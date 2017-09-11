Письмо читателя. Фабрика по производству политэмигрантов
Здравствуйте, Татьяна.
Случай с Кириллом Серебренниковым напоминает традиционную схему обработки электората к выборам. На этот раз была подключена сфера “искусства”. Вкратце это выглядит так.
Выбирается некий режиссер. Сначала его представляют как “эпатажного”, потом дают ему карт -бланш, потом делают из него “популярного”, затем “выдающегося”, заваливают всевозможными премиями и, наконец, делают из него сакральную жертву режима.
Общество разделяется на защитников “гения”, которые на этой основе становятся противниками власти и противников “эпатажа”, которых первые обвиняют в гонениях на свободу творчества и поддержке тоталитарного режима.
Интересно, что следующей ритуальной жертвой сделалась Юлия Латынина.
Сначала неизвестные облили ее дом “неизвестной жидкостью, не представляющей опасности для жизни и здоровья”.
http://tass.ru/proisshestviya/4426177
Потом, когда журналистка находилась вне России, в Переделкино произошел “инцидент с возгоранием” ее автомобиля. При этом “Латынина предполагает, что автомобиль был сожжен”.
http://tass.ru/obschestvo/4530596
В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что факт поджога пока не доказан.
http://tass.ru/proisshestviya/4528674
Журналистка, однако “не исключила, что химическая жидкость могла повредить проводку машины, что впоследствии могло стать причиной ее возгорания”.
http://tass.ru/obschestvo/4530596
Интересно, что несмотря на то, что журналистка не стала подавать заявление в полицию по факту случившегося с домом, заранее назвав возможное расследование “комедией”.
http://tass.ru/proisshestviya/4426177
она, тем не менее выразила возмущение “безнаказанностью” происшедшего.
http://tass.ru/obschestvo/4549043
Дальше Ю. Латынина спасаясь от угрозы, приняла на себя статус беженца, решив временно не возвращаться в Россию
http://tass.ru/obschestvo/4549043
Параллельно все разворачивалось по схеме: СЖР выступил с заявлением о “недопустимости” подобных “атак”.
http://tass.ru/obschestvo/4530596,
Комитет защиты журналистов в Нью- Йорке “призвал власти РФ обеспечить безопасность Юлии Латыниной” (каким образом — не уточняется),
https://cpj.org/2017/07/russian-independent-journalist-yulia-latynina-atta.php,
ну и, конечно, ОБСЕ выразила “обеспокоенность”
http://tass.ru/obschestvo/4530596.
Как бы ни закончились оба случая — результат будет достигнут: в дополнение к ярлыкам “агрессора” и “покровителя допинга” на РФ будет активирован еще один — “подавляющей свободу слова и творчества”.
Кто следующий?
М.
Источник: pravosudija.net