Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 сентября 2017
- 11:52 Российские военнослужащие при поддержке ВКС РФ прибыли в освобожденные районы Дейр эз Зора.
- 10:41 Сирийские военные зачищают от ИГ* территорию вокруг аэродрома Дейр-эз-Зора.
- 07:59 Причины паники Нетаньяху.
- 06:30 Алеппо: Российские военные спешат на помощь — репортаж РВ (ФОТО).
- 05:30 Террористы, правозащитники и «западные» страны. Преступный сговор против Сирии ради наживы.
- Вчера 21:22 Российский «Терминатор» прошел боевые испытания в Сирии.
- Вчера 20:53 Сирия: Конвой Минобороны РФ был неожиданно встречен красивыми девушками, лезгинкой и баянистом — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:39 ВАЖНО: ВКС РФ и Армия Сирии нанесли ИГИЛ сокрушительное поражение в Дэйр-эз-Зоре, — Минобороны.
Российские военнослужащие при поддержке ВКС РФ прибыли в освобожденные районы Дейр эз Зора
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сирийские военные зачищают от ИГ* территорию вокруг аэродрома Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Военнослужащие элитного подразделения ВС Сирии “Тигры” и республиканской гвардии приступили в воскресенье к зачистке территории вокруг авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора, передает РИА Новости.
Передовые отряды при поддержке авиации и артиллерии уничтожают укрепления, технику и живую силу террористической группировки ИГ* к северу от авиабазы, со стороны городского кладбища и северо-западного направления. Тем временем, подразделения пятого корпуса армии САР и союзные силы, наступающие со стороны города Ас-Сухне, вплотную подошли к южным окраинам Дейр-эз-Зора.
В субботу вечером передовому отряду республиканской гвардии под командованием генерала Исама Захреддина и при поддержке бойцов подразделения “Тигры” удалось прорвать осаду аэродрома и соединиться с гарнизоном, находившимся в осаде ИГ*.
Авиабаза ВВС на востоке города Дейр-эз-Зор находилась в окружении с конца января 2017 года. В плотном кольце террористов оказались более тысячи сирийских военнослужащих, которые, несмотря на сложные условия, обороняли территорию аэродрома и практически ежедневно отражали атаки террористов.
Прорвать блокаду аэродрома стало возможным после того, как правительственные войска прорвали окружение с западной стороны Дейр-эз-Зора. Обеспечив путь снабжения, сирийская армия оперативно перебросила в город подкрепление, технику и боеприпасы. После полного разминирования дороги в город прибыли колонны с гуманитарной помощью.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Причины паники Нетаньяху
Переводная статья, которая вышла еще до авиаудара Израиля https://colonelcassad.livejournal.com/36
Причины паники Нетаньяху
Израильский премьер-министр Нетаньяху нажимает на тревожную кнопку из-за краха саудовско-израильских джихадистских марионеточных сил в Сирии и грозит теперь начать крупную воздушную войну, как пишет бывший британский дипломат Алистер Крук.
Весьма высокопоставленная делегация израильских разведчиков посетила неделю назад Вашингтон. Затем израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху ворвался в летний отдых президента Путина, чтобы встретиться с ним в Сочи, где, согласно одному чиновнику израильского правительства (как передает газета "Jerusalem Post"), Нетаньяху угрожал разбомбить президентский дворец в Дамаске и сорвать и уничтожить процесс прекращения огня в Астане, если Иран продолжит "расширять свое присутствие в Сирии".
Российская "Правда" написала: "согласно очевидцам открытой части переговоров, израильский премьер-министр был слишком эмоционален и временами даже близок к панике. Он нарисовал российскому президенту картину апокалипсиса , которую мир может увидеть, если не будут предприняты усилия по сдерживанию Ирана, который, как считает Нетаньяху, решительно настроен уничтожить Израиль". Итак, что здесь происходит? Независимо от того, точна ли цитата из "Правды" (хотя это описание было подтверждено ведущими израильскими комментаторами), абсолютно ясным (от израильских источников) является то, что и в Вашингтоне, и в Сочи израильские чиновники были выслушаны, но ничего не получили. Израиль остался в одиночестве. Более того, сообщается, что Нетаньяху добивался "гарантий" в отношении будущей роли Ирана в Сирии, а не "просил невозможного" – ухода Ирана. Но как Вашингтон или Москва могли бы реалистично дать Израилю такие гарантии? Израиль запоздало понял, что он поставил не на ту сторону в Сирии – и проиграл. И он совсем не в том положении, чтобы что-то требовать. Он не получит обеспечиваемой американцами зоны безопасности за пределами линии перемирия на Голанах, как и иракско-сирийская граница не будет закрыта или же как-то "контролироваться" по поручению Израиля.
