Дм. Таран – Информационная война, 8 сентября 2017 г.

Информационная война 8 сентября о нравственности как концепции управления

Не хотел пиарить очередного богемного „Учителя” (речь не о Дмитрии, конечно), однако позицию Тарана в целом принимаю. Особенно – его подход к выявлению решения возникшей проблемы, который основан на рассмотрении… категории нравственности.

Источник: ss69100.livejournal.com