Большая ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (ВИДЕО)

...в Минске состоялась 12-я ежегодная пресс-конференция Президента Беларуси Александра Лукашенко для представителей...в России, и меня это больше всего беспокоит, понимают позицию ...войны. Это очень большой будет недостаток, очень большая будет зияющая такая ...