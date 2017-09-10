Мужчина уже 25 лет живет в пещере со своей собакой! Вот,что он создал в своем жилище

Прекрасные работы Ра Полетта завораживают. Трудно представить, сколько труда стоило ему создать их все. Мужчина творит, прежде всего, для других людей, желая помочь им ощутить единение с миром. Пещеры Ра Полетта выполнены очень красиво и профессионально: видимо, у этого человека особенный талант. На данный момент Ра Полетт уже создал 14 пещер и сейчас работает над 15-ой, которая будет лучшей и наиболее масштабной из его работ.

Над этим проектом он не покладая рук работает уже десять лет. Это должно быть особенное место, где человек сможет ощутить свою связь с землей и задуматься о собственной сущности.

После первого успеха, мастера пытались нанять на работу, но он отказался, так как не может делать пещеры иначе, кроме как следуя за собственным вдохновением.

Аналоги египетских фресок встречают посетителя «в прихожей» этого оригинального дома. А спальня украшена настенными скульптурами в античном стиле

Источник: nashaplaneta.su