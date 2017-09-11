Славянское мировоззрение и древние Арии

Спекуляции относительно понятий арий, ариец, арийство, неоднократно будоражили умы многих исследователей недавнего прошлого. Все это связано с чрезвычайной путаницей которую в понимание арийства внесли события 30-40 годов ХХ века, выросшие на нездоровом интересе к вопросу арийства со стороны адептов немецкого оккультизма — родоначальников гитлеровского нацизма и фашизма.

Эти адепты намеревались использовать древние знания ариев для своих чёрных мистических практик одинисткого толка, желая исскуственно соединить белое и черное, светлое и темное, предполагая конечной целью создание идеологического фундамента некой тысячилетней империи — германского Рейха.

Для создания такого идеологического фундамента, для гибридного смешения светлых знаний древних ариев с тёмными оккультными практиками последователей Одина (Вотана, Водана), а такими себя считали указанные адепты, требовался доступ к артефактам и закрытому для оккультистов светлому наследию ариев.



Но чтобы понять, зачем адептам немецкого оккультизма необходимы светлые знания древних ариев, надо разобраться, кто такие древние арии и что являли собой их знания?



Фото 1. Древний тризуб – символ Трояни, высшего духовного органа славян



Знания ариев – это понимание истинного мироустройства Вселенной, двигательных сил и системы управления такой, устройства Светлого Ирия и его высшей части, Прави, во главе с Творцом-Сварогом. Это знание законов Прави, Яви, Нави.



Знания ариев — это способность контактировать с высшей светлой силой Вселенной, а, через нее, способность влиять на окружающий материальный мир и его обитателей — Явь.



Знания ариев – это учение о вечности в духовной жизни (вечности души) посредством служения Светлому Ирию, осуществлению жизни в Прави, ведания и славления такой.



Ибо арии – это высшие духовные посланцы в системе распостранения знаний о Светлом Ирии, явленные Творцом для высоких целей духовного усовершенствования человечества, для гармонизации жизни на Земле.



Они — духовные Старотцы, или Рахманы, достигшие высшей мудрости, способные влиять на земную жизнь посредством духовных практик, имеющие высший контакт с иерархией Светлого Ирия, с душами высших Предков, и собственно с Творцом. Они духовные предводители своего народа, названного, по духовным оценкам, славянами.



Фото 2. Дощечка «Велесовой книги»



Цель жизни ариев – несение светлых знаний человечеству, борьба против всевозможных темных окультных практик, против разрушения ими Яви как таковой, против убийства душ в Светлом Ирии.



Именно это обьясняет закрытость знаний ариев для адептов одинизма и египетской тьмы, различных мастей оккультистов, магов и ведьм.



Но откуда такие явились и почему проявляли, и проявляют, враждебность к светлым душой людям?



В исторически отдаленное время Земле не удалось избежать влияния агрессивного, вирусного и паразитируещего полевого образования на теле Вселенной, имениемого антимиром (одинисты называют его Вальгаллой, поклонники тьмы — царством мёртвых).



Антимир — скопище темных полевых существ из-за пределов Светлого Ирия. Антимир — язва на теле Вселенной ибо не имеет своего источника существования. Явленные души земных людей – его пища и цель для постоянных посягательств.



Земные катаклизмы последних нескольких десятков тысячилетий (25-23, 17-16, 9-8 тыс. до н.э.) — есть следствие бескомпромисной борьбы, которая развернулась между светлыми людьми, приверженцами Прави и Светлого Ирия, и адептами антимира – приверженцами египетской тьмы, одинизма, магии и черных практик.



Именно после катаклизма 25-23 тыс. до н.э., после значительной утраты знаний Прави, предкам славян пришлось организовывать поход на Восток, в Загорье-Семиречье, на Северный Тибет, где арийская традиция и знания были сохранены в надлежащих местах. Там, в Загорье-Семиречье, согласно «Велесовой книги», в благодарность к мудрому учителю Славе (Слав-Яню) просветлённые народы стали именовать себя славянами.



