Новости Украины и Новороссии 12 сентября 2017

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины прибыли в гостиницу «Леополис» во Львове, где находится Михеил Саакашвили.

Также в холле отеля присутствуют сотрудники полиции. Следует отметить, что самого Саакашвили возле правоохранителей нет. Им препятствуют адвокаты и сторонники экс-президента Грузии.

Причина визита пограничников — совершение Саакашвили административного правонарушения во время пересечения государственной границы. Сообщить опальному политику о нарушении намеревались устно.

Сотрудники ГНСУ также заявили, что их «честь и достоинство унижал охранник отеля».

При этом сторона защиты настаивает, что пограничники должны иметь соответствующий документ на вручение админнарушения, но его якобы нет.

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