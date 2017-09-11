Дипломатический шторм: Россия меняет консульские границы в США

Власти США закрыли старейшее консульство России в Сан-Франциско, усложнив работу российским дипломатам. Пока генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев разбирался с возникшей проблемой, искал наилучший выход из ситуации, на Америку обрушился ураган «Харви». К счастью, сотрудникам генконсульства и их семьям ничего не угрожает. Ну, а после успокоения стихии дипломаты «перенарежут» консульские округа.

Придется им теперь передать часть территории консульского округа Сан-Франциско в консульские округа других генконсульств. Объемы работы увеличатся в разы. То, что раньше выполняли пять российских загранчреждений, ляжет «на плечи» оставшихся трех генконсульств и консульский отдел посольства. Трудности янки нам создали, отношения подпортили, подгадили, правда, не только россиянам в Штатах, но и американцам, желающим отправиться в Россию. Глупо и бессмысленно.

Консульский отдел американского посольства в Москве чинит искусственные препятствия даже в таких случаях, когда на кону стоит жизнь человека. Так, в Америке с российским студентом, обучающимся в штате Луизиана, произошел несчастный случай. Он впал в кому и был помещен в госпиталь. Вызвали его мать, но американские дипломаты отказали ей в визе.

Российские дипломаты в Штатах такими погаными делами не занимаются. Наоборот, здесь продолжается работа по выдаче виз техасцам, чьи компании взаимодействуют с партнерами в России. Поддерживает консульство и взаимодействие между Москвой и мэрией Хьюстона, побратимские связи российских городов с городами консульского округа, выдает визы рядовым американцам.

Теперь придется поднапрячься и оптимизировать работу, чтобы не пострадали рядовые граждане и бизнес-связи между Россией и американскими городами сохранились. Принимая во внимание тот факт, что российские дипломаты отличаются высоким уровнем профессионализма и отличной работоспособностью, у них все получится.

Это лишь американские дипломаты в России по дачам шлялись да информацию собирали для разведки. Работать не умели, зато дипломатический штат раздули, который и лопнул как мыльный пузырь после сокращения. Теперь у них работа встала… Выпендриваются. Пытались что-то доказать, но все попытки провалились.

Прокол с рейдерским захватом российской недвижимости мы им еще припомним. Бесконечно нарушать международное право не получится.