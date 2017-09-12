Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 сентября 2017
- 03:50 Коалиция США вторгается в Дейр эз-Зор, Армия Сирии и ВКС РФ планирует блокировать эту экспансию.
- 00:09 Разъярённые осы ВКС РФ и «Тигры» громят ИГИЛ в котлах Хамы и Дейр эз-Зора (ВИДЕО).
Коалиция США вторгается в Дейр эз-Зор, Армия Сирии и ВКС РФ планирует блокировать эту экспансию
Поддерживаемая США курдо-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) в минувшие выходные начала своё долгожданное наступление на Дейр эз-Зор, нацелившись на северную окраину этой провинции вблизи границы с Ираком.
Главная задача СДС — добраться до пограничного города Абукемаль, который долгое время является одним из главных оплотов ИГИЛ* в провинции Дейр эз-Зор.
Если проамериканским группировкам удастся его взять, то СДС создадут проблему сирийскому командованию, поскольку этот город является важнейшим пограничным переходом, ведущим в иракскую провинцию Аль-Анбар.
Чтобы воспрепятствовать новым завоеваниям коалиции США, Сирийская Арабская Армия ускорила свое наступление на Дейр эз-Зор, ранее сняв осаду с военного аэропорта, а теперь быстро переключив свое внимание на оккупированные районы в столице провинции.
САА в настоящее время планирует пересечь реку Евфрат у северной окраины провинциальной столицы, чтобы помешать продвижению «Сирийских демократических сил».
Как сообщил «Русской Весне» военный источник, ВКС РФ прикрыют понтонно-мостовых подразделений САА, обеспечивающих подготовку к переправе.
У правительственных войск есть достаточное количество плавсредств для совершения десантной операции, к тому же Армия САР обладает гораздо большей мощью по сравнению с СДС, что повышает шансы армейцев первыми взять под свой контроль приграничный «игиловский» оплот.
Бои за Ракку все еще бушуют и маловероятно, что СДС смогут выделить достаточное количество сил для захвата г. Абукемаля в ближайшие месяцы.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Разъярённые осы ВКС РФ и «Тигры» громят ИГИЛ в котлах Хамы и Дейр эз-Зора (ВИДЕО)
При поддержке ВКС России Сирийская арабская армия продолжает развивать наступление на востоке и в центре страны.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с фронтов борьбы с террористами.
«Потерпев поражение под Дейр-эз-Зором и попав в окружение под Акербатом, террористы «ИГИЛ» не оставляют попыток вернуть ранее утраченное положение, дважды атаковав за прошедшие сутки позиции штурмовых отрядов генерала Сухейля аль-Хасана в Дейр-эз-Зоре.
Однако ударами авиации, огнём артиллерии и упорным удержанием «Тиграми» оборонительных позиций все атаки боевиков были отбиты», — рассказал офицер.
«ВКС России и ВВС Сирии постоянно наносят авиационные удары по террористам «псевдохалифата», обеспечивая тем самым безопасность понтонно-мостовых подразделений», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
САА и ВКС зачищают «Акербатский котёл»
«С не меньшей интенсивностью ведутся бои в Центральной Сирии по зачистке «акербатского котла». Правительственным силам удалось освободить целый ряд населенных пунктов», — добавил военнослужащий.
«Так штурмовой отряд «Щит Каламуна» овладел Масъядо и Масъудом, а отряды 4 танковой дивизии САА освободили от террористов Хамаде-Эль-Омар. Также успехом закончилось и наступление подразделений Военного Мухабарата на Расм-эль-Ахмар», — уточнил собеседник «РВ».
«Стоит отметить, что огромную роль в успехах Сирийской арабской армии играет действие российской авиации, которая только за последние сутки уничтожила около 120 объектов террористов, а с начала июня счет уничтоженных объектов ИГИЛ* превысил 20 тысяч», — подытожил военный.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su