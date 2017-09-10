В.Л. Авагян: Владеть и править!

Вся балансировка трудовой кооперации полетит в пропасть. Одна её сторона начнёт разваливаться во всех смыслах – от кадрового до амортизационного, а другая на всех порах поспешит к кризису перепроизводства.

Если мы вдруг вдвое повысим расценки бетонщику, то не только его порадуем. Мы автоматически (может быть, даже не думая об этом) – сократим вдвое расценки кирпичнику и встанем на путь разрушения строительной отрасли . Получится, что бетонщик за час начнёт зарабатывать по два кубометра кирпича, а кирпичник – только полкуба бетона.

Совершенно условно, без всякой привязки к конкретным технологиям, предположим, что рабочий кирпичного завода производит за час своей смены 1 кубометр кирпича. В то же самое время рабочий цементного завода за 1 час делает 1 кубометр бетона. Можно заменить эти товары любыми другими или алгебраическими значками, но для наглядности оставим кирпич и бетон. Что получится в нашей условной модели? Кирпичник заработал за час 1 кубометр бетона, а бетонщик – 1 кубометр кирпича. Поскольку жильё нужно всем, кирпичник строит свой дом, покупая бетон, а бетонщик – кирпич. Это принцип равных трудо-энерго-сырьевых затрат.



Нетрудно заметить анатомию процессов: как, с точки зрения экономической науки «все строят всем» и как, с точки зрения той же науки, «одни строят себе за счёт других». Можно сказать то же самое, но драматичнее: "одни строят другим за счёт себя". (это как "чайник долго остывает" и "чайник долго не остывает" – одно и то же).

То есть: в каком случае улучшение жизни само по себе, а в каком – жёстко увязано с разорением «лимитрофов», которые, «умирая – кормят остающихся».

Последнее мы видим сегодня всё чаще – грубо, зримо, отчётливо и однозначно. Манипуляция властью, приложенной к обменным процессам, приводит к чудовищных размеров переплате одним лицам, вытекающей и неразрывно связанной с катастрофической недоплатой другим.

Манипуляция властью невозможна в сфере труда. Никто не заставит огородника покупать картофель на вес золота, если у него на огороде картофель растёт легко и дёшево. Огородник – если его придавить ценой – попросту откажется от покупного картофеля и перейдёт на свой. Который возникает по формуле «дар природы + труд». Теоретически такой переход и ограничивает в мировой экономике цены: ведь иначе продавец, шантажируя покупателя необходимостью, поднимал бы их бесконечно…

Люди покупают картофель, когда им выгоднее его купить, чем возиться с выращиванием. Но после определённой планки они перестанут покупать – и поневоле «пойдут другим путём», как юный Ленин…

Однако формула доморощенного продукта «дар природы + труд» коварна. Если труд всегда при тебе, пока есть руки, то дар природы в кармане не унесёшь.

Поэтому манипуляция властью, невозможная в сфере труда, становится возможной и постоянно применяется в ресурсной сфере. Монополизировав и произвольно распределяя необходимые ресурсы, «власть над территорией» добивается особых условий для своих фаворитов и создаёт невыносимые условия для остальных.

Ярким примером такой манипуляции является самозванный мирохозяин – доллар США.

Что такое доллар? Его нельзя кушать, и одежда из него плохая пошилась бы. Он не ковёр-самолёт и не скатерть-самобранка. Он вообще условный знак, который сам по себе ничего не стоит (или – стоит по весу не дороже макулатуры).

Условный знак – ЧЕГО? Понятно, что не власти над трудом. Чтобы самому себе зашить штаны – нужны иголка, нитка, может быть, заплатка, но уж никак не доллар. Сиди да шей! Какой тебе кредит на это потребен? Труд в мировом масштабе – это враждебная доллару стихия, которая ненавидит долларовых хозяев и ненавидима долларовыми хозяевами. Труду, чтобы обеспечить себя «всем по всему» – нужны только ресурсы. Именно ресурсов-то труду доллар и не даёт.

Если предприниматель взял долларовый кредит – зачем? Любоваться на портреты президентов? Конечно же, нет! Кредит ему нужен для того, чтобы получить компоненты для своей деятельности. Труд-то у него свой, домашний, личный, всегда при себе.



Труд он сам кому угодно в кредит предложит (и предлагает – скажем, в качестве годовой беспроцентной рассрочки на товар, это производитель вам даёт свой труд в кредит).

Но предпринимателю необходим доступ к тем вещам, без которых его труд никому не нужен. Ему нужен доступ к тем полуфабрикатам, которые, после приложения труда, станут его фабрикатами, т.е. кормильцами. На каких условиях производитель (да, впрочем, и торговец – ведь торговля за прилавком тоже труд) получит полуфабрикаты (торговец – оптовую партию товаров)?

Именно на этот вопрос и отвечает территориальная власть. Без него она и не нужна, и её нет. Если ты не распределяешь ресурсов территории – то какое отношение ты имеешь к управлению территорией?



