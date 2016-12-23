Большая ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. (ВИДЕО)
11:56. 23 декабря 2016 Просмотров - 101 3 коммент. Опубликовал: brahman
Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов.
Подобные встречи с представителями прессы в конце года уже стали традицией для российского лидера.
Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
Источник: rusvesna.su
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Ни о чём!!! Краткость на ответы сестра разума,а переливание из пустого в порожнее есть демагогия!
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не хочу расстраиваться и не смотрю,как как бы идиоты русские задают обтекаемые ,не провакационные вопросы и Лидер отеческим теплым голосом отвечает ,т.к. знает наизусть все цифры и имена днем и ночью.А в это время ,74 сдохли как животные в Иркутске ,100 погибли под Донецком брошенные напрорыв ,т.к. Беня все выкрал у крупного банка и отдал гоям на новое наполнение,В Идлибе Англия собрала 50тыс ублюдков(по гуманитарным корридорам) и готовит новый заход к выходу на побережье,Лукашенко открывает посольство в Грузии и приветствует павших героев в борьбе с РФ,В Воронеже пенсионеры учителя просят на митинге денег на жизнь.Угадайте, где все мерзкие кремлевские чиновники и владельцы Пятерочек будут отмечатьН.Г. и где остальные 140млн с салатом оливье.Ах !да ,в будующем нам предстоит миссия спасти человечество от пожирания его богоизбранными,ценой своего исчезновения или оскатинивания.Выбор все таки есть.И будет падать на Н.Г.мягкий, пушистый снег .
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Видео из той же серии. Целый зал сидит с умным видом, слушают, как поденщики мировой закулисы озвучивают свои планы, говорят о “трендах” по сокращению населения:
https://vk.com/kprf53ros?w=wall-134999868_32