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Страны БРИКС «выживают» мирового гегемона США

04:30. 11 сентября 2017 Просмотров - 340 Нет комментариев Опубликовал:
Страны БРИКС «выживают» мирового гегемона США | Русская весна

Невозможно регулярно доминировать на международной арене. Да, конечно, США какое-то время это удавалось, но именно это заставило другие государства оживиться. Обратить внимание на свои минусы, «взять себя в руки» и действовать. Проводить кропотливую работу, пока не стало слишком поздно.

И лучше всего на сегодняшний день это получается у пятерки наиболее развивающихся стран – БРИКС. Ведь по сравнению с индивидуальным усилием в стремлении добиваться высот какими-либо государствами, в этом союзе каждая из стран старается помогать друг другу. И если «вчера» можно было утверждать, что это формирование имеет только экономические связи, то уже сегодня тут успешно решают политические вопросы.

В эти дни, например, на повестке дня стоит вопрос сирийского кризиса. И Россия тут играет не последнюю роль, обращая внимание на угрозу миру, а также делая некий акцент на том, что члены организации могли бы попытаться помочь друг другу, так как имеют политический вес в своем регионе.

Так, Китай имеет существенное влияние на многие государства Южной Азии, Россия явно уважаема для многих стран Ближнего Востока и Балкан, Южная Африка не уступает в этом показателе на африканском континенте, Бразилия – в Латинской Америке. И даже «скромная» Индия, которая, скажем так, слаба в этом вопросе, может похвастаться своими стабильными и сильными политическими институтами, а также экономикой.

Ко всему прочему у пятерки БРИКС есть то, чего никогда не хватало США и их партнерам – равенство, уважение и стремление к консенсусу.

А это, как мы можем видеть на сегодняшний день, дорогого стоит. Особенно в вопросах глобального стратегического планирования. И уж точно это даже сравнивать нельзя с идеологией Вашингтона, где первостепенное значение имеет гегемония.

Кстати, не стоит забывать и о том, что сами Штаты сегодня «помогают» государствам развивающейся пятерки. Ведь внутриполитическая борьба в США негативно повлияла на имидж когда-то мирового доминанта, и сегодня американские политические институты находятся во многом в тупике.

Так что страны БРИКС, где бесспорными лидерами являются Россия и Китай, имеют отличную возможность занять место мировых лидеров и предложить мировому сообществу разумную альтернативу диктату Соединенных Штатов.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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