Убийства российских послов – уроки истории

Современные люди делятся на две части: одни любят получать информацию читая книги и статьи, другие – смотря видеоролики. История злодейств в адрес российских дипломатов столь важна для понимания мировой политики, что, написав на эту тему статью «Убийства послов – последний довод провокаторов», я решил записать ещё и ролик.

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Источник: nstarikov.ru