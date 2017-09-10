НАТО сомневается, что Турция получит С-400: Россия не подставится!

Переговоры между Анкарой и Москвой о покупке российских ЗРК С-400 завершены, печати и подписи проставлены, но страны НАТО сомневаются, что Турция сможет заполучить зенитно-ракетные комплексы. По их мнению, это всего лишь сделка на публику, нацеленная на раскол Альянса.

Москва не подставится под удар НАТО, считают западные эксперты. Поэтому Эрдогану и не стоит принимать желаемое за действительное. Разве Россия передаст государству-члену НАТО ракетные комплексы с технологиями? Кто гарантирует, что в будущем власть в Анкаре не сменится и эти сведения не станут достояниям стран Альянса?

Турции в 2019 году предстоит сделать трудный выбор: переизбрать Реджепа Эрдогана. Вряд ли он пожелает отдать власть добровольно. Политологи предрекают стране гражданскую войну, ведь раскол в обществе колоссальный. Так, референдум, расширяющий полномочия президента, Эрдогану удалось протащить «со скрипом»: 51% «да» против 49% «против».

Если бы ему удалось провернуть эту аферу, то его правление продлилось бы еще на десять лет. Только оппозиция мешает Эрдогану стать полновластным «хозяином» Турции, требуя перерасчета голосов. Следовательно, Москва задумала не комплексы продать, а дестабилизировать отношения между Анкарой и Вашингтоном, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Что же Россия? Москва не отказывается от обязательств по контракту. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что договор подписан, но осталось проработать ряд технических деталей. Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов отказался отвечать на вопросы о поставках С-400 Турции, не желая, чтобы его слова исказили в СМИ.

Какие технические детали необходимо проработать пока еще неизвестно, но вот представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис заволновался, когда узнал о намерениях Анкары. Совместимы ли российские С-400 с натовскими системами ПВО? Если же нет, то зачем их покупать?

Американец наивно полагает, что для Эрдогана на первом месте интересы стран НАТО. На деле же Анкаре необходимы российские комплексы для покрытия восточных и юго-восточных провинций Турции, которые остались вне диапазона противоракетного щита Альянса. Все эти географические и технологические сложности можно решить за счет покупки ЗРК С-400. Ракетные угрозы со стороны Ближнего Востока вполне реальны.

Натовцы не сомневаются, а скорее расстроены, что Анкара получит российские ракетные комплексы. Ведь это первый шаг к реальной независимости. Заявления о том, что технологии к ним Москва никогда не передаст, просто нелепы. Технологии технологиям рознь.

С-400 довольно сложный и высокотехнологичный комплекс, поэтому одни технологии в принципе не могут быть переданы, а другие не могут быть воспроизведены в стране даже с развитой промышленностью. Поделиться несложными элементами нам не трудно.

Страхи Дэвиса тоже объясняются отнюдь не проблемой совместимости ЗРК С-400 с ПВО Альянса. Просто американцы не желали продавать Анкаре современные комплексы, а Москва сказала «да». Турция становится сильнее, а это нервирует и Евросоюз, и Штаты. Опять Россия путает им все карты, перетягивая «партнера» НАТО на свою сторону. И вот здесь кроется наш геополитический интерес: России нужен баланс на Ближнем Востоке и сохранение своего влияния в регионе после окончания сирийской войны.

Сделка окупится… для России. Не стоит сомневаться.