклараций всеми лицами, работающими на условиях внешнего совместительства. В связи с этим потребуется увеличить трудозатраты на обработку деклараций налоговым органом, что может существенно снизить эффективность предлагаемой шкалы налогообложения». У нас что, размер налога высчитывают, как в стародавние времена, на счётах?
Не поддержал Минтруд и озвученное Минфином предложение о введении пособия по бедности. По мнению руководителя ведомства Максима Топилина, дополнительные ресурсы, если они есть, лучше направлять на повышение зарплат. Что ж, лично я – за. Только как у нас это будет происходить? По принятому нынче сценарию: одному подкинут миллион, а миллионам – по рублю?
Мы привыкли подтягивать пояса и готовы подтянуть их ещё потуже. Но надо бы знать, зачем.
По данным Credit Suisse Research Institute, в России 10 процентов самых богатых людей владеют 89 процентами всего благосостояния страны. В США этот показатель 78 процентов, в Китае – 73 процента.
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Источник: www.kramola.info
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вообще то для этого и создается государство,чтобы уменьшить или ликвидировать это не равенство..А тут видно импотенция чиновников и самого государства,если не убрать не равенство-не будет развития совсем или будет очень медленное.
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По оглашению, Вы, конечно правы, государство создаётся для того чтобы в нем могли выживать и сильные и слабые. Но по факту как раз те, кто это государство олицетворяет (аппарат, чиновники, не народ же)стремятся создать “элиту” и нахлобучить, т.е. тем или иным образом поиметь всех остальных. И в этом они не знают ни края ни берега, поскольку Бога для них нет и по понятиям прошлых веков они-безумны. Действительно, если раньше “элиты”, “варны”,”касты” “аристократия” имели оправдание своего существования в “промысле Божьем”, “карме” и других принципах, против которых разуму трудно было что-либо возразить, не отвергнув всего актуального мировоззренияя (что и сделал марксизм с его материализмами), то нынче реализуется уже плохо прикрытый надерганными из прошлых парадигм фиговыми листками, принцип “каждый сам за себя”. Это не свойственно даже организованным в стаи животным, например гиенам, которые кормят и заботятся о своих стариках и инвалидах.У других животных, которые тоже заботятся о стариках,у крыс. например, стариков посылают в разведку, наблюдая не подохнут ли они, съев незнакомую пищу. Когда госпожа Антонова расказывает о том, что в других странах с
этим не лучше чем у нас, от этого ещё страшнее. Загнивание и гибель такой “цивилизации”неизбежна.Не потому ли столько людей в мире с тоской вспоминают Советский Союз?
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А где НЕТ неравенства?
Почти нет только на кладбище.
Почти.
Ибо и там ЕСТЬ.
Одни могилы ухоженные и богатые а другие бедные и заброшенные.
Если убрать неравенство ВСЕ УМРЕТ ибо не будет стимула.
Все одинаковые едят одинаковую еду и работают одинаковую работу
УЖАС
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Новый вид справедливости.
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Что тут говорить? 200% антинародная, антирусская власть, самая настоящая акупация народа и страны предателями и их холуями!
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Существует два вида людей: евреи и гои (акумы, нокри). Внешне они схожи, но генетически совершенно различны. Евреи это знают и всегда знали. Гои, по крайней мере российские, не знают этого до сих пор. А знание, как известно,-сила! Ловко используя это знание, евреи прибрали к своим волосатым ручонкам власть и с большой пользой для себя имеют наивных гоев вротивжопу. Однако, чтобы не сломать себе кайф, евреям приходится постоянно передёргивать термины, говоря одно, но имея ввиду совершенно другое, как например, в нашем случае с МинтрУдом: говорим “социальное” (неравенство), но имеем при этом ввиду неравенство генетическое. Евреи, давным-давно владеющие даблспиком (раньше его называли эзоповым языком), поняли всё правильно и не возражают. Гои опять ничего не поняли и требуют равенства, что невозможно в принципе, потому что крокодил никогда не равен макаке. Но справедливость должна иметь место быть, иначе равновесие в природе нарушается и грозит неприятностями, которые опять-таки обратятся против гоев, если они по-прежнему будут продолжать тупить. Поэтому, для восстановления баланса в природе, неприятности должны быть направлены в отношении евреев, как инициаторов всех мерзостей, которые есть на планете. Понятно, что счёт это всё равно не уравняет, но хоть что-то. Однако, даже этого не будет до тех пор, пока наивные гои будут опутаны по рукам и ногам ложной этикой, навязанной им евреями. А суть проблемы достаточно проста: волк не связан никакой этикой по отношению к барану, которого он убивает, так почему баран должен быть связан какой-то этикой по отношению к волку?.. Хотелось бы, чтобы гои это поняли… или они таки бараны?..
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Даже генетически разные ))))
Ну ты выдал))))
А как-же СМЕШАННЫЕ БРАКИ?
Наверно киргизкую школу заканчивал раз не понимаешь элементарного)))
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думаете это проделки хунты и её хунтят?