Фото 3. Тибетское нагорье



Вернувшись в исходную точку, духовные Отцы славян развернули громадную просветительскую деятельность, охвативавшую пределы Европы, Малой Азии и пояса азийских земель, вплоть до Тихого Океана. Вскоре, близкое окружение духовных учителей создало вокруг Отцов особое обьединение светлых просветлённых народов – Артанию (от Вислы до Дона, от Припяти и до Черного моря), с центром на Волынской возвышенности (Славянская археология и тайны великой духовной общности).



Исходя из этого, адептов оккультизма всегда интересовала Волынь, Правобережье Украины, а также степные стоянки со следами ариев вплоть до Тибета и Гималаев.



Возможность обследовать эти земли германским оккультистам предоставилась во время Второй мировой войны.



Исследования выполнялись силами небезызвестного оккультного института СС — «Аненербе».

Но что же искали учёные из «Аненербе» на древнейших славянских землях?



Чтобы найти ответ на этот вопрос, попробуем разобраться в том, чем собственно занимался институт «Аненербе», как он был создан и какие главные цели перед ним стояли.



Свое начало «Аненербе» берет от мистических, чёрно-магических немецких организаций «Германенорден», «Туле» и «Вриль», проникнутых идей реанимации скандинавского, готско-викинговского одинизма, но в новой форме, познее названного гитлеровским фашизмом.



Эти чёрно-магические образования и стали «тремя китами» национал-социалистской идеологии, постепенно формируя доктрину о существовании в праисторические времена некого острова сверхлюдей на севере планеты — Арктиды.



Фото 4. Арктида — арктический континент на карте Герарда Меркатора 1595 года



По их убеждению такая сверхчеловеческая цивилизация, которой были доступны все тайны Вселенной и мироздания, погибла после грандиозной катастрофы. Но часть её носителей, будто бы, чудом спаслась.



Впоследствии, спасшиеся, смешались с другими людьми (на юго-востоке) имевшими особые знания, и давшие толчок появлению расы новых сверхлюдей — предков германцев.



Намёки на это, со слов адептов идеи, присутствуют в «Авесте» — древнейшем зороастрийском источнике, обьявляющем себя арийским по духу.



Фото 5. Немецкое издание Авесты



Задача нахождения связей северных сверхлюдей с Арктиды (нордийцев) и древних юго-восточных ариев (арийцев), выявление тайных знаний последних, должна было стать краеугольным камнем поисковых работ нового магического института СС «Аненербе» открытого в 1935 году (полное название «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков»).



Инициаторами создания «Аненербе», кроме Гитлера, стали рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, группенфюрер СС Герман Вирт («крестный отец») и расолог Рихард Вальтер Даре.



«Аненербе» начал целеустремлённо искать источники «особых знаний», тех, которые могли бы способствовать созданию нового сверхчеловека, обладающего сверхсилой, сверхзнаниями, вобравшего силу нордийцев и знания ариев.



Следы существования связей нордийцев и ариев, как основы провозглашённой в обществе расовой теории происхождения германского народа (от двух линий сверхлюдей и мудрецов), институт «Аненербе» стал искать по всему миру — от Атлантики и Скандинавии до Тибета и Африки.



Фото 6. Нацистские учёные на Тибете



Накоплению и анализу подлежали всевозможные древние рукописи и манускрипты, артефакты и находки, содержавшие различные исторические сведения, материалы по чёрной магии, йоге, теологии. Всё, что имело хотя бы малейшие упоминания о нордийцах (и их одинизме), о ариях и ведах (знаниях Старотцов), древних верованиях и государствах, все интересные артефакты, тщательно собиралось и увозилось в Германию.



Начало войны Германии с СССР в 1941 году и окупация Украины, позволила исследователям из «Аненербе» попасть на земли где, по мнению многих довоенных исследователей, были найдены явные следы ариев.



«Аненербе» интересовал регион Нижнего Днепра, например, древнейшее святилище Причерноморья — Каменная могила на Запорожье, с ее многочисленными рисунками и, так называемыми, протошумерскими надписями 12 — 3 тыс. до н.э. Вниманием не обходились и древние стоянки и могилы скифов, хранившие по легендам несметные сокровища и древние ценнейшие артефакты.



Фото 7. Святилище Каменная могила возле Мелитополя

Но особенно тщательно собирались материалы археологических исследований, которые можна было индифицировать как арийские. В этом отношении учёных и мистиков из «Аненербе» интересовали курганные комплексы и сведения о погребельных материалах.



До начала Второй мировой войны на Украине, от Западного Буга до Сиверского Донца и Дона, сохранилось значительное количество не распаханных древних курганов. Их количество в те времена исчислялось тысячами штук.



Не менее активно «Аненербе» вело поиск и в многочисленных подземельях и подземных ходах старинных городов и городков Волыно-Карпатского региона. Интересовались учёные и подземельями древних замков и монастырей, красочными древними легендами и сказаниями.



Похоже, в руки таких исследователей попали ценные материалы более ранних славянских времён и более поздних, особенно периода прикарпатских Рюриковичей — Даниила Галицкого и его окружения. Воюя с центрами Прави и древнеславянской, арийской системой, Даниил слышал много рассказов о древних подземельях рахманских и волхвовских обителей.



Значительные сведения для «Аненербе» могли дать легенды 15 – 17 веков, пересказы из так называемых магнатских кругов и местной шляхты — украинской старшины перешедшей в католицизм. В свое время они тоже осуществляли поиск древнеславянских, рахмано-волхвовских сакральных вещей с целью использования их в своих оккультных и магических ритуалах.



Фото 8. Подземелья в Каменце Подольском



«Аненербе», наверное, было известно не только о существовании особой древней духовной, арийской, культуры в этом регионе в 3-1 тыс. до н.э., но и о центрах распостранения знаний Прави, рахмано-волхвовских обителях, и древних славянских государствах 1 тыс. н.э. – Дулибском и Роськом.



Есть данные, что в хранилищах тайных обществ Европы вплоть до конца 20 века хранились материалы о истории Волыно-Карпатского региона, славянских народах населявших эту територию, о посягательствах на эти територии Рима, готов, франков, германцев, викингов.



Доказательством наличия таких материалов стали целенаправленные и, скорее всего, довольно успешные, немецкие поиски древних артефактов в лабиринтах подземелий на Подолье, Прикарпатье и Волыни.



А таких лабиринтов и подземелий, до периода целенаправленного уничтожения их силами НКВД (по постановлению правительства СССР) в 1947-1953 годах, было значительное количество. Под предлогом "ветхости" и в пылу борьбы с национальным движением (бандеровцами), их беспощадно взрывали, засыпали, ламали, затапливали.



Подтверждением обилия находок вывезенных «Аненербе» с территории Украины являются некоторые донесения НКВД, а также косвенные сведения очевидцев того времени. Очевидцы говорили о специальных немецких эшелонах для отправки в Германию каких-то вещей извлеченных из подземелий или изьятых из запасников местных музеев.



Фото 9. Осмотр союзниками трофейных ценностей (Германия 1945 г.)



Ещё более интересной есть информация о пересохранении артефактов, которые учёные из «Аненербе» не успели вывезти с Украины. Их, под давлением наступавшей красной армии, немцы поспешно прятали возле железных дорог, у подножий замков, около автомобильных дорог, в вырытых наспех советскими военнопленными ямах.



В послевоенное время ходили слухи, что «Аненербе» добралось и до некоторых очень глубоких и древнейших подземелий, где обнаружили какие-то особо уникальные вещи, будто-бы являющиеся истинно арийскими. Но переправить их в Германию учёные или не смогли, или не захотели. Близкий конец войны в 1944 году вызвал в кругах «Аненербе» озабоченность о целесообразности их усилий ради умирающего Рейха.



