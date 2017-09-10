Новости Славянского Мира № 65 (10 09 2017)
В эфире новости Славянского Мира
Автор программы Светлана Большакова.
23 сентября в Томске в Первом музее славянской мифологии состоится праздник «Осенины».
В прежние времена Осенинами называли две недели отдыха после окончания земледельческих работ. Сено в стогах, хлеб убран, хранилища ломятся от обилия овощей…
Подробности о празднике читайте в соц сети ВКонтакте https://vk.com/oseniny_tomsk
А также на сайте музея http://slav-museum.ru/osenini2017/
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В Москве можно посетить выставку – «Пейзажи Виктора Васнецова»
Виктор Васнецов — мастер былинно-исторической живописи, создатель таких полотен, как «Алёнушка», «Богатыри», «Витязь на распутье». Гораздо менее известен широкому зрителю Васнецов-пейзажист, и именно о нём идёт речь на настоящей выставке.
Дом-музей Виктора Васнецова проводит очередную выставку, дополняющую основную экспозицию и позволяющую открыть для себя ещё одну сторону творчества известного художника….
Выставка работает до 17 сентября.
Дом-музей Виктора Васнецова, пер. Васнецова, д.13
Источник: https://kudago.com/msk/event/vystavka…
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Наконечники стрел, изготовленные две тысячи лет назад, найдены в Хабаровске
По сообщению археологов – среди найденных предметов – костяные игловидные наконечники стрел. Вероятно, они использовались для охоты на птицу или рыбу.
Поселение эпохи раннего железного века приблизительным возрастом в 2 – 2,5 тыс лет находилось в черте современного Хабаровска, на береговой террасе реки Амур и была найдена известным советским археологом и историком Алексеем Окладниковым в 1935 году…
https://todaykhv.ru/news/culture/
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В Севастополе археологи впервые нашли половецкую каменную бабу
При раскопках на античной усадьбе в районе Мекензиевых гор экспедиция заповедника «Херсонес Таврический» впервые обнаружила часть каменной скульптуры, которая не имеет отношения к античности…
http://sevastopol.su/news.php?id=100694
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В посёлке Возрождение Краснодарского края с 21 сентября по 1 октября пройдёт Международный Фестиваль Позитивного Творчества “Восхождение”.
https://vk.com/zdravfest_russia?w=wal…
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В Крыму Школа Рассвет Сварога объявляет набор в группу обучения.
Обучение этого года ведёт ученик Андрея Ивашко – Иван Аверьянов.
Несколько раз в год будет с семинарами приезжать Андрей
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12 сентября, вторник
«Препятствия на духовном пути развития человека»
Авторы-сказительницы Елена и Татьяна
13 сентября, среда
Эфир на историческую тему
Автор–сказитель Владимир Шемшук
14 сентября, четверг
«Эволюция пары – мужчины и женщины”
Автор–сказитель Владимир Кочкин-Штоль
Начало эфиров в 20 часов, время московское.
Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру.
Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всём «Славянском Мире». Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, делитесь радостью и хорошим настроением.
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.
Напоминаем: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com