Конечно, сирийский аспект важен, но фокусироваться только на нем означало бы "не увидеть леса за деревьями". Война Израиля 2006 года по уничтожению "Хизбаллы" (подталкиваемая США, Саудовской Аравией и даже некоторыми ливанцами) потерпела неудачу. Знаменательно, что впервые технологически передовое и щедро вооруженное западное национальное государство на Ближнем Востоке просто потерпело провал. Но что сделало этот провал еще более удивительным (и болезненным), было то, что западному государству было не только нанесено военное поражение, но оно также проиграло и электронную войну и войну агентурной разведки – в обеих этих областях Запад считал, что его превосходство было неуязвимо.
Негативные последствия провала
Неожиданного провала Израиля сильно опасались на Западе и в странах Персидского залива. Небольшое, вооруженное (революционное) движение устояло против Израиля – в исключительно тяжелых условиях – и победило: оно отстояло свои позиции. Многие восприняли этот прецедент как потенциально региональный "переломный момент". Феодальные неограниченные монархии Залива чувствовали в достижении "Хизбаллы" скрытую угрозу их собственному правлению со стороны такого вооруженного сопротивления.
Реакция была моментальной. "Хизбаллу" изолировали – насколько это могли сделать санкции со стороны американской власти. И началось обсуждение войны в Сирии в качестве "корректирующей стратегии" для провала 2006 года (уже в 2007 году) – хотя эта "корректирующая стратегия" была реализована à outrance (беспощадно – фр.) только в связи с событиями после 2011 года.
Против "Хизбаллы" Израиль бросил все свои военные силы (хотя израильтяне всегда теперь говорят, что они могли бы сделать больше). А против Сирии США, Европа и страны Залива (и Израиль в тени) бросили все средства, какие только были: джихадистов, аль-Каиду, ИГИЛ (да), оружие, подкуп, санкции и невиданную ранее оглушительную информационную войну. И все же Сирия – при неоспоримой помощи ее союзников – по-видимому, вскоре одержит победу: она выстояла, почти в невероятных условиях.
Хочу пояснить: если 2006 год знаменовал собой ключевую переломную точку, то "выстоявшая" Сирия представляет собой исторический поворот намного большего масштаба. Следует понять, что инструмент Саудовской Аравии (а также Британии и Америки) в виде разогретого радикального суннизма разбит наголову. А вместе с ним ущерб нанесен и странам Залива, но особенно Саудовской Аравии. Последняя полагалась на силу ваххабизма с самого основания королевства: но ваххабизм в Ливане, Сирии и Ираке был полностью повержен и дискредитирован (даже для большинства мусульман-суннитов). Он также может оказаться побежден и в Йемене. Это поражение изменит лицо суннитского ислама.
И мы уже видим, что Совет по сотрудничеству стран Персидского залива, который был первоначально основан в 1981 году шестью вождями племен Залива с одной-единственной целью сохранения их наследуемого племенного правления на полуострове, теперь воюют друг с другом, что, вероятно, окажется долгой и ожесточенной внутренней схваткой. "Арабская система", продолжение старых османских структур силами обходительных победителей после Первой мировой войны, Британии и Франции, по-видимому вышла из своей "ремиссии" 2013 года (приободренная переворотом в Египте) и возобновила свое долгосрочное угасание.
Проигравшая сторона
"Почти паника" Нетаньяху (если она действительно имела место) вполне может являться отражением этого происходящего в регионе кардинального изменения. Израиль долгое время поддерживал проигравшую сторону – и теперь оказался "в одиночестве" и в страхе за своих близких ставленников (иорданцев и курдов). "Новая" корректирующая стратегия Тель-Авива, судя по всему, должна сконцентрироваться на том, чтобы отнять Ирак у Ирана и встроить его в израильско-американско-саудовский альянс.
