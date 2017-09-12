Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 сентября 2017

Поддерживаемая США курдо-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) в минувшие выходные начала своё долгожданное наступление на Дейр эз-Зор, нацелившись на северную окраину этой провинции вблизи границы с Ираком.

Главная задача СДС — добраться до пограничного города Абукемаль, который долгое время является одним из главных оплотов ИГИЛ* в провинции Дейр эз-Зор.

Если проамериканским группировкам удастся его взять, то СДС создадут проблему сирийскому командованию, поскольку этот город является важнейшим пограничным переходом, ведущим в иракскую провинцию Аль-Анбар.

Чтобы воспрепятствовать новым завоеваниям коалиции США, Сирийская Арабская Армия ускорила свое наступление на Дейр эз-Зор, ранее сняв осаду с военного аэропорта, а теперь быстро переключив свое внимание на оккупированные районы в столице провинции.

САА в настоящее время планирует пересечь реку Евфрат у северной окраины провинциальной столицы, чтобы помешать продвижению «Сирийских демократических сил».

Как сообщил «Русской Весне» военный источник, ВКС РФ прикрыют понтонно-мостовых подразделений САА, обеспечивающих подготовку к переправе.

У правительственных войск есть достаточное количество плавсредств для совершения десантной операции, к тому же Армия САР обладает гораздо большей мощью по сравнению с СДС, что повышает шансы армейцев первыми взять под свой контроль приграничный «игиловский» оплот.

Бои за Ракку все еще бушуют и маловероятно, что СДС смогут выделить достаточное количество сил для захвата г. Абукемаля в ближайшие месяцы.

Читайте также: Война в Сирии вступает в решающую фазу. Как поведут себя наши «союзники»?

*Запрещенная в РФ террористическая организация.