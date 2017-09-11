Рождение и смерть советского кино
14:25. 11 сентября 2017 Просмотров - 295 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какие два клана были в советском кино, на противоречиях которых играла элита?
Чем это напоминает ситуацию в современной культуре, почему уроки прошлого так и остались невыученными.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai