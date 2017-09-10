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Штаты вкладывают деньги в ВСУ: цель – развязать войну с Россией?

12:47. 10 сентября 2017 Просмотров - 281 Нет комментариев Опубликовал:

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Независимая Украина превратилась в «половую тряпку» для американцев. Украинское посольство в Вашингтоне радуется решению комитета по вопросам ассигнований сената США о выделении финансовой помощи Киеву на оборону, но молчит о причинах такой щедрости.

Проект закона об ассигнованиях Государственного департамента и Агентства США по международному развитию и причастных учреждений на следующий год предусматривает выделение Украине порядка 421 млн. долларов, но не стоит радоваться раньше времени. В Вашингтоне никогда не страдали альтруизмом, преследуя только свои цели.

Достаточно вспомнить про парад в Киеве в День независимости. Кто его принимал? Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Это ли не оскорбление для страны? Но Киев признает вассальное положение Украины по отношению к Америке, отказавшись от права именоваться независимым государством.

Министерство обороны и правительство находятся под контролем американских советников, в чьих руках сосредоточены все нити управления. Официальные визиты чиновников – это не дань вежливости или символ дружественных отношений между Украиной и США, но своеобразная форма инспекции: не отбились ли от рук подчиненные?

В таком свете предстает иная картина. На Украине натовцы проводят военные учения, американцы направляют своих инструкторов и советников якобы для оказания помощи Незалежной, но на деле это «мягкая» оккупация страны иностранным государством.

Военная сила не применялась. Просто Украину взорвали изнутри, разрушили прежнюю систему власти, подчинили и превратили в орудие, направленное против России. На Украине, к слову, уже началась первая фаза украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017. Целью, как всегда, заявлено повышение боеспособности украинских военных.

Порошенко тоже активизировался. Президент продолжает требовать размещения миротворцев ООН на территории Донбасс, что якобы станет прорывом в урегулировании конфликта. Главное, чтобы «голубые каски» вернули Киеву контроль над территориями народных республик. Обстрелы ВСУ Киеву успеха не принесли, значит, пора задействовать ООН.

Для того, чтобы исключить какую-либо помощь со стороны России жителям ДНР и ЛНР, Порошенко требует, чтобы Россию исключили от участия в миссии как сторону конфликта. Европейцы на это могут пойти, ведь до сих пор немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон уверены, что российские власти должны обеспечить выполнение минских соглашений. России пытаются навязать роль участницы конфликта, а Киев требует, чтобы антироссийские санкции были сохранены.

Представителей народных республик во внимание также не желают принимать. Правда, требовать Порошенко может все, что угодно, пока на его стороне нет военного перевеса. При наличии возможности он перейдет к активным действиям и зачистит территории ЛДНР от несогласных, причем любым способом. Американцы ему в этом помогут.

Проблема остается только одна: решение о вводе миротворческой миссии на Донбасс должно быть принято на Совбезе ООН, членом которого является и Россия. Москва имеет право наложить вето на положительное решение, от чего Киев и бесится, пытаясь убрать ее в сторону. Россия разрешает разместить миротворцев только на линии соприкосновения и только для охраны наблюдателей ОБСЕ, причем с согласия властей ЛДНР.

На Совбез ООН Киев положиться не может в этом вопросе, американцы надавить не могут, хотя и пытаются. Вот и остается США лишь повышать обороноспособность ВСУ, подготавливая будущих диверсантов и ударные отряды для отправки на Донбасс. Цель остается прежней: заставить Киев развязать войну с Россией. Информационные и экономические атаки оказались бесполезны. Очередь за оружием…

источник: https://cont.ws/@eugenyantonov/710945

Метки: агрессия США, война в донбассе, Война на Украина, запад и россия, сб оон, соединённые штаты
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