Чернышёв С.Б. – Куда ведут технологии? Выбор Человека

Беседа с научным руководителем Лаборатории институциональной проектной инженерии Сергеем Борисовичем Чернышёвым.

Темы беседы:

- о рационализации экономических и хозяйственных взаимоотношений в процессе развития технологий;

- о гибели старых и рождении новых отраслей, институтов и профессий;

- о влиянии автоматизации на процесс расслоения общества;

- когда начался информационный взрыв и кто был первым идеологом инновационного развития в новейшей истории;

- об упадке технологического развития в СССР;

- о дальнейшей судьбе банковской сферы;

- о проектном финансировании;

- породят ли технологии цифровой концлагерь;

- о перспективе внедрения безусловного дохода;

Сайт Сергея Борисовича Чернышёва – chernyshev.ru

Канал – youtube.com

Источник: zakonvremeni.ru