А если распределяешь – то ведь не просто так их раскидываешь направо и налево…

Желая освоить новые земли-украйны[1] (да-да, украин было у России столько же, сколько границ!) московские цари часто давали освобождение от податей насельникам на 5, 8,10 и более лет.

Бери землю и владей, только обороняй и риски владения на себя прими! Но, естественно, как только украина переставала быть украиной, истекали и податные льготы. Царь, как и любая другая власть в мире, не раздавал своих земель просто так[2]. А если бы стал раздавать просто так, даром – тогда потерял бы и власть и жизнь (что тоже много раз в истории бывало).

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Со времен Средневековья изменилось кое-что, но не так много, как кажется современному пост-модернисту. Например, изменился смысл слова «земля». Раньше, например, под «землёй» понимался, в первую очередь плодородный слой, почва. Почва была и главным источником средств к существованию, и основной платёжной единицей. За службу власти платили «землёй» – то есть почвой.

При индустриализации XIX-ХХ веков проявилась безмерная ценность всего пространства, а не только почвы.



А именно: ценность недр, ценность бесплодных участков – как возможных полигонов, как пространства для размещения промышленных зданий и сооружений, наконец, как пространства для экологического загрязнения.



Средневековому владыке пустыня была нафиг не нужна: что там делать и где там помещать обработчиков почв? Современному владыке пустыня очень даже нужна – если в ней нефть или руды, или просто возможность использовать пространство под технопарк или свалку.

Когда мы, экономисты, говорим, что земля перестала быть основным платёжным средством – мы лишь имеем в виду, что им перестала быть почва. А земля, как пространство, по-прежнему основное, да и единственное платёжное средство, пока у лишенцев и изгоев нет возможности сбежать на Луну…

Но латифундия стала выглядеть иначе. Если раньше это был участок пашни, огороженный заборами, то теперь латифундия – прежде всего, крупная денежная сумма. Физически и формально эта сумма существует как стопка бумажек. Но фактически – бумажки ценны не сами по себе, а как ключ к власти над пространством, над ресурсами Земли – подземными, надземными, воздушными, водными и т.п.

Все же понимают, что денежные знаки сами по себе – ничто, как ничто электрическая розетка без подключения к силовому кабелю. Ведь не из батареи идёт тепло, оно идёт из котельной, а батарей в квартире – только посредник!

Имея под рукой цветной принтер и фотошоп, вы можете, смеху ради, разработать любой дизайн собственных платёжных знаков. Может быть, он даже станет шедевром с точки зрения художественной, эстетической. Но любые, даже самые красивые знаки, ничто без того, что они, как знаки, обозначают.

А что они обозначают?

Они обозначают предметы, включающие в себя дары природы, материальные ресурсы Земли (в смысле – планеты, пространства). Конечно, можно говорить, что есть и чисто духовные ценности. Одна из них эта статья: я бесплатно пишу, вы бесплатно читаете. Вы не бежите сломя голову дать мне рупь, да и я уже не прошу – хоть и не помешало бы старику на лекарства и кусок хлеба… Но я уже понял, что бесполезно просить.

Как экономист-теоретик, знаю, почему бесполезно. В электронной статье нет сырья земли (электричество есть, разноцветные провода и металлические станции есть – но за них вы платите не авторам статей, как сами прекрасно понимаете).



Как бесплатный труженик, сеющий разумное, доброе, вечное, я в прекрасной компании: наряду с моей статьёй вы можете посмотреть картины великих мастеров, гениальные фильмы, мудрые учебники, самые разные шедевры и головоломки.



Всё это не содержит материи – а потому бесплатно, как воздух и не ограничено числом копий. Когда была бумага-носитель, за неё приходилось платить (ресурсом за ресурс, хлебом для автора – за древесную основу бумаги).

Я не отрицаю наличия чистых духовных ценностей, но они не имеют никакого отношения к товарообороту. Что существует вне пространства – существует и вне денег. Воздух существует в пространстве – но для него сделано исключение, да и то только потому, что не придумали ещё, как его продавать.

То есть никаких денег и нет вовсе, а есть условия, на которых дары территории передаются в пользование властью над ней. Эти условия пользования формализованы в денежных знаках, и шире говоря, в системах расчётов.

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История от древнейших времён до наших дней показывает нам всегда одно и то же: либо земля получается в пользование от владельца, и тогда это обусловлено множеством повинностей пользователя. Либо же землю берут по праву победителя – и тогда никаких условий пользования ею просто не существует.

Какие условия может поставить взятый штурмом город своему победителю? Да никаких! Иван Грозный мог запросто уничтожить население Новгорода – за «измену». Современные США ведут себя точно так же, как Иван Грозный.

Куда делось сербское население Косова или Краины? По понятным причинам, США не особенно афишируют свои погромы, но, в то же время – не слишком их и скрывают. Действительно ли изменял Новгород Грозному или сербы Краины – американской империи – никто уже не знает, да это и неважно. Ведь что такое «измена» – трактует сам победитель. Захочет её увидеть – и увидит…

Жить ли покорённым вообще, и если жить – то на каких условиях – решает тоже толькопобедитель.

