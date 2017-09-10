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Старый конь портит борозду

15:21. 10 сентября 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Особенно, если запрягали его по указанию из Букингемского дворца…

Только что Путин с Кадыровым дружно сработали на продвижение Рамзана Ахматовича на вакантное место лидера исламского мира со знаком плюс, не путать с местом, которое занимал Аль-Багдади, и которое было явно со знаком минус. А Владимира Владимировича на место главы государства, где «все религии живут в мире и согласии», как, получив смачный пинок из Букингемского дворца, поперек батьки в пекло полез Нурсултан Абишевич со «своей новой инициативой»:

https://ria.ru/world/20170910/1502160450.html

Назарбаев предложил исламским странам объединиться в аналогичную G20 группу

АСТАНА, 10 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил группе исламских государств объединиться по аналогии G20 в организацию по развитию науки и экономики.

Такую идею он высказал в ходе первого саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

“Я думаю, что надо создать форум, как G20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15″, — сказал в воскресенье Назарбаев.

Он отметил, что развитие науки и технологий является важным направлением. По его мнению, следует проводить регулярные форумы и встречи, которые будут способствовать сближению исламского мира с Западом.

“Мы должны развивать плодотворное сотрудничество с западными странами. Это позволит развиваться всему исламскому миру”, — считает Назарбаев.

Возраст конкурента и наличие нескольких молодых любовниц, постоянно проживающих в Лондоне с внебрачными детьми, вызывают обоснованные подозрения в добросовестности претендента на роль «лидера свободного исламского мира».

Приказ, поступивший из Букингемского дворца, напакостить странам БРИКС и лично Кадырову исполнить президент Казахстана уже не в силах, а вот поддержку Москвы потерять, если будет слишком усердствовать в исполнении приказа — вполне может. Если Москва от него отвернется, он останется один на один с «лидерами свободного мира», который, по большей части, почему-то англоязычный…

В англоязычном мире с неудачниками не церемонятся.

They Shoot Horses, Don’t They?

Источник: pravosudija.net

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Нет комментариев»

  • 4006 2853
    Антон 10 сентября 2017 в 22:00 Ссылка Пометить
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    По моему, Черчиль сказал – “Пытаться объединять мусульман, всё равно что прибивать джем к сетне гвоздями”:
    - Но это было до того как состоялась глобализация, а сейчас уже “после”;
    - Это вообще не важно: кто предложит общеисламский формат (и под кем он будет ходить);
    - Важно, что это сейчас возможно;
    - Важно, что самый элементарный акт, типа “пакта о ненападении” между ведущими исламскими игроками мгновенно обрушит всю индустрию нефтяных спекуляций…

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      Владислав Антон 10 сентября 2017 в 23:33 Ссылка Пометить
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      Если исламский мир объединится под Авиценной, это одно, а под Тамерланом это другое. Ислам не считает грехом убийство неверного, христиане это прошли несколько веков назад и даже сейчас не могут объединиться. Как могут объединиться люди, готовые резать других за “неправильные” взгляды? В исламском мире спокойно только при жёсткой власти.

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