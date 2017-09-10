Главная » Видео, История, Мировоззрение

Разведопрос: Алексей Лобин о службе русских дворян в 16-17 веках

15:22. 10 сентября 2017 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал:

Ждёшь новых лекций Клима Жукова? Поддержи проект!
https://oper.ru/donate/history
Хронометраж:
1:48 – Что представляла собой категория служилых помещиков и вотчинников
4:52 – Структура сословия феодалов в XV, начале XVI века
8:55 – С конца XV века представители дворянских фамилий были объединены в Государев двор
10:47 – Как производилось верстание в помещики
12:31 – Дворяне начинали служить с 15 лет
18:22 – Духовная – ценный источник по военно-исторической антропологии
20:54 – Битва у Саввинской дубравы
26:10 – Помещики сражениями апеллировали к государю
29:48 – Пример выхода в отставку сына боярского
39:56 – Огромное количество ран от лука у служилых людей
43:32 – Про полонное терпение
48:06 – О воеводах
50:18 – Как полонное терпение и ранения могли быть трамплином в карьере
54:19 – Про предателей
1:02:47 – О местничестве

Алексей Лобин о восстаниях русских рабов на турецких галерах: https://youtu.be/9VO3ChZs0PU

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русских выживают из Кабардино-Балкарии.
... бандитизм способствует постепенному оттоку русского населения. Хотя в последние... муфтии призывают не трогать русских, сложностей в межнациональных отношениях... можно предложить элементарную проверку службами миграционного контроля правомерности проживания...
Сатана здесь правит бал
... я ещё считал христианство традиционной русской религией, а себя – христианином. Но...
Чем ответит Россия на развертывание американской системы ПРО в Европе
... (ББ) «Воеводам» и «Соткам» сроки службы уже продлили едва ли не...
Немец разложил всё по полочкам
..., кровь наших предков, не только русских, а всего народа бывшего СССР... было две Германии. Когда же русские захотели воссоединиться, немцы одни из...
Американского профессора шокировал фильм «А зори здесь тихие»
Американского профессора поразило до глубины души, когда он открыл для себя советские фильмы про войну. Сам фильм: Источник: www.kramola.info
Адольф Гитлер основатель Израиля [Хеннеке Кардель, audio\mp3]
Скачать книгу Слушать аудиокнигу Хеннеке Кардель: Адольф Гитлер основатель Израиля Описание: Автор книги Хеннеке Кардель неоднократно подвергался судебному преследованию в Западной Германии со стороны еврейских организаций. Однако все судебные процессы, в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>