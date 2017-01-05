Новости Украины и Новороссии 05 января 2017

Об Украине, глобализации и российском бизнесе

Как в известном анекдоте про сову и мышей, я стратег. То есть я не берусь рекомендовать бизнесу конкретные стратегии в условиях передела мира. Я только скажу какими я вижу результаты этого передела. Кстати, я видел многие из вас купили новый мой сборник «Чем капитализм хуже социализма», так вот там есть и несколько статей посвящённых как раз вариантам этого передела.

Прежде всего, должен сказать, что все грозные прогнозы показанные здесь в виде графиков сбудутся только при одном условии, если к тому моменту, когда старые возможности исчерпаются не будет придумано ничего нового. Я надеюсь, что это условие невыполнимо. Учитывая, что нужда — мать изобретательности, я очень надеюсь что по мере приближения к тем опасным пределам, которые видны на этих графиках, появятся какие-то принципиально новые вещи.

Помнится мне, где-то во второй половине XIX века был построен замечательный график откуда следовало, что если движение в городах будет развиваться с прежней скоростью то уже примерно к 1930 году во всех крупных городах улицы будут завалены навозом до окон второго этажа. И этот прогноз сыграл достаточно серьёзную роль. Он показал, что существовавший тогда формат транспорта не допускает дальнейшего развития и появились всевозможные новые виды транспорта начиная от конно-железных дорог, которые в расчёте на одного пассажира вырабатывали в десятки раз меньше того же навоза и кончая разнообразными механизированными средствами транспорта большая часть из которых успешно работает и сейчас. Так что все эти графики я лично рассматриваю не как указание на неизбежные провалы, а как указание на необходимость разрабатывать средства избежать этих провалов.

Прежде всего я абсолютно согласен с тем, что нынешний экономический блок Российской Федерации главное препятствие на пути развития экономики Российской Федерации. И об этом у меня было несметное множество публикаций. Некоторые из них вошли вот в этот сборник. Я вообще в своем экономическом анализе уже довольно давно исхожу из того, что у торговцев и производственников существенно разные интересы, совпадающие только в периоды экономического подъёма и резко противоположные в периоды спада. И полагаю, что та теория, которой руководствуется экономический блок правительства разработана в интересах торговцев. И посему в принципе не может способствовать производству…

Источник — http://imperiaforum.ru/

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В Госдуме РФ призвали Киев прекратить истерики вокруг Черноморского флота

“С истериками по поводу пребывания Черноморского флота в Крыму власти Украины опоздала почти на три года. Все эти действия по изъятию документов, сверянию почерков и проведению расследования — это неудачная попытка догнать поезд, который давным-давно ушел”,

“Филькины грамоты”, которые придут из Киева, возможно, мы сохраним для истории”,

Киевским властям стоит прекратить запоздалые истерики вокруг базирования Черноморского флота в Крыму, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.— сказал Бальбек.По его словам, Черноморский флот подчиняется верховному главнокомандующему России и базируется на своей территории.— отметил Бальбек.По его словам, вытеснить силой Черноморский флот с крымского полуострова у официального Киева нет возможностей, а надежда на помощь мирового сообщества “растаяла как дым”.

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“Нафтогаз” заявил об угрозе прекращения транзита газа из РФ через Украину

Украине будет очень тяжело оставаться транзитной страной для российского газа без привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой, заявил в интервью украинскому “5 каналу” глава “Нафтогаза” Андрей Коболев.По его словам, они фактически готовы поделиться с кем-нибудь частью своего бизнеса ради сохранения транзита через Украину после 2019 года (год, когда истекает действие транзитного контракта с Россией — прим.).Россию он называет “очень мощным оппонентом”, который делает Европе выгодное предложение с “Северным потоком-2″.В случае реализации этого проекта, а также “Турецкого потока” Москва может перестать поставлять газ через Украину, считает Коболев, отмечая, что в этом случае он дороже будет обходиться европейцам.Ранее обозреватель Forbes Кеннет Рапоза обратил внимание на данные Европейской сети операторов систем транспортировки природного газа (ENTSOG), согласно которым в последнюю неделю года объем газа, поставляемого из России в Европу через Украину, значительно снизился.На его взгляд, Киев на фоне этих данных должен задуматься о том, что будет с энергетикой страны, когда поток “легких денег” за транзит российского газа сойдет на “нет”.

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Украина: 200 человек пытались «отжать» алкогольное предприятие под Киевом

Украинские правоохранители задержали четырех человек, которые хотели проникнуть на территорию предприятия под Киевом.

Всего в попытке захвата участвовали около 200 человек, сообщают украинские СМИ.

В захвате предприятия принимали участие больше 200 человек, сообщил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев.

Полиция задержала четырех человек, которые пытались проникнуть на территорию.

Захватить пытались предприятие ХИМАКС, которое изготовляет спиртовую продукцию. Нападающие начали убегать, когда на место приехал наряд и прозвучали выстрелы.

Около забора предприятия позже было обнаружено тело убитого. Предварительно, он погиб от огнестрельного ранения. Личность погибшего устанавливается. Вероятно, он был одним из нападающих.

По информации полиции, на территории предприятия было около 80 охранников. У них изъяли два помповых ружья и два устройства для отстрела резиновыми пулями.

На Украине все чаще фиксируются убийства из огнестрельного оружия, взрывы гранат, кражи. Проблема заключается в том, что в стране в руках злоумышленников появилось значительное количество оружия. Вооружение поступает от бойцов зоны «АТО», которые незаконно перепродают оружие на «черный рынок». Преступность в стране стремительно растет.

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Первая перемога-2017: с начала года 11 тысяч предпринимателей свернули бизнес на Украине

На Украине частные предприниматели массово подают документы на закрытие бизнеса после внесения изменений в законодательство, регулирующих их деятельность. По информации сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, с 27 декабря 2016 года количество ФЛП* в стране сократилось на 10850. По словам основателя OpenDataBot Алексея Иванкина, окончательная картина сформируется не ранее, чем через несколько месяцев. При этом некоторые тенденции можно отследить уже сейчас. Так, больше всего ФЛП закрыли в Киевской области — более 1,4 тысяч. Далее по количеству ликвидированных ФЛП следуют Харьков — 1368, Днепр — 980. Меньше всего ФЛП за неделю было закрыто на территории Тернопольской области — 206, а также в Волынской области — 217. Читайте также: Новогодняя «перемога»: Украина терпит крупные убытки от экспорта елочных игрушек, потеряв рынок РФ 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. С 1 января 2017 года отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, даже при отсутствии фактической деятельности должны платить 704 гривны в качестве страхового взноса. *ФЛП — физическое лицо-предприниматель

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Украина снова надеется на новый транш МВФ

В Кабмине Украины ожидают, что размер 4-го транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе EFF, который Украина может получить уже в феврале, составит один миллиард долларов.

При этом, если в ноябре обсуждали возможность выделения в рамках около 1,8 миллиарда долларов, то сейчас речь идет только об 1 миллиарде долларов.

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Опрос на Украине: Ты Патриот? Почему не в «АТО»!

Журналист канала Open Ukraine Александр Мединский не побоялся выйти на улицы Киева и задать самый нескромный, и даже наглый вопрос Патриотам Украины.

Корреспондент опросил мужскую часть населения города, задавая простой вопрос: «Вы патриот Украины, и почему не в «АТО»?

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Представитель Ле Пен прокомментировал угрозы Киева после ее слов о Крыме

Представитель лидера французской правой партии «Национальный фронт» и кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен в ответ на сообщение о возможном запрете на ее въезд на Украину сообщил, что у нее не было намерений ехать в эту страну, передает агентство Рейтер. Читайте также: Россия через СБУ отсекает Францию от Украины (ВИДЕО А.Шария) Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) по согласованию с МИД может запретить Марин Ле Пен въезд на Украину сроком на пять лет. «В любом случае у Марин Ле Пен не было намерений ехать туда (на Украину — прим. ред). Вопрос будет решен через дипломатические каналы, когда она станет президентом Французской Республики», — сказал представитель лидера «Национального фронта» агентству. Ранее Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией. В СБУ не исключили, что ей могут запретить въезд на Украину. После этого Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну для Ле Пен.

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Председатель ОСБЕ считает Москву виновной в ситуации на Украине, но предлагает «не оглядываться назад»

Лидеры стран Запада считают Россию ответственной за конфликт на востоке Украине, однако бессмысленно в этом вопросе постоянно оглядываться назад. Об этом заявил Министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Bild, передает ТАСС. «Да, — ответил он на вопрос, виновен ли Кремль в украинском кризисе. — Однако нет смысла постоянно оглядываться назад». Глава ОБСЕ побывал на Донбассе 3 и 4 января и посчитал ситуацию в кризисных регионах неудовлетворительной. «Тем не менее я надеюсь, что мы в течение года сделаем как минимум несколько шагов вперед», — сказал Себастьян Курц. Читайте также: Война глазами врага: репортаж из окопов ВСУ под Дебальцево (ФОТО)

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О мировом ВВП, глядя из Киева

Господин (или, наверное, уже пан) Казанский считает, что раз российская экономика это всего лишь 2,4% мирового ВВП, то потеря российского рынка для Украины невелика беда.

Россия, действительно, не играет первую скрипку в мировой экономике. Но, проблема в том, что она играет первую скрипку в украинской. Большинство наших товаров, особенно с высокой долей добавленной стоимости, нигде кроме России не нужны. Для целых отраслей СНГ всегда было едва ли не единственным покупателем — наследие проклятого Совка, с его едиными стандарами, заставляло эти страны покупать украинские товары.

