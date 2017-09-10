Сводки от ополчения Новороссии 10 сентября 2017

Президент России Владимир Путин предложил ввести на Донбасс миротворцев ООН, чтобы охранять миссию ОБСЕ на линии разграничения. И на этой же неделе ОБСЕ публикует отчет о гибели своих людей в Донбассе: они подорвались на мине, когда свернули на проселочную дорогу вдоль линии разграничения под Луганском.

В интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой глава ДНР Александр Захарченко рассказал, как относятся к российской инициативе в Донбассе, объяснил, почему Киев не хочет таких миротворцев, а также поделился мнением о том, как прекратить затянувшийся конфликт.

По словам Захарченко, у каждой из сторон свое видение миротворческой миссии. В Киеве руководствуются примерами Косова или Хорватии.

Александр Захарченко: «Мы же подразумеваем следующее: это охрана миссии ОБСЕ. Это не прямая миссия миротворческая. И мы готовы обсудить с Киевом эти условия по поводу нахождения миссии. Киеву нужно, жизненно необходимо просто забрать всю территорию, взять под контроль границу, ввести сюда какие-то войска».

На днях в ходе выступления в Верховной раде Пётр Порошенко заявил о подготовке закона, по которому будет вестись работа над восстановлением «суверенитета» в «Донецкой и Луганской областях». По словам Захарченко, в Донбассе этот закон никого не устраивает и не радует.

Александр Захарченко: «Они объявляют нашу территорию оккупированной, надо что сделать? Сначала нужно провести деоккупацию. А деоккупация этой территории подразумевает смерть всех, кто голосовал на референдуме, голосовал за главу, народный совет, — 2,5 миллиона населения.

То есть если этот закон будет в таком же русле — ну, это прямое объявление геноцида на этой территории».

По словам Захарченко, Америка любит двойные стандарты, а Киев — это уникальный и гениальный ученик.

США и украинские власти не видят в своих предложениях нарушения минских соглашений. Но если следовать хронологии событий, то Киеву нужно принять закон об особом статусе, считает Захарченко.

Александр Захарченко: «Три года этот закон пролежал где-то там под сукном. Сейчас он заканчивается, нового закона нет. Второй момент: Киев должен отвести войска от линии разграничения, и этого тоже никто никогда не будет делать. Будут там миротворцы, не будет миротворцев. Киев готовится к войне, то есть Киев желает и в своем самом лучшем сне видит, как из этих минских договоренностей выскочить».

В зоне конфликта в Донбассе время от времени объявляются перемирия. Последнее было «школьным», до этого объявляли «хлебное». Но в реальности, по словам Захарченко, никакого перемирия достичь не удавалось.

Александр Захарченко: «Мы видим насыщение линии фронта боеприпасами, попытки прорвать линию нашей обороны. Это не какие-то там одиночные или хаотичные вещи, это целенаправленная проверка слабых мест, разведка боем».

Глава ДНР считает, что единственный способ прекратить боевые действия — предоставить независимость провозглашенным республикам.

Александр Захарченко: «У нас 17-летние дети пытаются прорваться в армию по одной простой причине — отомстить за брата, за отца. Ну, это большая проблема, поэтому идеальный вариант разойтись миром — это получить независимость».

Захарченко отметил, что это его личное мнение, однако такую позицию «поддержат очень многие». Он добавил, что после этого республики сами решат, как им жить, с кем дружить и в какое государство входить.

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