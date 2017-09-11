Древние славяне – археологические свидетельства

Загадки славянского прошлого тревожат не только наших современников. Они были предметом значительных научных споров на протяжении всего 20 века. В изысканиях учавствовали учёные всех стран славянского и не славянского миров, споря о славянском историческом наследии и критикуя опонентов.

Фото 1. Славянские находки на месте летописного Червеня



Учёные определённым образом соперничали в результатах поисков, как и в оценках принадлежности археологических культур к славянам или другим народам.

И хотя оценки таких поисков часто не совпадают, у них есть одно рациональное зерно, то, которое в науке является бесспорным.



Фото 2. Прародина славян 3-2 вв. до.н.э. и раннее славянство начала 1 тыс.н.э. по данным науки



В своих выводах исследователи всех стран неизменно указывали на базовые земли древнего славянства, центральную их часть, собственно на то место, которое было для славян местом наиболее святым и важным.



Фото 3. Прародина славян глазами европейцев



Если наложить карты археологических культур, славянских захоронений, карты исторической гидрологии, исторической топонимики (с конца 1 тыс. до н.э. до конца 1 тыс. н.э.), то очевидными становятся контуры такого исторического центра, расположенного в Волынско-Карпатском регионе.



Фото 4. Раннеславянские археологические культуры конца 1 в. до. н.э. /из книги Кобычева В.П./



В этом регионе, от Припяти до Карпат, от Вислы и до Днепра, на протяжении 1 тыс.до.н.э. — 1 тыс. н.э. никогда не исчезали признаки славянства, не пропадала живая связь праславянских и древнеславянских культур, ведущая историю славян к нашим временам.

Тут, собственно и зародилось славянство, как некая общность, которая явилась миру со своей особенной культурой и человеколюбивым виденьем мироздания.



Фото 5. Прародина славян по Б. Рыбакову (конец 1 тыс. до н.э. — начало 1 тыс.н.э.)



Изучением древнеславянской истории в Европе, зарождением славянства, археологической и исторической трактовкой процесса славянообразования занимались многие известные историки, археологи, языковеды, этнографы, философы из разных стран Европы, среди которых: Рыбаков, Седов, Кобычев, Артамонов, Шахматов, Петров, Шафарик, Нидерле, Фасмер, Топоров, Трубачёв, Третьяков, Даниленко, Русанова, Баран, Лер-Славинский, Костшевский, Ловмянский, Вернер, Годловський, Щукин, Филин, Козак, Терпиловский, Брайчевский, Винокур, Смиленко, Живка, Щимански, Хенси, Брайчевский, Ляпушкин, Попович, Сухобоков, Фёдоров и многие другие.



Фото 6. Ранние славяне по Л. Нидерле /из книги под редакцией Б. Рыбакова/



Карты, созданные многоми учёными, чётко говорят об одном — Волыно-Карпатский регион сыграл наиважнейшую роль в зарождении европейского славянства. Он был центром становления и развития славянства.

Но камнем преткновения для большинства исследователей оставался, и остается, вопрос индефикации той силы, которая стимулировала процесс славянообразования, которая давала ему внутренние силы и мировоззренческое направление.



Фото 7. Ранние славяне по Седову /из книги под редакцией Б. Рыбакова/



Отсутствие понимания природы такой силы приводит научный мир к довольно упрощённым трактовкам процесса славянообразования.

Пояснения сводятся к обывательскому уровню некой материальной заинтересованности ранних славян накопительством, желанием власти, к трактовке процесса расширения славянского ареала, как цепи поседовательных захватнических воен.

Но так ли это было? И кто, собственно, эти загадочные ранние славяне?



Фото 8. Раннее славянство по Седову (3-4 вв.н.э.)



С момента индефикации наукой праславянских культур Европы 3-1 вв. до н.э., пятно славянского расселения (ареал) на картах многих учёных постоянно увеличивается, вплоть до исторически знаковых 7-8 вв.н.э., когда этот, ещё единый и неразделённый ареал, максимально вырос в размерах.

Странным тут есть то, что некоторые славянские очаги возникают на дальних, оторванных от главного ядра, территориях — на Балканах, на острове Рюген-Руян, на Волхове, и значительно раньше, чем туда проникает общая волна «расселения» славян.

Но почему так? Как такое может происходить вообще?



Фото 9. Славянские археологические культуры 3-4 вв.н.э. по данным науки



Удивительным фактом является и то, что ход славянизации на громадных просторах идёт довольно мирно. Почти отсутствуют следы затяжных воен и признаки уничтожения местного населения.

Венеды, фракийцы, балты, народы между Вислой и Одером, под воздействием каких-то странных факторов, довольно быстро (через 100-200 лет) становятся славянами.

Всё указывает на то, что славянизация — это не результат массового переселения народов, не следствие захватнических воен, а что-то другое. Но что?



