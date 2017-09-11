Атмосферное электричество прошлого – всё просто. Часть 1.

В настоящее время появилось очень много материала по теме электрических технологий прошлого, который по большей части ставит больше вопросов, чем даёт ответов. Действительно, на многих старых российских фото мы находим необычные облики храмов, непонятные столбы без проводов и технику на электрическом ходу, которая не имеет признаков внешней тяговой силы. И также непонятно, почему в начале 20 века всё это бесследно исчезает, причём так, что никаких материалов на эту тему найти не возможно. Может, и вправду на планете произошло нечто, благодаря чему всё перестало работать и было демонтировано и забыто, но выглядит это всё более чем странно, тем более что произошло это всё по историческим меркам почти сегодня.

Что же это были за технологии, которые были доступны инженерам того времени, не имеющим не то что новейшего цифрового оборудования, но и более-менее серьёзного оборудования 20 века? Вряд ли, тем более что материалы, из которых делали эти непонятные всем конструкции, никуда не исчезали, да и сломать всё во время культурной революции не успели. Ответ на эту загадку скорее всего находится где-то поблизости, но он искусственно закамуфлирован и замаскирован. Попробуем это понять на примере отдельно взятого уездного города Российской империи конца 19 века. Не буду грузить потребителя этой информации сложными техническими терминами, обойдёмся на уровне школьного курса физики (не совсем школьного, но об этом позже).

Итак, уездный город в нашей истории — это город Муром. Город в общем известный, про него существует много преданий, легенд и прочего народного фольклора. По древности город не уступает таким городам, как Ростов Великий и Киев, но это как говорится другая история и об этом как нибудь в другой раз. Применительно к нашей теме можно сказать, что город как и многие другие города после какого-то непонятного пожара 18 века отстроен вновь, многие здания того времени сохранились и по сей день в историческом центре города. В рунете имеется очень много материала на эту тему, например здесь или здесь. Очень много исторического материала имеется в музеях, и очень много материала из этих музеев оцифровано и находится в сети на общем доступе. Собственно, с него и начнём.

Очень хорошо, что теперь есть Гугл-мап, который показывает современный облик какого-либо здания. Зная, где находится само историческое здание, можно определить, что от него осталось на настоящее время.

Итак, улица Московская, наверное единственная в городе, которая хранила своё название с тех времён и не переименовывалась ни разу. Фото ориентировочно 1890-1900 г.







В правой части фото мы видим непонятный столб. На нём явно просматриваются четыре горизонтальных перекладины, закреплённые на столбе при помощи какой-то U-образной детали. Те, кто имел когда-либо опыт монтажа воздушных линий электричества или связи, могут смело сказать, что из-за этой детали монтаж проводов ближе к центру столба сильно затруднен, иначе провода в этом случае пришлось бы вдевать в отверстие между столбом, перекладинами и самой этой деталью. Для чего же нужен этот столб? Явно не для красоты. При среднем росте человека 1,7 м, высота данного столба в глазомерном масштабе будет не менее 5 м.

Обратите внимание, справа от этого загадочного столба находится двухэтажное здание, на то время это был дом купца Вощинина. Этажей именно два.

Однако, имеется фото того же здания, но с другого ракурса, но здание это одноэтажное и столба нет. Фото ориентировочно 1870-1880 г. (кликабельно)









Сразу же ассоциируется с отсутствием людей на фото для такого относительно крупного на тот момент города, но это другая история. То место, где должен стоять наш столб, обведено кругом, но там можно разглядеть только фонарь. Тот факт, что здание на одном фото одноэтажное, доказывает старшинство одного фото над другим. Второй этаж здания надстроили в конце 19 века, судя по последующему фото. Итак, можно сделать вывод, что столб появился в диапазоне 1880-1900 г.г.

Есть ещё другое фото, на котором виден момент реконструкции здания и надстройки второго этажа, и оказывается, таких столбов много и шли они по улице с интервалом в 30-50 м.







В настоящее время это место выглядит примерно так:







Как видим, ни столбов, ни много чего другого не осталось вообще.

Поехали дальше.

В 1868 г. на средства городского головы г. Мурома Ермакова А.В. создаётся детский приют. Первоначально здание было одноэтажным, была проведена его реконструкция с надстройкой второго этажа. Из имеющихся фото того времени сохранилось фото ориентировочно 1880-1890 г.







Опять видим те же столбы, причём проводов также не наблюдается. Причём горизонтальных деталей на этих столбах разное количество, и за этими столбами на заднем плане просматриваются другие столбы. Судя по направлению солнечных теней, фото делалось с восточного направления. Пусть поправят меня электрики со стажем, но подкосы к опорам с проводами всегда ставят в направлении биссектрисы угла поворота воздушной линии. На правом столбе это правило явно не просматривается. Кроме того, на столбах не видно фарфоровых изоляторов, которые всегда присущи линиям подобного типа того времени. Отсутствие проводов на фото можно списать на низкую разрешительную способность фотоаппарата, но изоляторы были бы заметны. Очевидно, их нет. Но не будем делать выводы по отдельно взятому фото.

