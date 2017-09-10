Вместо офисов и бизнес-центров – парк для народа
09:06. 10 сентября 2017 Просмотров - 537 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сегодня в самом престижном месте Москвы – непосредственно у стен Кремля, где раньше находилась снесенная гостиница «Россия», открылся новый парк «Зарядье» – первый, построенный в границах Бульварного кольца столицы за последние 200 лет. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия парка «Зарядье», причем прибыл он туда прямо с Красной площади, находясь за рулем гольф-кара. Путин ознакомился с историей строительства парка, осмотрел его территорию, общался с посетителями. Президента сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.
Открытие «Зарядья» лично главой государства – символично по многим причинам. Ведь на буквально «золотой» по стоимости земле (площадь земельного участка – 130 тысяч квадратных метров) тут вместо офисов и бизнес-центров построен парк для народа. И какой парк! Помимо развлекательной составляющей, предусмотрено, что на его территории будут созданы характерные для России природные зоны – лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они террасами спускаются от Варварки к Москве-реке.
Вход в парк – бесплатный и круглосуточный. На его территории построен оснащенный ультрасовременным оборудованием медиа-центр, который познакомит посетителей с важнейшими природными и архитектурными достопримечательностями России, тематический центр «Ледяная пещера» (обеспечивается полный эффект нахождения в Арктике), научно-познавательный центр «Заповедное посольство», концертный зал (филармония) на 1560 человек, «парящий мост» над Москва-рекой со смотровой площадкой, а также грандиозный амфитеатр . Парк планирует принимать в год 12 миллионов посетителей и на сегодняшний день, бесспорно, стал выдающейся архитектурно-ландшафтной жемчужиной российской столицы.
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фото: пресс-служба президента РФ
Источник: nashaplaneta.su