Если это так, то Израиль и Саудовская Аравия, вероятно, опоздали и скорее всего недооценивают лютую ненависть, порожденную среди многих иракцев из всех слоев общества кровавыми действиями ИГИЛ. Не многие верят неправдоподобной (западной) истории о том, что ИГИЛ внезапно возникла вооруженной и полностью финансируемой в результате предполагаемой "религиозной нетерпимости" бывшего иракского премьер-министра Нури аль-Малики: нет, как правило, за каждым таким прорывным движением стоит государство.
Дэниел Леви написал убедительную статью, в которой говорится, что израильские генералы не согласны с тем, что я написал выше, и скорее ситуация выглядит так: "Долгое нахождение Нетаньяху у власти, многочисленные успехи на выборах и способность удерживать вместе правящую коалицию … [основаны на том], что он выступает с посылом, который находит отклик у широкой аудитории. Этот посыл заключается в рекламировании того, что Нетаньяху … "привел Израиль в лучшее состояние в его истории, состояние восходящей глобальной силы … государство Израиль преуспевает дипломатически." Нетаньяху отразил то, что он назвал "утверждением фальшивых новостей", что без соглашения с палестинцами "Израиль будет изолирован, ослаблен и брошен" и столкнется с "дипломатическим цунами".
"Как бы не было трудно признать это его политическим недоброжелателям, заявление Нетаньяху находит отклик у публики, потому что оно отражает нечто реальное и то, что сдвигает центр тяжести израильской политики все дальше вправо. Это заявление, которое, если оно является верным и может быть воспроизведено со временем, оставит наследие, которое сохранится и после премьерства Нетаньяху и любых обвинений, с которыми он может столкнуться.
"Нетаньяху утверждает, что он не просто выигрывает время в конфликте Израиля с палестинцами, чтобы улучшить условия возможного и неизбежного компромисса. Нетаньяху претендует на нечто другое – возможность абсолютной победы, долговременного и окончательного поражения палестинцев, их национальных и коллективных целей.
"За более чем десять лет в качестве премьер-министра Нетаньяху последовательно и безоговорочно отвергал любые планы или фактические действия, которые хотя бы начали подходить к решению устремлений палестинцев. Нетаньяху всецело посвящает себя сохранению и обострению конфликта, а не управлению им, не говоря уже о том, чтобы его урегулировать… [Его] позиция ясна: не будет никакого палестинского государства, потому что Западный берег и Восточный Иерусалим просто являются частью Великого Израиля".
Никакого палестинского государства
Леви продолжает: "Этот подход опрокидывает допущения, которые направляли усилия по достижению мира и американскую политику в течение более чем четверти века: что у Израиля нет альтернативы будущему уходу с территорий и согласию на что-то, достаточно напоминающее независимое суверенное палестинское государство более или менее в границах 1967 года. Это ставит под сомнение предположение, что постоянное отрицание такого результата несовместимо с тем, как Израиль и израильтяне воспринимают себя как демократию. Кроме того, это ставит под сомнение допущение сторонников мира, что это отрицание в любом случае будет неприемлемо для ключевых союзников, от которых Израиль зависит…
"В более традиционных оплотах поддержки Израиля Нетаньяху пошел на умышленный риск – сохранится ли достаточная поддержка американских евреев, чтобы проявлять солидарность со все более нелиберальным и этно-националистическим Израилем, способствуя тем самым увековечиванию несимметричных американо-израильских отношений? Нетаньяху сделал ставку, что да, и он оказался прав".
И Леви высказал еще одно интересное соображение:
"А затем события приняли новый оборот в пользу Нетаньяху с приходом к власти в Соединенных Штатах и частях Центральной Восточной Европы (и с повышенным признанием в других частях Европы и Запада) того самого этно-националистического направления, в котором так заинтересован Нетаньяху, работая над тем, чтобы заменить либеральную демократию нелиберальной. Не следует недооценивать Израиль и значение Нетаньяху как идеологического и практического авангарда этого направления".
Бывший посол США и уважаемый политический аналитик Чэс Фримен написал недавно весьма откровенно: "главной целью политики США на Ближнем Востоке долгое время было достижение регионального согласия на государство еврейских посленцев в Палестине". Или же, другими словами, для Вашингтона его ближневосточная политика – и все его действия – определялись идеей "быть или не быть": "Быть" (то есть) – с Израилем, или не "быть" (с Израилем).
Утраченные позиции Израиля
Ключевой момент сейчас в том, что регион только что сделал разворот и перешел в лагерь "не быть". Может ли Америка что-то сделать по этому поводу? Израиль остался совсем один, на его стороне только ослабленная Саудовская Аравия, и существуют ясные ограничения в отношении того, что Саудовская Аравия может сделать.
