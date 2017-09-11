Чернышёв С.Б. – Куда ведут технологии? Выбор Человека
Беседа с научным руководителем Лаборатории институциональной проектной инженерии Сергеем Борисовичем Чернышёвым.
Темы беседы:
- о рационализации экономических и хозяйственных взаимоотношений в процессе развития технологий;
- о гибели старых и рождении новых отраслей, институтов и профессий;
- о влиянии автоматизации на процесс расслоения общества;
- когда начался информационный взрыв и кто был первым идеологом инновационного развития в новейшей истории;
- об упадке технологического развития в СССР;
- о дальнейшей судьбе банковской сферы;
- о проектном финансировании;
- породят ли технологии цифровой концлагерь;
- о перспективе внедрения безусловного дохода;
Сайт Сергея Борисовича Чернышёва –
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Источник: zakonvremeni.ru