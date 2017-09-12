Новости Украины и Новороссии 12 сентября 2017
- 09:05 Пограничники и полиция пытаются задержать Саакашвили (ВИДЕО).
- 02:00 «Можно объявлять дефолт»: бизнесмены массово бегут из Украины.
- Вчера 23:33 Тимошенко внесена в базу “Миротворца”.
- Вчера 23:31 Порошенко выполняет приказы Путина, — Саакашвили (ВИДЕО).
- Вчера 23:22 Саакашвили посрамил украинских экспертов – напомним ТВ-твит Юлии Витязевой от 5 июля.
- Вчера 22:26 «Деоккупация Донбасса» подразумевает уничтожение всех, кто голосовал на референдуме, — Захарченко.
Пограничники и полиция пытаются задержать Саакашвили (ВИДЕО)
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины прибыли в гостиницу «Леополис» во Львове, где находится Михеил Саакашвили.
Также в холле отеля присутствуют сотрудники полиции. Следует отметить, что самого Саакашвили возле правоохранителей нет. Им препятствуют адвокаты и сторонники экс-президента Грузии.
Причина визита пограничников — совершение Саакашвили административного правонарушения во время пересечения государственной границы. Сообщить опальному политику о нарушении намеревались устно.
Сотрудники ГНСУ также заявили, что их «честь и достоинство унижал охранник отеля».
При этом сторона защиты настаивает, что пограничники должны иметь соответствующий документ на вручение админнарушения, но его якобы нет.
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«Можно объявлять дефолт»: бизнесмены массово бегут из Украины
Уничтожение мелкого и среднего бизнеса приводит к разрушению украинской экономики и подталкивает страну к дефолту.
Такое мнение выразил глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.
«Что будет делать Украина, когда и самые стойкие предприниматели уедут? Сколько можно еще существовать на этих дотациях? 76 млрд долларов — внешний долг Украины. Можно уже дефолт объявлять», — отметил эксперт.
По его словам, в последние годы в Украине наблюдается массовый отток «мозгов» и рабочих рук, способных создавать рабочие места, формировать добавочную стоимость в услугах и в продуктах.
«Они все уже не здесь, остались самые стойкие. И если тенденция „закручивания гаек” сохранится, уедут и они», — подчеркнул глава ассоциации.
При этом Соболь добавил, что ожидать на приход инвесторов в сложившихся условиях не приходятся.
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Тимошенко внесена в базу “Миротворца”
Вслед за Саакашвили, в базу "Миротворца" внесена и Юлия Тимошенко. Забавно, что 3,5 года назад весь майдан требовал от "злочинной влады" освободить страдилицу из "кровавых застенков Януковича", а теперь она обвиняется в незаконном пересечении украинской границы и помощи лицу без гражданства в деле прорыва на Украину. Утверждается https://www.facebook.com/psb4ukr/posts/1
Никогда бы не подумал, что окажусь в одном списке с Тимошенко и Саакашвили, но Украина уверенно продолжает пробивать дно. Эдак получится, что майдан стоял за то, чтобы Порошенко по своему желанию мог избавиться от Тимошенко и Саакашвили.
Эх, а в 2014 году нахождение в базе "Миротворца" было сравни регалии и признанием заслуг. А сейчас туда кого попало записывают, где справедливость?
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Порошенко выполняет приказы Путина, — Саакашвили (ВИДЕО)
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко выполняет приказы российского лидера Владимира Путина.
Об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.
«Порошенко, который сейчас ведет дела с Медведчуком, кумом Путина, имеет общий бизнес с Ахметовым, он и сейчас выполняет приказ Путина. Он хочет меня арестовать и отдать меня Иванишвили (грузинский олигарх, бывший премьер-министр Грузии — прим. РВ), а на самом деле — России», — сказал он.
По его словам, уголовные дела, возбужденные против него властями Грузии, не признает никто в мире.
«Порошенко поехал в Грузию и договорился с Иванишвили, главным частным акционером российского „Газпрома”, чтобы открыть против меня уголовные дела. Этих дел не признает ни одна страна в мире. Интерпол отказался от них. Я встречался с мировыми политиками, в том числе с Обамой и Керри. Никто из них не признает эти дела», — подчеркнул Саакашвили.
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Саакашвили посрамил украинских экспертов – напомним ТВ-твит Юлии Витязевой от 5 июля
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«Деоккупация Донбасса» подразумевает уничтожение всех, кто голосовал на референдуме, — Захарченко
В случае «деоккупации Донбасса», о которой в последнее время все чаще говорят в Верховной Раде Украины, в регионе начнется геноцид.
Об этом заявил Глава ДНР Александр Захарченко.
«Деоккупация этих территорий подразумевает смерть всех, кто голосовал на референдуме, голосовал за Главу, Народный Совет. Закон в таком русле — это прямое объявление геноцида на этой территории», — сказал он в интервью телеканалу НТВ.
Кроме того, он уверен, что Украина готовится к войне.
«Киев готовится к войне. Киев желает и в своем самом лучшем сне видит, как из Минских договоренностей выскочит», — отметил Захарченко.
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