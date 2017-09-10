Сводки от ополчения Новороссии 10 сентября 2017
- 15:11 Захарченко рассказал о «лучшем способе» прекратить войну на Донбассе (ВИДЕО).
- 14:52 Позиции ВСУ под Докучаевском.
- 10:32 Украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
- 09:09 Штаб «АТО» сообщил о потерях ВСУ на Донбассе за сутки.
- 00:20 Украина отправит в зону «АТО» танки «Оплот».
Захарченко рассказал о «лучшем способе» прекратить войну на Донбассе (ВИДЕО)
Президент России Владимир Путин предложил ввести на Донбасс миротворцев ООН, чтобы охранять миссию ОБСЕ на линии разграничения. И на этой же неделе ОБСЕ публикует отчет о гибели своих людей в Донбассе: они подорвались на мине, когда свернули на проселочную дорогу вдоль линии разграничения под Луганском.
В интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой глава ДНР Александр Захарченко рассказал, как относятся к российской инициативе в Донбассе, объяснил, почему Киев не хочет таких миротворцев, а также поделился мнением о том, как прекратить затянувшийся конфликт.
По словам Захарченко, у каждой из сторон свое видение миротворческой миссии. В Киеве руководствуются примерами Косова или Хорватии.
Александр Захарченко: «Мы же подразумеваем следующее: это охрана миссии ОБСЕ. Это не прямая миссия миротворческая. И мы готовы обсудить с Киевом эти условия по поводу нахождения миссии. Киеву нужно, жизненно необходимо просто забрать всю территорию, взять под контроль границу, ввести сюда какие-то войска».
На днях в ходе выступления в Верховной раде Пётр Порошенко заявил о подготовке закона, по которому будет вестись работа над восстановлением «суверенитета» в «Донецкой и Луганской областях». По словам Захарченко, в Донбассе этот закон никого не устраивает и не радует.
Александр Захарченко: «Они объявляют нашу территорию оккупированной, надо что сделать? Сначала нужно провести деоккупацию. А деоккупация этой территории подразумевает смерть всех, кто голосовал на референдуме, голосовал за главу, народный совет, — 2,5 миллиона населения.
То есть если этот закон будет в таком же русле — ну, это прямое объявление геноцида на этой территории».
По словам Захарченко, Америка любит двойные стандарты, а Киев — это уникальный и гениальный ученик.
США и украинские власти не видят в своих предложениях нарушения минских соглашений. Но если следовать хронологии событий, то Киеву нужно принять закон об особом статусе, считает Захарченко.
Александр Захарченко: «Три года этот закон пролежал где-то там под сукном. Сейчас он заканчивается, нового закона нет. Второй момент: Киев должен отвести войска от линии разграничения, и этого тоже никто никогда не будет делать. Будут там миротворцы, не будет миротворцев. Киев готовится к войне, то есть Киев желает и в своем самом лучшем сне видит, как из этих минских договоренностей выскочить».
В зоне конфликта в Донбассе время от времени объявляются перемирия. Последнее было «школьным», до этого объявляли «хлебное». Но в реальности, по словам Захарченко, никакого перемирия достичь не удавалось.
Александр Захарченко: «Мы видим насыщение линии фронта боеприпасами, попытки прорвать линию нашей обороны. Это не какие-то там одиночные или хаотичные вещи, это целенаправленная проверка слабых мест, разведка боем».
Глава ДНР считает, что единственный способ прекратить боевые действия — предоставить независимость провозглашенным республикам.
Александр Захарченко: «У нас 17-летние дети пытаются прорваться в армию по одной простой причине — отомстить за брата, за отца. Ну, это большая проблема, поэтому идеальный вариант разойтись миром — это получить независимость».
Захарченко отметил, что это его личное мнение, однако такую позицию «поддержат очень многие». Он добавил, что после этого республики сами решат, как им жить, с кем дружить и в какое государство входить.
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Позиции ВСУ под Докучаевском
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Украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе
За минувшие сутки украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР и пять раз – в ЛНР. Об этом журналистам заявили представители оборонных ведомств народных республик, передает РИА Новости.
По словам представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Сокольники, Лозовое. Всего по территории республики ВСУ выпустили порядка 40 снарядов.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.
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Штаб «АТО» сообщил о потерях ВСУ на Донбассе за сутки
За истекшие сутки один военнослужащий украинского оккупационного корпуса на Донбассе погиб, один — получил ранения. Об этом сообщает штаб «АТО».
В штабе заявили об обстрелах на Приморском и Донецком направлениях.
Всего за минувшие сутки … 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате боевых действий погиб один военный, другой получил ранения», — говорится в сообщении.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина отправит в зону «АТО» танки «Оплот»
Украина отправит в зону «АТО» самые современные свои танки — «Оплот».
Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
«После завершения всех процедур предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более, чем за 26 лет до этого», — сказал он.
Полторак отметил, что «Оплот» — современная боевая машина, которая экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении ВСУ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su