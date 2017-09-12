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Александровская колонна – видим только то, что видим.

09:20. 12 сентября 2017 Просмотров - 266 2 коммент. Опубликовал:

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Знаменитая акварель, где Александровская колонна находится внутри какой-то постройки, которую разбирают.

GagarinG_StroitAlekKolonGE.jpg
 "D'aperes nature p. le P-le Grigoire Gagarine. Priutino, ce 4 juine 1833" - "С натуры князем Григорием Гагариным. Дописано в Приютино. Сего 4 июня 1833"
 

 Это никак не стыкуется с другой картинкой

Alexander_Column_construction.jpg
Подъем Александровской колонны, 1832. Автор Александр Гаврилович Денисов (1811—1834)
 
418_20100321_1041234375.jpg
А вот вам литография «Подъём Александровской колонны в 1832 году». Автор Бишебуа Луи Пьер Альфонс, Байо Адольф Жан Батист.
1350935963_aleksandriyskaya-kolonna-2.jp
Или так
2dd479c4acdb.jpg
Добыча колонн, прям со скалы и сразу круглая, верите?
granitny_karier_907x713.jpg
С фундаментным блоком под колонной тоже не всё ясно, посмотрим:
k_f_sabat_vygruzka_gr_blokov_830x599.jpg
%D0%90%D0%9A1-1.jpg
%D0%90%D0%9A2.jpg
О транспортировке такого монолита я молчу, просто не могу придумать, как???
 
А мсье Монферан, так называемый автор, заявляет вот такой чертёж, где в основе сосновые балки, на них уложены каменные плиты, опять вопрос, кому верить? 
 
b869063f78c2.jpg
Автор Огюст Монферан, 1836 г.
 
Свидетелям секты "Святой веры в А.Бетанкура и А.Монферана" хочу напомнить, что обоих господ звали Августами, никто из них не оставил никакого потомства, наследников не проследить, а значит и историю не перепроверить. Самое главное, просто загляните в википедию, дату смерти А.Бетанкура, а потом посмотрите, как он через десять лет после смерти героически и самое главное, молниеносно ставит Александровскую колону.

Для сравнения посмотрите, как транспортировался и подымался пустотелый объект весом 208 тонн в 20 веке.

Ну как вам соревнование "Чья история появления колонны круче?" В официальной версии победил Монферан, но его метод ой как спорен: Постройте из спичек помост, а потом прокатите по нему пудовую гирю... выдержит? Я уже о технологии подъёма молчу, математическая модель такой операции не выдерживает никакой критики. Так кому верить?
При всём при этом не стоит забывать, что вес обработанной колонны составил около 700 тонн, сколько тогда весила заготовка под неё? Кто и когда обрабатывал такие монолиты? Где завод, документация, мастера, автор наконец? Из чего сделан фундамент под такой вес? И сколько таких... или чуть поменьше колонн в Питере?
О создателе колонн читайте тут: Суханов Самсон Семёныч-Ксенофонтыч

А вот вам ещё одна, на мой взгляд, абсурдная ситуация. Садовников не зная о мучениях Монферана рисует то, что видит, то что есть на самом деле.

fca131cf6b1c.jpg

Обратите внимание на год, колонна стояла, стоит и стоять будет.

 

А вот вам Литография К. П. Беггрова. 1830 год.
ff758316d345.jpg
Очень информативной в плане нестыковок кажется вот эта картина.
Рисунок из российских архивов Романовых.
OtGzNgo1WGY.jpg
Странными для меня показались полоски на флаге
130px-Flag_of_the_Prince-Bishopric_of_M%
Флаг государства Ольденбург (Мюнстерское князь-епископство
нем. Hochstift Münster)
Российский флаг выглядит вот так
Widescreen_Flag_of_Russia_021276_.jpg
 
alc126776765653.jpg
Александровская колонна в Санкт-Петербурге. Гравюра. 1835 г. Взято отсюда: Александровская колонна.Санкт-Петербург.
Обратите внимание на фигуру "Ангела-Александра" похож?
 
Радует ещё один рисунок
1883.jpg
Огюст Монферран. Вид на Александровскую колонну со стороны Миллионной улицы. 1830 г. Бумага, акварель, тушь. Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств. 
angel1000000.jpg
Увеличенный вариант, как было и как есть.
 
Занимательно, да? По моему не в той руке ангел крест держит, змея пропала, а самое смешное, на заднем плане Исаакиевский собор стоит, а по официальной версии, к этому времени у Исаакия был был готов только первый этаж, а купол не мог появиться ранее 1837 года: в 1837 году, когда было завершено основание купола, началась установка 24 верхних колонн.
Вот ещё один прокол Монферана
%D0%9A.jpg
30 августа 1834 года. Парад в честь открытия Александровской колонны. Автор Огюст Монферан. А собор то стоит. Рисунки взяты с сайта государственной Российской библиотеки ОТСЮДА стр. 89.
 
Нынешний памятник (колону) венчает фигура ангела работы Бориса Орловского. В левой руке ангел держит четырёхконечный латинский крест, а правую возносит к небу. Голова ангела наклонена, его взгляд устремлён на землю. 
По первоначальному проекту Огюста Монферрана, фигура на вершине колонны опиралась на стальной прут, который позже был удалён, и при реставрации 2002—2003 годов выяснилось, что ангел держится за счёт своей собственной бронзовой массы. 
Мало того, что сама колонна выше Вандомской, фигура ангела превосходит по высоте фигуру Наполеона I на Вандомской колонне. Чертам лица ангела скульптор якобы придал сходство с лицом Александра I. Кроме того, ангел крестом попирает змея, что символизирует мир и покой, которые принесла в Европу Россия, одержав победу над наполеоновскими войсками. 
Лёгкая фигура ангела, спадающие складки одежды, чётко выраженная вертикаль креста, продолжая вертикаль монумента, подчеркивают стройность колонны. 
Сначала Монферран хотел установить на Дворцовой площади обелиск, но царю эта идея не понравилась. В итоге колонна высотой 47,5 м стала выше всех аналогичных монументов мира: Вандомской колонны в Париже, колонны Траяна в Риме и колонны Помпея в Александрии. Диаметр столпа - 3,66 м. 
Колонна сделана из розового гранита, вес - 704 т, ее венчает ангел с лицом Александра I. Пьедестал памятника украшают бронзовые барельефы с орнаментами из бронзовых доспехов, а также аллегорическими изображениями побед русского оружия.
74287916_Angel.jpg
С ангелом на колонне тоже не всё просто, лично мне сложно отнести его к мужскому роду.
09333f2c70e5320aa0e38fbe5aa5ffde.jpg
Наличие груди, бёдер, мягкости очертаний тела... и сама поза статуи говорит о том, что перед нами женщина. А историки стоят на том, что Ангел, как две капли похож на Александра Первого, за что колону и назвали Александровской, хотя профиль у ангела слишком уж греческий.
%D0%901.jpg
 
Для сравнения
 
e08247b83825.jpg
Вот так выглядели все греческие Венеры, Афродиты, Дианы....

Как бы вы отнеслись вот к такой статуе, если бы её назвали "Александр I на троне"???
41206.jpg
"Александр I на охоте"???
 
qGVcUsK8+(1).jpg
...или "загорающие Александры"???
f95.jpg
Идентичность статуи на колонне признана официальной наукой, давайте идентифицируем всё остальное.
Вот ещё один Александр I, сравните сами...
angel22.jpg
1043.jpg
Таких Александров в Питере на каждом шагу....
intarsiya11.jpg
angel3.jpg
foto-011.jpg
 
Один ярый сторонник официальной версии сходства Ангела на колонне с императором Александром I, прислал вот эти фотографии. Выкладываю как есть. Они конечно больше похожи на издевательство... но разве не издевательство та история, в которую нас заставляют верить.
germafrodity.jpg96151908_4711681_Statyya_Germafrodita__P

 
0_3ab69_6dbe6dd6_-1-L.jpg
109773.jpg
 

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96152368_4711681_Ellinisticheskaya_statyGermafrodit_germa.jpg
Только всё это статуи и рисунки гермафродитов периода расцвета греческой и римской империй, старые они, очень старые, да и к мужскому полу отнести их можно разве что сильно выпив. А если приписать Александру схожесть с этими фигурами.... тогда понятно, почему царь сбежал в ссылку бросив трон (но это уже шутка). Хотя нас до сих пор любыми способами, даже такими, пытаются заставить верить в этот абсурд.
 
Вот изображение государя
1259053927_0_20555_c42c036c_xl.jpg
 
 
Раздвоенный подбородок, залысины, высокий лоб, большие уши, тонкая верхняя губа, прямо одно лицо с "ангелом на колонне".
KKU-037.jpg
Александр Первый
Если кто-то и видит сходство, то это не я, точно. По всем канонам такой монумент должен был быть сконструирован кем угодно, но только не французским архитектором Монферраном. Но получилось именно так, архитектор откликнулся на конкурс, якобы объявленный Николаем Первым, и проект француза оказался самым лучшим. Монферан в тот момент был самым сговорчивым и удобным архитектором. 
В жизни императора Александра 1 не меньше тайн, чем в жизни Петра 1. Ниже ссылка:

Александр 1. Тайна жизни и тайна смерти.

 
Странным кажется изображение на барельефе "всевидящего ока", и это в православном государстве.
0_76df6_c402e4a0_XL.jpg
Так же есть много странностей, если присмотреться, и в самом барельефе.
 
monument_stolp2.jpg
Например, чей герб изображён на щите?
SESb-Rk-fRo.jpg
На некоторых элементах барельефа отчётливо просматриваются следы припайки. Разница в цвете металла говорит сама за себя, след состыковки проходит даже по руке, его видно несмотря на ювелирную подгонку и шлифовку стыка.
6gWW-GMo6IA.jpg
Присмотритесь к обрамлению на щите, где изображен герб. Это сильно выступающий венок. Нигде на остальных щитах он не применяется.
LEQ1mo1I5X4.jpg
 Вот ещё один вставной элемент.
y0ih0g6zRJo.jpg
Вокруг таблички с именем императора такая же сильно выступающая рамка. 
Это следы припайки (следы наложения одного изображения на другое).
 
Если Александровская колонна воздвигнута в честь победы русского оружия над Наполеоном, почему на барельефах такое количество римских богов, ангелов и символов. Я не говорю уже о «сфинксе» и «всевидящем оке». Неужели все они принимали участие в боевых действиях?
y_1ca6d26b.jpg

y_3aee8ba5.jpg

y_8b0a63dd.jpg

y_86e07e34.jpg

y_460ee342.jpg

y_a4f1f0c6.jpg

y_a09fba3e.jpg

y_d4a9cb47.jpg
Это тоже самое, если бы на панораме Сталинградского сражения нарисовали планеры первой мировой, или персидские колесницы атакующие немецкие траншеи. И над всеми летали ангелы. Может, всё таки, старый памятник просто переделали, оставив приемлемые детали, добавив к ним новые?
 
Как вариант, предлагаю Вашему вниманию ещё одну версию.
 
Посмотрите на вот эти фото
9892762.jpg

12056643.jpg

piter-is-4.jpg
Внимательно присмотритесь к тому, что у ангелов в руках...
 
Мне показалось, что крест на александровской колоне смотрится не очень гармонично, а вот огненный мечь просится в руку ангела сам по себе. 
 
Не могу сказать, что я хороший художник, но я попробую себе это представить.
e9005bb120f01510529eb6bfbd05d9a0.jpg
Или к примеру вот так
statue_freedom7_b.jpg
 
Больше картинок ТУТ
 
 
 
Возвращаюсь к самой колонне,
002.JPG
 
она тоже болела, внимательному глазу удаётся рассмотреть следы ремонта. Возможно в 1834 году её не устанавливали, а открывали после реставрации, с новый скульптурой наверху и заплатками в основе (подробный разбор ниже по тексту). Обновили и панно у основания, добавив к римским богам и богиням элементы русского оружия и доспехов. Что-что а переделывать старые памятники мы научились, и прав был Г.Г.Гагарин рисуя Александровскую колонну в лесах в 1832 году.
771px-GagarinG_StroitAlekKolonGE.jpg
Александровская колонна в лесах. (Grigory Gagarin. Column of Alexander I of Russia in scaffolds. Saint Petersburg). С 1832 до 1833 гг.
x_0ab9c3eb.jpg
 
x_6b306cb8.jpg
 
x_55c5135f.jpg
 
x_966dd6a0.jpg
 
x_c0e4bcde.jpg
 
x_d6e25e7a.jpg
 
x_f3149193.jpg
 
А вот вам и памятная серебряная медаль.
0_92ce8_2a4dde8e_L.jpg
Учрежденная в 1812 году. Одинаковая для всех. И для ополченцев, и для солдат, и для генералов. Опять возникает вопрос: кто же всё таки тогда победил?
 
А вот ещё одна медаль «За взятие Парижа 14 марта 1814 года.»
Paris_1824_avers.jpg
...ещё один глазик.
2G0-QYcTkEA.jpg
Медаль "За защиту Севастополя 1854-55гг".
eF0jVD4I8sk.jpg
 
Вот тут, на сайте "Живая история" очень интересная точка зрения на события 1812 года.
Для тех, кому не безразлична наша история, стоит ознакомиться.
 
Недавно наткнулся на интереснейшую книженцию, находящуюся в архивах Российской государственной библиотеки "О том, что Наполеона никогда не было", дата выпуска 1912 год, выводы делайте сами.
 
Очень интересна в этом плане и работа Андрея Стамболи "Московский набег Наполеона".
 
Выложу ещё одну заковырку. Кто сказал, что Наполнена разбили в 1812 году? Вот документ, согласно которого боевые действия велись вплоть до 1815 года.
zu0GuBKwBus.jpg
И по этой книжке не совсем понятно, кто же там победил. Вы скажете, мало письменных источников, соглашусь, их уничтожили. Россия в 19 веке была не столь неграмотна, как кажется. Какое агенство могло похвастаться возможностью печати объявлений во всём мире? Скажите невероятно, смотрите сами.
X0SR-h5YTFo.jpg
 
Стоит обратить внимание и на изменение герба России после войны 1812 года. Вот таким он был до неё при императоре Павле I. Все символы государственной власти, а именно скипетр и держава присутствуют, крылья орла гордо расправлены вверх: свидетельство свободы и независимости.
 
3.jpg
 
... а вот таким он стал, после, так называемой победы 1812 г. при Александре I. Может не зря Александр I подстроил свою смерть и бежал.
0001-001-Prichiny-porazhenija-russkoj-di
Исчезли символы власти, крылья опущены, в когтях орла венок и стрелы, убранство явно не имперское.
 
А вот до такого герба Россия дошла при временном правительстве.
74536_or.jpg
Птичка с двумя головами, не более.
Но всё возвращается на круги своя... Нынешний герб ИМПЕРИИ
49864dac8e19.jpg
x_1e41196b.jpg
Вот тут подробная ссылка о всех изменениях в гербе государства Российского.
или тут
 
Автор: ZigZag 

 

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2 коммент.»

  • 2181 633
    Толик Иванов 12 сентября 2017 в 9:49 Ссылка Пометить
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    согласно официальной версии истории в те времена не было инструментов для обработки камня или металла такого уровня. долбили бронзовыми стаместками? да я вас умоляю))
    версия этих сооружений либо инопланетная, либо цивилизационная. что такое “цивилизационная”? это когда некая элита в своём научно-техническом развитии отстоит на века (а то и тысячелетия) от всех остальных. например сегодня у всех на устах сравнение зарплаты нянечки в 5 тыр\мес и миллионов\день у миллера. так вот это сравнение фигня, потому что социальный разрыв это всего лишь начальный этап, капитализм лишь инструмент тому чтобы ввергнуть (вернуть) нас обратно в первобытно-общинный строй. не хватает лишь маленького штриха для того чтобы ротшильдам-чубайсам-димонам являться в образе божества перед аборигенами- человек смертен. но, как вы знаете, наука работает в этом направлении. в частности, на сегодняшний день докопались до причин старения. дело в репликации днк. при каждом цикле обновления она сама себя копирует не полностью, накапливаются “ошибки” и человек начинает увядать. думаю скоро они решат эту проблему. и в этом случае нас с вами ждёт такой трудовой кодекс, когда мы станем завидовать узникам нацистских концлагерей

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  • 1464 1200
    Игорь 12 сентября 2017 в 11:01 Ссылка Пометить
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    Александрийская колонна, а именно так она называлась еще во времена А. С. Пушкина : “вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа”… является лишь малой частью вопросов по поводу истории города Санкт-Петербурга-Александрии. Санкт-Петербург здесь прилагательное. Санкт – святой, петер -камень, бург – город, получаем: святой каменный город. Кстати, ангелы символизируют ветер. Местные ребята в питере совместно с москвичами выяснили, что александрийская библиотека располагалась в помещении кунц-камеры, а александрийский маяк, якобы утраченный, преспокойно себе стоит, как и прежде. Шпиль Петропавловской крепости по всем размерам и геометрическим и техническим описаниям полностью соответствует описаниям Александрийского маяка. Город был построен до потопа, естественно ни каким не Петром-I, он лишь командовал морским десантом по захвату города.(см. балет на открытии олимпиады в Сочи, где были показаны фрагменты реальной истории нашей Родины и Кремль её знает.) Как нам рисуют в ортодоксальной истории, Петр-I построил питер за четверть века. Думаю, что при технических и логистических возможностях того времени, как нам их рисуют историки, вряд ли этого времени ему хватило бы на то, чтобы “одеть” в гранит хотя-бы часть Фонтанки, не говоря уже о Неве и тем более строительстве самого города, создание которого не под силу и современной индустрии, каждый дом – произведение искусства. Иссакиевский собор построен не в честь непонятного Исакия, более точное его название Иса Киевский, это электростанция собирающая атмосферное электричество. Помните, в современные церкви носят куличи освящать, этот обряд копирует туземными служителями реальный процесс обмена в храме куличей-аккумуляторов на заряженные, таким образом их ОСВЯЩАЛИ в прямом смысле. Достаточно посмотреть на люстры в Эрмитаже, чтобы понять, что все освещалось электричеством и ни какие свечи там не использовались, иначе все вокруг было бы закопченым и трудоёмко ужасно. Кому посвящен ясно из изображений на храме – Иисусу Христу – Александру Македонскому (Невскому). Александра Невского придумал Сергей Эйзенштейн вместе с побоищем, выполнив заказ партии для поднятия патриотизма в стране, исторических фактов сражения историками не найдено.

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