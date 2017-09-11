Очередной ураган “Хосе” ударит по США 20 сентября. (прогноз)
22:55. 11 сентября 2017 Просмотров - 232 2 коммент. Опубликовал: Владимир
Ураган Хосе (англ. Hurricane Jose) — мощный тропический циклон 4 категории опасности. Образовался в начале сентября 2017 года при выходе сильной тропической волны из континентальной части Африки. Это третий крупный ураган атлантического ураганного сезона 2017 года.
Сформировался 5 сентября 2017.
Максимальный ветер
150 mph (240 км/ч) (1 минута постоянно)
185 mph (295 км/ч) (порывы)
Нижнее давление ≤ 940 мбар (гПа; 705.06 мм Hg)
http://www.nhc.noaa.gov/
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Чем больше тем лучше хотя классики говорят о том лучше меньше да лучше и так и так хорошо!
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Уже замечено, и есть связь между колличеством ураганов и потом температурой в Европе. Ураганы неизбежно немного понизят температуру поверхности океана и соответственно Гольфстрима, так что ждём более холодной зимы.