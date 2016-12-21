Убийства российских послов – уроки истории
16:05. 21 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Современные люди делятся на две части: одни любят получать информацию читая книги и статьи, другие – смотря видеоролики. История злодейств в адрес российских дипломатов столь важна для понимания мировой политики, что, написав на эту тему статью «Убийства послов – последний довод провокаторов», я решил записать ещё и ролик.
Источник: nstarikov.ru
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Печально убивали и убивают российских послов. А кто-то очень хочет нас стравить, вот кто именно узнать бы. Вот что пишет электронная СМИ- REGNUM: В Баку найдена мертвой 15-летняя дочь турецкого дипломата. По предварительным данным, девушка получила смертельные травмы при падении из окна 10 этажа в Насиминском районе города, передает 21 декабря агентство АПА со ссылкой на правоохранительные органы.
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Такое ощущение судя по новостям есть третья сила, которой невыгоден мир между США, Турцией и Россией. И террор лишь один из инструментов.
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Главный и единственный инструмент это ДЕНЬГИ.
А террор это просто купленные ********.
Кто-то не жалеет денег НА террор боясь потерять еще большие деньги.
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все трое говорите -”кто-то”,ближе всех подобрлся к этому “кто-то “JDU-тот кто деньги любит больше жизни и веры,тот кто холокост продал немцам за 1,2трл,тот кто свалил башни близнецы,не потеряв ни одного своего из 3000.лишь бы снова организовать великий поход за деньгами на Восток и т.д.
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Неужели это евреи Моня и Изя? А может Ротшильд и Рокфеллер? Или Израиль всей толпой?
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…..”Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?
Вот очень важная статья одного еврея с потрясающим заголовком: “Who will save the Jews once the world learns what they’ve done?” («Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?»)
Вот, оказывается, о чём они думают – как уйти от ответственности! Ничего удивительного, статью писал еврей – John Kaminski . Статья важная, будем переводить!
Чрезвычайно важные слова идут в самом начале: «Финальная революция за человеческую свободу будет выиграна в один день. Не бомбами, не голодомором, не массовым отравлением, не электронной вапоризацией, но просто несколькими, верно сформулироваными словами в точно выбранное время и место, которые осветят тему Зверя, который был в нашем (еврейском) сердце в течение большего числа столетий, чем мы можем сосчитать.”П.С. все сказано и пересказано.Инас уже не будет когда это случится.
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Скорее жертвоприношение))) Большие барыши на войне