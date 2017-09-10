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Нерушимая социалистическая держава

08:28. 10 сентября 2017 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://zavtra.ru/
Так росла и окрепла Корейская Народно-Демократическая Республика, которая была образована 69 лет назад – 9 сентября 1948 г.

Так росла и окрепла Корейская Народно-Демократическая Республика, которая была образована 69 лет назад – 9 сентября 1948 г. Ее основатель – Президент Ким Ир Сен (1912 – 1994), который делал все для её процветания и развития. Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир (1942 – 2011), продолжатель его дела, приумножил её могущество.

В её несокрушимости можно убедиться на некоторых фактах последних лет прошлого века, приковавших к себе внимание мировой общественности. И при непрерывном развале бывшего Советского Союза и ряда соцстран непоколебимой оставалась социалистическая Корея. И в суровейшей обстановке, когда антисоциалистические наскоки империалистов, направленные раньше против всех соцстран, начали сосредоточиваться на КНДР, эта страна не только сумела отстоять знамя социализма, но и открыть новую полосу в строительстве могучего и процветающего социалистического государства.

Сегодня несокрушимое могущество КНДР ещё более умножается лидером страны Ким Чен Ыном. Он ещё более закрепляет статус военно-политической державы и вместе с тем возглавляет строительство экономической державы, базирующейся на современной науке и технике. Он ещё больше крепит самозащитную оборонную мощь страны. После кончины Ким Чен Ира он первым делом инспектировал 105-ю гвардейскую Сеульскую танковую дивизию им. Рю Гён Су КНА, что ознаменовало собой торжественную декларацию на весь мир его воли – неизменно нести в твердых руках знамя сонгун (приоритет военного дела). Он непрерывно продолжал и продолжает свое сонгунское руководство в целях защиты суверенитета и достоинства страны. И в условиях непрекращающихся безрассудных милитаристских игрищ США и сил сателлитов, нацеленных на удушение социалистической Кореи, он созвал целый ряд армейских съездов и собраний, в том числе Общеармейский слет работников пропаганды и IV слет командиров и политруков рот КНА, что стало важнейшим моментом в укреплении военного могущества страны. Он посетил Пханмунчжом, что на военно-демаркационной линии, разделяющей Корею на Север и Юг, горы Осон, острова Чхо, Му, Чанчжэ, многие части и заставы на переднем крае фронта. На месте он проверил боеготовность всех воинов, воспитал их в стойком духе антиимпериализма и самостоятельности, надежной защиты социализма, выковал из них бойцов, готовых уничтожить любых сильных врагов по формуле «один против ста».

Армия и народ КНДР, ведомые Ким Чен Ыном, создают историю новых побед в антиамериканской конфронтации. В декабре 2012 г., когда был запланирован в КНДР запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2, США и силы сателлитов, придираясь к нему как к «пуску БР», обострили ситуацию до пределаОднако лидер КНДР без малейшего колебания отдал приказ о запуске ИСЗ и на месте лично ориентировал процесс запуска. В ответ на принятие совершенно неоправданной «резолюции о санкциях» СБ ООН, попирающей общепризнанное право суверенного государства на запуск мирного спутника, на усиление очередной ядерной угрозы, ядерную военную шумиху США он ориентировал КНДР на дальнейшее укрепление самозащитной силы ядерного сдерживания и привел КНА в полную боевую и мобилизационную готовность. Итак, попытки США удушить КНДР были разбиты вдребезги.

И сейчас США и их прихвостни, упорно цепляясь за «ядерный вопрос», «ракетный вопрос» КНДР, не останавливаются ни перед какими средствами и приемами в попытках изолировать и удушить КНДР. Весь мир воочию видит: чем гнуснее становятся их манипуляции, тем больше растут количественно и качественно силы ядерного сдерживания, ракетная мощь КНДР.

Ким Чен Ын направляет армию и народ КНДР на непрерывное достижение в строительстве могучего и процветающего социалистического государства. Поддерживая его сонгунское руководство, КНА с честью выполняет свою миссию, свой основной долг как надежной защитницы социалистической Родины, как опоры в строительстве могучего и процветающего социалистического государства. Руками народноармейцев, этих передовиков, за кратчайшие сроки воздвигнуты на лучшем уровне в г. Пхеньяне улица Чханчжон, улица ученых «Ынха» («Млечный путь») и множество современных улиц, а также Масикрёнский горнолыжный комплекс, Миримский конноспортивный комплекс, Мунсуский аквапарк, Педиатрическая больница «Окрю», Стоматологическая больница «Рюгён» и др. И сейчас в КНДР идёт период великого процветания в строительстве.

В строительстве экономической державы лидер КНДР уделяет особое внимание развитию науки и техники. Каждый раз, руководя на месте делами различных отраслей экономики, он часто подчеркивает необходимость обеспечения ритмичности производства на основе достижений современной науки и техники. Он энергично ориентирует все отрасли, все подразделения на стремительный подъем производства при опоре на науку и технику.

Отмечаются хорошие успехи и в строительстве социалистического цивилизованного государства, включая отрасль образования, где вводится система всеобщего обязательного 12-летнего обучения, и отрасли искусства и спорта.

КНДР будет вечно сиять как несокрушимая социалистическая держава!

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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