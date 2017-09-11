Новости Украины и Новороссии 11 сентября 2017
- 17:20 «Атакованы фундаментальные основы государственности», — Аваков прокомментировал вторжение Саакашвили (ВИДЕО).
- 16:16 Соратник Саакашвили назвал цель его возвращения на Украину.
- 14:09 Саакашвили, да ты уголовник!.
- 14:03 Украинские полицейские украли у меня паспорт, — Саакашвили.
- 13:11 «Безразлично, кто нарушает границу — боевики или политиканы», — Порошенко прервал молчание (ВИДЕО).
- 07:30 В Донецке выступили популярные российские артисты (ФОТО).
- 07:02 Саакашвили попал на “Миротворец”.
- 02:00 С начала года на Украине пропали тысячи детей.
- 01:30 Венгрия объявляет Украине дипломатическую войну.
- 00:36 Саакашвили добрался до Львова (ВИДЕО).
- 00:15 Более 5 тысяч жителей Луганска вышли на крестный ход в честь Дня города.
- Вчера 23:44 Катя Лель, Иракли и Андрей Гризли выступили для дончан.
- Вчера 21:45 Янукович, вернись! Печальные данные Госстата Украины — иностранные инвестиции упали в 8 раз.
- Вчера 21:40 Саакашвили ответил на вопрос, как он «пойдет на Киев».
«Атакованы фундаментальные основы государственности», — Аваков прокомментировал вторжение Саакашвили (ВИДЕО)
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, прорвавшись на территорию Украины, совершил преступление против основ государства.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Вчера на границе Украины было совершено преступление. Я могу это квалифицировать как государственное преступление, потому что у нас ситуация, при которой атакованы фундаментальные основы государственности», — сказал он в ходе брифинга, добавив, что в отношении бывшего президента Грузии и его сторонников было возбуждено уголовное дело в связи с незаконным пересечением границы.
Кроме того, Аваков призвал всех, кто незаконно пересёк государственную границу вместе с Саакашвили, дать показания в добровольном порядке.
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Соратник Саакашвили назвал цель его возвращения на Украину
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину для того, чтобы попытаться защитить свои права в рамках украинской судебной системы.
Об этом 11 сентября сообщил соратник скандального грузино-украинского политика по партии «Рух новых сил», экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе.
«(Генпрокурор Украины) Юрий Луценко только пугает всех политических оппонентов возбуждением уголовных дел. Когда он говорит о праве на обращение в суд, хочу ответить, что как раз по этой причине Михаил Саакашвили и вернулся в Украину — чтобы даже в нашей прогнившей судебной системе попытаться защитить свои права», — написал Сакварелидзе на своей странице в соцсети.
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Сакварелидзе подчеркнул, что Луценко не торопится возбуждать уголовное дело за якобы «незаконное» лишение Саакашвили украинского гражданства.
«Как и не торопился возбуждать уголовное дело, когда в “Краковец” (пункт пропуска на польско-украинской границе, где вчера началась эпопея с “прорывом” Саакашвили, — прим. РВ) съехалось огромное количество “титушек” — наверное, это был первый случай, когда мы увидели их в таком количестве со времен Майдана.
Не было возбуждено дело и из-за беспрецедентной незаконной остановки людей и народных депутатов в поезде в другой стране, равно как и из-за преступного искусственного перекрытия границы, когда десятки тысяч наших соотечественников не смогли нормально вернуться в страну», — продолжает свои обвинения в адрес действующих властей Сакварелидзе.
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Саакашвили, да ты уголовник!
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Украинские полицейские украли у меня паспорт, — Саакашвили
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже паспорта.
Соответствующее заявление скандальный политик сделал во Львове, где сегодня организовал брифинг для представителей СМИ.
«Я вчера перешёл польский кордон с легальным украинским документом, поляки (его) проштамповали, пришёл к украинцам, как предусматривает закон, отдал паспорт, чтоб они или отказали, или приняли его. Они сказали, что мой паспорт брать не будут….
Когда люди взяли, не спрашивали, внесли меня на руках в Украину, — я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — живописал приключения своих документов Саакашвили.
Напомним, что, несмотря на уверения Саакашвили, что он «находится на Украине абсолютно легально», его проникновение в «незалежную» не имеет ничего общего с законным пересечением границы, а украинский паспорт в любом случае с 26 июля (момента лишения Михо украинского гражданства) представляет собой бессмысленную книжечку.
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«Безразлично, кто нарушает границу — боевики или политиканы», — Порошенко прервал молчание (ВИДЕО)
Лишь спустя сутки после начала эпопеи с возвращением на Украину экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, президент «незалежной» Петро Порошенко озвучил свое отношение к ситуации.
Он прервал молчание на этот счет перед совещанием по вопросам развития сельской медицины.
«Инцидент, который вчера произошел на государственной границе Украины в Шегини, по моему мнению, не требует никаких политических комментариев, исключительно, мы должны комментировать и будем комментировать в правовом поле.
26 июля я издал указ, которым приостановил гражданство Саакашвили на основании представления органа центральной исполнительной власти, Государственной миграционной службы, где совершенно четко переданы в администрацию президента… факты фальсификации и представления недостоверной информации при получении гражданства.
Президент не может принять никакого другого решения, потому что это была преступная бездеятельность, если мы пропускаем эти факты без реагирования.
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В любом правовом государстве лицо (Саакашвили — прим. РВ) имеет право оспорить любой нормативный акт в админсуде, в данном случае в Высшем админсуде», — сказал Порошенко.
Глава Украинского Государства подчеркнул, что на такие действия беглый грузинский президент имел достаточно времени.
«Я как президент, безусловно, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинского суда, есть ЕСПЧ. Это правовая плоскость.
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Прошло более полутора месяцев, никто в суд не обращался. Вместо этого совершенное преступление, поскольку является конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.
Это вопрос нацбезопасности государства. Мне безразлично, кто нарушает границу — боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая юридическая ответственность», — резюмировал Порошенко, не уточнив, почему же «прорыв границы» до сих пор остался безнаказанным.
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В Донецке выступили популярные российские артисты (ФОТО)
Звезды российской эстрады — Екатерина Чупринина (Катя Лель), Ираклий Пирцхалава (Иракли) и Андрей Залужный (Андрей Гризли) выступили вчера в центральном донецком парке имени Щербакова. Концерт был приурочен к празднованию Дня освобождения Донбасса.
По оценкам корр. ДАН, у центральной сцены парка собралось около 5 000 зрителей. Открыл выступление российских знаменитостей Андрей Гризли. Он исполнил: «Ни слова о тебе», «Эта музыка», «Полетели» и другие песни. После него на цену вышла Катя Лель.
«В Донецке я была давно. Сейчас приехала, чтобы поддержать дончан в этот прекрасный праздник — День освобождения Донбасса.
Я здесь, потому что понимаю, что сегодня как никогда людям необходимо единение, новое дыхание, глоток воздуха, который давал бы энергию, для того чтобы жить и творить.
Хочу пожелать жителям Донецка здоровья, благополучия, а главное — мира. Пусть он придет на эту землю навсегда», — сказала певица журналистам.
Катя Лель исполнила как всем известные хиты, так и новые песни. Со сцены прозвучали такие композиции, как «Мой мармеладный», «Я по тебе скучаю», «Долетай», «Муси-пуси», «Это любовь». Публика восторженно встретила выступление певицы, дончане с удовольствием подпевали ей.
Завершило концерт выступление Иракли. Он спел «Лондон-Париж», «Закрой глаза рукой», «Так не бывает», «твои глаза и другие хиты.
«Моя цель — дарить людям радость, и потому я здесь. Мы приехали в Донецк и я увидел мирный красивый город. У меня нет ощущения, что здесь идет война.
Но война, конечно идет, и я хочу пожелать дончанам мира, потому что именно он для жителей этого города важнее всего. Ведь, когда узнаешь, что такое война — начинаешь ценить мир», — отметил в беседе с представителями СМИ певец.
Стоит отметить, что, когда пел Иракли — уже стемнело, зрители зажгли фонарики на мобильных телефонах. Всего концерт продолжался около трех часов.
Ранее сообщалось, что накануне вечером состоялся концерт «Симфония огня» известной пианистки из США Валентины Лисицы и академического симфонического оркестра Донецкой государственной академической филармонии.
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Саакашвили попал на “Миротворец”
Прорвавшегося с боями на Украину Саакашвили внесли в базу "Миротворца" с мотивировкой – незаконно перешел границу и напал на пограничников.
Эх, а ведь когда-то его приезд на майдан подавался как победа демократических сил и символ их объединения. Но для Саакашвили это в какой-то мере норма – когда то он уже перешел границу Южной Осетии и напал на миротворцев и ополченцев-осетин. Но в данном случае, как это часто бывает с современной Украиной, драма превратилась в фарс. Как не трудно заметить, на "Миротворец" вписывают уже всех подряд, кто не нравится ведомству Авакова, ввиду чего сайт уже давно потерял свое первоначальное значение.
