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Самые удивительные жилища, построенные животными

20:12. 11 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Немецкий фотограф Инго Арндт в свой книге «Архитектура животных» проиллюстрировал то, как животные и насекомые по всему миру строят удивительные по своей структуре и форме жилища.

Вот самые креативные из них:

Термит «Спинифекс» – северные территории Австралии

Башни австралийских термитов достигают почти семи метров в высоту и являются ярким примером архитектуры животных. В каждой башне может поместиться два-три миллиона термитов. Пережёвывая траву спинифекс вместе с колючками и частичками земли, термиты перерабатывают её, в результате чего получается материал для жилищ, который затвердевает как глина.

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Брюхоногий моллюск – тропическое и субтропическое дно океана

Раковина этих моллюсков служит своеобразной базой, к которой крепятся камушки, раковины других моллюсков, иглы морских ежей, обломки кораллов и песчинки. Всё это является дополнительной защитой от хищников.

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Муравьи-ткачи – северные территории Австралии

Для строительства своих гнёзд муравьи-ткачи используют мощные челюсти, которыми они срезают листья, а затем скрепляют их шелковыми нитями, которые производят их личинки.

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Вогелькопский беседковый шалашник – Западная Гвинея, Индонезия

Чтобы привлечь самку, самцы беседкового шалашника строят вот такие хижины из веток, украшая их цветами, фруктами, грибами и даже мусором.

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Европейский красный лесной муравей – Гессен, Германия

Эти муравьи длиною один сантиметр могут строить дома высотой почти два метра. Стройматериалы этих муравьиных «небоскрёбов» примыкают друг к другу так плотно, что туда не может просочиться вода.

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Компасные термиты – Австралия

Компасные термиты могут строить плоские, трёхметровые башни, которые расположены строго с севера на юг. Конструкции также имеют систему вентиляции для поддержания постоянного уровня температуры внутри.

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Ткачик Байя – Намибия

Маленькая птичка строит себе гнездо из длинных, только что сорванных, гибких травинок. Солнце высушивает травинки, благодаря чему они затвердевают, превращая гнезда в прочные строения, в которые можно попасть только через отверстие внизу.

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Обыкновенный ремез – Европа и Азия

Самцы ремеза строят свои гнёзда из паутины, семян шерсти и растительных волокон, чтобы завлечь самку, которая откладывает внутрь по пять-восемь яиц.

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Оса – повсеместно

Несмотря на то, что осу можно встретить в любом уголке мира, это насекомое также заслуживает внимания. Её целлюлозно-бумажный дом сделан из переработанной, выветрившейся древесины.

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Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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