Вероятнее всего, из-за меркантильных интересов, такие учёные не хотели отправлять найденное в Германию, и припрятывали всё ценное для себя, для будущего.



Исходя из этого, думается, что значительную часть найденного, «Аненербе» не успело, или не захотело, вывозить в Германию. Возможно, к припрятанному, относилось то, что не представляло ювелирной или эстетической ценности, но имело значительною историческую ценность (что свойственно древнейшим находкам из простых металлов и керамики).



Фото 10. Картины – часть украденных ценностей представленных публике самими нацистами



В связи с закрытостью многих архивов НКВД и других силовых учреждений, до сих пор не осуществлена комплексная оценка того, что смогло найти «Аненербе» на Украине. Имеющиеся сведения носят поверхностный характер и глубоко не расследовались. До сих пор не существует подробных описей увезённого, а далее отысканного в Германии после войны.



Причиной такого, вероятнее всего, являлся процес безсистемного изьятия захваченного в Германии победителями, в том числе советскими генералами и офицерами (включая НКВД). Факт оставленный без каких либо последствий руководством СССР, скорее всего, по политическим мотивам.



Вместе с тем, масштабность находок подтверждается фактом интенсификации широких поисковых работ «Аненербе» именно к концу окупации Украины (1944 г.), исключая последние недели и дни предшествовавшие приближению линии фронта.



С высокой долей уверенности можно предположить, что находки на территории Украины были исключительно интересными и многообещающими. Они указывали на верность направления в поисках арийского следа для «Аненербе». Учёные, вероятнее всего, нашли главную ниточку к тайне ариев, но не успели её размотать.



И если бы не закономерный разгром фашизма, «Аненербе» имело бы достаточно времени, чтобы добраться до самого потаённого, спрятанного в нижних уровнях рахмано-волхвовских, древнеславянских, арийских усыпальниц и пантеонов великих ариев.



Фото 11. Какие тайны хранят древние подземелья?



Какие же выводы можно сделать из попыток поисков арийского наследия адептами германского окультизма?



Стараясь скрыть свои истинные намерения, адепты германского нацизма удивили мир созданием странной гибридной теории о «союзе» черных адептов антимира и светлых ариев. При этом явление нордийцев (читай германских магов) миру они представили как результат развития и деятельности этого фантастического «союза».



В реальности же возникновение нордийства, как германского рукава оккультизма – это результат агрессивного воздействия адептов антимира на народы северной части Европы, следствие давнего проникновения в Скандинавию из Средней Азии армии мага и оккультиста Одина (Водана), распостранения им тёмных знаний аккадского толка, засевавших вражду, раздоры и насилие, превращавшего европейское население в рабов и пособников оккультистов («богоподобных» или готов).



Носители нордийства, поклонники одинизма и оккультности, отряды Одина, а далее их потомки, готы и викинги, (как и позже отряды яхов-ягов Прикаспия) выставляли себя главными врагами светлого славянского мировоззрения и категорически не принимали законов Прави, Яви, Нави, роли Творца-Сварога и значения арийства.



Не по этому ли «Велесовая книга» постоянно пишет о борьбе славян с готами (как и яхами-ягами) и их тёмной идеологией человеконенавистничества, тёмным наследием Одина?



Фото 12. Поход армии Одина и распространение одинизма в Европе



Учёные "Аненербе", реанимируя в 30-40 годах ХХ века одинизм, кощунственно смешали в кучу всё что смогли: светлое арийское учение и хищную идеологию одинизма, образ мудрого, светлого Старотца и лик злобного, воинственного нордийца (гота и викинга).



Становится ясной и цель такого действия – попробовать украсть и присвоить древнее знание ариев, использовать в корысливых целях арийские артефакты, собственно всё святое наследие славянских народов.



Так, в середине ХХ века, была вылеплена химера псевдоарийства — нового одинизма, германского фашизма, закрывшая собой истинный и светлый лик древних ариев, ясные образы славянских Старотцов-Рахманов.



