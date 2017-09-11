Новости Украины и Новороссии 11 сентября 2017

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину для того, чтобы попытаться защитить свои права в рамках украинской судебной системы.

Об этом 11 сентября сообщил соратник скандального грузино-украинского политика по партии «Рух новых сил», экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе.

«(Генпрокурор Украины) Юрий Луценко только пугает всех политических оппонентов возбуждением уголовных дел. Когда он говорит о праве на обращение в суд, хочу ответить, что как раз по этой причине Михаил Саакашвили и вернулся в Украину — чтобы даже в нашей прогнившей судебной системе попытаться защитить свои права», — написал Сакварелидзе на своей странице в соцсети.

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Сакварелидзе подчеркнул, что Луценко не торопится возбуждать уголовное дело за якобы «незаконное» лишение Саакашвили украинского гражданства.

«Как и не торопился возбуждать уголовное дело, когда в “Краковец” (пункт пропуска на польско-украинской границе, где вчера началась эпопея с “прорывом” Саакашвили, — прим. РВ) съехалось огромное количество “титушек” — наверное, это был первый случай, когда мы увидели их в таком количестве со времен Майдана.

Не было возбуждено дело и из-за беспрецедентной незаконной остановки людей и народных депутатов в поезде в другой стране, равно как и из-за преступного искусственного перекрытия границы, когда десятки тысяч наших соотечественников не смогли нормально вернуться в страну», — продолжает свои обвинения в адрес действующих властей Сакварелидзе.

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