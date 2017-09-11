«Железный кулак» России стал высокотехнологичным

Военный историк Сергей Суворов — о современном состоянии танковых войск



В День танкистов принято вспоминать их подвиги, достижения и разработки конструкторов боевых бронированных машин, трудовые подвиги танкостроителей. И, конечно же, нужно поговорить о той технике, на которой наши танкисты выполняют свою нелегкую работу. Пессимисты могут сколько угодно выискивать недостатки отечественных боевых машин, очевидно одно: чемпионами в самом захватывающем соревновании последних лет — «Танковом биатлоне» на протяжении всей истории его проведения являются именно российские танкисты, выступающие на отечественных танках.

Мне могут возразить, что в этих соревнованиях не участвовали танки западного производства, такие как Abrams M1A2, Leopard 2A7+, Leclerc 21S и т.д. Но хозяева этих машин отказались принять участие в «Танковом биатлоне». Стоит вспомнить, как на выставке IDEX-93 в Абу-Даби состоялось фактически негласное соревнование российского Т-80У и Abrams M1A2, которое «Абрамс» проиграл вчистую (на трассе танкодрома «разулся», на полигоне Макатра цели ночью поражал меньше и значительно ближе, чем Т-80У). Именно после этого случая все предложения провести соревнования между западными и нашими экипажами на своих же боевых машинах отвергаются представителями НАТО.



На сегодняшний день в танковом парке российской армии самыми современными машинами являются Т-90А, Т-80УЕ-1 и Т-72Б3. Замечу сразу, что по большинству показателей основных боевых свойств наши машины не уступают современным западным образцам, а по некоторым превосходят. Упомянутые российские танки — не новые, а представляют собой модернизацию машин семейств Т-72/90 и Т-80. Собственно, и на Западе новые танки давно не выпускают.

Модернизация танков западного производства предусматривала прежде всего повышение уровня автоматизации командной управляемости — несомненно, одного из важнейших боевых свойств танка. С целью улучшения огневой мощи и защищенности машины на обновленных «леопардах», «абрамсах» и «леклерках» появилась дистанционно управляемая пулеметная установка. Такие установки на Т-90 были еще в 1993 году, появились теперь они и на Т-80УЕ-1.

Что касается автоматизации командной управляемости, то благодаря установке на отечественных современных машинах новых радиостанций типа Р-168-25У-2 с возможностью работы в режиме передачи данных командная управляемость отечественных машин также значительно повысилась. В том числе и в условиях масштабного использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Чего нельзя сказать о западных машинах, что было признано и самими натовцами на конференции по средствам РЭБ, которая проходила весной 2015 года на Украине.

Все современные российские танки оснащены прицельно-наблюдательными комплексами, имеющими в своем составе тепловизионный канал. При этом качество тепловизоров, использующихся на российских танках, ничуть не хуже зарубежных аналогов. Если учесть тот факт, что дальность эффективной стрельбы российских машин за счет возможности использования управляемых ракет в два раза (ночью в полтора раза) превышает дальность эффективной стрельбы зарубежных основных танков, имеется существенное превосходство в огневой мощи.

Что касается использования обычных артиллерийских боеприпасов, то и здесь российские танки не уступают своим немецким и французским собратьям, опережая американцев. 120-мм гладкоствольная пушка M256 американского танка является лицензионной копией немецкой пушки Rh120/44 Rheinmetall с длиной ствола 44 калибра, разработанной в конце 70-х годов прошлого столетия и не рассчитанной на использование новых боеприпасов, создающих значительно большее давление газов в зарядной камере орудия.

На российских современных машинах установлены пушки 2А46М5, созданные с учетом возможности стрельбы из них современными боеприпасами повышенного могущества действия по цели.

Задачу повышения защищенности основных танков западные конструкторы решают за счет оснащения их дополнительными защитными модулями из броневой стали или композитной брони, в первую очередь на лобовой проекции. Из-за этого машины по массе стали превышать 70 т, перегружена носовая часть танка, что приводит к выходу из строя элементов ходовой части при движении по пересеченной местности. Упали средние скорости движения машин. Как показывает опыт конфликтов последних лет, медленно движущийся или неподвижный танк моментально становится легкой добычей для расчетов ПТРК или наводчиков танковых орудий.

Повышение уровня защищенности современных российских танков обеспечивается благодаря установке на них новых типов динамической защиты, таких как «Реликт» и «Контакт 5». Кроме того, их оборудуют решетчатыми противокумулятивными экранами и используют комплексы активной защиты.

И это мы еще не касались новых российских машин, таких как Т-90АМ и Т-14 «Армата». Их огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость несравнимо выше, чем у современных и перспективных зарубежных танков.

Впрочем, современные системы защиты, комплексы вооружения и другие разработки, использующиеся на танках — это только инструмент. Исход боя будут решать не танки, а танкисты. Так было и так будет всегда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции



P.S. konelav: всех танкистов- с праздником!

Источник: nnm.me