Начиная с 2014 года мы уже недосчитались порядка 20 млрд долларов из-за потери российского рынка — даже больше, чем выклянчили за это время у МВФ. Никакой другой рынок нам эти деньги не восполнил, да и не мог восполнить по целому ряду причин. Но проще, конечно, писать не об этом, а о том, сколько в России населения.

Вячеслав Чечило, Киев

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На границе ДНР задержали неонацистку из «Азова» (ВИДЕО)

При пересечении границы ДНР на КПП «Гнутово» (мариупольское направление) сотрудники пограничной службы ДНР 2 января 2017 года задержали несовершеннолетнюю уроженку Донецка Валерию Мазуренко. Валерия Мазуренко на данный момент проживает в Мариуполе. В ходе допроса она ясно дала понять, что имеет непосредственное отношение к террористическому батальону «Азов». Уже известно, что в Донецк Мазуренко пыталась провезти агитационную и экстремистскую продукцию, а также литературу, пропагандирующую «Азов». Эту продукцию Мазуренко собиралась использовать на территории ДНР для неонацистской агитации и пропаганды. Читайте также: В госпиталь из зоны «АТО» привезли ВСУшников зеленого цвета

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Украина против ОБСЕ

В ходе недавнего визита на Донбасс министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц сделал ряд заявлений, которые по понятным причинам не попали в украинские СМИ и сильно расстроили украинского министра Климкина.

Новый председатель ОБСЕ австрийский министр Себастиан Курц обратился к общественности со словами, которые многие страшатся сказать. «Мир на нашем континенте может быть только с Россией, а не против России, и как бы это ни было сложно, но в данном конфликте мы нужны друг другу, нам необходимо предпринимать новые попытки, в том числе вместе с Россией, поскольку иначе мирного решения не будет», — передает слова министра немецкий телеканал ZDF, сопровождающий делегацию ОБСЕ в поездке на Донбасс.

Слова австрийца вызвали возмущение украинского министра Климкина, по мнению которого «идти к русским — это последнее, что хотят украинцы».

«Если русские в конце концов будут соблюдать Минские соглашения, можно говорить об ослаблении санкций, но на Россию необходимо оказывать не меньше, а больше давления», — передает слова майданного дипломата телеканал ZDF.

Как известно, австрийский министр является сторонником ослабления антироссийских санкций, что по понятным причинам вызывает раздражение Киева. Так, во время недавнего заседания ОБСЕ в Гамбурге, Себастиан Курц заявил, что «хочет контактировать с Москвой, несмотря на то, что Россия перешла некоторые «красные линии». А в одном из интервью министр призвал к «постепенной деэскалации при одновременной отмене санкций», — пишет австрийское издание Kurier.

«По этим причинам в Киеве на председательство Австрии в ОБСЕ смотрят критически», — сообщает Kurier и добавляет: «а вот в России австрийскому председательству в ОБСЕ наоборот рады».

По мнению главы комитета по международным отношениям Совета Федерации Константина Косачева, слова которого приводит Kurier, «у Австрии будет возможность играть намного более независимую роль в европейской политике безопасности, в первую очередь потому, что страна не является членом НАТО».

Также, по мнению Москвы, позитивным является то, что Себастиан Курц наладил хорошие контакты со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как заявлял австрийский министр в Гамбурге – «у Австрии есть хорошая переговорная база с Россией, необходимая для того, чтоб привести в движение определенные вопросы».

Можно предположить как кипят сейчас мозги майданных патриотов: Австрия всего несколько дней председательствует в ОБСЕ, а ее министр уже успел наделать столько непатриотических по мнению Киева заявлений. То ли еще будет. Проще было бы вообще закрыть ему въезд на Украину по примеру Ле Пен, да руки у хунты коротки – слишком громким вышел бы скандал.

Юрий Абрамович, ИА «Антифашист»

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Пособница нацистов из «Азова» о Билецком, нацистах-подельниках и евреях в украинской власти





Видео предоставлено источником в силовых структурах ДНР.



Пособница батальона «Азов» Валерия Мазуренко, задержанная сотрудниками пограничной службы ДНР, рассказала о лидере экстремистской группировки «Азов» Андрее Билецком и своих друзьях-нацистах.



Как оказалась, Мазуренко относится к близкому окружению Билецкого, не гнушающегося половыми связями с несовершеннолетними. По ее словам, Билецкий очень много сделал для Украины и целью «Азова» является захват власти в Киеве. Также она крайне негативно выразилась о нынешней киевской власти.

«Я не одобряю нынешнюю преступную власть Украины. Там одни евреи – Порошенко, Тимошенко. Они не должны быть у власти. Наш лидер – «Белый вождь» Билецкий», — сказала Мазуренко.

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