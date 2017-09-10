Стелс-гены: США скрывают разработку генетического оружия.









Пока СМИ на Западе усиленно пиарят угрозу кибератак, муссируя миф о «русских хакерах», истинная угроза человечеству спокойно ждет своего «звездного часа». Ведь изначально кибероружие рассматривалось Пентагоном в качестве главного средства ведения будущих войн наравне с биологическим оружием.



Вот почему поднятая на Западе истерия о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США наравне с задачами дискредитировать Россию выполняет ещё одну важную функцию – военную. Миф о хакерской атаке выступает всего лишь в качестве «дымовой завесы», призванной переключить внимание общественности с античеловеческих опытов самих американцев.



Тема биологической войны будущего в США официально поднималась ещё в далеком 2000 году, в рамках плана по сохранению американской гегемонии в ХХI веке, выдвинутого аналитическим центром «Новый американский век». В стратегии под названием «Перестраивание американской обороны» предлагалось превратить биологическую войну в инструмент политики:



Хотя процесс трансформации может занять несколько десятилетий, со временем искусство войны в воздухе, на суше и море будет значительно отличаться от нынешнего, а борьба, скорее всего, будет иметь место в новых измерениях: в космосе, киберпространстве, и, возможно, в мире микробов... Передовые формы биологической войны, которые могут нацеливаться на конкретные генотипы, могут превратить биологическую войну из средства террора в политически полезный инструмент.



Лишь через пять лет в британской прессе сплыла скандальная подоплека этой стратегии. В 2004 году Guardian со ссылкой на доклад Британской медицинской ассоциации сообщила об угрозе разработки «генетического оружия». Под видом медицинских исследований генетических заболеваний идет разработка биоружия, предназначенного для определенных этнических групп. «Генетические бомбы» могут содержать смертельные болезни, активируемые только в отношении определенных этнотипов, и их создание «сейчас приближается к реальности».



По мнению американского аналитика Ульсона Гуннара, международные программы вакцинации предоставляют американским военным идеальное прикрытие для испытаний своего нового биологического оружия. Это подтверждает недавняя утечка, причем на этот раз с привязкой к конкретному этносу. В конце июля командование ВВС США разместило тендер на закупку ДНК-материалов «российских европеойдов», составляющих большинство населения РФ.



Официальных комментариев со стороны Пентагона, разумеется, не последовало, однако большая часть экспертов в России говорили о научных целях. Одновременно в самих Штатах распространение получила вполне безобидная версия. Якобы, после провала штурма Мосула Командование армейских исследований, разработок и инженерных войск армии США (RDECOM) получило задание разработать генетическое средство для подавления страха. Соответственно для этого и понадобилось раскрыть тайну русского героизма, используя живые гены из России. Однако, как указал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, в действительности, речь идет о разработке боевых вирусов геннонаправленного действия в рамках программы «Геном человека».



В этой связи показательно, что впервые идею разработки генетических видов биологического оружия публично озвучила именно группа ученых из состава ВВС США. В 2010 году подразделение JASON (академические ученые, служащие техническими советниками правительства США) дало оценку использованию «генетического оружия» в специальном докладе, который назывался «Биотехнология: генетически разработанные патогены».



Эксперты выделили шесть классов генетически модифицированных патогенов, которые могут представлять серьезную угрозу для общества. К ним относятся бинарное биологическое оружие, дизайнерские гены, генная терапия, генетические болезни, дизайнерские заболевания и стелс-вирусы. Последние используются в генной терапии в качестве генномодифицированных вирусов для транспортировки нормальной человеческой ДНК. Однако американские эксперты предложили использовать методику транспортировки генов в военных целях. В частности, мутировать вирус мышиной болезни оспой, чтобы сделать его смертельным для людей.



В отчете они получили название «невидимых стелс-вирусов», с помощью которых военные ученые предлагают тайно заражать целевую аудиторию в течение длительного периода времени. Идея состоит в том, чтобы «продуцировать жестко регулируемую, загадочную вирусную инфекцию», которая может распространяться в клетках человека, используя вирусы по принципам генной терапии. Коварство генного оружия заключается в том, что занесенные болезни получают длительный инкубационный период и активируются лишь тогда, когда стелс-вирусы получают сигнал.



В действительности, идея создания генноориентированного оружия впервые была реализована ещё в 70-х годах прошлого века в Южной Африке, в рамках прозападного режима апартеида в ЮАР. Разработанное тогда биологическое оружие было направлено на достижение бесплодия среди чернокожего населения страны. Специальный токсин распространялся под видом вакцинации, а также содержался в шоколаде и сигаретах. В военном противостоянии с повстанцами Родезии были использованы также штаммы сибирской язвы и холеры.



Несмотря на международное осуждение режима апартеида в 1998 году, американцы уже через два года вновь заговорили о необходимости разработки генетических видов биологического оружия. С тех пор инициировавший эту дискуссию центр «Новый американский век» прекратил свое существование, однако выдвинутые им идеи были подхвачены Пентагоном и реализуются сегодня под благими намерениями излечения человечества от смертельных заболеваний.

http://x-true.info/60130-stels-geny-ssha-skryvayut-razrabotku-geneticheskogo-oruzhiya.html