Призыв США к арабским государствам больше взаимодействовать с иракским премьер-министром Хайдером аль-Абади выглядит несколько неадекватно. Иран не стремится к войне с Израилем (как признают и ряд израильских аналитиков); но и сирийский президент дал ясно понять, что его правительство намеревается отвоевать "всю Сирию" – а вся Сирия включает и оккупированные Голанские высоты. И на этой неделе Хасан Насралла призвал ливанское правительство "разработать план и принять суверенное решение освободить фермы Шебаа и холмы Кфаршуба" от Израиля.
Ряд израильских комментаторов уже говорят, что это "предзнаменование" – и что для Израиля будет лучше отдать территорию в одностороннем порядке, а не рисковать жизнями сотен израильских военнослужащих в тщетной попытке удержать ее. Но это вряд ли согласуется с характером израильского премьер-министра "мы не уступим ни пяди" и недавними его заявлениями. Обеспечит ли этно-национализм Израилю новую базу поддержки? Ну, во-первых, я считаю доктрину Израиля не "нелиберальной демократией", а скорее системой апартеида, задуманной для того, чтобы подчинить политические права палестинцев. А по мере расширения раскола на Западе, когда одно "крыло" стремится делегитимизировать другое, пороча их как расистов, фанатиков и нацистов, становится ясно, что реальные сторонники "Америки прежде всего" попытаются любой ценой дистанцироваться от экстремистов.
Дэниел Леви обращает внимание, что лидер ультраправых Ричард Спенсер описывает свое движение как белый сионизм. Действительно ли это поможет усилить поддержку Израиля? Через какое время "глобалисты" начнут использовать именно эту идею "нелиберальной демократии" Нетаньяху, чтобы поддевать американских правых, что это как раз то общество, к которому они тоже стремятся: когда к мексиканцам и черным американцам относятся так же, как к палестинцам?
"Этнический национализм"
У все более занимающих позицию "не быть" сторонников на Ближнем Востоке есть слово попроще для "этнического национализма" Нетаньяху. Они называют это просто западным колониализмом. Первый раунд Чэса Фримена, сделавшего Ближний Восток "с Израилем", состоял из нападения посредством шока-и-трепета на Ирак. Ирак теперь является союзником Ирана, а вооруженные отряды Хашад (Силы народной мобилизации, СНМ) становятся широко мобилизующими воинскими подразделениями. Второй этап был в 2006 году. Сегодня "Хизбалла" является региональной, а не просто ливанской силой. Третий удар был по Сирии. Сегодня Сирия входит в союз с Россией, Ираном, "Хизбаллой" и Ираком. Что будет представлять собой следующий раунд войны "быть или не быть"?
Несмотря на все громкие слова Нетаньяху о том, что Израиль стал сильнее и дал отпор "тому, что он назвал "утверждениями фальшивых новостей", что без соглашения с палестинцами Израиль будет изолирован, ослаблен и брошен" и столкнется с "дипломатическим цунами", Нетаньяху, возможно, только что обнаружил в эти последние две недели, что он перепутал запугивание ослабленных палестинцев с "победой" – и в момент своего мнимого триумфа оказался в одиночестве на новом "Новом Ближнем Востоке". "Правда", вероятно, была права, и Нетаньяху действительно был близок к панике во время его поспешно организованного и срочно затребованного саммита в Сочи.
Алистер Крук является бывшим британским дипломатом, который был ведущей фигурой в британской разведке и в дипломатии Европейского Союза. Он является основателем и директором Conflicts Forum.
http://perevodika.ru/articles/1098989.ht
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Алеппо: Российские военные спешат на помощь — репортаж РВ (ФОТО)
Российские военные приходят на помощь жителям братской Сирии, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
9 сентября 2017 г. сотрудниками российского Центра примирения враждующих сторон, была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Вадха (провинция Алеппо).
Причиной проведения акции, стали слабо развитая инфраструктура и полностью разрушенная за годы войны экономика в данном районе. После расселения беженцев в данном населенном пункте не хватает продовольствия и медикаментов, магазины отсутствуют, нет стабильного электроснабжения, центрального водоснабжения, а также не функционируют медицинские учреждения.
Для проведения акции была сформирована рабочая группа из офицеров Центра и специалистов выездной бригады МОСН (Медицинский отряд специального назначения, о котором ранее писала РВ).
