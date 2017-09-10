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Сводки от ополчения Новороссии 10 сентября 2017

11:44. 10 сентября 2017 Просмотров - 289 Нет комментариев Опубликовал:

Захарченко рассказал о «лучшем способе» прекратить войну на Донбассе (ВИДЕО)

Захарченко рассказал о «лучшем способе» прекратить войну на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин предложил ввести на Донбасс миротворцев ООН, чтобы охранять миссию ОБСЕ на линии разграничения. И на этой же неделе ОБСЕ публикует отчет о гибели своих людей в Донбассе: они подорвались на мине, когда свернули на проселочную дорогу вдоль линии разграничения под Луганском.

В интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой глава ДНР Александр Захарченко рассказал, как относятся к российской инициативе в Донбассе, объяснил, почему Киев не хочет таких миротворцев, а также поделился мнением о том, как прекратить затянувшийся конфликт.

По словам Захарченко, у каждой из сторон свое видение миротворческой миссии. В Киеве руководствуются примерами Косова или Хорватии.

Александр Захарченко: «Мы же подразумеваем следующее: это охрана миссии ОБСЕ. Это не прямая миссия миротворческая. И мы готовы обсудить с Киевом эти условия по поводу нахождения миссии. Киеву нужно, жизненно необходимо просто забрать всю территорию, взять под контроль границу, ввести сюда какие-то войска».

На днях в ходе выступления в Верховной раде Пётр Порошенко заявил о подготовке закона, по которому будет вестись работа над восстановлением «суверенитета» в «Донецкой и Луганской областях». По словам Захарченко, в Донбассе этот закон никого не устраивает и не радует.

Александр Захарченко: «Они объявляют нашу территорию оккупированной, надо что сделать? Сначала нужно провести деоккупацию. А деоккупация этой территории подразумевает смерть всех, кто голосовал на референдуме, голосовал за главу, народный совет, — 2,5 миллиона населения.

То есть если этот закон будет в таком же русле — ну, это прямое объявление геноцида на этой территории».

По словам Захарченко, Америка любит двойные стандарты, а Киев — это уникальный и гениальный ученик.

США и украинские власти не видят в своих предложениях нарушения минских соглашений. Но если следовать хронологии событий, то Киеву нужно принять закон об особом статусе, считает Захарченко.

Александр Захарченко: «Три года этот закон пролежал где-то там под сукном. Сейчас он заканчивается, нового закона нет. Второй момент: Киев должен отвести войска от линии разграничения, и этого тоже никто никогда не будет делать. Будут там миротворцы, не будет миротворцев. Киев готовится к войне, то есть Киев желает и в своем самом лучшем сне видит, как из этих минских договоренностей выскочить».

В зоне конфликта в Донбассе время от времени объявляются перемирия. Последнее было «школьным», до этого объявляли «хлебное». Но в реальности, по словам Захарченко, никакого перемирия достичь не удавалось.

Александр Захарченко: «Мы видим насыщение линии фронта боеприпасами, попытки прорвать линию нашей обороны. Это не какие-то там одиночные или хаотичные вещи, это целенаправленная проверка слабых мест, разведка боем».

Глава ДНР считает, что единственный способ прекратить боевые действия — предоставить независимость провозглашенным республикам.

Александр Захарченко: «У нас 17-летние дети пытаются прорваться в армию по одной простой причине — отомстить за брата, за отца. Ну, это большая проблема, поэтому идеальный вариант разойтись миром — это получить независимость».

Захарченко отметил, что это его личное мнение, однако такую позицию «поддержат очень многие». Он добавил, что после этого республики сами решат, как им жить, с кем дружить и в какое государство входить.

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Позиции ВСУ под Докучаевском

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Украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин

За минувшие сутки украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР и пять раз – в ЛНР. Об этом журналистам заявили представители оборонных ведомств народных республик, передает РИА Новости.

“За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населённых пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено домостроение по адресу посёлок Ясное, ул. Щорса, д. 46″, — сказал представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики.

По словам представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Сокольники, Лозовое. Всего по территории республики ВСУ выпустили порядка 40 снарядов.

“За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие”, — заявили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

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Штаб «АТО» сообщил о потерях ВСУ на Донбассе за сутки

Штаб «АТО» сообщил о потерях ВСУ на Донбассе за сутки | Русская весна

За истекшие сутки один военнослужащий украинского оккупационного корпуса на Донбассе погиб,  один — получил ранения. Об этом сообщает штаб «АТО».

В штабе заявили об обстрелах на Приморском и Донецком направлениях.

Всего за минувшие сутки … 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате боевых действий погиб один военный, другой получил ранения», — говорится в сообщении.

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Украина отправит в зону «АТО» танки «Оплот»

Украина отправит в зону «АТО» танки «Оплот» | Русская весна

Украина отправит в зону «АТО» самые современные свои танки — «Оплот».

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«После завершения всех процедур предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более, чем за 26 лет до этого», — сказал он.

Полторак отметил, что «Оплот» — современная боевая машина, которая экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении ВСУ.

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