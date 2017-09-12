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Новости Украины и Новороссии 12 сентября 2017

08:59. 12 сентября 2017 Просмотров - 188 Нет комментариев Опубликовал:

Пограничники и полиция пытаются задержать Саакашвили (ВИДЕО)

Пограничники и полиция пытаются задержать Саакашвили (ВИДЕО) | Русская весна

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины прибыли в гостиницу «Леополис» во Львове, где находится Михеил Саакашвили.

Также в холле отеля присутствуют сотрудники полиции. Следует отметить, что самого Саакашвили возле правоохранителей нет. Им препятствуют адвокаты и сторонники экс-президента Грузии.

Причина визита пограничников — совершение Саакашвили административного правонарушения во время пересечения государственной границы. Сообщить опальному политику о нарушении намеревались устно.

Сотрудники ГНСУ также заявили, что их «честь и достоинство унижал охранник отеля».

При этом сторона защиты настаивает, что пограничники должны иметь соответствующий документ на вручение админнарушения, но его якобы нет.

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Пограничники и полиция пытаются задержать Саакашвили (ВИДЕО) | Русская весна

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«Можно объявлять дефолт»: бизнесмены массово бегут из Украины

«Можно объявлять дефолт»: бизнесмены массово бегут из Украины | Русская весна

Уничтожение мелкого и среднего бизнеса приводит к разрушению украинской экономики и подталкивает страну к дефолту.

Такое мнение выразил глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

«Что будет делать Украина, когда и самые стойкие предприниматели уедут? Сколько можно еще существовать на этих дотациях? 76 млрд долларов — внешний долг Украины. Можно уже дефолт объявлять», — отметил эксперт.

По его словам, в последние годы в Украине наблюдается массовый отток «мозгов» и рабочих рук, способных создавать рабочие места, формировать добавочную стоимость в услугах и в продуктах.

«Они все уже не здесь, остались самые стойкие. И если тенденция „закручивания гаек” сохранится, уедут и они», — подчеркнул глава ассоциации.

При этом Соболь добавил, что ожидать на приход инвесторов в сложившихся условиях не приходятся.

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Тимошенко внесена в базу “Миротворца”



Вслед за Саакашвили, в базу "Миротворца" внесена и Юлия Тимошенко. Забавно, что 3,5 года назад весь майдан требовал от "злочинной влады" освободить страдилицу из "кровавых застенков Януковича", а теперь она обвиняется в незаконном пересечении украинской границы и помощи лицу без гражданства в деле прорыва на Украину. Утверждается https://www.facebook.com/psb4ukr/posts/1580790008649815, что на Тимошенко заведено уголовное дело. Также внесены в списки депутаты помогавшие в прорыве Саакашвили.
Никогда бы не подумал, что окажусь в одном списке с Тимошенко и Саакашвили, но Украина уверенно продолжает пробивать дно. Эдак получится, что майдан стоял за то, чтобы Порошенко по своему желанию мог избавиться от Тимошенко и Саакашвили.
Эх, а в 2014 году нахождение в базе "Миротворца" было сравни регалии и признанием заслуг. А сейчас туда кого попало записывают, где справедливость?

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Порошенко выполняет приказы Путина, — Саакашвили (ВИДЕО)

Порошенко выполняет приказы Путина, — Саакашвили (ВИДЕО) | Русская весна

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко выполняет приказы российского лидера Владимира Путина. 

Об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.

«Порошенко, который сейчас ведет дела с Медведчуком, кумом Путина, имеет общий бизнес с Ахметовым, он и сейчас выполняет приказ Путина. Он хочет меня арестовать и отдать меня Иванишвили (грузинский олигарх, бывший премьер-министр Грузии — прим. РВ), а на самом деле — России», — сказал он.

По его словам, уголовные дела, возбужденные против него властями Грузии, не признает никто в мире.

«Порошенко поехал в Грузию и договорился с Иванишвили, главным частным акционером российского „Газпрома”, чтобы открыть против меня уголовные дела. Этих дел не признает ни одна страна в мире. Интерпол отказался от них. Я встречался с мировыми политиками, в том числе с Обамой и Керри. Никто из них не признает эти дела», — подчеркнул Саакашвили.

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Саакашвили посрамил украинских экспертов – напомним ТВ-твит Юлии Витязевой от 5 июля

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«Деоккупация Донбасса» подразумевает уничтожение всех, кто голосовал на референдуме, — Захарченко

«Деоккупация Донбасса» подразумевает уничтожение всех, кто голосовал на референдуме, — Захарченко | Русская весна

В случае «деоккупации Донбасса», о которой в последнее время все чаще говорят в Верховной Раде Украины, в регионе начнется геноцид.

Об этом заявил Глава ДНР Александр Захарченко.

«Деоккупация этих территорий подразумевает смерть всех, кто голосовал на референдуме, голосовал за Главу, Народный Совет. Закон в таком русле — это прямое объявление геноцида на этой территории», — сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Кроме того, он уверен, что Украина готовится к войне.

«Киев готовится к войне. Киев желает и в своем самом лучшем сне видит, как из Минских договоренностей выскочит», — отметил Захарченко.

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Метки: важное, компиляция
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