В ходе проведения акции жителям населенного пункта Вадха выдано 680 упаковок хлеба и 400 продовольственных наборов. Общий вес выданного продовольствия составил 2,2 тонны. Всего продуктами было обеспечено 203 семьи, в том числе 185 детей.
Одновременно с выдачей продуктов было организовано оказание неотложной медицинской помощи жителям Вадхи, в ходе которой было осмотрено 255 человек, из них 143 ребенка. Среди осмотренных выявлено очень много больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта, заболевания сердечно-сосудистой системы.
Читайте также: ВКС России и Армия САР подарили Сирии праздник: От прорыва трехлетней блокады Дейр эз-Зора к новым победам (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Террористы, правозащитники и «западные» страны. Преступный сговор против Сирии ради наживы
Со дня снятия блокады с Дейр-Эз-Зора прошло уже 4 дня. За все это время ни одна мировая правозащитная или благотворительная организация не обратилась ни к правительству Сирийской Арабской Республики, ни к представителям Российской Федерации с предложением организовать поставку помощи изможденным блокадой жителям освобожденного Дейр-Эз-Зора.
Неужели новости о столь значимом событии прошли стороной мимо многочисленных правозащитников, ежедневно ведущих мониторинг обстановки чуть ли не в каждой стране мира.
Вряд ли. Одновременно с этим обвинения в адрес правительства Сирии продолжаются, как и раньше, по тем же самым поводам, как и прежде: деспотическое отношение к мирному населению Сирии и использование против него химического оружия.
Эти переживания о, якобы, условиях жизни и гуманитарном положении местных жителей не более чем повод для «легализации» деятельности откровенно прозападных правозащитных организаций на территории Сирийской Арабской Республики.
Они и создают предлоги для нападок на законное правительство государства. Фальсифицируя различные бесчеловечные прецеденты нарушения прав человека такие организации, как «Белые каски», финансируемые, к слову, все как одна из «Фонда Сороса» через государственный департамент США, они распространяют в ангажированных СМИ мнение о том, что руководство описываемых стран держит своих граждан в черном теле.
Когда же речь заходит о реальной помощи населению, как например жителям осаждаемого в течение трех лет Дейр-Эз-Зора, все подобные благотворители утихают и делают вид, что не замечают проблемы.
Следовательно, судьба населения Сирии, как, по-видимому и остальных стран, где действуют организации вроде «Амнести интерешионал» и «Хьюманс райтс вотч», их совершенно не волнует, а преследуют они совершенно иные цели, в которых гражданские лица лишь — средство достижения этих целей.
Если учесть тот факт, что и сама коалиция западных стран, возглавляемая США, участвует в сирийском конфликте официально на стороне, «умеренной оппозиции», а на деле поддерживает террористов, наиболее пренебрежительно относящихся к мирным жителям, то двуличность правозащитников не выделяется из этой тенденции, а напротив отлично ее дополняет.
Сирийская Арабская Армия, поддерживаемая Воздушно-Космическими Силами Вооруженных сил Российской Федерации, практически разгромила ИГИЛ*. Следующие в очереди террористы — «Хаят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*), являющийся как и ИГИЛ инструментом в руках спецслужб стран коалиции.
Видя, что их протеже проигрывают, США, чтобы сохранить лицо и не выйти из игры, объявили, что отныне цель их участия в сирийском конфликте — борьба с терроризмом, а не свержение Башара Асада.
Любопытно, что при этом Израиль, который руками армии и спецслужб США и ряда стран Евросоюза, решает собственные задачи, благодаря наднациональному капиталу и еврейскому лобби в сенате, не стесняясь, наносит удары по правительственным объектам Сирийской Арабской Республики. Вызвано это, вероятно, тем, что действовать опосредованно он уже не имеет возможности.
Кроме того, это могла быть демонстрация готовности вступить в сирийский конфликт напрямую, благо ВВС Израиля щедро снабжается американской «Локхит мартин» благодаря умелому лобби и грамотной дипломатии.
Но, ключевое заявление прозвучало: «Западная коалиция борется в Сирии с мировым терроризмом». Из этого логически следует, что как только в Сирии будут побеждены террористические группировки, «коалиция» не в праве будет какими-либо способами вмешиваться во внутренние дела этого государства.
