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Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 сентября 2017

08:58. 12 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Коалиция США вторгается в Дейр эз-Зор, Армия Сирии и ВКС РФ планирует блокировать эту экспансию

Коалиция США вторгается в Дейр эз-Зор, Армия Сирии и ВКС РФ планирует блокировать эту экспансию | Русская весна

Поддерживаемая США курдо-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) в минувшие выходные начала своё долгожданное наступление на Дейр эз-Зор, нацелившись на северную окраину этой провинции вблизи границы с Ираком.

Главная задача СДС — добраться до пограничного города Абукемаль, который долгое время является одним из главных оплотов ИГИЛ* в провинции Дейр эз-Зор.

Если проамериканским группировкам удастся его взять, то СДС создадут проблему сирийскому командованию, поскольку этот город является важнейшим пограничным переходом, ведущим в иракскую провинцию Аль-Анбар.

Чтобы воспрепятствовать новым завоеваниям коалиции США, Сирийская Арабская Армия ускорила свое наступление на Дейр эз-Зор, ранее сняв осаду с военного аэропорта, а теперь быстро переключив свое внимание на оккупированные районы в столице провинции.

САА в настоящее время планирует пересечь реку Евфрат у северной окраины провинциальной столицы, чтобы помешать продвижению «Сирийских демократических сил».

Как сообщил «Русской Весне» военный источник, ВКС РФ прикрыют понтонно-мостовых подразделений САА, обеспечивающих подготовку к переправе.

У правительственных войск есть достаточное количество плавсредств для совершения десантной операции, к тому же Армия САР обладает гораздо большей мощью по сравнению с СДС, что повышает шансы армейцев первыми взять под свой контроль приграничный «игиловский» оплот.

Бои за Ракку все еще бушуют и маловероятно, что СДС смогут выделить достаточное количество сил для захвата г. Абукемаля в ближайшие месяцы.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Разъярённые осы ВКС РФ и «Тигры» громят ИГИЛ в котлах Хамы и Дейр эз-Зора (ВИДЕО)

Разъярённые осы ВКС РФ и «Тигры» громят ИГИЛ в котлах Хамы и Дейр эз-Зора (ВИДЕО) | Русская весна

При поддержке ВКС России Сирийская арабская армия продолжает развивать наступление на востоке и в центре страны.

Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с фронтов борьбы с террористами.

«Потерпев поражение под Дейр-эз-Зором и попав в окружение под Акербатом, террористы «ИГИЛ» не оставляют попыток вернуть ранее утраченное положение, дважды атаковав за прошедшие сутки позиции штурмовых отрядов генерала Сухейля аль-Хасана в Дейр-эз-Зоре.

Однако ударами авиации, огнём артиллерии и упорным удержанием «Тиграми» оборонительных позиций все атаки боевиков были отбиты», — рассказал офицер.

«ВКС России и ВВС Сирии постоянно наносят авиационные удары по террористам «псевдохалифата», обеспечивая тем самым безопасность понтонно-мостовых подразделений», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».

САА и ВКС зачищают «Акербатский котёл»

«С не меньшей интенсивностью ведутся бои в Центральной Сирии по зачистке «акербатского котла». Правительственным силам удалось освободить целый ряд населенных пунктов», — добавил военнослужащий.

«Так штурмовой отряд «Щит Каламуна» овладел Масъядо и Масъудом, а отряды 4 танковой дивизии САА освободили от террористов Хамаде-Эль-Омар. Также успехом закончилось и наступление подразделений Военного Мухабарата на Расм-эль-Ахмар», — уточнил собеседник «РВ».

«Стоит отметить, что огромную роль в успехах Сирийской арабской армии играет действие российской авиации, которая только за последние сутки уничтожила около 120 объектов террористов, а с начала июня счет уничтоженных объектов ИГИЛ* превысил 20 тысяч», — подытожил военный.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

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Метки: главное, компиляция
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