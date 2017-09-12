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Сводки от ополчения Новороссии 12 сентября 2017

09:01. 12 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

На Донбассе уничтожен опытный снайпер ВСУ из под Одессы

На Донбассе уничтожен опытный снайпер ВСУ из под Одессы | Русская весна

В зоне проведения карательной операции ВСУ на Донбассе 10 сентября был убит активный участник Майдана и опытный украинский снайпер из Одесской области Максим Кривиденко.

Об этом рассказали украинские волонтёры из сообщества «Книга памяти погибших за Украину», они же публиковали фото погибшего.

«10 сентября 2017, в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82-мм. около г. Красногоровка Донецкой области, погиб наш земляк, настоящий патриот — Кривиденко Максим Игоревич, 1994 года рождения», — сообщают волонтёры.

Уточняется, что погибший давно воевал на Донбассе в составе украинских оккупационных сил.

Кивиденко прошёл горячие точки Донбасса 2014 – 2015 годов. По имеющимся данным, он нёс службу в 28-й отдельной механизированной бригаде (28 ОМБр ВСУ), являясь стрелком и снайпером.

Сразу после демобилизации осенью 2013 года он пошёл на Евромайдан и до конца был активным членом «революции достоинства», также говорится в сообщении «Книги памяти погибших за Украину».

Любопытно, что в то же время знаменитый сказочник — спикер минобороны Украины по вопросам так называемой «АТО» полковник Андрей Лысенко на брифинге 11 сентября заявил, что за минувшие сутки в результате боестолкновений в ДНР и ЛНР ни один украинский военный не были убит или же ранен.

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На Донбассе уничтожен опытный снайпер ВСУ из под Одессы | Русская весна

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МГБ ЛНР задержан провокатор, действовавший по заданию Украины (ВИДЕО)

МГБ ЛНР задержан провокатор, действовавший по заданию Украины (ВИДЕО) | Русская весна

Министерством государственной безопасности ЛНР задержан организатор несанкционированного митинга, планировавший в сговоре с представителями Украины массовую акцию протеста c целью дестабилизации социально-политической ситуации в Республике. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«МГБ задержан житель ЛНР Станислав Дусяк, который призывал в соцсетях к проведению в городе Луганске незаконного митинга. В своих показаниях задержанный признал, что к действиям в обход законодательства ЛНР, его подтолкнули настойчивые рекомендации «старого друга» — помощника прокурора временно оккупированной Луганщины Морозова Дмитрия Александровича», — отметили в ведомстве. 

По данным МГБ, проведение несанкционированных акций намечалось на момент возможного принятия Верховной радой Украины так называемого «закона о деоккупации Донбасса» и являлось частью спланированной провокации по дестабилизации обстановки в республике. 

«В связи с действующим военным положением, законодательством Луганской Народной Республики для обеспечения безопасности граждан установлен определенный порядок проведения массовых мероприятий, предусматривающий их заблаговременное согласование с органами государственной власти. 

За несанкционированное проведение массовых мероприятий действующим законодательством ЛНР предусмотрена административная ответственность», —  напомнили в ведомстве. 

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Жительница поселка Доломитное: Мою 80-летнюю маму СБУ записала в «террористы»

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В поселке Ясное тревожное затишье

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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Зайцево

СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Зайцево | Русская весна

Украинские войска открыли огонь по пригороду Горловки — поселку Зайцево.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Около 21.00 начался минометный обстрел Зайцево», — сказал он.

По словам Приходько, с позиций ВСУ по поселку было выпущено 12 мин.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

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