До этого, юридически, страны коалиции имеют возможность, прикрываясь предлогом борьбы с терроризмом, финансировать, снабжать техникой и оружием различные формирования, регулярно заявляя при этом, что данное НВФ непримиримо сражается с террористами.
А чуть позже, действуя по проверенной схеме, такое накачанное ресурсами объединение, «внезапно и, действуя самостоятельно и по своему усмотрению», вольется в состав той самой террористической группировки, с которой, якобы, борется «коалиция стран».
При этом, опять же, юридически, руководство группировки стран коалиции нельзя обвинить, в прямой поддержки террористов. Хотя все без исключения понимают, что именно этой силе выгодно затягивание конфликта и добиться того она может лишь усилением группировки «Хаят Тахрир аш-Шам». Лишь ее присутствие в сирийском конфликте дает группировке войск «коалиции» основание для присутствия на сирийском театре военных действий.
Из всего этого следует, что у Сирии теперь есть один единственный способ добиться того, чтобы западные стервятники со своими восточными коллегами-падальщиками оставили ее в покое — разгромить оставшиеся силы ИГИЛ и одолеть «Джебхат ан-Нусра», в которую бегут дезертировавшие ИГИЛовцы.
Лишь по достижения этого у упомянутых выше межнациональных группировок не останется юридического основания для присутствия на сирийской земле, в том числе опосредованно. Лишь в таких условиях любое вмешательство, наконец, можно будет классифицировать как нарушение международных договоров и международного права вмешательством во внутренние дела суверенного государства и прямой военной агрессией.
Пока же и США и Израилю удается пользоваться лазейками в этих несовершенных документах, что вполне в духе этих наций и этносов, ведь на кону нефть по бросовым ценам и геополитическое влияние в регионе.
Читайте также: «Калибры» упали на головы боевикам ИГИЛ из России и СНГ — кадры операции ВКС и ВМФ в Дейр Зоре (ВИДЕО)
Сергей Локтев, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Российский «Терминатор» прошел боевые испытания в Сирии
Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) была опробована в боевых условиях в Сирии, сообщил в субботу на пресс-конференции в рамках фестиваля «Уралтанк» генеральный директор — главный конструктор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.
Читайте также: Российские «Терминаторы» заинтересовали Сирию и Израиль
«БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГИЛ*. Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме «Армия-2017», — сказал Терников.
Он добавил, что в рамках данного контракта также идет речь о модернизации танков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90 М.
Ранее начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко заявил, что в этом году на вооружение ВС России будет принята отечественная машина принципиально нового класса — боевая машина поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор».
По его словам, к «Терминатору» проявили интерес «уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия».
Читайте также: Русский «Терминатор»: на что способны отечественные боевые машины поддержки танков (ФОТО)
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: Конвой Минобороны РФ был неожиданно встречен красивыми девушками, лезгинкой и баянистом — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийцы тепло встретили конвой российских военный в Хомсе, дети танцевали лезгинку, а взрослые в жаркий день напоили офицеров водой.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
9 сентября конвой российский военнослужащих из Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике прибыл в провинцию Хомс для проведения гуманитарной акции.
В населенном пункте Тель-Амари, где проходило мероприятие по передаче местному населению 1,6 тонны продовольствия, российских военных очень тепло встретили.
В то время как военнослужащие Центра по примирению раздавали продовольственные наборы, местные жители организовали представление для гостей селения. На небольшой поселковой площади, где осуществлялась раздача гуманитарного груза, местные детишки устроили танцы под аккомпанемент баяниста.
Во время раздачи стояла неимоверная жара, и видя, что российские военнослужащие испытывают жажду, жители ближайших домов стали выносить графины, бутылки, а кто и просто кружки с холодной водой и кусками льда.
По завершении гуманитарной акции, когда колонна двинулась в обратный путь, все, кто был на площади, провожали российских военных как добрых друзей.
Читайте также: Руины Джобара: Неприступная крепость «Аль-Каиды»* под Дамаском — репортаж РВ (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: ВКС РФ и Армия Сирии нанесли ИГИЛ сокрушительное поражение в Дэйр-эз-Зоре, — Минобороны
Войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года, сообщает Минобороны РФ.
«Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние 3 года», — говорится в сообщении.
Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находились в полном окружении террористов более трех лет. В конце января 2017 года боевикам ИГИЛ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.
Не смотря на регулярные атаки ИГИЛ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.
Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии прорвала блокаду авиабазы в Дейр-эз-Зоре
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su