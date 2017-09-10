Спутниковые изображения NASA подтверждают, что суперураганы созданы человеком

Появившиеся материалы НАСА свидетельствуют, что недавний всплеск экстремальных ураганов в США является результатом искусственной погодной манипуляции, пишет yournewswire.com.

Патрик Родди, эксперт по геоинженерии, обнаружил недавно выпущенные спутниковые снимки NASA Worldview, которые показывают странные аномалии вокруг ураганов Харвей и Ирма и пути, по которым они должны были следовать.

Выводы эксперта совпадают с утверждениями других ученых, которые утверждают, что установка HAARP несет ответственность за недавние волны ураганов по всему миру.

Вчера (9 августа 2017 года) мы опубликовали материал, в котором всемирно известный физик д-р Мичио Каку утверждал, что «искусственные» ураганы являются результатом правительственной программы по изменению погоды. В процессе их реализации в небесах распыляются наночастицы, которые затем «активируются» посредством использования «лазеров».

Anongroup.org сообщает: В этом видео можно увидеть перообразные черточки, дымку и волновые узоры, которые обычно видны в химиотрассах, распыляемых в небе и электромагнитно-стертое небо, которое можно обнаружить вокруг ураганов и их путей.

Линии распыленных аэрозолей и тонкие, перообразные особенности – это легко узнаваемый «геоинженерный материал», который был замечен вокруг недавних ураганов.

Аномальная природа ураганов Харви и Ирма и, возможно, новых ураганов Хосе и Катя должны побудить людей исследовать, действительно ли сыграла в их образовании какую-то роль геоинженерия.

http://www.newscom.md/rus/sputnikovie-izobrazheniya-nasa-podtverzhdayut-chto-superuragani-sozdani-chelovekom.html