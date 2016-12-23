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Большая ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (ВИДЕО)

11:56. 23 декабря 2016 Просмотров - 101 3 коммент. Опубликовал:
Большая ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов.

Подобные встречи с представителями прессы в конце года уже стали традицией для российского лидера.

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 368 116
    vladimir 23 декабря 2016 в 12:52 Ссылка Пометить
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    Ни о чём!!! Краткость на ответы сестра разума,а переливание из пустого в порожнее есть демагогия!

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      марина vladimir 23 декабря 2016 в 13:13 Ссылка Пометить
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      не хочу расстраиваться и не смотрю,как как бы идиоты русские задают обтекаемые ,не провакационные вопросы и Лидер отеческим теплым голосом отвечает ,т.к. знает наизусть все цифры и имена днем и ночью.А в это время ,74 сдохли как животные в Иркутске ,100 погибли под Донецком брошенные напрорыв ,т.к. Беня все выкрал у крупного банка и отдал гоям на новое наполнение,В Идлибе Англия собрала 50тыс ублюдков(по гуманитарным корридорам) и готовит новый заход к выходу на побережье,Лукашенко открывает посольство в Грузии и приветствует павших героев в борьбе с РФ,В Воронеже пенсионеры учителя просят на митинге денег на жизнь.Угадайте, где все мерзкие кремлевские чиновники и владельцы Пятерочек будут отмечатьН.Г. и где остальные 140млн с салатом оливье.Ах !да ,в будующем нам предстоит миссия спасти человечество от пожирания его богоизбранными,ценой своего исчезновения или оскатинивания.Выбор все таки есть.И будет падать на Н.Г.мягкий, пушистый снег .

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  • 1223 989
    odinzar 23 декабря 2016 в 13:28 Ссылка Пометить
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    Видео из той же серии. Целый зал сидит с умным видом, слушают, как поденщики мировой закулисы озвучивают свои планы, говорят о “трендах” по сокращению населения:
    https://vk.com/kprf53ros?w=wall-134999868_32

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