Фото 10. Славяне по Иордану /готский историк 6 в.н.э./



Ответ может быть очень простым, если принять к сведению, что процесс славянизации мог быть последовательным распостранением новых жизненных установок, движением нового способа жизни, переустройством местных общин по славянскому типу.

Речь идёт о мировоззренческой трансформации, приобщении местного населения к иному миропониманию в следствии воздействия внешнего (древнеславянского) фактора!

Но почему местные народы захотели стать славянами, к тому же определённо добровольно, без насилия и воен? Что стимулировало их к этому?



Фото 11. Славянские культуры и расселение славян /Рыбаков, Нидерле, Фасмер, Баран/



Обьяснения даёт «Велесова книга» — древнеславянская летопись-волховник 9 в.н.э.

Она указывает, для каждого славянина самым важным являлась исконная земная вера, мировоззрение земных первопредков утвердивших светлую жизнь на Земле по вселенским законам.

Эти законы, переданные древнейшими Праотцами человечеству, древние славяне бережно хранили и передавали из поколения в поколение.

И так десятками тысячилетий!!!

Знания позволяли славянским духовным Отцам иметь постоянный контакт с Творцом Вселенной, Светлым Ирием (управляющей силой в мироздании), а славянам жить светлой жизнью, без агрессии и воен, рабства и унижения, жадности и стяжательства, болезней и недугов.



Фото 12. Славянские культуры в 300 — 660 гг.н.э. /из зборника карт о мировых культурах/



Древнейшие праотцы человечества говорили — светлый человек должен верить в Творца-Сварога, Светлый Ирий, светлые силы, среди которых души древнейших земных предков.

Он должен жить в Прави, ведать Правь, славить Правь (тоесть быть православным).

Светлый душой человек (славянин) тот, кто почитает праотца Славу (Славьяня, Слав-Яня), тот кто заботиться о своём просветлении, занимается распространением знаний законов Прави, Яви, Нави (духовного, явного и после явного миров), кто почитает земных духовных предков.



Фото 13. Славяне в 5-7 вв.н.э. по данным российской науки. Археология



Славянин должен противостоять всему тёмному, оккультному, жестокому, одинскому и магическому, связанному с насилием над светлым и праведным (отвечающим закону Прави).

Он должен различать свет и тьму, даже если тьма прячется за белыми покрывалами (как магия, одинство, яхветизм, псевдославянство).

Он должен быть вольным от тёмного.



Это даёт ответ на то, почему древние славяне, никогда не пытались строить государств (союзов) на основе рабства и жестокости. Почему они не соблазнялись незаслуженным социальным возвышением, бессмысленным материальным накоплением, жадностью и хвастовством.

Приоритеты славянских предков в материальном мире (в яве) — скромность во всем, разумная самодостаточность, уважение к светлым душой, внимание к личному духовному росту, тяга к защите всего живого, отказ от материально чрезмерного, выполнение законов Творца-Сварога.



Фото 14. Славянская археология 5-8 вв.н.э. /согласно Седову/



К тому же, славянину, как человеку, была важна духовная перспектива, которая регулировалась во Вселенной законами Прави, Яви, Нави.

Именно закон Прави определял возможность неоднократного воплощения светлой человеческой души в явном мире.

Это необходимая для светлых душ реинкарнация (реанкернация, последовательное возрождение в яве, пакибытие) – дорога к вселенской вечности души.

Такая дорога требовала от тех, кто хотел по ней идти, духовного возрастания, понимания сути славянства, достижения высоких ирийных уровней, своего совершенствования, заботы о духовном образовании детей и внуков, которые потом будут нести это следующим поколениям.



Фото 15. Славянские культуры в 7 в.н.э. /по материалам Николаева В.В./



Именно по этому славяне никого и никогда не захватывали, не порабощали, насильно не переселяли и не истребляли ростков светлого.

Они учили законам Творца, защищая мировоззрение земных первопредков – Первоотцов-ариев и их окружения.

Они распостраняли светлое мировоззрение во имя духовного братства, посылая к соседям особые групы духовников, знатаков Прави, Яви, Нави, тех, кто был готов нести знания мироздания, учить контакту с Творцом и высшими светлыми силами.

Они искали общий с соседними народами язык – язык законов Прави, Нави, Яви, законов Творца-Сварога, язык духовного взаимопонимания, язык земных первопредков.

Славяне делились высшими духовными знаниями со всеми светлыми народами, даже если те, временно (под воздействинм оккультизма и магии), теряли связь с Правью и Творцом-Сварогом.

Просветление помагало соседям победить влияние тёмных сил и стать на путь духовного очищения и роста, путь к вечной душе.



Фото 16. Славянские памятники археологии 5-7 вв.н.э.



Духовные труды славянских посланцов, Старотцов-Рахманов и волхвов, постепенно меняли понимание мира у многих народов Европы.

Это знание постепенно становилось родным и близким в славянском окружении, у всех удущих путём просветления.

