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Дм. Таран – Информационная война, 8 сентября 2017 г.

08:56. 11 сентября 2017 Просмотров - 431 3 коммент. Опубликовал:
Не хотел пиарить очередного богемного „Учителя” (речь не о Дмитрии, конечно), однако позицию Тарана в целом принимаю. Особенно – его подход к выявлению решения возникшей проблемы, который основан на рассмотрении… категории нравственности.

Информационная война 8 сентября о нравственности как концепции управления




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, информационная, история, концепция, Культура, народ, таран, управление, царизм
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3 коммент.»

  • 1147 861
    klim 11 сентября 2017 в 12:28 Ссылка Пометить
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    Царь Николай – святой и духовный лидер? Да с какого переляку. Говорит автор красиво, но совершенно субъективно. Что то не помню, что бы он негодовал, когда Ленина называли и сифилитиком и грибом и любовником той же Ксешинской. То есть с его точки зрения фильм про бывшего царя это безнравственно, а ставить хрень про, например, Сталина или Берию это нравственно. Воинствующая однобокость.

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  • 1915 388
    nikolay 11 сентября 2017 в 12:41 Ссылка Пометить
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    В защиту фильма Матильда, еврейское племя сжигает гойские автомобили и кинотеатры, чтобы обвинить православных.

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  • 19684 6924
    Люся 11 сентября 2017 в 15:24 Ссылка Пометить
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    То,что этим фильмом внимание общества направляют не на понимание глубин произошедшего в 1917 году в нашей стране,а на художественное представление возможной ситуации флирта царя,пошлой ситуации,однозначно разрушает наш народ своим примитивизмом.Разве на такие фильмы должны тратиться народные деньги?Ещё один плевок в душу народа,как будто не о чем кроме как о постельных вопросах нам говорить в такой переломный момент истории.

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