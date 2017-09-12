Сводки от ополчения Новороссии 12 сентября 2017

В зоне проведения карательной операции ВСУ на Донбассе 10 сентября был убит активный участник Майдана и опытный украинский снайпер из Одесской области Максим Кривиденко.

Об этом рассказали украинские волонтёры из сообщества «Книга памяти погибших за Украину», они же публиковали фото погибшего.

«10 сентября 2017, в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82-мм. около г. Красногоровка Донецкой области, погиб наш земляк, настоящий патриот — Кривиденко Максим Игоревич, 1994 года рождения», — сообщают волонтёры.

Уточняется, что погибший давно воевал на Донбассе в составе украинских оккупационных сил.

Кивиденко прошёл горячие точки Донбасса 2014 – 2015 годов. По имеющимся данным, он нёс службу в 28-й отдельной механизированной бригаде (28 ОМБр ВСУ), являясь стрелком и снайпером.

Сразу после демобилизации осенью 2013 года он пошёл на Евромайдан и до конца был активным членом «революции достоинства», также говорится в сообщении «Книги памяти погибших за Украину».

Любопытно, что в то же время знаменитый сказочник — спикер минобороны Украины по вопросам так называемой «АТО» полковник Андрей Лысенко на брифинге 11 сентября заявил, что за минувшие сутки в результате боестолкновений в ДНР и ЛНР ни один украинский военный не были убит или же ранен.

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