Разведопрос: Алексей Лобин о службе русских дворян в 16-17 веках
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Хронометраж:
1:48 – Что представляла собой категория служилых помещиков и вотчинников
4:52 – Структура сословия феодалов в XV, начале XVI века
8:55 – С конца XV века представители дворянских фамилий были объединены в Государев двор
10:47 – Как производилось верстание в помещики
12:31 – Дворяне начинали служить с 15 лет
18:22 – Духовная – ценный источник по военно-исторической антропологии
20:54 – Битва у Саввинской дубравы
26:10 – Помещики сражениями апеллировали к государю
29:48 – Пример выхода в отставку сына боярского
39:56 – Огромное количество ран от лука у служилых людей
43:32 – Про полонное терпение
48:06 – О воеводах
50:18 – Как полонное терпение и ранения могли быть трамплином в карьере
54:19 – Про предателей
1:02:47 – О местничестве
Алексей Лобин о восстаниях русских рабов на турецких галерах: https://youtu.be/9VO3ChZs0PU
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com