Главная » Аналитика, Самое горячее, События, События Настоящего, Экономика

Очередной ураган “Хосе” ударит по США 20 сентября. (прогноз)

22:55. 11 сентября 2017 Просмотров - 232 2 коммент. Опубликовал:

%20%2823%29.png

Ураган Хосе (англ. Hurricane Jose) — мощный тропический циклон 4 категории опасности. Образовался в начале сентября 2017 года при выходе сильной тропической волны из континентальной части Африки. Это третий крупный ураган атлантического ураганного сезона 2017 года.

Сформировался 5 сентября 2017.

Максимальный ветер

150 mph (240 км/ч) (1 минута постоянно)

185 mph (295 км/ч) (порывы)

Нижнее давление ≤ 940 мбар (гПа; 705.06 мм Hg)

two_atl_0d0.png

http://www.nhc.noaa.gov/

Метки: Америка, важное, США, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
США ГОТОВИТСЯ К УРАГАНУ &LAQUO;ЛИ&RAQUO;: ПРОГНОЗИРУЮТ ДО 90 СМ ОСАДКОВ
.... США готовится противостоять силе очередного урагана — к утру воскресенья «...В Новом Орлеане — городе, разрушенном ураганом «Катрина» — объявлено чрезвычайное положение. ...значительными, чем ожидалось. Сезон ураганов традиционно продолжается в Атлантике с...
Ополченец «Дикий»: «У села Тоненькое стоят вражеские установки „Ураган“. Они нацелены на Донецк»
... стрелял снайпер. — Когда можно ждать очередного прекращения «перемирия» от карателей? — В...
Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2017
... ДНР с применением реактивных установок «Ураган» и «Град». Наиболее интенсивным ...Будышкин, пишет ДАН. «Сегодня в очередной раз подверглись обстрелам наблюдательные группы...из реактивных систем залпового огня «Ураган». В ДНР продолжаются наступательные ...
О превращении США в жертву «природных катастроф (окончание)
...двух событий примечательна. Напоминание об урагане Катрина. Ещё одна странная «синхронность...: Солдаты национальной гвардии в ожидании очередного приказа; 30 августа, шт. ...невыполнения мероприятий по подготовке к урагану Исаак на терминале Столхейвен ...
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-5
... СМИ на ураган Сэнди помогла в очередной раз высветить факт... шельфе… Метан – соучастник очередных аварий в Заливе Известно, ...м Дипуотэ Хорайзон произошла очередная авария на нефтяной платформе....новостные агентства сообщили об очередном взрыве и пожаре на ...
Метастазы Мексиканского залива - части 14-2 + 14-3
... образующиеся перед и после ураганами, создадут векторы распространения вышеупомянутых...заболевание бактериально-вирусной природы. Ураган Исаак, проходя по отравленному...были внесены незначительные стилистические правки.) Очередной «улов» из нефтяных сгустков...

2 коммент.»

  • 415 357
    макс 12 сентября 2017 в 0:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Чем больше тем лучше хотя классики говорят о том лучше меньше да лучше и так и так хорошо!

    Ответить
  • 3974 3692
    Борис 12 сентября 2017 в 1:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Уже замечено, и есть связь между колличеством ураганов и потом температурой в Европе. Ураганы неизбежно немного понизят температуру поверхности океана и соответственно Гольфстрима, так что ждём более холодной зимы.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>