Эта странная химера представила из миролюбивых, любящих Творца и Правь, ариев, неких злых и кровожадных воителей, покорителей народов силой оружия и чёрной магии. Она приписала ариям уродливую гримассу нордийства – агрессивный лик окультного одинизма.



Фото 13. Вот он лик германского одинизма и фашизма!



С того времени светлые арийские знаки и символы (сварги и равносторонние кресты), украденные немецкими национал-фашистами, стали незаслуженно порицаемы и отождествляемы с тёмными силами, а слово арий, с подачи оккультистов, на десятилетия вперёд, искусственно приобрело смысл беды и войны.



В обстановке исторических поддтосовок и обмана, конец германского фашизма, к сожалению, не стал концом существования течений одинизма (как и яхветизма).



Одинизм, как и яхветизм, в новом тысячилетии, снова показывает свой злобный лик, примазываясь к древнему славянству и приписывая ему то, с чем древнее славянство всегда боролось – злобу и воинственность, занятие магией и оккультизмом, нелюбовь к Прави.



Используя вакуум знаний о Светлом Ирии, о законе Прави, о Старотцах-Рахманах, о ариях, о истинной истории славянства, одинизм, как и яхветизм, в форме нового псевдоарийства, в конце 20 — начале 21 века тихо и незаметно проник во многие общественные псевдославянские течения, псевдопатриотические и религиозные организации, представляющие скрытую оккультность одинизма и яхветизма в виде "славянского учения" (Псевдославянизм и славянские ценности).



Замаскированный под славянство, новый одинизм, как и яхветизм, используя околославянскую риторику и символику, накаляя эмоциональный экстремизм, убивая холодный человеческий рассудок, стал подталкивать мир к решению проблем грубой физической силой и войной, обманом и лицемерием.



Так чёрные силы антимира подводят своих адептов к новому мировому конфликту, к новой кровавой жертве самому антимиру, к торжеству псевдоарийства и одинско-яховской «справедливости». Той «справедливости», которая отвергает любовь и сочувствие, служение Творцу и его законам, которая желает мирового кровавого месива, буйства агрессии и возведённого в абсолют одинского-яховского величия.



Фото 14. Ни это ли явление миру нового одинизма и яхветизма?!



Вспомним, что высшие Старотцы-Рахманы, древние арии, всегда прививали народам Земли любовь и благородство, стремление к духовному росту и взаимопониманию, стремление к светлому духовному миру и благоденствию народов.



Они учили слышать Светлый Ирий и воздавать молитвы к нему и Творцу, жить по Прави, ведать Правь, славить Правь.



Они призывали отторгать искушения антимира, противится духовным кражам и рабствованию, учили бороться с магией и оккультностью.



Ведь для светлого человека главное понимать замысел Творца, духовно совершенствовать себя и окружение, стремиться вырасти душой к высшим уровням Светлого Ирия, быть в каждом своём воплощении духовно мудрыми, гармонично сосуществовать со всем светлым в мире.



Фото 15. Славяне – люди живущие в Прави, ведающие Правь, славящие Правь



Высшие учителя древности, славянские мудрецы и Старотцы, потому и почитались славянами ариями (высшими духовниками уровней Творца), ибо знали — души ариев воссядут в Светлом Ирии рядом с Творцом, рядом с великими Предками, Славой, Порянем, Орем, Даждьбатом и Ясунем, и будут помагать тем светлым людям, которые заботятся о вечности существования вселенской жизни.



Светлые знания ариев никогда не будут служить темным целям, а будут переданы исключительно светлым душам, тем, кто смог стать истинными учениками и духовными наследниками великих Отцов.



Фото 16. Духовного знания всем светлым душой землянам!



Ведь все светлые души — дети Творца, славящие Правь, ведающие Правь и живущие в ней, выполняющие закон Творца и искренне любящие своего духовного Отца.



В этом и есть смысл вечной вселенской жизни человека!

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По материалам сайта

https://sviatoiar.livejournal.com/906.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru