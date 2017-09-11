К вопросу о достоверности древнерусских летописей

Основополагающими документами в вопросе изучения древнеславянской истории в настоящее время являются так называемые древнерусские летописи. В царские времена им присвоили общепризнанные ныне названия, а именно: «Повесть временных лет», «Летопись Киевская», «Летопись Галицко-Волынская».



В 18-19 веке эти летописи были объединены в некий свод (собрание сочинений) с довольно громким названием — «Летопись русская».

Фото 1. Лаврентьевская летопись – один из древнерусских летописных сводов



Своими текстами летописи касались древнеславянских времен (до 10 ст. н. э.), периода Киевской Руси (10-11 века. н. э.), времени так называемой феодальной раздробленности (11-13 вв. н. э.), поры образования Галицко-Волынского государства в Прикарпатье и на Западной Волыни (13 ст. н. э.).



Можно было бы искренне порадоваться появлению важных находок древних исторических источников, которые раскрывают глубины славянского прошлого, если бы не одно странное обстоятельство.



Оказалось, что оригиналов летописей 11-13 веков за последние пятьсот лет так никто и не видел, а тексты летописей изложены некими «достоверными» кирилличными копиями 15-16 веков, изготовленними в далеких монастырях на севере Московии времён Золотой Орды!



При этом, владельцы копий клятвенно заверяют читателей, что эти тексты чётко соответствуют древним оригиналам, хотя оригиналы, по неизвестным причинам, почему-то не сохранились! И к тому же, с тех времен, никто так и не видел древнейших образцов оригинальних текстов!



Отсюда возникают шокирующие вопросы.



А действительно ли существовали древнерусские кириллические летописи 11-13 веков?!



И стоит ли слепо доверять сомнительным московским кирилличным копиям 15-16 веков?!



Ведь они написаны вдалеке от славянских земель, в пределах Золотой Орды, после периода кровавого возвышения Москвы над соседними княжествами в процессе жестокого «собирательства земель»?



Фото 2. Московское княжество — улус Золотой Орды в 14-15 веках



Выполненный еще в 20 веке анализ московских кириллических летописей 15-16 веков обнаружил в них четкие следы компилятивности, различных вставок, признаки обработки исторического материала и многочисленных правок.



Уже тогда было ясно, что создатели копий подгоняли изложения материала под чей-то замысел, выстраивая профильтрованную информацию в нужной им последовательности, выказывая таким образом, свои познания последствий описанных событий.



Кроме того, всяческие заверения, что копии, якобы, «полностью соответствуют оригиналам» Нестора и Сильвестра, других неизвестных славянских авторов 11-13 веков (то есть первичным летописям), выглядят довольно странными. Так как до сих пор не найдено ни одного примера летописей Нестора и Сильвестра.



Естественно, что возникает очередной вопрос.



А какой азбукой писали Нестор, Сильвестр и другие авторы оригинальных летописей 11-13 веков?



Возникают большие сомнения, что они пользовались кириллицей, азбукой далекой от сакральности и славянского мировоззрения (Слов'янська історія – загублене минуле).



Находки артефактов с давними докириличними (велесовичними) надписями указывают на то, что в 11-13 веках, как и в более ранние славянские времена, сакральным письмом у славян была исключительно велесовица.



Именно она безприкословно выполняла сакральные требования к духовному письму: один звук – одна буква, одна буква – один звук; как пишется так и произносится!



Фото 3. Древнеславянское кольцо с велесовичной надписью СВРГІЄОЦЬ (Сварог і є Отець)



В 11-13 веках велесовица была важным инструментом у православных духовников, в кругах рахманов и волхвов, которые почитали многотысячелетнее православное мировоззрение и служили государству Рось и Трояни.



Именно усилиями старотцов-рахманов, стараниями Роськой Трояни, в 12 веке, из Киева, изгнали авторитарных Рюриковичей, которые в дальнейшем стали на путь кровавой мести Роському государству и городу Киеву.



Вспомните жестокое разрушение роського города Андреем Боголюбским в 1169 году и массовое убийство его жителей!



Кроме того, кириллица, как продукт штучный и не славянский (его сформировали в 9 веке Кирилл и Мефодий по указанию византийского императора Михаила III), для письма сакрального является конструкцией причудливой, сложной и лишённой сакральности!



Кириллица удивляла нагромождением знаков, в некоторых вариантах до 54(!), схожестью произношения многих букв, что очень затрудняло воспроизведение простого и логического славянского звукового ряда.



Одному звуку в ней могло соответствовать до 4-5 знаков(!).

Так звук «о» воспроизводился буквами «он, оук, ота, ом, одь», а звук «у» — буквами «ук, оук, ижица» и другими.



К тому же в кириллицу были привнесены буквы, которые не имели звуковых соответствий в древнеславянской языке. Среди таких — буквы «пси, йота, эдо, ета, ень» и другие. Сложными оказались правила пользования буквами и звуками.



Но особая роль в исторической перспективе принадлежала кириллической букве «оук».



Кириллический «оук» копировал изображения велесовичного «о», как овала с двумя линиями кверху. Однако формами своего произношения вводил читателя в глубокое заблуждение.



В отличие от велесовицы, где указанная буква четко читалась как «о», кириллический «оук», звучал по разному, как «у», как «оук» или «о», что и позволило потомкам авторитарных Рюриковичей трактовать название общеславянского государства Рось (в велесовичних документах тоже) на свой лад, как Русь (!?).



Фото 4. Пластина, вероятно 3-2 ст. до н.э., с сакральным надписью СОУРЕНЖ, где рядом стоят велесовичные буквы «о» и «у»



Важно также заметить, что в кириллических летописных текстах 15-16 веков преобладают рассказы исключительно о семье Рюриковичей. Все остальные семьи и роды или затушеванны, или представленны малозначимыми, зависимыми от Рюриковичей.



Почти ничего не пишется о Трояни и системе духовной власти в роських землях. Рюриковичам приписывается беззаговорочное всевластие, хотя их деятельность на землях Роси происходит на довольно ограниченном пространстве, в 3-4 регионах, и преимущественно в виде разрушительных захватнических войн.



Чувствуется, что Рюриковичи не созидатели, а только пользователи и потребители, те кто постоянно посягает на достижения роського народа.



Именно поэтому в кириллических летописях отсутствует пласт информации об истории славянских народов, об их государственности, о тысячелетнем духовном строительстве (речь идет о так называемых временах Трояновых, временах Бусовых, Дулибском Союзе и государстве Рось).



Деятельность волхвов и старотцов-рахманов на землях Роського государства летописи или упускают, или подают в негативном плане, называя Святых Отцов подстрекателями народных восстаний против них, самовлюбленных Рюриковичей.



Выдворение Рюриковичей из Киева и киевского удела, в середине 12 века, в текстах скомкано и не объяснено правдиво.



Поэтому очень трудно понять почему Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский и другие Рюриковичи оказались за пределами Роського государства и почему они так жестоко мстили Киеву и местным росам.



А ответ прост – роський народ, во главе с рахманами и Троянью, выдворили мировоззренческих предателей за пределы Роського государства, не дав им возможности свить авторитарное имперское гнездо византийского типа на славянских землях. К тому же Юрия Долгорукого, который осмелился вернуться в Киев, киевляне просто отравили.



Вместе с варягами, Рюриковичи перенесли свои авторитарные идеи на Верхнюю Волгу, в среду угро-финских и венедских народов, порабощая и убивая непокорных, полагаясь на коварство и силу Золотой Орды.



Фото 5. Славянский мир и государство Рось на рубеже 10-11 веков н. э.



Отсюда следует вывод, что формирование кириллических подделок 15-16 веков (как компилятов роських летописей 11-13 веков) было необходимо исключительно потомкам Рюриковичей, изгнанникам из государства Рось, которые осели на Верхней Волге.



Там, на угро-финских и венедских землях Верхней Волги, в условиях Золотой Орды, они начали создавать новый центр, который крепко сросся с ордынской властью. В дальнейшем этот центр, участвуя в кровавых разборках с соседями, усилился и разросся и начал претендовать на верховную власть уже в самой Золотой Орде!



В 15-16 веках эта, окрепшая в междоусобных войнах власть Московского царства, устремила свои взгляды на исконно славянские земли. Потомки Рюриковичей, внуки Александра Невского, проявили желание побороться за них.



Но для осуществления агрессии нужны были политические мотивы, которые должны были стимулировать многоэтническое население царства (угро-финнов, венедов, татар, варягов, мосхов) в борьбе за чужие им славянские земли. Нужно было показать, что эти земли должны стать «ихними», потому что раньше, якобы, они были рюриковицкими!



Таким предлогом могли бы стать подделки, которые бы восхваляли изгнанных Рюриковичей и приписывали им огромную власть на древних роських, славянских землях периода 11-13 веков.



Основой для фальшивок могли бы послужить украденные Боголюбским в 12 веке, и татарами в 13 веке, древние роськие летописи.



Так была запущена компилятивная машина монастырских подделок — текстов древнерусских летописей 15-16 веков!



Кроме этого, в подделных сочинениях их авторы пытались преукрасить отдельные события золотоордынского времени, факты прямого сотрудничества Рюриковичей с татарами, участие князей-предателей в татарской власти, в организованном Батыём грабеже местного населения.



Важно было создать миф о государственной мудрости Александра Невского, избравшего налаживание семейных отношений с ханской семьей Батыя.



Фото 6. Александр Невский гостит у названного отца Батыя и сводного брата Сартака



Компиляторщиков абсолютно не смущало то, что подделки формировались далеко от мест летописных событий, за пределами славянских земель, без участия живых потомков старотцов-рахманов, письмом которое не имело распространения на славянских землях Роси-Украины.



Фальсификаторы прекрасно понимали, что после поражения ордынцев на Синих Водах в 1362 году, все славяно-роськие земли были окончательно очищены от прямой власти Рюриковичей и находились в составе Волыни-Украины (Роси). Знали они, что здесь существует алфавит, староукраинское письмо, которое происходит от велесовицы.



Была у них информация, и что власти Волыни–Украины (Роси) не была заинтересованы в возвеличевании обанкротившихся и изгнанных Рюриковичей — древних подстрекателей внутриславянских войн, разрушителей старотцовско-рахманский центров, прислужников золотоордынских ханов и носителей властных татарских ярлыков.



Понимали они и то, почему союз Литвы и Волыни-Украины активно воюет с Золотой Ордой по её западной границе, почему союзниками в 14-15 веках были совершены походы на улусы-княжества в которых верховодили Рюриковичи — носители грабительской золотоордынского угрозы славянским землям.



Из наиболее известных акций того времени — поход на Москву (1370 г.; 1372 г.), в Смоленскую землю (1375 г.; 1384 г.; 1402 г.), в Псковскую землю (1405 г.).



И это потому, что идея возможного подчинения славян уже тогда будоражила круги золотоордынских Рюриковичей. Но достаточных сил для больших захватнических походов на славянские земли у них пока не хватало.



Успех кровавого «собирательства земель» и совершенные расправы над соседними княжествами-улусами, стали примером агрессивной политики централизации со стороны Московской власти по византийско-золотоордынскому образцу.



После подчинения соседей на Вехнем Поволжье для Москвы стало вполне возможным не только мечтать о походах на земли славян, но и реально осуществлять желаемую экспансию. Войны Московского царства конца 15 века (1487-1494 г.) и начала 16 века (1500-1503 г.; 1512-1522 г.; 1534-1537 г.; и т. д.) в юго-западном направлении — тому подтверждение.



Фото 7. Разгром московских войск украинско-литовскими дружинами под Оршей в 1514 году



Ослабив свою зависимость от Золотой Орды (в результате событий на Нижней Волге), сохранив византийское влияние на местную культуру, Рюриковичи, сделали упор на укреплении авторитарной золотоордынской власти, считая её для себя наиболее эффективной.



Набирал силы взрощенный ими вирус великодержавности и рюриковицкого величия.



Москва в 17 веке всё больше стремилась к прямому вмешательству в дела казацкой Украины. Она совершала первые попытки присоединения её северных, а дальше и восточных, земель к Московскому царству, выдвигая лозунг о «братском (рюриковичском) воссоединении».



Заигрывая со шляхтой и магнатами, которые воевали с Украинским государством, она делала ставку на наиболее податливый элемент пятой колонны в середине славянского мира – магнатов, гетманов и их прислужников.



Москва активно поддерживала раскол Украины и стимулировала всевозможные масонские проекты, включая и создание самой Гетманщины, которую цари считали своим удачным великодержавным проектом.



В таком деле Москве способствовали выпускники иезуитских коллегиумов, предатели православной веры и славянского мировоззрения – многочисленные «украинские» магнаты, гетманы и шляхтычи, которые стремились к богатству и власти любой ценой (Знущання над історією України тривалістю у триста років).



Однако только при Петре I, одержимом неуёмным желанием превратить Московское царство в новую Римскую империю (Третий Рим), великодержавие реально становится главным стержнем политики царизма. Интерес к компилятивным подделкам в Московском царстве резко усиливается.



Фото 8. Царь Петр сделал ставку на компилятивные летописи 15-16 веков



Понимая значение компилятивных летописных сводов 15-16 веков, прежде всего для обоснования агрессивной экспансионистской политики, Петр I значительно расширил поиск древнерусских подделок.



Узнав о нахождении одной из «летописей» в Литве (у князя Радзивилла), Петр дал указание тщательно переписать находку для своего личного пользования (1716 г.).



В 1721 году, после событий связанных с Карлом XII и Гетманщиной, а также после знакомства с роським прошлым (историей государства Рось), царь усиливает идеологическое давление на славянские земли, присваивая название государства Рось.



Он умышленно переименовывает Московское царство в Российскую империю!



Чуть позже, в 1760 году, упомянутая летопись Радзивила было выкуплена (или возможно подделана?) царскими представителями и попадает в императорскую библиотеку вместе с другими летописными сводами.



Усилиями потомков Петра I поиск других «летописных» списков разворачивается на местах их компилирования — в монастырях северной части империи.



О найденных там «источниках» становится известно лишь к концу 18 века, когда потомок знатного татарского рода Кара-Мурзы, историк Карамзин, член масонской ложи «Золотого венца» и историограф царя Александра I, получает царское распоряжение написать «Историю государства Российского» (была издана в 1818 году).



Фото 9. Листы Ипатьевской летописи



Один из компилятов для своей «Истории» Карамзин «находит» в 1809 году в императорской библиотеке Академии Наук. По сведениям библиотеки список был привезён из Ипатьевского монастыря под Костромой.



Другое «сочинение», вероятно дубликат Ипатьевской летописи, Карамзин находит в том же году в библиотеке купца Хлебникова. Список отличается от «Ипатьевского», хотя оба они состоят из известных нам трех летописей.



В 1811 году в императорскую библиотеку был передан еще один компилятивный список, так называемый «Лаврентиевский» или «Пушкинский». Он был куплен графом Мусиным-Пушкиным у некоего частного коллекционера в 1792 году. Считается, что этот список прибыл из монастыря в городе Владимир на Клязьме.



Издание «Истории государства Российского» Карамзина — это начало процесса «научной» канонизации летописных подделок.



Усилиями всевозможных комиссий имперской Академии Наук (археографических и т.п.) древнерусские летописи зачисляются в «достоверные» и «надежные» исторические источники!



«Летописи» становятся каноническими источниками для обоснования дальнейших территориальных претензий империи на славянские земли Украины, Белоруссии и Польши.



Доминирование компилятивных летописей усиливается в советские времена. Подделки становятся «базовыми» документами для всех историков в Советском Союзе и за его пределами (Сакральний напис велесовицею).



Фальшивки ложатся в основу исследований древней истории славянства и Украины даже в эмигрантской среде, в кругу тех, кто считал политику Российской империи и СССР, недопустимой и нечеловечной.



Фото 10. «История государства Российского» Н. Карамзина – книга, канонизировавшая древнерусские летописные подделки 15-16 веков



Но новые времена требуют нового понимания – действительно ли древнерусские летописи являются правдивыми историческими документами?



Да и где собственно делись древние оригинальные роськие летописи?

Те, которыми пользовались фальсификаторы?

Где настоящие летописные тексты 11-13 веков?!



С большой долей вероятности можно предположить, что они были уничтожены по завершению работы над подделками. Так как существовала опасность разоблачения кириллических подделок. Известно, что имперская власть почти всю свою бытность искала и уничтожала всё неугодное и мешающее ей! (Хроніка нищення української мови)



Подтверждается это и огромным количеством примеров сожжения документов, которые совершала Российская империя на землях Украины в 18-19 веках, ликвидируя таким образом все ей непонятное и написанное славянской велесовицею или староукраинским письмом (Сакральний напис велесовицею).



Это было актом сознательной ликвидации истории славян-росов и их потомков — украинцев!



Есть и другие косвенные доказательства, которые свидетельствуют, что древнерусские кириллические летописи – подделки.



До сих пор ничего не известно о привлечении к исследованиям кирилличных летописей лучших лабораториий мира, ведущих иностранных криминалистов, современной независимой (электронной и химической) экспертизы. Не потому ли, что подделки могут оказаться значительно более поздними компилятами, возможно 17-19 веков?



Какие же выводы можно сделать из сказанного?



Анализируя вышеизложенное, можно констатировать следующее:



1. Никаких оригиналов древнерусских летописей 11-13 веков ныне не существует!



2. Древнерусские летописи (списки), найденные в императорской библиотеке и частных коллекциях Москвы в 18-19 вв. н. э., есть компилятивными промосковскими подделками, вероятно всего, 15-16 веков, времен Золотой Орды!



3. Кирилличные компилятивные летописи («Повесть временных лет», «Летопись Киевская», «Летопись Галицко-Волынская») – произведения заведомо заказные, составленные по настоянию потомков Рюриковичей, московских князей и царей!



4. Своим идеологическим острием древнерусские летописи направленны против правдивой славянской истории, древней Роськой государственности, в дальнейшем возродившейся в казацкой Волыни-Украине. Они были сформированы с целью дальнейшей узурпации всего славянского наследия царской, и, в последующем, императорской властью.



Последствия этого мы ощущаем и сейчас, когда рюриковицько-московская идея получила другое название — русский мир!



Фото 11. Миниатюра в Радзивиловской летописи с изображением креста типичного для 16-18 веков



Поэтому, стоит хорошо задуматься над тем, а что мы имеем в качестве главного источника славянской истории?



И может ли нас устраивать то, что для изучения истории славянских предков мы пользуемся откровенными московскими подделками времен Золотой Орды?



Да и почему мы до сих пор не начат поиск настоящих источников в пределах древнего Роського государства? Что мешает?



Вопрос, скорее, риторический.

Как и ответ.



Нужно хотеть искать правду!

* * *

По материалам сайта

https://sviatoiar.livejournal.com/1351.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru