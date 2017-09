Почему Запад «разлюбил» Алиева?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев многие годы был политиком-любимцем западного политического истеблишмента. Условный «запад» смолчал, когда Ильхам Алиев победил на выборах в Азербайджане в 2003 году, фактически приняв эстафету власти от своего отца, Гейдара Алиева, когда Алиев-младший побеждал на выборах в 2003, 2008 и 2013 годах. Закрыл глаза на передачу власти по-наследству, стерпел и последовавшее в 2017 году назначение супруги президента Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны.

Многолетнее молчание по поводу наследственного способа передачи власти было обусловлено тем, что еще в период правления отца нынешнего президента, Азербайджан предоставил Пентагону свою территорию для осуществления задач ВС США в Афганистане и для слежения за территорией Ирана, а потом и для транзита грузов для нужд американских военных в Ирак и Сирию.

Опять же, мечты о строительстве «Южного газового коридора» через территорию Азербайджана немало поспособствовали «невнимательности» Запада.

Но внезапно «прошла любовь, завяли помидоры», – в адрес президента Азербайджана вдруг посыпались разоблачения, – сначала о транзите болгарского оружия боевикам в Сирии через территорию Азербайджана, что уже давно не было секретом ни для кого, кроме «свободных и независимых» СМИ.

Почти одновременно была поднята тема лоббирования интересов Азербайджана в среде европейской и международной бюрократии путем раздачи разного рода грантов и прочих выплат, сильно напоминающих взятки. (публикация на компромат.ру от 05.09.2017, возможно, были и более ранние разоблачения, но тема не «раскручивалась в СМИ» так активно)

Лондонская The Guardian и ряд ведущих европейских изданий и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и коррупции, придуманной властями Азербайджана. Среди получавших деньги от азербайджанских властей — видные деятели Евросоюза, Парламентской ассамблеи Совета Европы, ЮНЕСКО, а также журналисты и политики рангом ниже. Финансирование осуществлялось через датские, британские и азербайджанские финансовые учреждения. “Ъ” с минимальными сокращениями предлагает перевод материалов расследования в таком виде, в котором они появились во вторничном издании газеты The Guardian.

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд. Эти данные получены в ходе расследования газетой The Guardian.

Полученная информация свидетельствует о том, что азербайджанское руководство, обвиняемое в нарушениях прав человека, системной коррупции и подтасовке результатов выборов, выводя из страны денежные средства в период с 2012 по 2014 год, провело более 16 тыс. платежей. Некоторая часть этих средств была передана политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции по нейтрализации критики и для продвижения позитивного имиджа богатой нефтью страны.

Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем. Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.

Схема была названа «Азербайджанской прачечной».

Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами. Данные охватывают период в 30 месяцев. Возможно, они показывают только вершину айсберга.