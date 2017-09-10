Сумма офшорных капиталов в 3 раза больше валютных резервов России

Как сообщили авторы доклада американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований, россияне держат в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% (!) национального дохода.

«Согласно нашим базовым оценкам, сосредоточенное в офшорах богатство составило на 2015 год 75% национального дохода», — говорится в докладе. По данным Росстата, валовой национальный доход в 2015 году превысил 81 триллион рублей. Таким образом, сумма офшорных капиталов втрое (!) превосходит официально заявленные валютные резервы.

В целом по методике авторов доклада выходит, что россияне держат примерно поровну активов внутри страны и в офшорах. При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за отсутствия прозрачности в международных финансах. «Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее неучтенное богатство в 1990-2015 годах исключительно высоки — по крайней мере 200% национального дохода России. Труднее установить, кто владеет этим неучтенным богатством, и в какой форме», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что Россия с начала 1990-х годов демонстрирует торговый профицит, в основном формирующийся за счет экспорта нефти и газа. Этот профицит колебался от 5% национального дохода в 1993-1998 годах до 20% в 1999-2000, а затем стабилизировался на уровне 10% национального дохода в год, говорится в статье.

«Другими словами, каждый год на протяжении более чем 30 лет российская экономика экспортировала на 10% своего ежегодного производства больше, чем импортировала. Учитывая, что изначальная финансовая позиция страны была в 1990 году близка к нулю (очень мало иностранных активов и очень мало иностранного долга), это должно было привести к масштабному накоплению иностранных активов российскими резидентами (правительством, домохозяйствами и корпорациями)», — объясняют аналитики.

«Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25% национального дохода к 2015 году», — пишут американские исследователи и делают вывод, что недостающие активы сосредоточены в офшорах.

Получается, что держатели капиталов в офшорах – наша бизнес-элита фактически ограбила и продолжает безнаказанно грабить Россию.

Результаты такой ситуации плачевны. Авторы доклада оценивают как очень высокий уровень неравенства в России, учитывая, что хранение средств в офшорах доступно почти исключительно богатым россиянам. Эксперты считают, что, хотя верхние категории по доходам в России даже выше, чем в США, экономическое неравенство растет даже быстрее, чем в КНР, не говоря о других бывших социалистических странах. По их методике выходит, что наиболее богатые 10% россиян владеют примерно 45% национального дохода, а супербогатые 1% — примерно 20% национального дохода. «Средние» 40% россиян владеют примерно 39% национального дохода, а наиболее бедные 50% — лишь 18% национального дохода, считают авторы. Таким образом, по их подсчетам, наиболее богатая десятая часть россиян владеет примерно втрое большими активами, чем наиболее бедная половина российских граждан.

Цель – жизнь на Западе

Свои деньги наша бизнес-элита прячет в офшорах не случайно. Не только для того, чтобы не платить с них налоги в России или потому, что большая часть этих капиталов – криминального происхождения. Деньги они держат за рубежом, потому что именно там собираются жить (или уже живут). Россия для них попросту «кормушка», а Родина – там, где спрятаны их выведенные из России капиталы. Именно для этого они уже давно отправили туда свои семьи, а у многих дети учатся в зарубежных школах и ВУЗах.

На днях стало известно, что один из богатейших российских олигархов Михаил Прохоров уже через несколько месяцев может стать американским миллиардером.

Прохоров торопливо забирает свои инвестиции из отечественных компаний и уже приблизился к психологическому рубежу, после которого формально может измениться национальная принадлежность бизнеса. Его основной капитал будет находиться в США после продажи акций «Русала». Как пишет Finanz.ru, главные активы Прохорова будут сосредоточены в Нью-Йорке — это местный баскетбольный клуб, контракты на аренду спортивно-развлекательных площадок. Их общую стоимость «Блумберг» оценивает более чем в два миллиарда долларов.

В России же предприниматель готовится к закрытию сделки по продаже 7% «Русала» структурам Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, пишет «Коммерсантъ». Группа Прохорова «Онэксим» должна выручить полмиллиарда долларов. Примерно такой же пакет акций «Русала», по данным издания, предприниматель рассчитывает продать осенью. Ранее Прохоров продал контрольный пакет акций медиахолдинга РБК. Торопится он, как видно, не случайно. Как писали «Ведомости», миллиардер распродает российские активы после нашумевших обысков в офисах созданной им группы «Онэксим».

То, что Прохоров уже давно намеревается «сделать ноги», было ясно уже давно. Злые языки стали поговаривать о таких его планах еще в 2010 году, когда он прикупил в США баскетбольный клуб НБА «Нетс». А окончательно это решение созрело, как видно, после того, как провалились все его попытки пробраться во власть. Он даже баллотировался на пост президента РФ, но бесславно провалился.

В Лондон! В Лондон!