Имеется другое фото данного здания с южной стороны и того же периода времени.







Судя по виду столбов, это совершенно не те, которые показаны на предыдущем фото. И почему то столбы с решётками, направленными в одну сторону, стоят рядом. При наличии на них проводов логично было бы в одном направлении вешать их на один столб. Если бы провода, висящие на них, были такие тонкие, что их не видел фотоаппарат, технически было бы реализуемо без проблем, если бы расширить горизонтальные перекладины, чтобы не было нахлёста. Что же это такое? Очевидно, что решётки на столбах в разных местах города направлены в хаотическом порядке не строго одна на другую, а по непонятной закономерности.

Есть много других фото разного времени в интервале от 1880 г. до даже 1935 г., где столбы так или иначе присутствуют:







Это уже Троицкая площадь (она же при социализме Площадь крестьянина). Наши столбы узнаём по U-образным деталям.







Это Рождественская улица (ныне улица Ленина). Очевидно, на фото уже пора социализма, но столб хорошо виден и на нём даже есть какие-то детали, похожие на изоляторы. Рядом уже стоят обычные электрические столбы.







А этот столб очевидно идёт через какой-то переулок, которого уже давно нет, на улицу Рождественскую к тому столбу, который был на самой первой фотографии (на ул.Московской).

Многие зададутся мыслью, что это наверняка обычная проводная линия связи с достаточно тонкими проводами, например полевым телефонным кабелем, который уже вовсю применялся в те времена. Может быть, но тогда конструкция траверс на столбах была бы другой.







Обратите внимание на крайний левый столб. Вот так выглядит воздушная линия связи. Судя по портретам основоположников на здании Горисполкома, на дворе уже конец 30-х годов.



Итого, всё выглядит достаточно странно. Если абстрагироваться от Мурома и перейти к другим российским городам, то и там есть фото подобных столбов, причём фото гораздо лучшего качества. И там видно, что провода и изоляторы на столбах отсутствуют. Были версии, что эти столбы делали для визуальной сигнализации или даже тяги городского рельсового транспорта, но на примере Мурома видно, что это не совсем так. Согласно Википедиипервое электричество в Муроме появилось в 1919 году. Наверняка этот ресурс сейчас не подвергнут политической ангажированности и не будет искажать информацию. Время было не простым и производить электричество в промышленных масштабах тем способом, которым его производят сейчас, было невозможно, и это очевидно. А если это действительно так, то говорить о каких-либо серьёзных средствах проводной связи в тот период времени как минимум не уместно.



Ответ как всегда оказался прост и лежал почти на виду. Имея вышеприведённые фото, по анализу солнечных теней и другим признакам можно нанести наши странные столбы на карту с соответствующей ориентацией решёток. В результате такой реконструкции имеем следующую картину:







Все решётки столбов, если представить их как классическую воздушную линию и прорисовать, приходят в одну точку. Скептики скажут, ну вот, конечно же, это обычная линия связи обычной АТС того времени. И тут… упс, та самая точка, куда это всё сходится:







Забавная получилась АТС. Фото того же периода времени, т.е. период 1880-1900 г. У столбов видны оттяжки даже на фото с таким уровнем разрешительной способности аппарата, а проводов почему то нет. Даже если провода очень тонкие, в местах их концентрации их было бы видно.Наверху надстройка, покрытая какими-то висящими шишками, причём как минимум с двух сторон здания. Скептики могут сказать, что это обычные фарфоровые изоляторы на решётках, но в этом случае не совсем понятно, почему таких же по размерам изоляторов нет на столбах и почему ближний к нам столб не повёрнут в сторону аппаратной, что было бы логичным при подвесе проводов. Интересная аппаратная связи. И как видно по ближнему столбу, U-образный элемент абсолютно в данной конструкции не нужен. И фонарь висит на стене без всяких инженерных сетей типа подвода газа или проводов, и без аккумуляторных емкостей для этих целей. Странно. А что же в этом месте вообще находилось?



Собственно, в этом месте находилась городская пожарная охрана (год фото не определен).







Как видно, там шесть депо для пожарных экипажей того времени. По всей видимости, нашей конструкции ещё не выстроено. Сразу за пожарным депо видно крышу здания воинского присутствия, а справа крышу городской тюрьмы. Этакий сборник силовых структур того времени. Это сейчас когда пожарник спит, страна богатеет, а тогда видимо всё было по другому. Но почему наша аппаратная появилась именно здесь? Видимо, надо было от кого-то охранять. И назначений у этой системы возможно было много, как военное, так и гражданское назначение.

