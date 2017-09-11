Дм. Таран – Информационная война, 8 сентября 2017 г.
08:56. 11 сентября 2017 Просмотров - 431 3 коммент. Опубликовал: brahman
Не хотел пиарить очередного богемного „Учителя” (речь не о Дмитрии, конечно), однако позицию Тарана в целом принимаю. Особенно – его подход к выявлению решения возникшей проблемы, который основан на рассмотрении… категории нравственности.
Информационная война 8 сентября о нравственности как концепции управления
Источник: ss69100.livejournal.com
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Царь Николай – святой и духовный лидер? Да с какого переляку. Говорит автор красиво, но совершенно субъективно. Что то не помню, что бы он негодовал, когда Ленина называли и сифилитиком и грибом и любовником той же Ксешинской. То есть с его точки зрения фильм про бывшего царя это безнравственно, а ставить хрень про, например, Сталина или Берию это нравственно. Воинствующая однобокость.
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В защиту фильма Матильда, еврейское племя сжигает гойские автомобили и кинотеатры, чтобы обвинить православных.
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То,что этим фильмом внимание общества направляют не на понимание глубин произошедшего в 1917 году в нашей стране,а на художественное представление возможной ситуации флирта царя,пошлой ситуации,однозначно разрушает наш народ своим примитивизмом.Разве на такие фильмы должны тратиться народные деньги?Ещё один плевок в душу народа,как будто не о чем кроме как о постельных вопросах нам говорить в такой переломный момент истории.