И таких, как Прохоров, немало. Большинство олигархов, с которыми удалось пообщаться представителям исследовательского агентства Camden Wealth, призналось, что намерены покинуть страну в ближайшие несколько лет. Из 30 опрошенных более половины сказали, что если не сейчас, то позднее наверняка уедут за границу.

Каждый четвертый из опрошенных миллионеров, постоянно проживающих в России, сообщил, что планирует уехать в течение пяти лет.

По сведениям риэлтерских агентств, самым популярным направлением «бегства» состоятельных россиян остается Лондон — количество запросов от граждан РФ на покупку жилья в британской столице выросло в 2017 году на 30%. Самым популярным запросом (60% от общего числа) за этот период стала покупка квартиры «для себя, семьи или детей» в бюджете 1,5-5 млн фунтов стерлингов (110-365 млн рублей). Особенно граждане России выделяют в британской столице районы Челси, Вестминстер, Кенсингтон, Мейфейр, а также Ричмонд и Хэмпстед, где появляются интересные предложение по элитным новостройкам или малоквартирным домам возле парков и зеленых зон.

Именно там обитает сейчас супруга бывшего мэра Москвы Лужкова Елена Батурина, которая с суммой в 1 млрд долларов считается самой богатой женщиной России. Сейчас она занимается зарубежными проектами, правда, без особого успеха, и продолжает судиться с властями Москвы из-за земли, а в России Батурина бизнес закрыла.

В том же Лондоне окопался бывший владелец «Евросети», эпатажный Евгений Чичваркин, бывший руководитель московского отделения либеральной партии «Правое дело». Сбежал он из России после того, как сентябре 2008 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в центральном офисе его компании, который был связан с расследованием дела о похищении человека. Он тоже покинул Россию не с пустыми руками и занялся в Великобритании продажей вина.

В 2014 году покинул Россию и объявил, что не намерен возвращаться, основатель крупнейшей в стране социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров. В США осел беглый Владимир Гусинский. Тот самый бывший телемагнат, который был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и помещен в Бутырскую тюрьму. Бизнесмен, по версии следствия, прикарманил хозяйственный комплекс Второго канала стоимостью в $10 миллионов. Когда его выпустили под подписку, он тут же упорхнул в Испанию, куда предусмотрительно вывез жену с двумя детьми.

В роскошном имении Шато-де-Гаро под Ниццей коротает дни беглый российский банкир Сергей Пугачев. В России его обвиняют в хищении 75 миллиардов рублей у вкладчиков его же “Межпромбанка”. Сначала он устроился в Англии, но местный суд выдал ордер на его арест, и он сбежал во Францию. Как и у Батуриной, его бизнес-проекты на Западе оказались провальными. В руках беглого олигарха быстро обанкротилась сеть гастрономических бутиков “Эдиар”, его старший сын довел до разорения французскую газету “Франс Суар”.

В тихом Монако живет бывший председатель совета директоров ООО «Внешпромбанк», которым он стал с 1995 года после убийства его отца – Авдыша Беджамо, контролировавшего, по слухам, почти весь игорный бизнес в Москве, Георгий Беджамов.

Список этот можно продолжать. Как сообщило агентство Рейтер, официальной статистики на этот счет нет, но за последнее время примерно треть из 500 самых богатых бизнесменов России покинула страну вместе с капиталами.

Возглавляют этот список банкиры, только они, по сведениям бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Александра Лебедева, вывезли за рубеж 70-80 миллиардов долларов. «Помните дело полковника МВД Захарченко, у которого в прошлом году только наличными нашли 8,5 миллиардов рублей? – сообщил Лебедев в интервью «Комсомольской правде». – Он был одним из тех, кто обеспечивал силовое прикрытие для вывода капиталов из банковской системы за рубеж в масштабах страны».

Что делать?

Единственное утешение для нас, пожалуй, то, что Россия – вовсе не лидер в списке стран, откуда бизнесмены бегут вместе с капиталами, «нажитыми непосильным трудом». Ежегодно в мире разворовывается 1 триллион долларов, почти 2% ВВП всех стран (стоимость произведенных там товаров и услуг). И наш российский ручеёк здесь очень маленький, всего 2-3%. По-настоящему большие деньги выводятся из Китая, Латинской Америки, Африки, – считают эксперты.

Но утешение это, конечно, слабое. На пути тех, кто грабил и продолжает грабить Россию, надо поставить заслон. Не пора ли обложить этих грабителей с большой «финансовой дороги» налогами? Ведь в Швеции, например, подоходный налог для физических лиц – 56,4%, в Бельгии – 53,7%, в Дании – 51,5%, в Англии – 50%, а во Франции налог для сверхбогатых – 75%. Может, именно поэтому в этих странах сегодня люди живут лучше, чем в России? Ведь у нас олигархи платят, как и все простые граждане. Однако прогрессивную шкалу налогообложения у нас не вводят, упорно ссылаясь на то, что, мол, тогда будут выводить капиталы, вообще не станут платить. Но все равно вывозят, все равно скрывают в офшорах, как мы видим, колоссальные деньги!