Духовные Отцы славянства вкладывали в свою деятельность любовь, душу и умение общаться со светлыми силами.

Они располагали к себе целительством, лечением недугов, наукой духовной гигиены, умением разрушать козни оккультизма и чёрной магии.

Люди верили духовным Отцам и шли за ними. Они хотели знать больше о своих истоках и быть ближе к знаниям Первоотцов человечества, к пониманию вселенской роли человека. Они хотели заслужить посвящения в славяне.



Фото 17. Славянские памятники археологии 7-8 вв.н.э.



Деятельность славянских духовников в то время имела постоянный характер и базировалась на системе духовных центров, которые они создавали в различных регионах Европы.

Каркасом всей системы стала созданная в 3-8 вв.н.э. система духовных центров: рахманских и волхвовских обителей.

Главнейшым центром в этой системе была скромная Пересопница на Волыни, действовавшая в связке с духовной столицей славян — Соуренжом (Суренжом).

Вокруг Пересопницы и других центров Европы в 5-8 веках н.э. возникло около трёх сотен волхвовских обителей!

Создатели таких обителей собственно и были теми загадочными духовниками (росами) о которых шла речь ранее. Именно они небольшими группами селились в среде венедов, балтов, фракийцев и других народов, создавая условия для процесса просветительства и славянообразования.

Созданная ими система духовных центров и была той загадочной силой которая всколыхнула Европу 5-8 вв.н.э. быстрым ростом славянского ареала.



Фото 18. Образование рахманских центров в Европе и направления их деятельности в 3-11 вв.н.э. (карта ИЦ "Ровно-Суренж")



Выше представлена выборка карт, которые присутствуют в трудах известных советских учёных (Рыбакова, Седова и других), а также многочисленных работах учёных других стран.

Дополнительно, для удобства чтения, на них цветом выделено простаранство славянского ареала, или зон славянского влияния (голубым, жёлтым или синим).

Красным овалом показана центральная часть Волыно-Карпатського региона, собственно святые места, где концентрация духовников (росов) была наивысшая (Роксолань, Росколань).



Фото 19. Область духовного воздействия рахманов и волхвов в 3-9 вв.н.э. (желтый цвет) и внешнее противодействие славянскому миру в 7-9 вв.н.э. (коричневые стрелки)



Последние две карты (середина-конец 1 тыс. н.э.) отображают время, когда славянство достигло своих максимальных границ, но ещё не начало делится на части (княжества и страны) под прессом идеологических ударов непримиримых к законам Творца адептов оккультизма и магии.

Возврат части европейских народов в состояние непросветлённости стало возможным вследствии активной борьбы внешних и внутренних сил против центров рахмано-волхвовской системы, сначала на границах славянского мира, а далее и в его середине.

Такие акции исходили от враждебных славянству идеологических сил, враждебно настроенных к славянскому мировоззрению, Византии, Хазарии, франко-германцев, викингов, яхов-ягов, варягов и других, особенно в период 8-13 веков н.э.



Выводы, которые можна сделать из представленного материала, следующие:

1. Славянообразование — это процесс духовного просветления, обучения, познания светлых законов Прави, Яви, Нави, светлых обрядов, древними европейскими народами, утратившими это знание в результате агрессивого проникновения в Европу 3-1 тыс. до н.э. адептов чёрной магии, носителей египетского и одинского, а далее, в 1 тыс. н.э., и яховского оккультизма.

2. Просветление носило мирный характер и осуществлялось носителями знаний Прави, Старотцами-Рахманами, волхвами, священниками и духовниками (росами), в виде целительства, духовной помощи, постоянного обучения народов знаниям вселенского закона, светлым духовным обрядам, почитания Светлого Ирия и его иерархии.

3. Проведением процеса европейского просветления занималась рахмано-волхвовская система духовных центров и подцентров, обладавшая разветвлённой структурой и своей системой подготовки духовных кадров.



Фото 20. Старотец-Рахман славянского прошлого



Ныне мы слишком мало знаем о Великих славянских предках, которые своими трудами создавали величайшую духовную общность Европы, именуемую славянами.

Как результат, понятие славянин утратило свой первоначальный духовный смысл и перестало отображать состояние светлого человека, прошедшего путь просветления и посвящения, ведающего законы Прави, Яви, Нави, отторгающего оккультность и магию, борющегося за светлость души, готового служить Творцу-Сварогу и Светлому Ирию (Псевдославянизм и славянские ценности).



Исходя из этого, славянства, как духовной общности устроенной на законах Прави, после разрушения рахмано-волхвовской системы, более триста лет уже не существует.

Утратила силу и система духовного просветления, которую так старались беречь все славянские народы (Арии – высшие духовные отцы славян).



Так нужно ли нам ныне познание духовного величия славянских предков? Готовы ли мы принять как эстафету все заветы Праотцов?



Ответ остаётся за нами!

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По материалам сайта

https://sviatoiar.livejournal.com/1251.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru