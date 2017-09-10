Разведопрос: Алексей Лобин о службе русских дворян в 16-17 веках

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Хронометраж:

1:48 – Что представляла собой категория служилых помещиков и вотчинников

4:52 – Структура сословия феодалов в XV, начале XVI века

8:55 – С конца XV века представители дворянских фамилий были объединены в Государев двор

10:47 – Как производилось верстание в помещики

12:31 – Дворяне начинали служить с 15 лет

18:22 – Духовная – ценный источник по военно-исторической антропологии

20:54 – Битва у Саввинской дубравы

26:10 – Помещики сражениями апеллировали к государю

29:48 – Пример выхода в отставку сына боярского

39:56 – Огромное количество ран от лука у служилых людей

43:32 – Про полонное терпение

48:06 – О воеводах

50:18 – Как полонное терпение и ранения могли быть трамплином в карьере

54:19 – Про предателей

1:02:47 – О местничестве



Алексей Лобин о восстаниях русских рабов на турецких галерах: https://youtu.be/9VO3ChZs0PU



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com