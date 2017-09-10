Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 сентября 2017

Со дня снятия блокады с Дейр-Эз-Зора прошло уже 4 дня. За все это время ни одна мировая правозащитная или благотворительная организация не обратилась ни к правительству Сирийской Арабской Республики, ни к представителям Российской Федерации с предложением организовать поставку помощи изможденным блокадой жителям освобожденного Дейр-Эз-Зора.

Неужели новости о столь значимом событии прошли стороной мимо многочисленных правозащитников, ежедневно ведущих мониторинг обстановки чуть ли не в каждой стране мира.

Вряд ли. Одновременно с этим обвинения в адрес правительства Сирии продолжаются, как и раньше, по тем же самым поводам, как и прежде: деспотическое отношение к мирному населению Сирии и использование против него химического оружия.

Эти переживания о, якобы, условиях жизни и гуманитарном положении местных жителей не более чем повод для «легализации» деятельности откровенно прозападных правозащитных организаций на территории Сирийской Арабской Республики.

Они и создают предлоги для нападок на законное правительство государства. Фальсифицируя различные бесчеловечные прецеденты нарушения прав человека такие организации, как «Белые каски», финансируемые, к слову, все как одна из «Фонда Сороса» через государственный департамент США, они распространяют в ангажированных СМИ мнение о том, что руководство описываемых стран держит своих граждан в черном теле.

Когда же речь заходит о реальной помощи населению, как например жителям осаждаемого в течение трех лет Дейр-Эз-Зора, все подобные благотворители утихают и делают вид, что не замечают проблемы.

Следовательно, судьба населения Сирии, как, по-видимому и остальных стран, где действуют организации вроде «Амнести интерешионал» и «Хьюманс райтс вотч», их совершенно не волнует, а преследуют они совершенно иные цели, в которых гражданские лица лишь — средство достижения этих целей.

Если учесть тот факт, что и сама коалиция западных стран, возглавляемая США, участвует в сирийском конфликте официально на стороне, «умеренной оппозиции», а на деле поддерживает террористов, наиболее пренебрежительно относящихся к мирным жителям, то двуличность правозащитников не выделяется из этой тенденции, а напротив отлично ее дополняет.

Сирийская Арабская Армия, поддерживаемая Воздушно-Космическими Силами Вооруженных сил Российской Федерации, практически разгромила ИГИЛ*. Следующие в очереди террористы — «Хаят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*), являющийся как и ИГИЛ инструментом в руках спецслужб стран коалиции.

Видя, что их протеже проигрывают, США, чтобы сохранить лицо и не выйти из игры, объявили, что отныне цель их участия в сирийском конфликте — борьба с терроризмом, а не свержение Башара Асада.

Любопытно, что при этом Израиль, который руками армии и спецслужб США и ряда стран Евросоюза, решает собственные задачи, благодаря наднациональному капиталу и еврейскому лобби в сенате, не стесняясь, наносит удары по правительственным объектам Сирийской Арабской Республики. Вызвано это, вероятно, тем, что действовать опосредованно он уже не имеет возможности.

Кроме того, это могла быть демонстрация готовности вступить в сирийский конфликт напрямую, благо ВВС Израиля щедро снабжается американской «Локхит мартин» благодаря умелому лобби и грамотной дипломатии.

Но, ключевое заявление прозвучало: «Западная коалиция борется в Сирии с мировым терроризмом». Из этого логически следует, что как только в Сирии будут побеждены террористические группировки, «коалиция» не в праве будет какими-либо способами вмешиваться во внутренние дела этого государства.

До этого, юридически, страны коалиции имеют возможность, прикрываясь предлогом борьбы с терроризмом, финансировать, снабжать техникой и оружием различные формирования, регулярно заявляя при этом, что данное НВФ непримиримо сражается с террористами.

А чуть позже, действуя по проверенной схеме, такое накачанное ресурсами объединение, «внезапно и, действуя самостоятельно и по своему усмотрению», вольется в состав той самой террористической группировки, с которой, якобы, борется «коалиция стран».

При этом, опять же, юридически, руководство группировки стран коалиции нельзя обвинить, в прямой поддержки террористов. Хотя все без исключения понимают, что именно этой силе выгодно затягивание конфликта и добиться того она может лишь усилением группировки «Хаят Тахрир аш-Шам». Лишь ее присутствие в сирийском конфликте дает группировке войск «коалиции» основание для присутствия на сирийском театре военных действий.

Из всего этого следует, что у Сирии теперь есть один единственный способ добиться того, чтобы западные стервятники со своими восточными коллегами-падальщиками оставили ее в покое — разгромить оставшиеся силы ИГИЛ и одолеть «Джебхат ан-Нусра», в которую бегут дезертировавшие ИГИЛовцы.

Лишь по достижения этого у упомянутых выше межнациональных группировок не останется юридического основания для присутствия на сирийской земле, в том числе опосредованно. Лишь в таких условиях любое вмешательство, наконец, можно будет классифицировать как нарушение международных договоров и международного права вмешательством во внутренние дела суверенного государства и прямой военной агрессией.

Пока же и США и Израилю удается пользоваться лазейками в этих несовершенных документах, что вполне в духе этих наций и этносов, ведь на кону нефть по бросовым ценам и геополитическое влияние в регионе.

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Сергей Локтев, специально для «Русской Весны»