«Это сделали русские…» Павел Шипилин

Когда на днях в Египте был задержан создатель очередного фальшивого «свидетельства» зверств сирийской армии и ВКС РФ В Алеппо, мир не взорвался от возмущения — официальные западные СМИ были сдержанны, комментаторы не удивились. Впрочем, мы живем в такое время, когда «мир» — это не медиаресурсы, а именно комментаторы. И блогеры, конечно.

Читатели британской Independent тоже откликнулись на довольно скупое сообщение о египетском фейковом фотографе.

Ludi Victor: Трудно верить любой новостной организации. Даже наша самая доверенная служба новостей ВВС имеет свою собственную повестку дня и строгую линию партии.

Anglednose (обращаясь к редакции): Является ли эта заметка вашей попыткой восстановить некоторое доверие? Не утруждайтесь, ваша репутация невосстановима.

Psi_tank: Отвратительные, поддельные мятежники, постановка поддельных новостей… И они обвиняют Россию в дезинформации!

Foolisholdman: Я так рад, что «советники» НАТО скрывались в своем бункере в Восточном Алеппо, и им не удалось эвакуироваться. Стало очевидно, что они были там, когда американские дипломаты и их приспешники в ООН эмоционально рассказывали о «страдающих женщинах и детях» (к которым они обычно не проявляют никакого интереса) и требовали немедленного прекращения огня.

Sinbad: Правительство Великобритании думает, что имеет эксклюзивные права на производство пропаганды.

Совсем недавно казалось, что голоса простых людей, комментирующих статьи и новости в солидных изданиях по обе стороны Атлантики, не слышны. Мы видели и читали идеологически выверенные продукты пропаганды, а потом бурное обсуждение под ними, и сожалели, что комментаторы и журналисты находятся в неравном положении.

И вдруг 8 ноября все изменилось — оказывается, читатели давно разобрались, где правда, а где ложь. Американцы проголосовали за Дональда Трампа, единственным рупором которого до сих пор является его собственный аккаунт в Твиттере. Все мейнстримные средства массовой информации старались что есть сил, чтобы этот экстравагантный кандидат не занял пост президента США. Тщетно — короткие твиттер-сообщения легко справились с неповоротливой пропагандистской машиной.

В последнее время практически каждая пиар-кампания, развернутая против России, имеет строго обратный эффект. Например, миру, который, как неожиданно выяснилось, состоит из читателей, а вовсе не из штатных пропагандистов, так же, как и нам, не понравился доклад Макларена о допинге, процветающем в нашем спорте. Не сомневайтесь, публика заметила и внимательно ознакомилась с материалами, обнаруженными хакерами на сайте WADA, с тем набором тяжелейших препаратов, которые принимают их прославленные чемпионы.

И сделали правильный вывод: Россию обвиняют несправедливо. И это чистая правда: допинг — проблема общая, не стоит делать из нас страну-изгоя, когда у самих рыльце в пушку.

В социальных сетях набирает обороты хештэг #russiansdidit — «Это сделали русские». Народ высмеивает собственные правительства, которые обвиняют Россию во всех смертных грехах, начиная от вмешательства в американские президентские выборы и заканчивая якобы варварскими бомбардировками Алеппо.

Под этим хештэгом размещают фотографии, например, домашних питомцев, раздерибанивших перьевые подушки или наделавших лужицы, разбивших цветочные горшки или сваливших рождественскую елку. Мы тоже включились в эту игру. «Это сделали русские» — утопили «Титаник», устроили Майдан в Польше, приводим к власти лояльных Москве политиков в Европе и США.

А еще напомнили: подняли знамя над Рейхстагом, запустили первого человека в космос.

Махровая пропаганда столкнулась с народным творчеством и выглядит в этом виртуальном противостоянии очень слабо — комментаторы и блогеры оказываются эффективнее маститых политологов и кремлеведов. Журналисты и обозреватели, привыкшие играть общественным мнением, как целлулоидным шариком от пинг-понга, с ужасом осознают, что шарик превратился в неподъемное чугунное ядро. Любая ложь, которую они профессионально изложили в своих влиятельных прежде газетах, оборачивается против них же, стоит почитать комментарии под статьей, на форумах или в социальных сетях.

Западный мир восстал против вранья, о чем говорят результаты голосований и референдумов последнего года. Количество уже перешло в качество — депутаты парламентов и конгрессмены вынуждены считаться с реальным общественным мнением, а не с тем эластичным и податливым, которое прежде формировалось CNN, Fox News, BBC и сонмом европейских и американских газет и журналов.

Египетская девочка в белом платьице, измазанном красной краской, лишь добавила штрих к их коллективному портрету. Несколько комментариев под статьей в Independent, в которых упрямо осуждается Россия, получили большие минусы — так читатели реагируют на глупость или наглую ложь.

Павел Шипилин

Источник: news-front.info