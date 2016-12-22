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«Это сделали русские…» Павел Шипилин

10:44. 22 декабря 2016 Просмотров - 973 Один комментарий Опубликовал:

Когда на днях в Египте был задержан создатель очередного фальшивого «свидетельства» зверств сирийской армии и ВКС РФ В Алеппо, мир не взорвался от возмущения — официальные западные СМИ были сдержанны, комментаторы не удивились. Впрочем, мы живем в такое время, когда «мир» — это не медиаресурсы, а именно комментаторы. И блогеры, конечно.

«Это сделали русские…»

Читатели британской Independent тоже откликнулись на довольно скупое сообщение о египетском фейковом фотографе.

Ludi Victor: Трудно верить любой новостной организации. Даже наша самая доверенная служба новостей ВВС имеет свою собственную повестку дня и строгую линию партии.

Anglednose (обращаясь к редакции): Является ли эта заметка вашей попыткой восстановить некоторое доверие? Не утруждайтесь, ваша репутация невосстановима.

Psi_tank: Отвратительные, поддельные мятежники, постановка поддельных новостей… И они обвиняют Россию в дезинформации!

Foolisholdman: Я так рад, что «советники» НАТО скрывались в своем бункере в Восточном Алеппо, и им не удалось эвакуироваться. Стало очевидно, что они были там, когда американские дипломаты и их приспешники в ООН эмоционально рассказывали о «страдающих женщинах и детях» (к которым они обычно не проявляют никакого интереса) и требовали немедленного прекращения огня.

Sinbad: Правительство Великобритании думает, что имеет эксклюзивные права на производство пропаганды.

Совсем недавно казалось, что голоса простых людей, комментирующих статьи и новости в солидных изданиях по обе стороны Атлантики, не слышны. Мы видели и читали идеологически выверенные продукты пропаганды, а потом бурное обсуждение под ними, и сожалели, что комментаторы и журналисты находятся в неравном положении.

И вдруг 8 ноября все изменилось — оказывается, читатели давно разобрались, где правда, а где ложь. Американцы проголосовали за Дональда Трампа, единственным рупором которого до сих пор является его собственный аккаунт в Твиттере. Все мейнстримные средства массовой информации старались что есть сил, чтобы этот экстравагантный кандидат не занял пост президента США. Тщетно — короткие твиттер-сообщения легко справились с неповоротливой пропагандистской машиной.

В последнее время практически каждая пиар-кампания, развернутая против России, имеет строго обратный эффект. Например, миру, который, как неожиданно выяснилось, состоит из читателей, а вовсе не из штатных пропагандистов, так же, как и нам, не понравился доклад Макларена о допинге, процветающем в нашем спорте. Не сомневайтесь, публика заметила и внимательно ознакомилась с материалами, обнаруженными хакерами на сайте WADA, с тем набором тяжелейших препаратов, которые принимают их прославленные чемпионы.

И сделали правильный вывод: Россию обвиняют несправедливо. И это чистая правда: допинг — проблема общая, не стоит делать из нас страну-изгоя, когда у самих рыльце в пушку.

В социальных сетях набирает обороты хештэг #russiansdidit — «Это сделали русские». Народ высмеивает собственные правительства, которые обвиняют Россию во всех смертных грехах, начиная от вмешательства в американские президентские выборы и заканчивая якобы варварскими бомбардировками Алеппо.

«Это сделали русские…»

Под этим хештэгом размещают фотографии, например, домашних питомцев, раздерибанивших перьевые подушки или наделавших лужицы, разбивших цветочные горшки или сваливших рождественскую елку. Мы тоже включились в эту игру. «Это сделали русские» — утопили «Титаник», устроили Майдан в Польше, приводим к власти лояльных Москве политиков в Европе и США.

А еще напомнили: подняли знамя над Рейхстагом, запустили первого человека в космос.

Махровая пропаганда столкнулась с народным творчеством и выглядит в этом виртуальном противостоянии очень слабо — комментаторы и блогеры оказываются эффективнее маститых политологов и кремлеведов. Журналисты и обозреватели, привыкшие играть общественным мнением, как целлулоидным шариком от пинг-понга, с ужасом осознают, что шарик превратился в неподъемное чугунное ядро. Любая ложь, которую они профессионально изложили в своих влиятельных прежде газетах, оборачивается против них же, стоит почитать комментарии под статьей, на форумах или в социальных сетях.

«Это сделали русские…»

Западный мир восстал против вранья, о чем говорят результаты голосований и референдумов последнего года. Количество уже перешло в качество — депутаты парламентов и конгрессмены вынуждены считаться с реальным общественным мнением, а не с тем эластичным и податливым, которое прежде формировалось CNN, Fox News, BBC и сонмом европейских и американских газет и журналов.

«Это сделали русские…»

Египетская девочка в белом платьице, измазанном красной краской, лишь добавила штрих к их коллективному портрету. Несколько комментариев под статьей в Independent, в которых упрямо осуждается Россия, получили большие минусы — так читатели реагируют на глупость или наглую ложь.

Павел Шипилин

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, мир, павел шипилин, Россия, статьи
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Один комментарий»

  • 2053 1200
    Timur-1977 22 декабря 2016 в 14:00 Ссылка Пометить
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    Пусть дети развлекаются.
    Если так пойдёт дальше, то в будущем Библия будет начинаться со слов: “И сотворили Русские Землю…”…

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