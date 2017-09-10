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Здоровье кишечника человека

08:29. 10 сентября 2017 Просмотров - 386 Нет комментариев Опубликовал:

05 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Здоровье кишечника человека»

Автор–сказитель – Захар Белинский

В эфире шла речь о самом могущественном органе нашего организма и о том, как этот орган нами управляет. Он влияет на память, формирует приступы страха и депрессии, отвечает за эмоции и настроение, составляет 2/3 иммунитета, имеет больше нервных клеток, чем головной мозг.

Мы говорили о кишечнике. Поговорили так же о том, как ему помогать функционировать.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 05 сентября 2017 в 20 часов по Москве

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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