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С начала года на Украине пропали тысячи детей
С начала 2017 года в полицию Украины поступило 5075 заявлений о пропаже детей — против около 6 тыс. заявлений за весь 2016 год.
О такой неутешительной статистике рассказал журналистам замглавы нацполиции Украины Константин Бушуев.
Он уточнил, что количество заявлений о пропаже детей за восемь месяцев текущего года уже превысило показатели 2015 года и почти сравнялось с цифрами за 2016 год.
«Если в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тыс. сообщений об исчезновении детей, то в прошлом году таких сообщений было около 6 тыс.
За 8 месяцев этого года в полицию уже поступило 5075 сообщений о пропаже детей», — заявил высокий полицейский начальник, оговорившись, что украинские правоохранители имеют «определенную положительную динамику в части их (детей) розыска».
Замглавы нацполиции признал, что на масштабы исчезновения детей негативно влияет социально-экономическая ситуация в «незалежной», кроме того несовершеннолетние из неблагополучных семей часто склонны к бродяжничеству.
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Венгрия объявляет Украине дипломатическую войну
В понедельник, 11 сентября, министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто вызывает к себе для дачи объяснений посла Украины в Венгрии Любовь Непоп. Причиной дипломатического скандала стал закон об образовании, недавно принятый в «незалежной».
Как заявил пресс-секретарь МИДа Венгрии Тамаш Менцер, министр Сийярто намерен лично сообщить украинскому послу, что считает новый закон об образовании «стыдом и позором».
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По словам представителя ведомства, Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также заявил, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.
На всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет поднимать вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании, добавил Менцер.
Он также отметил, что по личному указанию Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене.
Менцер пояснил, что причинами этого решения Сийярто, с одной стороны, стали такие изменения в украинском законе об образовании, которые делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, в том числе, 150-тысячным венгерским нацменьшинством, образования на родном языке.
С другой стороны, когда Сийярто поднял в минувший четверг этот вопрос в разговоре с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на встрече в рамках программы ЕС «Восточное партнерство», ответ украинского коллеги был «неприемлемым» для венгерской стороны, подчеркнул Менцер.
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Саакашвили добрался до Львова (ВИДЕО)
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл во Львов, где его встречали некоторые народные депутаты Верховной рады и «общественные активисты».
Об этом «возвращенец Михо» сообщил в ходе трансляции на своей странице в социальной сети (см. видео ниже).
Скандального политика в его незаконном вояже по Украине сопровождают глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, ее соратник, нардеп Сергей Власенко, внефракционные депутаты Дмитрий Добродомов, Юрий Деревянко и другие сторонники.
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На импровизированном митинге экс-президент Грузии поблагодарил всех, кто помог ему вернуться в Украину, обрушился с жесткой критикой на украинские власти, которые пытались не допустить того, чтобы он «вручил паспорт пограничникам» и заявил о том, что «украинцы — это люди с достоинством, и он ими гордится».
«За эту Украину я готов отдать свою жизнь, так как если она состоится, то станет супер-государством», — польстил украинцам Саакашвили.
О своих дальнейших планах он не сообщил, пообещав лишь в ближайшее время выпить кофе с мэром Львова Садовым.
Напомним, в воскресенье днем Саакашвили с толпой своих соратников буквально прорвался на Украину. Изначально планировалось, что скандальный политик будет пересекать границу через пункт пропуска «Краковец». Там собралось его сторонники и противники, возникла потасовка с полицией, в результате беспорядков были задержаны более ста человек.
В итоге Саакашвили решил ехать в «незалежную» поездом из польского Перемышля.
Однако поезд задержался, как сообщили в «Укрзализныце» из-за человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Имелся ввиду, очевидно, Саакашвили.
В результате пассажиры поезда, а вместе с ними и Саакашвили, пересели на автобусе и направились к пункту пропуска «Шегини». Через польскую границу автобус пропустили, но украинский пункт пропуска оказался закрыт, якобы из-за минирования. Таким образом Саакашвили и люди, с которыми он ехал оказались в транзитной зоне между Польшей и Украиной.
В итоге на КПП сторонники экс-главы Одесской ОГА и президента Грузии устроили акцию неповиновения, результатом которой и стал прорыв границы.
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Более 5 тысяч жителей Луганска вышли на крестный ход в честь Дня города
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Катя Лель, Иракли и Андрей Гризли выступили для дончан
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Янукович, вернись! Печальные данные Госстата Украины — иностранные инвестиции упали в 8 раз
Государственная служба статистики Украины обнародовала в сентябре печальную статистику: за первое полугодие 2017 года иностранные инвестиции в Украину снизились вдвое и составили 2 миллиарда 343,8 миллиона гривен.
Это в 1,9 раз меньше, чем за аналогичный период 2016 года и в 8 раз меньше чем за аналогичный период в 2013 году.
А ведь еще недавно Правительственный портал Украины, освещая результаты встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с председателем Корпорации зарубежных частных инвестиций США (OverseasPrivateInvestmentCorporation, OPIC) Рэем Вошберном, громко заявлял о стратегическом партнёрстве и оживлении инвестиционного сотрудничества с США.
По словам ведомства Гройсмана — за 6 месяцев текущего года товарооборот между Украиной и США якобы достиг $ 2 500 000 000 (2,5 млрд). Объем инвестиций за тот же период — 537 млн долл.
Эту информацию несложно проверить. Официальны сайт корпорации действительно подтверждает, что суммарный объем американских активов на Украине увеличился в 4 раза с 2014 года («since 2014, OPIC hasquadrupleditsportfolioinUkraine» – www.opic.gov/blog/impact-investing/did-you-know-2014-opic-has-quadrupled-its-portfolio-ukraine).
Однако при более подробном изучении финансовой документации выясняется, что в первой половине 2017 года американские деньги в размере 250 млн долларов достались «Нафтогазу» (www.opic.gov/sites/default/files/files/9000031498.pdf), $38 млн — «ERUCorporation» («Энергетичнi Ресурсы України») (www.opic.gov/sites/default/files/files/9000031975.pdf).
На вторую половину 2017 года запланировано лишь два проекта (www.opic.gov/press-releases/2017/opic-commits-financing-two-projects-ukraine): $10 млн для банка «Агропросперис» и $7.8 млн для ПАО «Банк Восток». И всё.
Примечательно, суммы более или менее приближенные к названным киевскими фантазёрами появляются на официальном сайте американских инвесторов совершенно в ином контексте.
Оказывается, что сумму в $877 млн OPIC проинвестировала в Украину за период с 1993 года, а текущий портфель инвестиций американской корпорации составляет всего лишь $522 млн. в 18 проектах.
Получается, что при относительном росте в 4 раза с 2014 года, в абсолютных числах инвестиции США в экономику Украину за период ее существования как независимого государства не только не выросли, но существенное снизились.
Дойдут ли американские деньги до реального сектора «незалежной» экономики или в очередной раз осядут в карманах «энергетических баронов» и коррумпированных банкиров еще большой вопрос.
Неудивительно, что данные украинского Госстата, которые так противоречат информации на правительственном портале, сообщают, что в 2017 году, как и в прошлые годы, основным инвестором в Украину остается Кипр. Далее за ним следуют Нидерланды, Россия, Великобритания, Германия и Виргинские острова.
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Саакашвили ответил на вопрос, как он «пойдет на Киев»
Бывший президент Грузии, губернатор Одесской области, известный политический авантюрист Михаил Саакашвили, ранее с боями прорвавший пункт пропуска «Шегини» на польско-украинской границе, рассказал о том, как он «пойдет на Киев».
«Меня подхватили люди и буквально внесли на территорию Украины, я этого не планировал, много тысяч людей поддержал меня, а полиция их не останавливала, она на стороне людей», — заявил Саакашвили в эфире украинского телевидения.
По его словам, сейчас он двигается во Львов, а дальше со своими соратниками решит, что делать дальше.
«Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе, и решим», — сообщил журналистам купающийся в лучах политической славы Михо.
Скандальный политик уже сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин сразу же тронулся по трассе вглубь страны.
Как сообщила СМИ представитель пресс-службы «Движения новых сил» Марьяна Почтарь, Саакашвили планирует встречу со своими сторонниками в центре Львова на площади Рынок возле горсовета.
Вместе с тем, многие сопровождавшие Михо в Польше и ожидавшие его у пункта пропуска с украинской стороны границы общественные деятели, политики и народные депутаты (в том числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и глава «Справедливости» Валентин Наливайченко) в настоящее время садятся в двухъярусный пассажирский автобус, чтобы следовать дальше к месту, где будут разворачиваться события
«Русская Весна» продолжает следить за политическим блокбастером «Саакашвили возвращается».
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Дело не в бродяжничестве детей, а в безнаказанности педофилов и потрошителей.