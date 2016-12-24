Минтруд признал социальное неравенство естественным и справедливым

«Увеличение социального неравенства является объективным процессом» – так ответили в Минтруде на предложение автора “Литературной газеты” разработать программу, предполагающую смягчение этого «объективного» процесса.

Ответ Валентину Осипову на его письмо, содержащее подобное предложение, оказался, надо отдать должное подписавшей его Н. Антоновой, очень подробным и обстоятельным – 7 страниц. Абзац про объективное социальное неравенство, отмечаемое «также и в ряде европейских стран», повторили даже дважды. Чтобы, видимо, не было у Осипова никаких сомнений – неравенство естественно и справедливо.

Вообще-то наш автор и не предлагал устанавливать одинаковую зарплату и бездарным лентяям, и талантливым трудоголикам. Он говорил о разумной разнице. А можно ли признать разумной разницу в доходах одного «эффективного» менеджера гос­предприятия, получившего только бонусами под сотню миллионов рублей, и учителя или хирурга с зарплатой в 15–20 тысяч? Во сколько же раз менее эффективно педагоги и медики работают? Страшная какая-то цифра получается.

Хорошо. Есть служба, где деньги рекой, и служение, в котором далеко не всё измеряется златом. Но кто должен в кризис потуже затянуть поясок? По мнению Минтруда, это тоже привилегия бедных. Пополнить казну руководитель ведомства предложил за счёт введения налога на тунеядство – 20 тысяч рублей в год. Сын моей соседки несколько месяцев назад потерял работу. Фирма закрылась, а на биржу труда он, уверенный, что профессионал не пропадёт, обращаться посчитал делом недостойным. Статистику, не встав на учёт как безработный, Минтруду не испортил и, похоже, попал в разряд тунеядцев. Кто будет платить за него налог? Мать-пенсионерка?

Доказывая, что социальное неравенство объективно, госпожа Антонова, заместитель директора Департамента комплексного анализа и прогнозирования, привела такие аргументы. В России «дифференциация доходов (соотношение между доходами 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного) уменьшилась и составила в 2015 году 15,5 раза… В Великобритании данный показатель достигает 13,8 раза, Италии – 11,6 раза, Германии – 6,9 раза, во Франции – 9,1 раза, Канаде – 9,4 раза, в США – 15,9».

Ура, здесь мы практически впереди планеты всей. Выше социальное неравенство только в США. Забыла, правда, заместитель директора департамента сообщить, что все эти страны с «объективным» неравенством борются, в том числе и через введение прогрессивной шкалы налогообложения. В Германии и Великобритании размер подоходного налога доходит до 45%, во Франции до 49%, в Швеции до 55%, в США до 40–50%. При этом в ряде этих стран население с низкими доходами вообще освобождается от налога.

Но этот способ выравнивания доходов нашему Минтруду кажется совершенно неприемлемым. Почему? «Потребуется заполнение налоговых деклараций всеми лицами, работающими на условиях внешнего совместительства. В связи с этим потребуется увеличить трудозатраты на обработку деклараций налоговым органом, что может существенно снизить эффективность предлагаемой шкалы налогообложения». У нас что, размер налога высчитывают, как в стародавние времена, на счётах?

Не поддержал Минтруд и озвученное Минфином предложение о введении пособия по бедности. По мнению руководителя ведомства Максима Топилина, дополнительные ресурсы, если они есть, лучше направлять на повышение зарплат. Что ж, лично я – за. Только как у нас это будет происходить? По принятому нынче сценарию: одному подкинут миллион, а миллионам – по рублю?

Мы привыкли подтягивать пояса и готовы подтянуть их ещё потуже. Но надо бы знать, зачем.

По данным Credit Suisse Research Institute, в России 10 процентов самых богатых людей владеют 89 процентами всего благосостояния страны. В США этот показатель 78 процентов, в Китае – 73 процента.