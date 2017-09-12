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Ляпы и тяпы спектакля 9/11 (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

08:51. 12 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Ляпы и тяпы спектакля 9/11. Почему не совпадают факты теракта 11 сентября 2001 с выводами официального расследования?
Содержание:
0:00:00 – теракт 11 сентября 2001 года
0:00:32 – неубедительность официальной версии
0:01:13 – почему армия и службы безопасности пропустили угоны самолётов?
0:03:15 – угоны самолётов
0:04:57 – почему опоздали перехватчики?
0:05:47 – загадка самолёта Пентагона
0:06:18 – совпадение даты антитеррористических учений
0:07:37 – как неумелые пилоты лихо управляли большими Боингами
0:09:23 – разрушение башен ВТЦ
0:11:27 – как здание падает без тарана самолёта
0:12:12 – взрыв Пентагона
0:14:50 – жаропрочная американская трава
0:16:11 – волшебные паспорта террористов
0:16:28 – сколько власти у народа?
0:17:48 – в чём причина терактов?
0:18:16 – зачем американцам Афганистан?
0:19:46 – ущемление прав и свобод в США
0:21:59 – отсутствие весомых причин и моделей
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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