США сегодня, как и в 15-м веке (когда на их месте были другие державы) не признают абсолютно никаких прав за жителями Донбасса или Крыма, включая и такое базовое право человека, воспетое гуманистами всех народов, как право на жизнь.

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То, что победитель на покорённой территории творит, что ему вздумается, а у порабощённых прав не больше, чем у сусликов, тушканчиков или червей на распаханной целине – вовсе не означает, что не существует ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ.

Это означает лишь то, что ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ носит для военно-террористической власти завоевателя РЕКОМЕДАТЕЛЬНЫЙ характер.

Ну, вроде как рекомендация построить на садовом участке баню. Меня же никто не заставляет её строить. Не хочу – и не буду. Но целесообразно иметь баню для мытья и здоровья. И потому многие это делают. Но не все.

Чисто теоретически власть заинтересована в благополучии подданных. Их обнищание и бедствия подрывают власть, её силу и её фундаментальные устои. Теоретически власть заинтересована в изобилии гражданина даже больше самого гражданина.

Допустим, я аскет, и довольствуюсь вполне добровольно самым малым. Меня это устраивает – а умную власть – нет. Мой аскетизм вреден для экономики, для мобилизационных резервов, он подрывает оборот и эластичность системы.



Потому умная власть борется с аскетизмом своих граждан и буквально силой навязывает им изобилие… Вопрос только – где взять умную власть?

Достаток и изобилие у населения, как и очень важный для умной власти вопрос ЕДИНСТВА НАЦИИ (случись война – внутренние раздоры врагу помощники) – неразрывно связаны с ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ОБМЕНОМ, с которого мы начинали. Чтобы час труда менялся на час труда, а не века работы коллектива на минуту совещания у «олигарха». Только в случае обмена часа на час, равного на равное – растёт благополучие сразу у всех, а не у одних за счёт других.

Только в этом случае нация едина (к вопросу о лозунге «Единая Россия») – а её экономическое будущее перспективно.

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До тех пор, пока власть в России не поймёт этого, риск потерять Россию у русских, и у всех народов, связавших свою жизнь с Россией – остаётся очень велик.

Проблема же не в самозванцах, вроде Навального, которые всегда были, есть и будут – как были, есть и будут в мире людей ложь, амбиции, гордыня, нахрап и прочие пороки.

Проблема в том, что социальная несправедливость – ключ, открывающий самозванцам города.

Вспомните, что влагает А.С. Пушкин в уста боярина, согласившегося служить самозванцу, когда тот уговаривает Басманова стать на сторону самозванца:

Я сам скажу, что войско наше дрянь

Что казаки лишь только селы грабят,

Что поляки лишь хвастают да пьют,

А русские…да что и говорить…



Перед тобой не стану я лукавить;

Но знаешь ли, чем сѝльны мы, Басманов?

Не войском, нет, не польскою подмогой,

А мнением; да! Мнением народным…

Замените на «…не демшизой, не амерской подмогой…» – а больше и менять ничего не нужно. Пушкин – великий солнечный гений, что ещё тут добавить?!

[1] В 1523 г. Василий III пишет в грамоте: «…тем козакам приказать: если крымский царь захочет идти на великого князя украйну, то станица ехала бы к великому князю…».



В 1517 г. : «справились у рязанских козаков, и те объявили, что на полдороге от Азова к московским границам находится переволока; на этой переволоке (между Доном и Волгою. — Р.С.) прибой людям астраханским, и тут посольским провожатым сходиться нельзя; надобно быть съезду на Медведице, которая ближе к великого князя украйне, но всего лучше назначить съезд на Хопре». В 1516 г. «Богатарь-царевич опустошил рязанскую украйну». В августе 1533 г. великий князь получил грамоту, что «де двое племянников ханских — Ислам- и Сафа-Гирей — идут к московским украйнам». И т.д., и т.п.

[2] В XVI в., например, цари переселяли в Новгород на поместья «московских детей боярских», не обеспеченных землями. Очень скоро выяснилось, что фонд отобранных в казну земель непропорционально велик, тогда как численность московских служилых людей, согласных переселиться на отдаленную северо-западную окраину, недостаточна.



Государевы дворяне прочно держались за свои вотчины в московских пределах, и перспектива переселения на неплодородные новгородские земли прельщала не всех. В итоге власти шли даже на то, что наделяли поместьями (и, следовательно, дворянским званием) даже боевых холопов из распущенных боярских свит.



То есть: свежеотвоёванная отдаётся очень легко и в больших объёмах, а давно имеющая хозяев и освоенная – очень трудно и в минимальных объёмах, таков главный закон истории. Отторгая от побеждённого СССР колоссальные земли и ресурсы, США наплодили толпы т.н. «;олигархов» – то есть служивых людей, помещиков ФРС США на покорённых землях.