А вот уже более позднее фото:







Видно и аппаратную, и столбы. Хочу обратить внимание, от столба за торговыми рядами (второй слева) и столба слева от приюта Ермакова (четвёртый слева) расстояние более 100 м. Это ещё раз говорит о том, что проводов там скорее всего не было, на таком расстоянии провода рвутся под весом наледи зимой и не обеспечивается защита от нахлёста неизолированных проводов. Очень интересна конструкция крыши аппаратной. Присутствует шпиль с непонятным наконечником на конце. Вообще уже в то время строительство было далеко от мистификаций, и возводить такую относительно технически сложную конструкцию было явно неспроста. У неё наверняка есть свой функционал.

Ещё более странно, что в период 1927-1935 г. всё это было внезапно снесено или видоизменёно до неузнаваемости. Не стало столбов, и собора на заднем плане, и саму пожарную часть изменили так, что здание можно не узнать совсем.







Из шести депо осталось только три, появился второй этаж, и достаточно долгое время в этом здании находилась городская пожарная охрана, откуда она переехала в другое здание в восьмидесятых годах прошлого века.

Очень странная конструкция линии связи образовалась, если её можно так назвать. Если система выполняла функцию телеграфа, то хотя бы на одно из известных на тот момент значимых зданий должна была быть повешена решётка для крепления проводов перед вводом в здание. Ни на одном фото городской управы, земской управы и других зданий ничего похожего нет. Причём на многих фото рядом со столбами есть фонари, больше похожие на игрушечные, в которых одна стеклянная ёмкость и всё, не видно ни ламп, ни горелок. Немаловажен и тот факт, что надстройка на пожарном депо выполнена из брёвен. Для назначения подобной надстройки размещать такое пожароопасное оборудование, как телеграфную станцию, очень странно. Есть ещё одно фото надстройки, но уже с другого ракурса:







Как видно, над шпилем надстройки стоит подобие креста. Для чего такой сугубо унитарной постройке, явно не относящейся к культовым сооружениям, шпиль с крестом? На всех прочих фото креста уже нет, очевидно его сшибли борцы за революцию, но не суть важно. Во многих путеводителях эта фотография обозначена как фотография городской тюрьмы с церковью и часовней (церковь слева, часовня справа, возвышающийся собор над крышей тюрьмы стоит сзади на значительном удалении от всего комплекса зданий). Очевидно, никакой функции культового сооружения эта описанная нами надстройка над пожарным депо не несла.

На первый взгляд, с точки зрения техники полный абсурд. Никто из старожилов не помнит, что это была за линия столбов и для чего она была предназначена. Никакой технической документации на эту линию даже фрагментами в сети найти не возможно. Уважаемый муромский городской голова А.В.Ермаков оставил после себя серьёзную техническую головоломку, ведь именно ему приписывают возведение городского телеграфа. Очевидно под телеграфом и имеют в виду эту сеть столбов. Хотя по логике вещей что это за телеграф или сеть АТС, если она идёт от начального до конечного пункта, минуя все промежуточные и не образовывая никаких отводов в дома по пути следования. А между начальным и конечным пунктом установки этих столбов на лошади можно было проехать за пять минут.



Секрет опять оказался простым. В детстве, когда автор этих строк жил в одном из домов старого фонда, во время правления Ильича второго, ломали старый сарай в одном из бывших купеческих домов, территориально находившийся в шаговой доступности от вышеописанной аппаратной. Из него выносили всякий хлам, и неожиданно дети (автор этих строк был тоже среди них) нашли в куче мусора металлические шарики, похожие на некачественно сделанные подобия куриных яиц, только из металла и с глухим отверстием в тупой части яйца. Шарики были бронзового цвета и очень тяжёлые, как тогда показалось на усилие детской руки. Также нашлись старинные бутылки с какой то непонятной жидкостью и многое другое. Оказалось, шарики и прочее попали в сарай благодаря одному соседу, технически продвинутому и страдающему клептоманией. Он работал на стройке и часто приносил в дом всякую всячину, которую прятал в разных местах. Увидев эти шарики, у детей их отобрали и спрятали. Уже тогда малопонятливым детям объяснил один инженер завода радиоизмерительных приборов (был такой флагман советской экономики в области радиосвязи в то время, который назывался почтовый ящик №49), что это опасная вещь и за неё можно загреметь, и тогда впервые объяснили, что такое религия, КГБ и как иногда бывает сложно иметь запрещённые предметы культа. Естественно, никто ничего не понял, но память об этих предметах почему-то осела в детской голове… Впрочем, продолжение этой истории лучше будет привести после описания других не менее странных сооружений.



Продолжение следует.

http://tech-dancer.livejournal.com/573.html

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Продолжение темы по ссылкам:

Атмосферное электричество прошлого — всё просто. Часть 2.

http://tech-dancer.livejournal.com/931.html

Атмосферное электричество прошлого — всё просто. Часть 3.

http://tech-dancer.livejournal.com/1127.html

Атмосферное электричество прошлого — всё просто. Часть 4.

http://tech-dancer.livejournal.com/1326.html







Источник: slavyanskaya-kultura.ru